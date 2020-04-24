Есть вероятность, что США никогда не восстановят финансирование ВОЗ, - Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо провести фундаментальную реформу во Всемирной организации здравоохранения после того, как она показала себя в ситуации с коронавирусов, и Соединенные Штаты, которые являются крупнейшим донором организации, возможно, никогда не восстановят ее финансирование.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сообщил в интервью Fox News.
"Я считаю, что нам нужно очень серьезно посмотреть на то, что происходит в ВОЗ, и что нам делать по итогам этой ситуации", - отметил Помпео.
"Мы уже проводили реформу в 2007 году, так что это не первый раз, когда мы сталкиваемся с недоработками в этой организации, которая является структурой ООН, - добавил он. - В ВОЗ необходима структурная реформа".
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе приостановил финансирование ВОЗ, обвинив организацию в предвзятости в пользу Китая и распространении предоставленной Китаем "дезинформации" о коронавирусе. Представители ВОЗ это отрицают, а Китай настаивает, что действовал прозрачно.
В 2019 году финансирование, полученное ВОЗ от Вашингтона, превысило 400 000 000 долларов, что составляет около 15 процентов бюджета организации.
Отвечая на вопрос о том, не исключает ли он возможность смены руководства ВОЗ, Помпео сказал: "Более того, есть вероятность, что США никогда не восстановят ассигнования средств ВОЗ. Возможно, потребуются еще более решительные изменения ".
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Все их рекомендации выглядели как - "в принципе ничего страшного, всё под контролем"
https://youtu.be/XzS-*******?t=1010 По следам китайской короны http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXzS-*******%3Ft%3D1010&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier . ()
А реакция Китая была в стиле кремлевского много-ходов-очки: настамнет, а если и есть, то не мы, а если и мы, то ничего страшного, вирус не опасен и т.д..
И Трамп, собственно, взъелся на ВОЗ именно за то, что в своих первоначальных прогнозах ВОЗ ссылалась на заведомо лживые "исследования" китайских многоходовочников, при этом игнорируя все прочие источники.
Такшта их задача мониторить ситуацию изнутри, но ребята сидели на попе ровно, и хавали официальную инфу китайской компартии. А жопку оторвать от кресла это нет, это работать надо
онид порохосо кстати спалился на сравнении ввп)) и оказалосб что он скорей с раши))
А Земля ж пласка, еге ж?
"Дело врачей"...
Расстрелять как китайских шпионов....
Но Трамп прав, если серьезно - ВОЗ долбил весь январь, что вирус от человека к человеку не передается...
То же самое касается и всех этих бесполезных совбезов ООН допустивших безнаказанное существование путена. Мир пожинает плоды своей безнравственности.
На Китай нужно в суд подавать и на ВОЗ тоже. Из-за них умирают люди, рушатся экономики всего мира.
См. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html