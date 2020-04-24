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Новости Коронавирус и карантин
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Есть вероятность, что США никогда не восстановят финансирование ВОЗ, - Помпео

Есть вероятность, что США никогда не восстановят финансирование ВОЗ, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо провести фундаментальную реформу во Всемирной организации здравоохранения после того, как она показала себя в ситуации с коронавирусов, и Соединенные Штаты, которые являются крупнейшим донором организации, возможно, никогда не восстановят ее финансирование.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Я считаю, что нам нужно очень серьезно посмотреть на то, что происходит в ВОЗ, и что нам делать по итогам этой ситуации", - отметил Помпео.

"Мы уже проводили реформу в 2007 году, так что это не первый раз, когда мы сталкиваемся с недоработками в этой организации, которая является структурой ООН, - добавил он. - В ВОЗ необходима структурная реформа".

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе приостановил финансирование ВОЗ, обвинив организацию в предвзятости в пользу Китая и распространении предоставленной Китаем "дезинформации" о коронавирусе. Представители ВОЗ это отрицают, а Китай настаивает, что действовал прозрачно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19

В 2019 году финансирование, полученное ВОЗ от Вашингтона, превысило 400 000 000 долларов, что составляет около 15 процентов бюджета организации.

Отвечая на вопрос о том, не исключает ли он возможность смены руководства ВОЗ, Помпео сказал: "Более того, есть вероятность, что США никогда не восстановят ассигнования средств ВОЗ. Возможно, потребуются еще более решительные изменения ".

ВОЗ (777) карантин (16729) США (27131) финансирование (1809) Помпео Майк (341) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
Погано? Эти дебилы спровоцировали лавинообразное распространение вируса в мире.
Все их рекомендации выглядели как - "в принципе ничего страшного, всё под контролем"
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24.04.2020 07:59 Ответить
+20
ВОЗ дійсно погано спрацювала у випадку пандемії короновірусу.
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24.04.2020 07:49 Ответить
+19
Вредная организация, разогнавшая пандемию вирусобесия! Их мало посадить на диету. Их нужно посадить на тюремную баланду.
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24.04.2020 07:54 Ответить
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ВОЗ дійсно погано спрацювала у випадку пандемії короновірусу.
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24.04.2020 07:49 Ответить
Погано? Эти дебилы спровоцировали лавинообразное распространение вируса в мире.
Все их рекомендации выглядели как - "в принципе ничего страшного, всё под контролем"
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24.04.2020 07:59 Ответить
Є юридична оцінка, а у вас емоційна оцінка. Подайте в суд і доведіть, що ВОЗ такому сприяла.
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24.04.2020 08:17 Ответить
Оценку дадут США, предварительная оценка штатов - минус 400 000 000 долларов.
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24.04.2020 08:33 Ответить
там ещё глубже...

https://youtu.be/XzS-*******?t=1010 По следам китайской короны http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXzS-*******%3Ft%3D1010&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier . ()
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24.04.2020 08:19 Ответить
Там вобще интересная история. Про утечку вируса и его опасность вроде бы сначала сообщили трое китайских ученых через соцсети, в результате чего двоих китайские коммуняки посадили, а один пропал без вести (Китай - он такой Китай...).
А реакция Китая была в стиле кремлевского много-ходов-очки: настамнет, а если и есть, то не мы, а если и мы, то ничего страшного, вирус не опасен и т.д..
И Трамп, собственно, взъелся на ВОЗ именно за то, что в своих первоначальных прогнозах ВОЗ ссылалась на заведомо лживые "исследования" китайских многоходовочников, при этом игнорируя все прочие источники.
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24.04.2020 09:33 Ответить
В ВОЗ естьРегиональное бюро для стран https://www.who.int/westernpacific/ Западной части Тихого океана - https://www.who.int/westernpacific/about/where-we-work
Такшта их задача мониторить ситуацию изнутри, но ребята сидели на попе ровно, и хавали официальную инфу китайской компартии. А жопку оторвать от кресла это нет, это работать надо
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24.04.2020 13:32 Ответить
Обратите вот на что внимание: ниже в комментах поклонники и распространители бактериологического оружия от китайцев и Ху*ла (они же, как правило, зебилы), которые обычно рассказывают, что "никакого коронавируса нет", тоже дружно мочат ВОЗ. С чего бы это?
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24.04.2020 08:43 Ответить
полезньій иеотизм на службе тех, кому нужно. а еще у тебя получается, что омерика тоже зебилка.
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24.04.2020 08:59 Ответить
Ещё один. Объясняю: Штаты- не зебилы, и мочат ВОЗ за дело- за то, что проспали пандемию. А зебилы мочат ВОЗ за то, что он "перегибает палку" с карантином. Кто не понимает эту разницу- тот точно дебил и с вероятностью 73%- ещё и зебил. А впрочем, какая разница?
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24.04.2020 09:24 Ответить
вобщето это порохососы ныли что зе устроил карантин.. узурпация власти и т.д)))))

онид порохосо кстати спалился на сравнении ввп)) и оказалосб что он скорей с раши))
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24.04.2020 09:32 Ответить
В порохососам и к зелеотсосам я не отношусь.
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24.04.2020 09:43 Ответить
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24.04.2020 12:42 Ответить
Вредная организация, разогнавшая пандемию вирусобесия! Их мало посадить на диету. Их нужно посадить на тюремную баланду.
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24.04.2020 07:54 Ответить
Скажи, а що ти думаєш про ВІЛ? Теж змова міжнародної фармацевтичної мафії?
А Земля ж пласка, еге ж?
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24.04.2020 08:00 Ответить
Не нужно мне приписывать свои фантазии на тему, как должен выглядеть некто, кто не разделяет твоих заблуждений. Земля - геоид, в СССР официально принят был эллипсоид Красовского для практических нужд. Про СПИД я не думаю ибо не этот самый. Что ты ещё хочешь от меня узнать, о поклонник сидения под домашним арестом?
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24.04.2020 08:05 Ответить
Куди відпочивати цього року їдеш?
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24.04.2020 08:07 Ответить
накрылся отдых. спасибо паникёрам.
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24.04.2020 08:10 Ответить
Та їдь, не сци.
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24.04.2020 08:17 Ответить
оплатишь?
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24.04.2020 08:17 Ответить
Ні, але порадію за тебе.
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24.04.2020 08:19 Ответить
отож. я теж волів би просто поспівчувати потенційним жервам. але мене примушують фінансувати вкрай неефективні заходи з їх порятунку.
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24.04.2020 08:26 Ответить
жерТвам
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24.04.2020 08:34 Ответить
Мы перенесли - в Испанию, как только откроют. А там - по обстоятельствам - может, нас уже никуда не выпустят.
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24.04.2020 09:24 Ответить
ВОЗ и ООН - это два альфонса жирующие за счёт денег одной работающей женщины. При чем один из них, ООН, альфонс ОЗАБОЧЕННЫЙ.
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24.04.2020 07:54 Ответить
Мои знакомые... ну, работают в одной стране по линии ООН, так они еще при его избрании говорили: за этим эфиопом Гебреисусом стоит Китай, обезьяна замешана в ряде коррупционных скандалов (помогал "осваивать" финансирование ООН, в результате проекты в итоге увеличивали стоимость в несколько раз!), а позже, когда ВОЗ никак не признавала к-вирус и лавинообразные процессы вспышки эпидемии в Ухани, уже не сомневались: ВОЗ кончилась. Ну и еще много ФАКТОВ не для печати. Та же ООН, как и ВОЗ погрязла в коррупции. И вся подлое и гадкое, что происходит в этих некогда серьезных организациях идут из одной "миролюбивой страны", именуемой Мокшандия и Унитазия.
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24.04.2020 08:22 Ответить
Ха - ха...
"Дело врачей"...
Расстрелять как китайских шпионов....

Но Трамп прав, если серьезно - ВОЗ долбил весь январь, что вирус от человека к человеку не передается...
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24.04.2020 07:57 Ответить
Зато одна из обезьян из Африки стала богаче на несколько миллионов...
Існує ймовірність, що США ніколи не відновлять фінансування ВООЗ, - Помпео - Цензор.НЕТ 6555
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24.04.2020 08:25 Ответить
Капиталисты хотят видеть отдачу от средств, которые вкладывают. Это бизнес, ничего личного...
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24.04.2020 08:00 Ответить
Тогда и табличку им нужно сменить, раз они так Китай любят. Они без США уже никак не ВОЗ, а КОЗ , и ещё туда - лы- просится.
То же самое касается и всех этих бесполезных совбезов ООН допустивших безнаказанное существование путена. Мир пожинает плоды своей безнравственности.
На Китай нужно в суд подавать и на ВОЗ тоже. Из-за них умирают люди, рушатся экономики всего мира.
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24.04.2020 08:07 Ответить
Ждем сегодня заявлений от ВОЗ, о том что только совместным финансированием их организации можно спастись...
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24.04.2020 08:09 Ответить
Вирус нагнул бы США в любом случае. И ВОЗ тут ни при чем. Единственное что можно было сделать это тотальный карантин, но до вспышки это было немыслимо. Американские власти ведут себя так как будто Америку должны были спасти пара сотен бюрократов из ВОЗ. Трамп как обиженный ребенок.
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24.04.2020 08:09 Ответить
ВОЗ недооценили ситуацию. А зачем они тогда нужны? Вместо требовать перекрыть Китай и локализовать вирус, они всех наоборот успокаивали, что ничего страшного. Параллель с игнорированием преступлений путена - самая простая, с ним тоже предпочли дружить и торговать вместо локализовать и уничтожить.
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24.04.2020 08:21 Ответить
Что должен был делать ВОЗ? Американцы что слепые и глухие или тупые? Они сами не видели что творится в Китае? Они что маленькие дети о которых должен был позаботиться престарелый эфиоп? Что за бред.
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24.04.2020 08:42 Ответить
Задорнов казав шо тупі.
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24.04.2020 08:48 Ответить
Понятно , что сами, но тогда зачем им платить ВОЗ такие деньги? Пусть тогда ВОЗ тоже сам себе платит
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24.04.2020 09:54 Ответить
у трампа рейтинг летить шкереберть...висновки вчених та лікарів держдепом ігноруються...факт втручання росіян у вибори сша встановлений остаточно...рейтинг байдена росте, компромату особливого немає...економіка котиться вниз...кількість безробітних росте...і хтось має стати крайнім у всіх провалах тампа і ко...і бац знову китай та вооз. а трамп який пи...ів що ковід то видумка, то форма грипу савсєм ні прі чьом зрештою відповідь проста чому китай- 2економіка світу, величезні золотовалютні запаси, потужна армія та вплив грошей.це вам не дружаню пуйла дрочити))) щей головні фінансисти з проізраїльского лобі чимшвидше планують анексувати частини західного берегу, бо розуміють що трамп може пролетіти і тоді здраствуй йолка санкції. тому мені нема чого вірити китаю, сша , раші і тд.- усі вони пи...ть!
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24.04.2020 09:08 Ответить
ВОЗ, ООН и прочие подобные конторы - на свалку. Если у слабых отжимают, у всяких "оон" в лучшем случае - озабоченность, если сильные начинают руки выкручивать и захватывать, то "ооны" начинают польку-бабочку выплясывать перед ними...
См. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html
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24.04.2020 09:32 Ответить
Господа Вы напрасно ставите мёртвому клизму. А США и лично Трамп ВСЁ делают правильно, потому у них самая сильная экономика
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24.04.2020 11:19 Ответить
Правильно и сделают ! На хрен нужна эта полностью корумпированая, воровская бездеятельная организация ВООЗ. Вспышка коронавируса это подтвердила!!
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24.04.2020 13:21 Ответить
одна из некчемных организаций, как и Юнеско....
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24.04.2020 17:34 Ответить
 
 