Есть вероятность, что США никогда не восстановят финансирование ВОЗ, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо провести фундаментальную реформу во Всемирной организации здравоохранения после того, как она показала себя в ситуации с коронавирусов, и Соединенные Штаты, которые являются крупнейшим донором организации, возможно, никогда не восстановят ее финансирование.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Я считаю, что нам нужно очень серьезно посмотреть на то, что происходит в ВОЗ, и что нам делать по итогам этой ситуации", - отметил Помпео.

"Мы уже проводили реформу в 2007 году, так что это не первый раз, когда мы сталкиваемся с недоработками в этой организации, которая является структурой ООН, - добавил он. - В ВОЗ необходима структурная реформа".

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе приостановил финансирование ВОЗ, обвинив организацию в предвзятости в пользу Китая и распространении предоставленной Китаем "дезинформации" о коронавирусе. Представители ВОЗ это отрицают, а Китай настаивает, что действовал прозрачно.

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В 2019 году финансирование, полученное ВОЗ от Вашингтона, превысило 400 000 000 долларов, что составляет около 15 процентов бюджета организации.

Отвечая на вопрос о том, не исключает ли он возможность смены руководства ВОЗ, Помпео сказал: "Более того, есть вероятность, что США никогда не восстановят ассигнования средств ВОЗ. Возможно, потребуются еще более решительные изменения ".