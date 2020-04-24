Існує ймовірність, що США ніколи не відновлять фінансування ВООЗ, - Помпео
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що необхідно провести фундаментальну реформу у Всесвітній організації охорони здоров'я після того, як вона показала себе в ситуації з коронавірусом, і Сполучені Штати, які є найбільшим донором організації, можливо, ніколи не відновлять її фінансування.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він повідомив в інтерв'ю Fox News.
"Я вважаю, що нам потрібно дуже серйозно подивитися, що відбувається у ВООЗ, і що нам робити за підсумками цієї ситуації", - зазначив Помпео.
"Ми вже проводили реформу у 2007 році, так що це вперше, коли ми стикаємося з недоробками у цій організації, яка є структурою ООН, - додав він. - У ВООЗ необхідна структурна реформа".
Президент США Дональд Трамп минулого тижня призупинив фінансування ВООЗ, звинувативши організацію в упередженості на користь Китаю і поширенні наданої Китаєм "дезінформації" про коронавіруси. Представники ВООЗ це заперечують, а Китай наполягає, що діяв прозоро.
У 2019 році фінансування, отримане ВООЗ від Вашингтона, перевищило 400 000 000 доларів, що становить близько 15 відсотків бюджету організації.
Відповідаючи на запитання про те, чи не відкидає він можливість зміни керівництва ВООЗ, Помпео сказав: "Більше того, є ймовірність, що США ніколи не відновлять асигнування коштів ВООЗ. Можливо, будуть потрібні ще більш рішучі зміни".
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Все их рекомендации выглядели как - "в принципе ничего страшного, всё под контролем"
https://youtu.be/XzS-*******?t=1010 По следам китайской короны http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXzS-*******%3Ft%3D1010&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier . ()
А реакция Китая была в стиле кремлевского много-ходов-очки: настамнет, а если и есть, то не мы, а если и мы, то ничего страшного, вирус не опасен и т.д..
И Трамп, собственно, взъелся на ВОЗ именно за то, что в своих первоначальных прогнозах ВОЗ ссылалась на заведомо лживые "исследования" китайских многоходовочников, при этом игнорируя все прочие источники.
Такшта их задача мониторить ситуацию изнутри, но ребята сидели на попе ровно, и хавали официальную инфу китайской компартии. А жопку оторвать от кресла это нет, это работать надо
онид порохосо кстати спалился на сравнении ввп)) и оказалосб что он скорей с раши))
А Земля ж пласка, еге ж?
"Дело врачей"...
Расстрелять как китайских шпионов....
Но Трамп прав, если серьезно - ВОЗ долбил весь январь, что вирус от человека к человеку не передается...
То же самое касается и всех этих бесполезных совбезов ООН допустивших безнаказанное существование путена. Мир пожинает плоды своей безнравственности.
На Китай нужно в суд подавать и на ВОЗ тоже. Из-за них умирают люди, рушатся экономики всего мира.
См. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html