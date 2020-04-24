Існує ймовірність, що США ніколи не відновлять фінансування ВООЗ, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що необхідно провести фундаментальну реформу у Всесвітній організації охорони здоров'я після того, як вона показала себе в ситуації з коронавірусом, і Сполучені Штати, які є найбільшим донором організації, можливо, ніколи не відновлять її фінансування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він повідомив в інтерв'ю Fox News.

"Я вважаю, що нам потрібно дуже серйозно подивитися, що відбувається у ВООЗ, і що нам робити за підсумками цієї ситуації", - зазначив Помпео.

"Ми вже проводили реформу у 2007 році, так що це вперше, коли ми стикаємося з недоробками у цій організації, яка є структурою ООН, - додав він. - У ВООЗ необхідна структурна реформа".

Президент США Дональд Трамп минулого тижня призупинив фінансування ВООЗ, звинувативши організацію в упередженості на користь Китаю і поширенні наданої Китаєм "дезінформації" про коронавіруси. Представники ВООЗ це заперечують, а Китай наполягає, що діяв прозоро.

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У 2019 році фінансування, отримане ВООЗ від Вашингтона, перевищило 400 000 000 доларів, що становить близько 15 відсотків бюджету організації.

Відповідаючи на запитання про те, чи не відкидає він можливість зміни керівництва ВООЗ, Помпео сказав: "Більше того, є ймовірність, що США ніколи не відновлять асигнування коштів ВООЗ. Можливо, будуть потрібні ще більш рішучі зміни".