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Новини Коронавірус і карантин
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Існує ймовірність, що США ніколи не відновлять фінансування ВООЗ, - Помпео

Існує ймовірність, що США ніколи не відновлять фінансування ВООЗ, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що необхідно провести фундаментальну реформу у Всесвітній організації охорони здоров'я після того, як вона показала себе в ситуації з коронавірусом, і Сполучені Штати, які є найбільшим донором організації, можливо, ніколи не відновлять її фінансування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він повідомив в інтерв'ю Fox News.

"Я вважаю, що нам потрібно дуже серйозно подивитися, що відбувається у ВООЗ, і що нам робити за підсумками цієї ситуації", - зазначив Помпео.

"Ми вже проводили реформу у 2007 році, так що це вперше, коли ми стикаємося з недоробками у цій організації, яка є структурою ООН, - додав він. - У ВООЗ необхідна структурна реформа".

Президент США Дональд Трамп минулого тижня призупинив фінансування ВООЗ, звинувативши організацію в упередженості на користь Китаю і поширенні наданої Китаєм "дезінформації" про коронавіруси. Представники ВООЗ це заперечують, а Китай наполягає, що діяв прозоро.

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У 2019 році фінансування, отримане ВООЗ від Вашингтона, перевищило 400 000 000 доларів, що становить близько 15 відсотків бюджету організації.

Відповідаючи на запитання про те, чи не відкидає він можливість зміни керівництва ВООЗ, Помпео сказав: "Більше того, є ймовірність, що США ніколи не відновлять асигнування коштів ВООЗ. Можливо, будуть потрібні ще більш рішучі зміни".

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) США (23390) фінансування (3152) Помпео Майк (338) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
Погано? Эти дебилы спровоцировали лавинообразное распространение вируса в мире.
Все их рекомендации выглядели как - "в принципе ничего страшного, всё под контролем"
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24.04.2020 07:59 Відповісти
+20
ВОЗ дійсно погано спрацювала у випадку пандемії короновірусу.
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24.04.2020 07:49 Відповісти
+19
Вредная организация, разогнавшая пандемию вирусобесия! Их мало посадить на диету. Их нужно посадить на тюремную баланду.
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24.04.2020 07:54 Відповісти
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ВОЗ дійсно погано спрацювала у випадку пандемії короновірусу.
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24.04.2020 07:49 Відповісти
Погано? Эти дебилы спровоцировали лавинообразное распространение вируса в мире.
Все их рекомендации выглядели как - "в принципе ничего страшного, всё под контролем"
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24.04.2020 07:59 Відповісти
Є юридична оцінка, а у вас емоційна оцінка. Подайте в суд і доведіть, що ВОЗ такому сприяла.
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24.04.2020 08:17 Відповісти
Оценку дадут США, предварительная оценка штатов - минус 400 000 000 долларов.
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24.04.2020 08:33 Відповісти
там ещё глубже...

https://youtu.be/XzS-*******?t=1010 По следам китайской короны http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXzS-*******%3Ft%3D1010&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier . ()
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24.04.2020 08:19 Відповісти
Там вобще интересная история. Про утечку вируса и его опасность вроде бы сначала сообщили трое китайских ученых через соцсети, в результате чего двоих китайские коммуняки посадили, а один пропал без вести (Китай - он такой Китай...).
А реакция Китая была в стиле кремлевского много-ходов-очки: настамнет, а если и есть, то не мы, а если и мы, то ничего страшного, вирус не опасен и т.д..
И Трамп, собственно, взъелся на ВОЗ именно за то, что в своих первоначальных прогнозах ВОЗ ссылалась на заведомо лживые "исследования" китайских многоходовочников, при этом игнорируя все прочие источники.
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24.04.2020 09:33 Відповісти
В ВОЗ естьРегиональное бюро для стран https://www.who.int/westernpacific/ Западной части Тихого океана - https://www.who.int/westernpacific/about/where-we-work
Такшта их задача мониторить ситуацию изнутри, но ребята сидели на попе ровно, и хавали официальную инфу китайской компартии. А жопку оторвать от кресла это нет, это работать надо
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24.04.2020 13:32 Відповісти
Обратите вот на что внимание: ниже в комментах поклонники и распространители бактериологического оружия от китайцев и Ху*ла (они же, как правило, зебилы), которые обычно рассказывают, что "никакого коронавируса нет", тоже дружно мочат ВОЗ. С чего бы это?
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24.04.2020 08:43 Відповісти
полезньій иеотизм на службе тех, кому нужно. а еще у тебя получается, что омерика тоже зебилка.
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24.04.2020 08:59 Відповісти
Ещё один. Объясняю: Штаты- не зебилы, и мочат ВОЗ за дело- за то, что проспали пандемию. А зебилы мочат ВОЗ за то, что он "перегибает палку" с карантином. Кто не понимает эту разницу- тот точно дебил и с вероятностью 73%- ещё и зебил. А впрочем, какая разница?
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24.04.2020 09:24 Відповісти
вобщето это порохососы ныли что зе устроил карантин.. узурпация власти и т.д)))))

онид порохосо кстати спалился на сравнении ввп)) и оказалосб что он скорей с раши))
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24.04.2020 09:32 Відповісти
В порохососам и к зелеотсосам я не отношусь.
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24.04.2020 09:43 Відповісти
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24.04.2020 12:42 Відповісти
Вредная организация, разогнавшая пандемию вирусобесия! Их мало посадить на диету. Их нужно посадить на тюремную баланду.
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24.04.2020 07:54 Відповісти
Скажи, а що ти думаєш про ВІЛ? Теж змова міжнародної фармацевтичної мафії?
А Земля ж пласка, еге ж?
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24.04.2020 08:00 Відповісти
Не нужно мне приписывать свои фантазии на тему, как должен выглядеть некто, кто не разделяет твоих заблуждений. Земля - геоид, в СССР официально принят был эллипсоид Красовского для практических нужд. Про СПИД я не думаю ибо не этот самый. Что ты ещё хочешь от меня узнать, о поклонник сидения под домашним арестом?
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24.04.2020 08:05 Відповісти
Куди відпочивати цього року їдеш?
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24.04.2020 08:07 Відповісти
накрылся отдых. спасибо паникёрам.
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24.04.2020 08:10 Відповісти
Та їдь, не сци.
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24.04.2020 08:17 Відповісти
оплатишь?
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24.04.2020 08:17 Відповісти
Ні, але порадію за тебе.
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24.04.2020 08:19 Відповісти
отож. я теж волів би просто поспівчувати потенційним жервам. але мене примушують фінансувати вкрай неефективні заходи з їх порятунку.
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24.04.2020 08:26 Відповісти
жерТвам
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24.04.2020 08:34 Відповісти
Мы перенесли - в Испанию, как только откроют. А там - по обстоятельствам - может, нас уже никуда не выпустят.
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24.04.2020 09:24 Відповісти
ВОЗ и ООН - это два альфонса жирующие за счёт денег одной работающей женщины. При чем один из них, ООН, альфонс ОЗАБОЧЕННЫЙ.
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24.04.2020 07:54 Відповісти
Мои знакомые... ну, работают в одной стране по линии ООН, так они еще при его избрании говорили: за этим эфиопом Гебреисусом стоит Китай, обезьяна замешана в ряде коррупционных скандалов (помогал "осваивать" финансирование ООН, в результате проекты в итоге увеличивали стоимость в несколько раз!), а позже, когда ВОЗ никак не признавала к-вирус и лавинообразные процессы вспышки эпидемии в Ухани, уже не сомневались: ВОЗ кончилась. Ну и еще много ФАКТОВ не для печати. Та же ООН, как и ВОЗ погрязла в коррупции. И вся подлое и гадкое, что происходит в этих некогда серьезных организациях идут из одной "миролюбивой страны", именуемой Мокшандия и Унитазия.
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24.04.2020 08:22 Відповісти
Ха - ха...
"Дело врачей"...
Расстрелять как китайских шпионов....

Но Трамп прав, если серьезно - ВОЗ долбил весь январь, что вирус от человека к человеку не передается...
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24.04.2020 07:57 Відповісти
Зато одна из обезьян из Африки стала богаче на несколько миллионов...
Існує ймовірність, що США ніколи не відновлять фінансування ВООЗ, - Помпео - Цензор.НЕТ 6555
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24.04.2020 08:25 Відповісти
Капиталисты хотят видеть отдачу от средств, которые вкладывают. Это бизнес, ничего личного...
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24.04.2020 08:00 Відповісти
Тогда и табличку им нужно сменить, раз они так Китай любят. Они без США уже никак не ВОЗ, а КОЗ , и ещё туда - лы- просится.
То же самое касается и всех этих бесполезных совбезов ООН допустивших безнаказанное существование путена. Мир пожинает плоды своей безнравственности.
На Китай нужно в суд подавать и на ВОЗ тоже. Из-за них умирают люди, рушатся экономики всего мира.
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24.04.2020 08:07 Відповісти
Ждем сегодня заявлений от ВОЗ, о том что только совместным финансированием их организации можно спастись...
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24.04.2020 08:09 Відповісти
Вирус нагнул бы США в любом случае. И ВОЗ тут ни при чем. Единственное что можно было сделать это тотальный карантин, но до вспышки это было немыслимо. Американские власти ведут себя так как будто Америку должны были спасти пара сотен бюрократов из ВОЗ. Трамп как обиженный ребенок.
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24.04.2020 08:09 Відповісти
ВОЗ недооценили ситуацию. А зачем они тогда нужны? Вместо требовать перекрыть Китай и локализовать вирус, они всех наоборот успокаивали, что ничего страшного. Параллель с игнорированием преступлений путена - самая простая, с ним тоже предпочли дружить и торговать вместо локализовать и уничтожить.
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24.04.2020 08:21 Відповісти
Что должен был делать ВОЗ? Американцы что слепые и глухие или тупые? Они сами не видели что творится в Китае? Они что маленькие дети о которых должен был позаботиться престарелый эфиоп? Что за бред.
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24.04.2020 08:42 Відповісти
Задорнов казав шо тупі.
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24.04.2020 08:48 Відповісти
Понятно , что сами, но тогда зачем им платить ВОЗ такие деньги? Пусть тогда ВОЗ тоже сам себе платит
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24.04.2020 09:54 Відповісти
у трампа рейтинг летить шкереберть...висновки вчених та лікарів держдепом ігноруються...факт втручання росіян у вибори сша встановлений остаточно...рейтинг байдена росте, компромату особливого немає...економіка котиться вниз...кількість безробітних росте...і хтось має стати крайнім у всіх провалах тампа і ко...і бац знову китай та вооз. а трамп який пи...ів що ковід то видумка, то форма грипу савсєм ні прі чьом зрештою відповідь проста чому китай- 2економіка світу, величезні золотовалютні запаси, потужна армія та вплив грошей.це вам не дружаню пуйла дрочити))) щей головні фінансисти з проізраїльского лобі чимшвидше планують анексувати частини західного берегу, бо розуміють що трамп може пролетіти і тоді здраствуй йолка санкції. тому мені нема чого вірити китаю, сша , раші і тд.- усі вони пи...ть!
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24.04.2020 09:08 Відповісти
ВОЗ, ООН и прочие подобные конторы - на свалку. Если у слабых отжимают, у всяких "оон" в лучшем случае - озабоченность, если сильные начинают руки выкручивать и захватывать, то "ооны" начинают польку-бабочку выплясывать перед ними...
См. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html
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24.04.2020 09:32 Відповісти
Господа Вы напрасно ставите мёртвому клизму. А США и лично Трамп ВСЁ делают правильно, потому у них самая сильная экономика
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24.04.2020 11:19 Відповісти
Правильно и сделают ! На хрен нужна эта полностью корумпированая, воровская бездеятельная организация ВООЗ. Вспышка коронавируса это подтвердила!!
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24.04.2020 13:21 Відповісти
одна из некчемных организаций, как и Юнеско....
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24.04.2020 17:34 Відповісти
 
 