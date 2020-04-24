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Новости Коронавирус и карантин
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В Германии от коронавируса уже выздоровели 67,5% больных. ИНФОГРАФИКА

В Германии от коронавируса уже выздоровели 67,5% больных. ИНФОГРАФИКА

В Германии 27 января зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом, сейчас в стране уже 153 129 случаев COVID-19.

Об этом сообщает сайт Worldometers, передает Цензор.НЕТ.

На утро 24 апреля в стране диагностировано 153 129 случаев коронавирусной болезни, 103 300 пациентов уже выздоровели (67,5% от всех заболевших), 5575 - умерли.

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За последние сутки в Германии на коронавирус заболело более 2481 человек. 260 больных умерли.

В Германии от коронавируса уже выздоровели 67,5% больных 01
В Германии от коронавируса уже выздоровели 67,5% больных 02

Автор: 

Германия (7070) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Немцы, та не спешите же! Шмаркля не успеет набарыжить на масках и костюмах. Только во вкус входить начали со Степановым.
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24.04.2020 08:24 Ответить
+1
До сраки дверці.
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24.04.2020 08:24 Ответить
+1
Нет тут массового тестирования. И сиптомные и без сидят дома, только когда совсем прижмет, везут в больницу. Я сама удивляюсь почему так мало смертей.
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24.04.2020 09:47 Ответить
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До сраки дверці.
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24.04.2020 08:24 Ответить
Немцы, та не спешите же! Шмаркля не успеет набарыжить на масках и костюмах. Только во вкус входить начали со Степановым.
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24.04.2020 08:24 Ответить
Все заново.
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24.04.2020 08:25 Ответить
І ніхто курва в масках не ходить та по хатах не сидять (!) були б тоді інші показники
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24.04.2020 08:46 Ответить
Не всіх дивлюся корона забрала, як кажуть.
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24.04.2020 08:57 Ответить
В Германии массовое тестирование. Большинство легкие и безсимптомные, которые выздоровели и без врачей. Сравните с никчемной Великобританией.
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24.04.2020 08:49 Ответить
Нет тут массового тестирования. И сиптомные и без сидят дома, только когда совсем прижмет, везут в больницу. Я сама удивляюсь почему так мало смертей.
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24.04.2020 09:47 Ответить
Писали, что в Германии очередная вспышка и попёрло как на дрожжах. Они там две недели назад карантин ослабили...
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24.04.2020 11:22 Ответить
хорошо.
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25.04.2020 00:08 Ответить
 
 