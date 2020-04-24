В Германии от коронавируса уже выздоровели 67,5% больных. ИНФОГРАФИКА

В Германии 27 января зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом, сейчас в стране уже 153 129 случаев COVID-19.

Об этом сообщает сайт Worldometers, передает Цензор.НЕТ.

На утро 24 апреля в стране диагностировано 153 129 случаев коронавирусной болезни, 103 300 пациентов уже выздоровели (67,5% от всех заболевших), 5575 - умерли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус почти не передается через поверхности: в 99% случаев заражение происходит через длительный контакт с больным, - Институт вирусологии университета Бонна

За последние сутки в Германии на коронавирус заболело более 2481 человек. 260 больных умерли.



