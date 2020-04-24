УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6583 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 565 10

У Німеччині від коронавірусу вже одужали 67,5% осіб. ІНФОГРАФІКА

У Німеччині від коронавірусу вже одужали 67,5% осіб. ІНФОГРАФІКА

У Німеччині 27 січня зафіксували перший випадок захворювання на новий коронавірус, нині в країні вже 153 129 випадків COVID-19.

Про це повідомляє сайт Worldometers, передає Цензор.НЕТ.

На ранок 24 квітня в країні діагностовано 153 129 випадків коронавірусної хвороби, 103 300 пацієнтів уже одужали (67,5% від усіх захворілих), 5575 - померли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус майже не передається через поверхні: у 99% випадків зараження відбувається через тривалий контакт із хворим, - Інститут вірусології університету Бонна

За останню добу в Німеччині на коронавірус захворіли 2481 особа. 260 хворих померли.

У Німеччині від коронавірусу вже одужали 67,5% осіб 01
У Німеччині від коронавірусу вже одужали 67,5% осіб 02

Автор: 

Німеччина (7480) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Немцы, та не спешите же! Шмаркля не успеет набарыжить на масках и костюмах. Только во вкус входить начали со Степановым.
показати весь коментар
24.04.2020 08:24 Відповісти
+1
До сраки дверці.
показати весь коментар
24.04.2020 08:24 Відповісти
+1
Нет тут массового тестирования. И сиптомные и без сидят дома, только когда совсем прижмет, везут в больницу. Я сама удивляюсь почему так мало смертей.
показати весь коментар
24.04.2020 09:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До сраки дверці.
показати весь коментар
24.04.2020 08:24 Відповісти
Немцы, та не спешите же! Шмаркля не успеет набарыжить на масках и костюмах. Только во вкус входить начали со Степановым.
показати весь коментар
24.04.2020 08:24 Відповісти
Все заново.
показати весь коментар
24.04.2020 08:25 Відповісти
І ніхто курва в масках не ходить та по хатах не сидять (!) були б тоді інші показники
показати весь коментар
24.04.2020 08:46 Відповісти
Не всіх дивлюся корона забрала, як кажуть.
показати весь коментар
24.04.2020 08:57 Відповісти
В Германии массовое тестирование. Большинство легкие и безсимптомные, которые выздоровели и без врачей. Сравните с никчемной Великобританией.
показати весь коментар
24.04.2020 08:49 Відповісти
Нет тут массового тестирования. И сиптомные и без сидят дома, только когда совсем прижмет, везут в больницу. Я сама удивляюсь почему так мало смертей.
показати весь коментар
24.04.2020 09:47 Відповісти
Писали, что в Германии очередная вспышка и попёрло как на дрожжах. Они там две недели назад карантин ослабили...
показати весь коментар
24.04.2020 11:22 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
25.04.2020 00:08 Відповісти
 
 