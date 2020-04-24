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У Німеччині від коронавірусу вже одужали 67,5% осіб. ІНФОГРАФІКА
У Німеччині 27 січня зафіксували перший випадок захворювання на новий коронавірус, нині в країні вже 153 129 випадків COVID-19.
Про це повідомляє сайт Worldometers, передає Цензор.НЕТ.
На ранок 24 квітня в країні діагностовано 153 129 випадків коронавірусної хвороби, 103 300 пацієнтів уже одужали (67,5% від усіх захворілих), 5575 - померли.
За останню добу в Німеччині на коронавірус захворіли 2481 особа. 260 хворих померли.
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