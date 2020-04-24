РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6520 посетителей онлайн
Новости Пожары в Украине
811 3

За сутки авиация ГСЧС сбросила 236 т воды, чтобы остановить распространение огня в Зоне отчуждения

За сутки авиация ГСЧС сбросила 236 т воды, чтобы остановить распространение огня в Зоне отчуждения

За минувшие сутки в Чернобыльской зоне авиация сбросила 236 т воды, чтобы остановить распространение огня, однако пожары там еще продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 7 утра 24 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Дитяткивського, Денисовицкого и Парышевского лесничеств. 

Отмечается, что основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 7 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 863 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 66 человек и 253 единицы техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 32 человека личного состава и 238 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 23 апреля осуществлено 118 сбросов - 236 т воды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кинологи 1-й Президентской бригады привлечены к антидиверсионной операции в Чернобыльской зоне, - Нацгвардия. ВИДЕО

пожар (5969) Зона отчуждения (280)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Утром в пятницу Киев снова стал городом с самым грязным воздухом в мире, опередив Шанхай, где никогда не видно солнца и ходят в противогазах.

За добу авіація ДСНС скинула 236 т води, щоб зупинити поширення вогню в Зоні відчуження - Цензор.НЕТ 3374
показать весь комментарий
24.04.2020 09:12 Ответить
 
 