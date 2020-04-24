За сутки авиация ГСЧС сбросила 236 т воды, чтобы остановить распространение огня в Зоне отчуждения

За минувшие сутки в Чернобыльской зоне авиация сбросила 236 т воды, чтобы остановить распространение огня, однако пожары там еще продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 7 утра 24 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Дитяткивського, Денисовицкого и Парышевского лесничеств.

Отмечается, что основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 7 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 863 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 66 человек и 253 единицы техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 32 человека личного состава и 238 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 23 апреля осуществлено 118 сбросов - 236 т воды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кинологи 1-й Президентской бригады привлечены к антидиверсионной операции в Чернобыльской зоне, - Нацгвардия. ВИДЕО