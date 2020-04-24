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16 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Львовщине, всего 298 заболевших
По состоянию на 08.00 во Львове и Львовской области подтверждено 298 случаев инфицирования коронавирусом, из них 12 - летальные.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1446 человек, госпитализированы - 326, на амбулаторном лечении - 1120 человек, выписан - 221 человек. Сейчас в больнице находится 105 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ нет никого. Всего коронавирусная инфекция обнаружено - у 298 человек, 12 человек умерли. 39 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки лабораторные центры провели 140 ПЦР-анализов, из них 16 - позитивные.
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хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno