16 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Львівщині, всього 298 хворих

Станом на 08.00 у Львові і Львівській області підтверджено 298 випадків інфікування коронавірусом, з них 12 - летальні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Всього за весь період карантину у Львівську обласну інфекційну лікарню звернулися 1446 осіб, госпіталізовано - 326, на амбулаторному лікуванні - 1120 осіб, виписано - 221 особу. Зараз у лікарні перебуває 105 осіб, з них в реанімації - 5 осіб, на апаратах ШВЛ немає нікого. Всього коронавірусну інфекцію виявлено - у 298 осіб, 12 осіб померли. 39 пацієнтів одужали.

За минулу добу лабораторні центри провели 140 ПЛР-аналізів, з них 16 - позитивні.

Також читайте: За добу на Львівщині зафіксовано 8 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом 282 особи інфіковані