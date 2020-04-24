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Новини Коронавірус і карантин
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16 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Львівщині, всього 298 хворих

16 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Львівщині, всього 298 хворих

Станом на 08.00 у Львові і Львівській області підтверджено 298 випадків інфікування коронавірусом, з них 12 - летальні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Всього за весь період карантину у Львівську обласну інфекційну лікарню звернулися 1446 осіб, госпіталізовано - 326, на амбулаторному лікуванні - 1120 осіб, виписано - 221 особу. Зараз у лікарні перебуває 105 осіб, з них в реанімації - 5 осіб, на апаратах ШВЛ немає нікого. Всього коронавірусну інфекцію виявлено - у 298 осіб, 12 осіб померли. 39 пацієнтів одужали.

За минулу добу лабораторні центри провели 140 ПЛР-аналізів, з них 16 - позитивні.

Також читайте: За добу на Львівщині зафіксовано 8 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом 282 особи інфіковані

Автор: 

карантин (18172) Львів (3091) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2460)


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24.04.2020 09:15 Відповісти
ЗЕмедицині "піхуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
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24.04.2020 09:23 Відповісти
Горить: http://mignews.com.ua/proisshestviya/24048372.html
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24.04.2020 09:38 Відповісти
 
 