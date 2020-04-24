3 383 3
16 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Львівщині, всього 298 хворих
Станом на 08.00 у Львові і Львівській області підтверджено 298 випадків інфікування коронавірусом, з них 12 - летальні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
Всього за весь період карантину у Львівську обласну інфекційну лікарню звернулися 1446 осіб, госпіталізовано - 326, на амбулаторному лікуванні - 1120 осіб, виписано - 221 особу. Зараз у лікарні перебуває 105 осіб, з них в реанімації - 5 осіб, на апаратах ШВЛ немає нікого. Всього коронавірусну інфекцію виявлено - у 298 осіб, 12 осіб померли. 39 пацієнтів одужали.
За минулу добу лабораторні центри провели 140 ПЛР-аналізів, з них 16 - позитивні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno