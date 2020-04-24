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Правительство Чехии ослабило карантин и разрешило выезжать за пределы страны
Правительство Чехии сняло запрет для своих граждан на свободное перемещение по стране и на выезд за границу. Ранее чехи могли покидать страну только в связи с работой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Prague morning.
Карантин ослабят уже с 24 апреля. Ограничения действовали больше месяца, с 16 марта.
"Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии", - сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.
Также с пятницы жители страны смогут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин.
Топ комментарии
+13 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий24.04.2020 09:43 Ответить Ссылка
+9 Кирилл Лещенко
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+7 Alexey Zavidovsky
показать весь комментарий24.04.2020 09:59 Ответить Ссылка
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- чем в Украине за месяц...
строже и раньше чем в Италии, Франции и Германии,
которые по мерам внедрения шли после чехов...
К тому же чехи очень дисциплинированно их выполняли
и все возвращающиеся в страну граждане прошли через
двухнедельный карантин под контролем полиции...
Здесь самый высокий процент протестированных граждан
в перерастете на 1000 населения...
Фактически все возможные очаги под контролем - поэтому
зажимать все то что имеет мало значения потеряло смысл...
В украине эе приехали миллионы из очагов заражения
а в карнтине отсидели пару сотен человек остальные
понесли вирус по соседям, церквям, пьянкам и т.д
поэтому не нужно сравнивать - сами знает что с чем...
https://enovosty.com/news_abroad/full/2404-zachem-zapirali-lyudej-v-kvartiry-oni-tam-pobyli-kak-v-tyurme-vyshli-i-zarazilis-lukashenko
?
Да и в Словакии об этом очень много журналисты говорили . Короче погуглите сами .
https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
Президент Чехии Милош Земан заявил, что запрет на выезд граждан за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ceske Noviny.
По мнению Земана, гражданам не надо ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше "наслаждаться красотой чешских пейзажей". Сам президент заявил, что лично он отдыхать поедет в Высочинский край на юго-востоке страны.