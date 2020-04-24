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Новости Коронавирус и карантин
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Правительство Чехии ослабило карантин и разрешило выезжать за пределы страны

Правительство Чехии ослабило карантин и разрешило выезжать за пределы страны

Правительство Чехии сняло запрет для своих граждан на свободное перемещение по стране и на выезд за границу. Ранее чехи могли покидать страну только в связи с работой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Prague morning.

Карантин ослабят уже с 24 апреля. Ограничения действовали больше месяца, с 16 марта.

"Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии", - сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

Также с пятницы жители страны смогут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин.

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Автор: 

карантин (16729) Чехия (1741) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
а Чехия кстати на 3 позиции только лучше нас там 7188 зараженных и умерло 210 а нам Степановы Ляшки втирают носить по 2 года маски и что это надолго
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24.04.2020 09:43 Ответить
+9
Даже ООН отметила, что под шумок идут массовые нарушения прав человека. Власти борзеть любят. Зелёные просто любят борзет, такой психотип. Хуцпа...
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24.04.2020 09:49 Ответить
+7
За этот грёбанный "карантин" всю эту шайку-лейку надо посадить лет на десять: за превышение должностных полномочий, за преднамеренное массовое нанесение материального и морального ущерба, за преступный сговор в пользу крупного бизнеса, за системное ослабление национальной экономики и фактическую государственную измену. И просто за то, что они - лицемерные негодяи.

https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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24.04.2020 09:59 Ответить
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а Чехия кстати на 3 позиции только лучше нас там 7188 зараженных и умерло 210 а нам Степановы Ляшки втирают носить по 2 года маски и что это надолго
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24.04.2020 09:43 Ответить
Даже ООН отметила, что под шумок идут массовые нарушения прав человека. Власти борзеть любят. Зелёные просто любят борзет, такой психотип. Хуцпа...
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24.04.2020 09:49 Ответить
Таки другой тип, не психотип)!
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24.04.2020 09:53 Ответить
Там 10,6 народа, в 3,5 меньше. Умножить надо наши показатели в 3,5 раза. 7600*3,5=26600!
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24.04.2020 09:52 Ответить
Якщо порівняти показники по Україні і Чехії, то в Чехії значно більше хворих і смертей в розрахунку на мільйон жителів. https://www.worldometers.info/coronavirus/
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24.04.2020 10:31 Ответить
Тем более
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24.04.2020 10:32 Ответить
Это потому что в Чехии за день делают больше тестов
- чем в Украине за месяц...
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24.04.2020 10:46 Ответить
У нас ещё не вечер, мы на две недели отстаём. Посчитаешь и сравнить свои цифирки через две недели
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24.04.2020 11:00 Ответить
В Чехии был объявлен самый строгий в ЕС карантин,
строже и раньше чем в Италии, Франции и Германии,
которые по мерам внедрения шли после чехов...
К тому же чехи очень дисциплинированно их выполняли

и все возвращающиеся в страну граждане прошли через
двухнедельный карантин под контролем полиции...
Здесь самый высокий процент протестированных граждан
в перерастете на 1000 населения...
Фактически все возможные очаги под контролем - поэтому
зажимать все то что имеет мало значения потеряло смысл...
В украине эе приехали миллионы из очагов заражения
а в карнтине отсидели пару сотен человек остальные
понесли вирус по соседям, церквям, пьянкам и т.д
поэтому не нужно сравнивать - сами знает что с чем...
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24.04.2020 10:41 Ответить
Чехи дисциплинированные, не то что наши. Наши до сих пор разгуливают толпами, с детьми и без масок. А в Чехии без маски из дверей никто не выходит!!!! Абсолютно!!! И никаких гуляний (только за продуктами и назад), тем более с детьми. Большие штрафы без всяких судов, как у нас. Но там и штрафовать некого, не наши рогули тупорылые, которым хоть молотком вбивай, всё равно не доходит. Таких процентов 30.
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24.04.2020 10:53 Ответить
Зайди, хоча б на https://www.earthcam.com/czechrepublic/prague/?cam=grandhotel_str і побачиш, що точно так же, як і у нас - половина без масок.
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25.04.2020 11:04 Ответить
Почти сняли.
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24.04.2020 09:43 Ответить
И как и куда выезжать, разве что на своей машине, так могут быть проблемы в соседних странах там то ограничения не сняты.
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24.04.2020 09:44 Ответить
Главное, что чехи уважают свободу личности, а то что в других странах долбо:бы Ляшки Степановы Шмыгали и др. это уже второй вопрос.
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24.04.2020 09:49 Ответить
Интересно, а что бы чехи возразили Бацьке:
https://enovosty.com/news_abroad/full/2404-zachem-zapirali-lyudej-v-kvartiry-oni-tam-pobyli-kak-v-tyurme-vyshli-i-zarazilis-lukashenko
?
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24.04.2020 09:44 Ответить
Бацька тут заходив на Цензор пару днів тому і доводив мені що це коронобєсіє роздуте ЗМІ. Але писав чомусь з Унітазії.
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24.04.2020 09:53 Ответить
Какая разница, откуда? Ты не видишь вирусобесия?
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24.04.2020 10:00 Ответить
Є така професія: журналюги. Це їхній хліб.
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24.04.2020 10:07 Ответить
мерзкая профессия. в погоне за тиражами раздули мандраж планетарного масштаба.
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24.04.2020 10:09 Ответить
А как же гуттиэреш?маски с нами надолго...возможно навсегда?месяц карантина ...и все?что то...********* какое то...с этим вирусом.
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24.04.2020 09:51 Ответить
Так там был месяц реального жесткого карантина, который все дисциплинированно соблюдали. А не как у нас, когда куча лихих придурков вроде кирюши лещенко, демонстративно кладет на карантин болт, сводя на нет его еффективность.
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24.04.2020 11:13 Ответить
Чехи участвовали в программе лечения коронавируса новыми лекарствами
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24.04.2020 09:52 Ответить
Это какими? Новыми - старыми хининами?
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24.04.2020 09:54 Ответить
Раньше была инфа в сми и я писала
Да и в Словакии об этом очень много журналисты говорили . Короче погуглите сами .
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24.04.2020 09:56 Ответить
Хочу, шоб и тебя, если шо, ими лечили.
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24.04.2020 09:57 Ответить
А тебя видимо выпустили из палаты с Наполеоном , скандальный троль?
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24.04.2020 10:10 Ответить
Експериментів буде ще багато.
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24.04.2020 09:55 Ответить
Любителям поговорить за права и швабоды следует знать, что в Чехии 55 новых случаев заражения за последний день, а в Украине 500.
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24.04.2020 09:58 Ответить
За этот грёбанный "карантин" всю эту шайку-лейку надо посадить лет на десять: за превышение должностных полномочий, за преднамеренное массовое нанесение материального и морального ущерба, за преступный сговор в пользу крупного бизнеса, за системное ослабление национальной экономики и фактическую государственную измену. И просто за то, что они - лицемерные негодяи.

https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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24.04.2020 09:59 Ответить
И только ******** зеленожопые человечки перекрыли трансортные артерии и жизнь в Украине.
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24.04.2020 10:22 Ответить
Да уж,мы наверное чуть не единственная в мире страна закрыла транспорт,и Грузия вроде,ну и всё а весь мир и США Испания Италия и другие транспорт не закрывали
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24.04.2020 10:36 Ответить
Понедельник, 20 апреля 2020, https://www.unn.com.ua/ru/news/1864757-prezident-chekhiyi-zaproponuvav-zakriti-kordoni-na-rik Президент Чехии предложил закрыть границы на год.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что запрет на выезд граждан за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ceske Noviny.
По мнению Земана, гражданам не надо ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше "наслаждаться красотой чешских пейзажей". Сам президент заявил, что лично он отдыхать поедет в Высочинский край на юго-востоке страны.
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24.04.2020 10:34 Ответить
Набить пику шмигалю,щоб не порушував права людини.
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24.04.2020 11:18 Ответить
 
 