Правительство Чехии ослабило карантин и разрешило выезжать за пределы страны

Правительство Чехии сняло запрет для своих граждан на свободное перемещение по стране и на выезд за границу. Ранее чехи могли покидать страну только в связи с работой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Prague morning.

Карантин ослабят уже с 24 апреля. Ограничения действовали больше месяца, с 16 марта.

"Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии", - сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

Также с пятницы жители страны смогут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это хрупкий успех": как страны Европы выходят из карантина