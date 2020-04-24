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Уряд Чехії послабив карантин і дозволив виїжджати за межі країни
Уряд Чехії зняв заборону для своїх громадян на вільне пересування країною і на виїзд за кордон. Раніше чехи могли залишати країну лише у зв'язку з роботою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Prague morning.
Карантин послаблять вже із 24 квітня. Обмеження діяли понад місяць, із 16 березня.
"Ми ухвалили рішення скасувати з п'ятниці, 24 квітня, заборону на вільне пересування громадян у Чехії", - повідомив міністр охорони здоров'я Адам Войтех.
Також із п'ятниці мешканці країни зможуть виїжджати за кордон. Під час повернення в країну потрібно буде надати медичне підтвердження про негативний результат аналізу на коронавірус або дотримуватися двотижневого домашнього карантину.
Топ коментарі
+13 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар24.04.2020 09:43 Відповісти Посилання
+9 Кирилл Лещенко
показати весь коментар24.04.2020 09:49 Відповісти Посилання
+7 Alexey Zavidovsky
показати весь коментар24.04.2020 09:59 Відповісти Посилання
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- чем в Украине за месяц...
строже и раньше чем в Италии, Франции и Германии,
которые по мерам внедрения шли после чехов...
К тому же чехи очень дисциплинированно их выполняли
и все возвращающиеся в страну граждане прошли через
двухнедельный карантин под контролем полиции...
Здесь самый высокий процент протестированных граждан
в перерастете на 1000 населения...
Фактически все возможные очаги под контролем - поэтому
зажимать все то что имеет мало значения потеряло смысл...
В украине эе приехали миллионы из очагов заражения
а в карнтине отсидели пару сотен человек остальные
понесли вирус по соседям, церквям, пьянкам и т.д
поэтому не нужно сравнивать - сами знает что с чем...
https://enovosty.com/news_abroad/full/2404-zachem-zapirali-lyudej-v-kvartiry-oni-tam-pobyli-kak-v-tyurme-vyshli-i-zarazilis-lukashenko
?
Да и в Словакии об этом очень много журналисты говорили . Короче погуглите сами .
https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
Президент Чехии Милош Земан заявил, что запрет на выезд граждан за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ceske Noviny.
По мнению Земана, гражданам не надо ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше "наслаждаться красотой чешских пейзажей". Сам президент заявил, что лично он отдыхать поедет в Высочинский край на юго-востоке страны.