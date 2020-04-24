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Новини Коронавірус і карантин
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Уряд Чехії послабив карантин і дозволив виїжджати за межі країни

Уряд Чехії послабив карантин і дозволив виїжджати за межі країни

Уряд Чехії зняв заборону для своїх громадян на вільне пересування країною і на виїзд за кордон. Раніше чехи могли залишати країну лише у зв'язку з роботою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Prague morning.

Карантин послаблять вже із 24 квітня. Обмеження діяли понад місяць, із 16 березня.

"Ми ухвалили рішення скасувати з п'ятниці, 24 квітня, заборону на вільне пересування громадян у Чехії", - повідомив міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

Також із п'ятниці мешканці країни зможуть виїжджати за кордон. Під час повернення в країну потрібно буде надати медичне підтвердження про негативний результат аналізу на коронавірус або дотримуватися двотижневого домашнього карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це крихкий успіх": як країни Європи виходять з карантину

Автор: 

карантин (18172) Чехія (1654) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
а Чехия кстати на 3 позиции только лучше нас там 7188 зараженных и умерло 210 а нам Степановы Ляшки втирают носить по 2 года маски и что это надолго
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24.04.2020 09:43 Відповісти
+9
Даже ООН отметила, что под шумок идут массовые нарушения прав человека. Власти борзеть любят. Зелёные просто любят борзет, такой психотип. Хуцпа...
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24.04.2020 09:49 Відповісти
+7
За этот грёбанный "карантин" всю эту шайку-лейку надо посадить лет на десять: за превышение должностных полномочий, за преднамеренное массовое нанесение материального и морального ущерба, за преступный сговор в пользу крупного бизнеса, за системное ослабление национальной экономики и фактическую государственную измену. И просто за то, что они - лицемерные негодяи.

https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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24.04.2020 09:59 Відповісти
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а Чехия кстати на 3 позиции только лучше нас там 7188 зараженных и умерло 210 а нам Степановы Ляшки втирают носить по 2 года маски и что это надолго
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24.04.2020 09:43 Відповісти
Даже ООН отметила, что под шумок идут массовые нарушения прав человека. Власти борзеть любят. Зелёные просто любят борзет, такой психотип. Хуцпа...
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24.04.2020 09:49 Відповісти
Таки другой тип, не психотип)!
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24.04.2020 09:53 Відповісти
Там 10,6 народа, в 3,5 меньше. Умножить надо наши показатели в 3,5 раза. 7600*3,5=26600!
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24.04.2020 09:52 Відповісти
Якщо порівняти показники по Україні і Чехії, то в Чехії значно більше хворих і смертей в розрахунку на мільйон жителів. https://www.worldometers.info/coronavirus/
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24.04.2020 10:31 Відповісти
Тем более
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24.04.2020 10:32 Відповісти
Это потому что в Чехии за день делают больше тестов
- чем в Украине за месяц...
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24.04.2020 10:46 Відповісти
У нас ещё не вечер, мы на две недели отстаём. Посчитаешь и сравнить свои цифирки через две недели
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24.04.2020 11:00 Відповісти
В Чехии был объявлен самый строгий в ЕС карантин,
строже и раньше чем в Италии, Франции и Германии,
которые по мерам внедрения шли после чехов...
К тому же чехи очень дисциплинированно их выполняли

и все возвращающиеся в страну граждане прошли через
двухнедельный карантин под контролем полиции...
Здесь самый высокий процент протестированных граждан
в перерастете на 1000 населения...
Фактически все возможные очаги под контролем - поэтому
зажимать все то что имеет мало значения потеряло смысл...
В украине эе приехали миллионы из очагов заражения
а в карнтине отсидели пару сотен человек остальные
понесли вирус по соседям, церквям, пьянкам и т.д
поэтому не нужно сравнивать - сами знает что с чем...
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24.04.2020 10:41 Відповісти
Чехи дисциплинированные, не то что наши. Наши до сих пор разгуливают толпами, с детьми и без масок. А в Чехии без маски из дверей никто не выходит!!!! Абсолютно!!! И никаких гуляний (только за продуктами и назад), тем более с детьми. Большие штрафы без всяких судов, как у нас. Но там и штрафовать некого, не наши рогули тупорылые, которым хоть молотком вбивай, всё равно не доходит. Таких процентов 30.
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24.04.2020 10:53 Відповісти
Зайди, хоча б на https://www.earthcam.com/czechrepublic/prague/?cam=grandhotel_str і побачиш, що точно так же, як і у нас - половина без масок.
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25.04.2020 11:04 Відповісти
Почти сняли.
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24.04.2020 09:43 Відповісти
И как и куда выезжать, разве что на своей машине, так могут быть проблемы в соседних странах там то ограничения не сняты.
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24.04.2020 09:44 Відповісти
Главное, что чехи уважают свободу личности, а то что в других странах долбо:бы Ляшки Степановы Шмыгали и др. это уже второй вопрос.
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24.04.2020 09:49 Відповісти
Интересно, а что бы чехи возразили Бацьке:
https://enovosty.com/news_abroad/full/2404-zachem-zapirali-lyudej-v-kvartiry-oni-tam-pobyli-kak-v-tyurme-vyshli-i-zarazilis-lukashenko
?
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24.04.2020 09:44 Відповісти
Бацька тут заходив на Цензор пару днів тому і доводив мені що це коронобєсіє роздуте ЗМІ. Але писав чомусь з Унітазії.
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24.04.2020 09:53 Відповісти
Какая разница, откуда? Ты не видишь вирусобесия?
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24.04.2020 10:00 Відповісти
Є така професія: журналюги. Це їхній хліб.
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24.04.2020 10:07 Відповісти
мерзкая профессия. в погоне за тиражами раздули мандраж планетарного масштаба.
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24.04.2020 10:09 Відповісти
А как же гуттиэреш?маски с нами надолго...возможно навсегда?месяц карантина ...и все?что то...********* какое то...с этим вирусом.
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24.04.2020 09:51 Відповісти
Так там был месяц реального жесткого карантина, который все дисциплинированно соблюдали. А не как у нас, когда куча лихих придурков вроде кирюши лещенко, демонстративно кладет на карантин болт, сводя на нет его еффективность.
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24.04.2020 11:13 Відповісти
Чехи участвовали в программе лечения коронавируса новыми лекарствами
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24.04.2020 09:52 Відповісти
Это какими? Новыми - старыми хининами?
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24.04.2020 09:54 Відповісти
Раньше была инфа в сми и я писала
Да и в Словакии об этом очень много журналисты говорили . Короче погуглите сами .
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24.04.2020 09:56 Відповісти
Хочу, шоб и тебя, если шо, ими лечили.
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24.04.2020 09:57 Відповісти
А тебя видимо выпустили из палаты с Наполеоном , скандальный троль?
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24.04.2020 10:10 Відповісти
Експериментів буде ще багато.
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24.04.2020 09:55 Відповісти
Любителям поговорить за права и швабоды следует знать, что в Чехии 55 новых случаев заражения за последний день, а в Украине 500.
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24.04.2020 09:58 Відповісти
За этот грёбанный "карантин" всю эту шайку-лейку надо посадить лет на десять: за превышение должностных полномочий, за преднамеренное массовое нанесение материального и морального ущерба, за преступный сговор в пользу крупного бизнеса, за системное ослабление национальной экономики и фактическую государственную измену. И просто за то, что они - лицемерные негодяи.

https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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24.04.2020 09:59 Відповісти
И только ******** зеленожопые человечки перекрыли трансортные артерии и жизнь в Украине.
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24.04.2020 10:22 Відповісти
Да уж,мы наверное чуть не единственная в мире страна закрыла транспорт,и Грузия вроде,ну и всё а весь мир и США Испания Италия и другие транспорт не закрывали
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24.04.2020 10:36 Відповісти
Понедельник, 20 апреля 2020, https://www.unn.com.ua/ru/news/1864757-prezident-chekhiyi-zaproponuvav-zakriti-kordoni-na-rik Президент Чехии предложил закрыть границы на год.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что запрет на выезд граждан за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ceske Noviny.
По мнению Земана, гражданам не надо ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше "наслаждаться красотой чешских пейзажей". Сам президент заявил, что лично он отдыхать поедет в Высочинский край на юго-востоке страны.
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24.04.2020 10:34 Відповісти
Набить пику шмигалю,щоб не порушував права людини.
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24.04.2020 11:18 Відповісти
 
 