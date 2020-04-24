Уряд Чехії послабив карантин і дозволив виїжджати за межі країни

Уряд Чехії зняв заборону для своїх громадян на вільне пересування країною і на виїзд за кордон. Раніше чехи могли залишати країну лише у зв'язку з роботою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Prague morning.

Карантин послаблять вже із 24 квітня. Обмеження діяли понад місяць, із 16 березня.

"Ми ухвалили рішення скасувати з п'ятниці, 24 квітня, заборону на вільне пересування громадян у Чехії", - повідомив міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

Також із п'ятниці мешканці країни зможуть виїжджати за кордон. Під час повернення в країну потрібно буде надати медичне підтвердження про негативний результат аналізу на коронавірус або дотримуватися двотижневого домашнього карантину.

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