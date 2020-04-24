Оккупанты разрешили по праздникам называть Донецк Сталино
Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", который позволяет использовать по отношению к Донецку его прежнее название - Сталино.
Об этом пишут "Новости Донбасса", передает Цензор.НЕТ.
В "указе" отмечается, что название "город Сталино" будет использоваться наряду с названием "город Донецк" во время проведения мероприятий, связанных со Второй мировой войной, в частности, 9 мая.
Отметим, что название Сталино Донецк получил в марте 1924 года, то есть через два месяца после смерти Ленина. Собственно в честь него это название и ввели.
"Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина - будет "сталь", и решил переименовать г. Юзовку - в город Сталино", - говорится в документе заседания Пленума Юзовского Окрисполкома от 8 марта 1924 года.
Ранее подобное решение относительно Луганска принял главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. Он подписал "указ", которым "переименовал" Луганск в Ворошиловград.
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https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет @Jose_Pinoche
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Талоны на воду в Сталино(Донецк)
1925-й год.
кгб, воронки, подвалы, лесоповал, продразвестка, раскулачивание, ... - все "радости" совка.
https://www.youtube.com/watch?v=UITSumyPnV8 начхай страна огромная
Це щось подібно до того як старі кримінальники, які значну частину свого життя провели на зоні перед звільненням, або зразу після роблять знову якусь фігню для того щоб залишатись на зоні.
Ну так є кожен день похльопка, місце на шконці, а на свободі думати треба, роботу шукати, помешкання, з людьми зовсім інакші стосунки завязувати.