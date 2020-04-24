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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты разрешили по праздникам называть Донецк Сталино

Оккупанты разрешили по праздникам называть Донецк Сталино

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", который позволяет использовать по отношению к Донецку его прежнее название - Сталино.

Об этом пишут "Новости Донбасса", передает Цензор.НЕТ.

В "указе" отмечается, что название "город Сталино" будет использоваться наряду с названием "город Донецк" во время проведения мероприятий, связанных со Второй мировой войной, в частности, 9 мая.

Отметим, что название Сталино Донецк получил в марте 1924 года, то есть через два месяца после смерти Ленина. Собственно в честь него это название и ввели.

"Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина - будет "сталь", и решил переименовать г. Юзовку - в город Сталино", - говорится в документе заседания Пленума Юзовского Окрисполкома от 8 марта 1924 года.

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Ранее подобное решение относительно Луганска принял главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. Он подписал "указ", которым "переименовал" Луганск в Ворошиловград.

Донецьк (6323) оккупация (10196)


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Топ комментарии
+42
Пусть по праздникам говно называют повидлом. Авось житуха там станет слаще.
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24.04.2020 12:12 Ответить
+30
Ось що буває, коли пацієнти захвачують психлікарню.
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24.04.2020 12:12 Ответить
+17
Это дурдом.Лучше без них,чем такой маразм.Люди абсолютно деградированы.Плевать они хотели на своих детей и внуков.Им красный галстук и белые носочки.Дебилы.
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24.04.2020 12:13 Ответить
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Пусть по праздникам говно называют повидлом. Авось житуха там станет слаще.
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24.04.2020 12:12 Ответить
https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche

https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет @Jose_Pinoche

https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche



Талоны на воду в Сталино(Донецк)
1925-й год.

Окупанти дозволили Донецьк на свята називати Сталіно - Цензор.НЕТ 8810
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24.04.2020 14:39 Ответить
а донецк..юзовкой
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24.04.2020 12:12 Ответить
Логічно булоб Юзовкой. Цей гарний по їх вираженню "піндос" побудував місто і підприємства, кращі на той час у світі.
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24.04.2020 13:18 Ответить
Ось що буває, коли пацієнти захвачують психлікарню.
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24.04.2020 12:12 Ответить
вообще-то - "захоплюють"
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24.04.2020 12:24 Ответить
Взагалі то. Людина хоч намагається вивчити мову, а ти так кацапською і розмовляєш.
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24.04.2020 12:43 Ответить
ну вот я и помогаю человеку учить язык.
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24.04.2020 13:00 Ответить
Окупанти дозволили Донецьк на свята називати Сталіно - Цензор.НЕТ 1096
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24.04.2020 14:43 Ответить
Это дурдом.Лучше без них,чем такой маразм.Люди абсолютно деградированы.Плевать они хотели на своих детей и внуков.Им красный галстук и белые носочки.Дебилы.
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24.04.2020 12:13 Ответить
Оккупанты разрешили Донецк по праздникам называть Сталино - Цензор.НЕТ 8745Як була це Юзівка, так нею і залишилась.
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24.04.2020 12:13 Ответить
И ещё разрешили Пушилина по праздникам называть мудаком из МММ.
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24.04.2020 12:13 Ответить
Сегодня точно не первое апреля? Надо свериться с календарём. Пол цензора в Саакашвили, а теперь вот это...
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24.04.2020 12:16 Ответить
Після 6 років Майдану, часом здається що окупанти в Києві сидять, а не в Донецьку!
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24.04.2020 12:24 Ответить
Чем большевикам не нравилась Юзовка. Донецк тоже название выдуманное коммуняками.
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24.04.2020 12:26 Ответить
Холодный расчет.
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24.04.2020 12:31 Ответить
да-да:
кгб, воронки, подвалы, лесоповал, продразвестка, раскулачивание, ... - все "радости" совка.
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24.04.2020 12:26 Ответить
Я бы назвал Юзбург. Это так по-европейски.
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24.04.2020 12:31 Ответить
Это с этими полудурками Зеля хочет мириться и в "сталино" проводить выборы?
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24.04.2020 12:35 Ответить
это что теперь дамбасские кроты будут называться сраленчанами?
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24.04.2020 13:03 Ответить
Чукча: "по четным буду академиком, а по нечетным - рыбку ловить"
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24.04.2020 12:42 Ответить
дамбас он такой, он всю галактику кормит.
https://www.youtube.com/watch?v=UITSumyPnV8 начхай страна огромная
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24.04.2020 12:52 Ответить
Гулаг на завжди.

Це щось подібно до того як старі кримінальники, які значну частину свого життя провели на зоні перед звільненням, або зразу після роблять знову якусь фігню для того щоб залишатись на зоні.

Ну так є кожен день похльопка, місце на шконці, а на свободі думати треба, роботу шукати, помешкання, з людьми зовсім інакші стосунки завязувати.
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24.04.2020 12:57 Ответить
Чепушилин,Сталин бы тебя расстрелял за связь с врагом пролетариата, капиталистом Мавроди
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24.04.2020 12:58 Ответить
гивино или говоно надо было назвать... мототоролино, алкашино, а вообще конкурс надо было бы провести,,,дебилы
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24.04.2020 12:58 Ответить
коли-сь одні сєпари пропонували Гітлеру місто сРаліно звільнити від такої назви, а нинішні тепер ***** пропонують поновити таку назву - такі от парадокси, млять, **********!
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24.04.2020 13:00 Ответить
а чего, неплохо будет звучать - норные засранцы.
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24.04.2020 13:32 Ответить
Не хочу возврата этих территорий в Украину! Не хо-чу! У них у всех уже необратимые изменения мозга. Ну их нах.....😀😀😀
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24.04.2020 13:15 Ответить
Достали на!
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24.04.2020 13:21 Ответить
А я разрешаю всегда называть сРалино, а жителей засралинцами.
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24.04.2020 13:24 Ответить
Та хоч Засралiно , якось пох..
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24.04.2020 13:37 Ответить
Как-как, Сралино? Считаю очень даже в тему.
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24.04.2020 13:57 Ответить
ЗНАЧИТ ПРОПУТИНСКИЕ ШЕСТЕРЫ РАЗРЕШИЛИ СВОИМ БОМЖАМ КРАСТЬ ЖЕЛЕЗО ПО ПРАЗДНИКАМ )))
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24.04.2020 14:41 Ответить
Дятлы конченые. Как у бывшего жителя Донецка, просто нет слов. Но это не на ровном месте. Когда на не высохшие совковые дрожжи 15 лет лили кацапские информпомои в неограниченном количестве, имеет данный результат.
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24.04.2020 14:41 Ответить
...,а на повсякдення - плести лапті і їздити на підводах. І вражі айфони закинути в Донець.
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24.04.2020 15:57 Ответить
Краще вже в Сраліно хай перейменують. Щоб вже повністю відповідати назві.
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24.04.2020 17:58 Ответить
очень умно.
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24.04.2020 23:58 Ответить
 
 