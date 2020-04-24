Оккупанты разрешили по праздникам называть Донецк Сталино

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", который позволяет использовать по отношению к Донецку его прежнее название - Сталино.

Об этом пишут "Новости Донбасса", передает Цензор.НЕТ.

В "указе" отмечается, что название "город Сталино" будет использоваться наряду с названием "город Донецк" во время проведения мероприятий, связанных со Второй мировой войной, в частности, 9 мая.

Отметим, что название Сталино Донецк получил в марте 1924 года, то есть через два месяца после смерти Ленина. Собственно в честь него это название и ввели.

"Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина - будет "сталь", и решил переименовать г. Юзовку - в город Сталино", - говорится в документе заседания Пленума Юзовского Окрисполкома от 8 марта 1924 года.

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Ранее подобное решение относительно Луганска принял главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. Он подписал "указ", которым "переименовал" Луганск в Ворошиловград.