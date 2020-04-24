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Новини Окуповані території
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Окупанти дозволили Донецьк на свята називати Сталіно

Окупанти дозволили Донецьк на свята називати Сталіно

Ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ", який дозволяє використовувати до Донецька його колишню назву - Сталіно.

Про це пишуть "Новости Донбасса", передає Цензор.НЕТ.

В "указі" зазначається, що назва "місто Сталіно" буде використовуватися поряд з назвою "місто Донецьк" під час проведення заходів, пов'язаних із Другою світовою війною, зокрема, 9 травня.

Зазначимо, що назву Сталіно Донецьк отримав в березні 1924 року, тобто через два місяці після смерті Леніна. Власне, на честь нього цю назву і ввели.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цвіль "ДНР" пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка. ФОТО

"Виконком вважає, що символом, що характеризує нашого великого вождя тов. Леніна – буде "сталь", і вирішив перейменувати м. Юзівку – на місто Сталіно", - йдеться в документі засідання Пленуму Юзівського окрвиконкому від 8 березня 1924 року.

Раніше подібне рішення щодо Луганська ухвалив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник. Він підписав "указ", яким "перейменував" Луганськ на Ворошиловград.

Автор: 

Донецьк (948) окупація (6748)


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Топ коментарі
+42
Пусть по праздникам говно называют повидлом. Авось житуха там станет слаще.
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24.04.2020 12:12 Відповісти
+30
Ось що буває, коли пацієнти захвачують психлікарню.
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24.04.2020 12:12 Відповісти
+17
Это дурдом.Лучше без них,чем такой маразм.Люди абсолютно деградированы.Плевать они хотели на своих детей и внуков.Им красный галстук и белые носочки.Дебилы.
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24.04.2020 12:13 Відповісти
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Пусть по праздникам говно называют повидлом. Авось житуха там станет слаще.
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24.04.2020 12:12 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche

https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет @Jose_Pinoche

https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche



Талоны на воду в Сталино(Донецк)
1925-й год.

Окупанти дозволили Донецьк на свята називати Сталіно - Цензор.НЕТ 8810
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24.04.2020 14:39 Відповісти
а донецк..юзовкой
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24.04.2020 12:12 Відповісти
Логічно булоб Юзовкой. Цей гарний по їх вираженню "піндос" побудував місто і підприємства, кращі на той час у світі.
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24.04.2020 13:18 Відповісти
Ось що буває, коли пацієнти захвачують психлікарню.
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24.04.2020 12:12 Відповісти
вообще-то - "захоплюють"
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24.04.2020 12:24 Відповісти
Взагалі то. Людина хоч намагається вивчити мову, а ти так кацапською і розмовляєш.
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24.04.2020 12:43 Відповісти
ну вот я и помогаю человеку учить язык.
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24.04.2020 13:00 Відповісти
Окупанти дозволили Донецьк на свята називати Сталіно - Цензор.НЕТ 1096
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24.04.2020 14:43 Відповісти
Это дурдом.Лучше без них,чем такой маразм.Люди абсолютно деградированы.Плевать они хотели на своих детей и внуков.Им красный галстук и белые носочки.Дебилы.
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24.04.2020 12:13 Відповісти
Оккупанты разрешили Донецк по праздникам называть Сталино - Цензор.НЕТ 8745Як була це Юзівка, так нею і залишилась.
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24.04.2020 12:13 Відповісти
И ещё разрешили Пушилина по праздникам называть мудаком из МММ.
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24.04.2020 12:13 Відповісти
Сегодня точно не первое апреля? Надо свериться с календарём. Пол цензора в Саакашвили, а теперь вот это...
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24.04.2020 12:16 Відповісти
Після 6 років Майдану, часом здається що окупанти в Києві сидять, а не в Донецьку!
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24.04.2020 12:24 Відповісти
Чем большевикам не нравилась Юзовка. Донецк тоже название выдуманное коммуняками.
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24.04.2020 12:26 Відповісти
Холодный расчет.
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24.04.2020 12:31 Відповісти
да-да:
кгб, воронки, подвалы, лесоповал, продразвестка, раскулачивание, ... - все "радости" совка.
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24.04.2020 12:26 Відповісти
Я бы назвал Юзбург. Это так по-европейски.
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24.04.2020 12:31 Відповісти
Это с этими полудурками Зеля хочет мириться и в "сталино" проводить выборы?
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24.04.2020 12:35 Відповісти
это что теперь дамбасские кроты будут называться сраленчанами?
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24.04.2020 13:03 Відповісти
Чукча: "по четным буду академиком, а по нечетным - рыбку ловить"
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24.04.2020 12:42 Відповісти
дамбас он такой, он всю галактику кормит.
https://www.youtube.com/watch?v=UITSumyPnV8 начхай страна огромная
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24.04.2020 12:52 Відповісти
Гулаг на завжди.

Це щось подібно до того як старі кримінальники, які значну частину свого життя провели на зоні перед звільненням, або зразу після роблять знову якусь фігню для того щоб залишатись на зоні.

Ну так є кожен день похльопка, місце на шконці, а на свободі думати треба, роботу шукати, помешкання, з людьми зовсім інакші стосунки завязувати.
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24.04.2020 12:57 Відповісти
Чепушилин,Сталин бы тебя расстрелял за связь с врагом пролетариата, капиталистом Мавроди
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24.04.2020 12:58 Відповісти
гивино или говоно надо было назвать... мототоролино, алкашино, а вообще конкурс надо было бы провести,,,дебилы
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24.04.2020 12:58 Відповісти
коли-сь одні сєпари пропонували Гітлеру місто сРаліно звільнити від такої назви, а нинішні тепер ***** пропонують поновити таку назву - такі от парадокси, млять, **********!
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24.04.2020 13:00 Відповісти
а чего, неплохо будет звучать - норные засранцы.
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24.04.2020 13:32 Відповісти
Не хочу возврата этих территорий в Украину! Не хо-чу! У них у всех уже необратимые изменения мозга. Ну их нах.....😀😀😀
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24.04.2020 13:15 Відповісти
Достали на!
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24.04.2020 13:21 Відповісти
А я разрешаю всегда называть сРалино, а жителей засралинцами.
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24.04.2020 13:24 Відповісти
Та хоч Засралiно , якось пох..
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24.04.2020 13:37 Відповісти
Как-как, Сралино? Считаю очень даже в тему.
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24.04.2020 13:57 Відповісти
ЗНАЧИТ ПРОПУТИНСКИЕ ШЕСТЕРЫ РАЗРЕШИЛИ СВОИМ БОМЖАМ КРАСТЬ ЖЕЛЕЗО ПО ПРАЗДНИКАМ )))
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24.04.2020 14:41 Відповісти
Дятлы конченые. Как у бывшего жителя Донецка, просто нет слов. Но это не на ровном месте. Когда на не высохшие совковые дрожжи 15 лет лили кацапские информпомои в неограниченном количестве, имеет данный результат.
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24.04.2020 14:41 Відповісти
...,а на повсякдення - плести лапті і їздити на підводах. І вражі айфони закинути в Донець.
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24.04.2020 15:57 Відповісти
Краще вже в Сраліно хай перейменують. Щоб вже повністю відповідати назві.
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24.04.2020 17:58 Відповісти
очень умно.
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24.04.2020 23:58 Відповісти
 
 