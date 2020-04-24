Окупанти дозволили Донецьк на свята називати Сталіно
Ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ", який дозволяє використовувати до Донецька його колишню назву - Сталіно.
Про це пишуть "Новости Донбасса", передає Цензор.НЕТ.
В "указі" зазначається, що назва "місто Сталіно" буде використовуватися поряд з назвою "місто Донецьк" під час проведення заходів, пов'язаних із Другою світовою війною, зокрема, 9 травня.
Зазначимо, що назву Сталіно Донецьк отримав в березні 1924 року, тобто через два місяці після смерті Леніна. Власне, на честь нього цю назву і ввели.
"Виконком вважає, що символом, що характеризує нашого великого вождя тов. Леніна – буде "сталь", і вирішив перейменувати м. Юзівку – на місто Сталіно", - йдеться в документі засідання Пленуму Юзівського окрвиконкому від 8 березня 1924 року.
Раніше подібне рішення щодо Луганська ухвалив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник. Він підписав "указ", яким "перейменував" Луганськ на Ворошиловград.
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Талоны на воду в Сталино(Донецк)
1925-й год.
кгб, воронки, подвалы, лесоповал, продразвестка, раскулачивание, ... - все "радости" совка.
https://www.youtube.com/watch?v=UITSumyPnV8 начхай страна огромная
Це щось подібно до того як старі кримінальники, які значну частину свого життя провели на зоні перед звільненням, або зразу після роблять знову якусь фігню для того щоб залишатись на зоні.
Ну так є кожен день похльопка, місце на шконці, а на свободі думати треба, роботу шукати, помешкання, з людьми зовсім інакші стосунки завязувати.