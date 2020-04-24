Окупанти дозволили Донецьк на свята називати Сталіно

Ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ", який дозволяє використовувати до Донецька його колишню назву - Сталіно.

Про це пишуть "Новости Донбасса", передає Цензор.НЕТ.

В "указі" зазначається, що назва "місто Сталіно" буде використовуватися поряд з назвою "місто Донецьк" під час проведення заходів, пов'язаних із Другою світовою війною, зокрема, 9 травня.

Зазначимо, що назву Сталіно Донецьк отримав в березні 1924 року, тобто через два місяці після смерті Леніна. Власне, на честь нього цю назву і ввели.

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"Виконком вважає, що символом, що характеризує нашого великого вождя тов. Леніна – буде "сталь", і вирішив перейменувати м. Юзівку – на місто Сталіно", - йдеться в документі засідання Пленуму Юзівського окрвиконкому від 8 березня 1924 року.

Раніше подібне рішення щодо Луганська ухвалив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник. Він підписав "указ", яким "перейменував" Луганськ на Ворошиловград.