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На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят реформы в период кризиса

На

Сегодня, 24 апреля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, на какие реформы могут ожидать украинцы во время кризиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гостями выпуска станут Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013); Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019); Олег Устенко, советник Президента Украины по экономическим вопросам; Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа"; Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина"; Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь"; Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко"; Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital; Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника+"; Александр Соколовский, владелец компании "Текстиль-Контакт"; Сергей Комиссаренко, председатель рабочей группы при НАН Украины по проблемам (последствий) распространение коронавируса в Украине.

Кабмин (14034) Саакашвили Михеил (3307) свобода слова (1170) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+3
Помойка вєщаєть...
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24.04.2020 13:05 Ответить
+3
И конечно же Шустик пригласит Мишутку. Ну, как же без него? Теперь все новости будут об этом гастролере-клоуне.
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24.04.2020 13:17 Ответить
+1
"реформы от зе" - это ЧТО?
Неужели:
"турборежим-понос", "16000 поправок" и "прогрессивный метод собеседования" от братьев Ермак?
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24.04.2020 13:11 Ответить
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Помойка вєщаєть...
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24.04.2020 13:05 Ответить
"реформы от зе" - это ЧТО?
Неужели:
"турборежим-понос", "16000 поправок" и "прогрессивный метод собеседования" от братьев Ермак?
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24.04.2020 13:11 Ответить
И конечно же Шустик пригласит Мишутку. Ну, как же без него? Теперь все новости будут об этом гастролере-клоуне.
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24.04.2020 13:17 Ответить
Постоянно навязываются разговоры о том, чего нет, не было и даже не планировалось.
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24.04.2020 13:20 Ответить
кому нужен сей поллитр гастер из журналиста переквалифицировавшегося в дорогу меди лядь
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24.04.2020 13:24 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Многие аналитики анализируют фильм "Рік президента Зеленського". Теории строят. Манипуляции просчитывают. Смешные они ... Этот фильм - просто заработок попавшему в серьезный финансовый кризис Зеленскому.

Каждый из телеканалов на абсолютно законных основаниях отсчитал "Кварталу-95" (права на фильм принадлежат ему) от 20 до 35 млн. гривен. Вот и все. Никаких манипуляций. Просто содрали бабки
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24.04.2020 13:36 Ответить
шустер - опытный минетчик с тремя гражданствами...
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24.04.2020 13:37 Ответить
Приглашать подследственного Ляшка за драку в аэропорту - это преступление! Все, кроме скандала от него ничего не будет!
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24.04.2020 13:45 Ответить
Толи дело Михуил и Бойко.
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24.04.2020 14:03 Ответить
Два часа обсуждать нихрена это конечно сильно
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24.04.2020 14:04 Ответить
Старая лиса Юля ни одного шоу не пропускает.
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24.04.2020 14:08 Ответить
Жидовский зомбоящик. Программа для лохов не имеющих извилины.
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24.04.2020 14:35 Ответить
.
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24.04.2020 14:55 Ответить
Може досить кожної п'ятниці писати про теми на програмі того Шустіка ! Для цього є інше видання " На пенсії" . Це що сама центральна програма між всіма каналами телебачення ?
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24.04.2020 15:23 Ответить
Что за реформы?
Заберите у Зеленского кокаин,пусть выйдет из кокаиноврй нирваны.
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24.04.2020 15:41 Ответить
 
 