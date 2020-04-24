На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят реформы в период кризиса

Сегодня, 24 апреля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, на какие реформы могут ожидать украинцы во время кризиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гостями выпуска станут Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013); Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019); Олег Устенко, советник Президента Украины по экономическим вопросам; Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа"; Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина"; Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь"; Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко"; Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital; Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника+"; Александр Соколовский, владелец компании "Текстиль-Контакт"; Сергей Комиссаренко, председатель рабочей группы при НАН Украины по проблемам (последствий) распространение коронавируса в Украине.