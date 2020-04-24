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Новости Коронавирус и карантин
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Установить группу инвалидности можно заочно и без госпитализации пациента, - Минздрав

Установить группу инвалидности можно заочно и без госпитализации пациента, - Минздрав

Министерство здравоохранения перевело работу медико-санитарных экспертных комиссий в режим ограничения, вследствие чего установить группу инвалидности можно заочно и без госпитализации пациента.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Еще в начале действия карантинных мероприятий Минздав, согласно постановлению Кабмина, которое касалось предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни, принял решение и рекомендовал территориальным департаментам здравоохранения перевести работу медико-санитарных экспертных комиссий в такой режим ограничения... об установлении группы инвалидности заочно. Основными в процессе коммуникации между комиссиями и пациентами являются семейные врачи", - отметила она.

По ее словам, пройти можно заочно, прислав имеющиеся медицинские документы, которые сегодня есть.

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"Дополнительных никаких госпитализаций не требуется. В каждом конкретном случае, если есть какое-то сопротивление - рекомендую обращаться в территориальный департамент здравоохранения или в Минздрав", - добавила Микичак.

Напомним, в регионах начали испытывать недостаток инсулина, однако львиная сумма средств на их обеспечение уже перечислена на места.

карантин (16729) инвалидность (176) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А какие проблемы? Перевел, на карту, 30 -50 тыс - и группа у тебя в кармане, не перевел - иди работай. В МСЭК работают отборные твари, "элита", неподсудная.
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24.04.2020 13:23 Ответить
+2
Только вчера с МСЕКом общался. И как всегда на грани конфликта. Переосмотр заочно провели, а вот документы отдать на руки, хрен. Жди окончания карантина и не в какую. В конце концов согласились отправить Новой почтой. Теперь жду когда.
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24.04.2020 13:54 Ответить
+2
А у меня после ранения в АТО все точно как у Вас но только наоборот. Правда на прямую не говорили дай денег но после слов "у Вас недостаточно медицинских показаний" и "лучезарной улыбки" все и так было понятно. Все врачи (кроме МСЭК) удивляются как это мне не дают инвалидность при полностью перебитом малоберцовом нерве и при "Степпаже".
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24.04.2020 15:00 Ответить
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Так госпитализацию ни кто и не делал раньше. Прошел всех профильных врачей, прошел комиссию, получил группу. Что они выдумывают?
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24.04.2020 13:22 Ответить
это не все, они осматривают на остатке ноги, наличие мозолей. Если есть, значит на протезе, то есть снимается группа или хуже делают, обычно снимают.
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24.04.2020 13:31 Ответить
А какие проблемы? Перевел, на карту, 30 -50 тыс - и группа у тебя в кармане, не перевел - иди работай. В МСЭК работают отборные твари, "элита", неподсудная.
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24.04.2020 13:23 Ответить
Только хотел написАть ,а ты меня опередил.
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24.04.2020 13:32 Ответить
Є ще один феномен, коли в Україні людину звільняють з роботи, через перенесену операцію і, як наслідок інвалідність, а потім в Чехії приймають цю людину на роботу, при чому кращу ніж в Україні.
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24.04.2020 13:37 Ответить
Не переводил,и группу дали,как так?
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24.04.2020 14:45 Ответить
Конечно же можно .. Но это будет стоить на порядок дороже . .
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24.04.2020 13:31 Ответить
А можно и не установить ....
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24.04.2020 13:43 Ответить
Только вчера с МСЕКом общался. И как всегда на грани конфликта. Переосмотр заочно провели, а вот документы отдать на руки, хрен. Жди окончания карантина и не в какую. В конце концов согласились отправить Новой почтой. Теперь жду когда.
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24.04.2020 13:54 Ответить
Матрос.Я так понял,такую зелененькую бумажечьку-справку о прохождении осмотра и инвалидности Вам не выдали?Пообещали выслать Новой поштой?
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24.04.2020 14:55 Ответить
Да. МСЕК выполнил обещание и отправил довідку Новой почтой. Но в справке допустили ошибки и теперь пригласили в помещение МСЕК, уже не обращая внимание на карнтин, для исправления своих боков.
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05.05.2020 10:25 Ответить
Спасибо за информацию.
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05.05.2020 11:56 Ответить
Хто редагує ці новини? В Україні немає Мінздраву вже давно,а є МОЗ (Міністерство охорони здоров'я).
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24.04.2020 13:58 Ответить
Все гонят на МСЭКи, но мне в 16 году дали 3-ю группу, на год, вообще без проблем, не считая стояния в очереди пару часов.
Через год продлили на два года, 3-ю группу.
Через два года дали 2-ю группу на 2 года, тоже без проблем, даже очереди не было.
Единственное, что могли бы и пожизненно дать, всё равно в моём возрасте такие диагнозы уже не лечатся. Но денег никто не просил, даже не намекали.
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24.04.2020 13:58 Ответить
А у меня после ранения в АТО все точно как у Вас но только наоборот. Правда на прямую не говорили дай денег но после слов "у Вас недостаточно медицинских показаний" и "лучезарной улыбки" все и так было понятно. Все врачи (кроме МСЭК) удивляются как это мне не дают инвалидность при полностью перебитом малоберцовом нерве и при "Степпаже".
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24.04.2020 15:00 Ответить
Так и я в АТО дважды контуженный и раненый, наверно наш МСЭК больше любит Атошников, чем ваш.
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24.04.2020 17:17 Ответить
Я проходил МСЭК в Донецкой обд. Кстати мы друзья по ФБ. Только скорее всего с меня хотеди взять денег так как после ранения по протекции комбата Матейченко я был назначен нач. ГАИ в Бахмуте. И когда я пошел оформлять инвалидность после того как меня уволили из ГАИ и захотели посадить за то что я разбил стекло в автомобиле и ломал коррупционную схему руководства МСЭК не могла поверить что нач.ГАИ не может недать взятку и поэтому отказали мне в инвалидности наверное решили что ЗАЖАЛ. Кстати за то что я разбил стекло суды меня никак не могут признать виновным. А я знаю что я прступил по ЗАКОНУ. По моему заявление открыто ЕРДР притив судей апеляционного суда за то что они в очередной раз направили дело на новое судебное рассмотрение а оснований предусмотренных в ст. 415 КПК не было.
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25.04.2020 00:12 Ответить
Я помню случай с стеклом, его освещали в СМИ.
Держись брат, мы всё равно победим.
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25.04.2020 09:38 Ответить
Тут вопрос, как продлить инвалидность в период карантина?Два дня назад звонил своему лечащему врачу в стационар-кардиологию.Сказала,что пока на две недели закрыты на очистку,и ни кого не госпитализируют.Что будет дальше,не знает.Говорит,что бы названивал.В районной,то же самое,ни чего не знают.А без госпитализации мне вторую группу не продлят,даже с моей аневризмой левого желудочка.
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24.04.2020 15:03 Ответить
Правильно, вот тут и разъяснили как это делать.
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24.04.2020 17:18 Ответить
 
 