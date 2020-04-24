Установить группу инвалидности можно заочно и без госпитализации пациента, - Минздрав
Министерство здравоохранения перевело работу медико-санитарных экспертных комиссий в режим ограничения, вследствие чего установить группу инвалидности можно заочно и без госпитализации пациента.
Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Еще в начале действия карантинных мероприятий Минздав, согласно постановлению Кабмина, которое касалось предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни, принял решение и рекомендовал территориальным департаментам здравоохранения перевести работу медико-санитарных экспертных комиссий в такой режим ограничения... об установлении группы инвалидности заочно. Основными в процессе коммуникации между комиссиями и пациентами являются семейные врачи", - отметила она.
По ее словам, пройти можно заочно, прислав имеющиеся медицинские документы, которые сегодня есть.
"Дополнительных никаких госпитализаций не требуется. В каждом конкретном случае, если есть какое-то сопротивление - рекомендую обращаться в территориальный департамент здравоохранения или в Минздрав", - добавила Микичак.
Напомним, в регионах начали испытывать недостаток инсулина, однако львиная сумма средств на их обеспечение уже перечислена на места.
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Через год продлили на два года, 3-ю группу.
Через два года дали 2-ю группу на 2 года, тоже без проблем, даже очереди не было.
Единственное, что могли бы и пожизненно дать, всё равно в моём возрасте такие диагнозы уже не лечатся. Но денег никто не просил, даже не намекали.
Держись брат, мы всё равно победим.