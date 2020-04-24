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Новини Коронавірус і карантин
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Встановити групу інвалідності можна заочно і без госпіталізації пацієнта, - МОЗ

Встановити групу інвалідності можна заочно і без госпіталізації пацієнта, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я перевело роботу медико-санітарних експертних комісій у режим обмеження, внаслідок чого встановити групу інвалідності можна заочно і без госпіталізації пацієнта.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ще на початку дії карантинних заходів МОЗ, відповідно до постанови Кабміну, яка стосувалася запобігання поширення на території України коронавірусної хвороби, прийняло рішення і рекомендувало територіальним департаментам охорони здоров’я перевести роботу медико-санітарних експертних комісій у такий режим обмеження… про встановлення групи інвалідності заочно. Основними у процесі комунікації між комісіями і пацієнтами є сімейні лікарі", - зазначила вона.

За її словами, пройти можна заочно, надіславши наявні медичні документи, які сьогодні є.

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"Додаткових жодних госпіталізацій не потрібно. У кожному конкретному випадку, якщо є якийсь спротив - рекомендую звертатися у територіальний департамент охорони здоров’я або до МОЗ", - додала Микичак.

Нагадаємо, у регіонах почали відчувати нестачу інсулінів, проте левова сума коштів на їхнє забезпечення вже перерахована на місця.

Автор: 

карантин (18172) інвалідність (276) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А какие проблемы? Перевел, на карту, 30 -50 тыс - и группа у тебя в кармане, не перевел - иди работай. В МСЭК работают отборные твари, "элита", неподсудная.
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24.04.2020 13:23 Відповісти
+2
Только вчера с МСЕКом общался. И как всегда на грани конфликта. Переосмотр заочно провели, а вот документы отдать на руки, хрен. Жди окончания карантина и не в какую. В конце концов согласились отправить Новой почтой. Теперь жду когда.
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24.04.2020 13:54 Відповісти
+2
А у меня после ранения в АТО все точно как у Вас но только наоборот. Правда на прямую не говорили дай денег но после слов "у Вас недостаточно медицинских показаний" и "лучезарной улыбки" все и так было понятно. Все врачи (кроме МСЭК) удивляются как это мне не дают инвалидность при полностью перебитом малоберцовом нерве и при "Степпаже".
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24.04.2020 15:00 Відповісти
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Так госпитализацию ни кто и не делал раньше. Прошел всех профильных врачей, прошел комиссию, получил группу. Что они выдумывают?
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24.04.2020 13:22 Відповісти
это не все, они осматривают на остатке ноги, наличие мозолей. Если есть, значит на протезе, то есть снимается группа или хуже делают, обычно снимают.
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24.04.2020 13:31 Відповісти
А какие проблемы? Перевел, на карту, 30 -50 тыс - и группа у тебя в кармане, не перевел - иди работай. В МСЭК работают отборные твари, "элита", неподсудная.
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24.04.2020 13:23 Відповісти
Только хотел написАть ,а ты меня опередил.
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24.04.2020 13:32 Відповісти
Є ще один феномен, коли в Україні людину звільняють з роботи, через перенесену операцію і, як наслідок інвалідність, а потім в Чехії приймають цю людину на роботу, при чому кращу ніж в Україні.
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24.04.2020 13:37 Відповісти
Не переводил,и группу дали,как так?
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24.04.2020 14:45 Відповісти
Конечно же можно .. Но это будет стоить на порядок дороже . .
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24.04.2020 13:31 Відповісти
А можно и не установить ....
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24.04.2020 13:43 Відповісти
Только вчера с МСЕКом общался. И как всегда на грани конфликта. Переосмотр заочно провели, а вот документы отдать на руки, хрен. Жди окончания карантина и не в какую. В конце концов согласились отправить Новой почтой. Теперь жду когда.
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24.04.2020 13:54 Відповісти
Матрос.Я так понял,такую зелененькую бумажечьку-справку о прохождении осмотра и инвалидности Вам не выдали?Пообещали выслать Новой поштой?
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24.04.2020 14:55 Відповісти
Да. МСЕК выполнил обещание и отправил довідку Новой почтой. Но в справке допустили ошибки и теперь пригласили в помещение МСЕК, уже не обращая внимание на карнтин, для исправления своих боков.
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05.05.2020 10:25 Відповісти
Спасибо за информацию.
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05.05.2020 11:56 Відповісти
Хто редагує ці новини? В Україні немає Мінздраву вже давно,а є МОЗ (Міністерство охорони здоров'я).
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24.04.2020 13:58 Відповісти
Все гонят на МСЭКи, но мне в 16 году дали 3-ю группу, на год, вообще без проблем, не считая стояния в очереди пару часов.
Через год продлили на два года, 3-ю группу.
Через два года дали 2-ю группу на 2 года, тоже без проблем, даже очереди не было.
Единственное, что могли бы и пожизненно дать, всё равно в моём возрасте такие диагнозы уже не лечатся. Но денег никто не просил, даже не намекали.
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24.04.2020 13:58 Відповісти
А у меня после ранения в АТО все точно как у Вас но только наоборот. Правда на прямую не говорили дай денег но после слов "у Вас недостаточно медицинских показаний" и "лучезарной улыбки" все и так было понятно. Все врачи (кроме МСЭК) удивляются как это мне не дают инвалидность при полностью перебитом малоберцовом нерве и при "Степпаже".
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24.04.2020 15:00 Відповісти
Так и я в АТО дважды контуженный и раненый, наверно наш МСЭК больше любит Атошников, чем ваш.
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24.04.2020 17:17 Відповісти
Я проходил МСЭК в Донецкой обд. Кстати мы друзья по ФБ. Только скорее всего с меня хотеди взять денег так как после ранения по протекции комбата Матейченко я был назначен нач. ГАИ в Бахмуте. И когда я пошел оформлять инвалидность после того как меня уволили из ГАИ и захотели посадить за то что я разбил стекло в автомобиле и ломал коррупционную схему руководства МСЭК не могла поверить что нач.ГАИ не может недать взятку и поэтому отказали мне в инвалидности наверное решили что ЗАЖАЛ. Кстати за то что я разбил стекло суды меня никак не могут признать виновным. А я знаю что я прступил по ЗАКОНУ. По моему заявление открыто ЕРДР притив судей апеляционного суда за то что они в очередной раз направили дело на новое судебное рассмотрение а оснований предусмотренных в ст. 415 КПК не было.
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25.04.2020 00:12 Відповісти
Я помню случай с стеклом, его освещали в СМИ.
Держись брат, мы всё равно победим.
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25.04.2020 09:38 Відповісти
Тут вопрос, как продлить инвалидность в период карантина?Два дня назад звонил своему лечащему врачу в стационар-кардиологию.Сказала,что пока на две недели закрыты на очистку,и ни кого не госпитализируют.Что будет дальше,не знает.Говорит,что бы названивал.В районной,то же самое,ни чего не знают.А без госпитализации мне вторую группу не продлят,даже с моей аневризмой левого желудочка.
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24.04.2020 15:03 Відповісти
Правильно, вот тут и разъяснили как это делать.
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24.04.2020 17:18 Відповісти
 
 