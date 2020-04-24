Встановити групу інвалідності можна заочно і без госпіталізації пацієнта, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я перевело роботу медико-санітарних експертних комісій у режим обмеження, внаслідок чого встановити групу інвалідності можна заочно і без госпіталізації пацієнта.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ще на початку дії карантинних заходів МОЗ, відповідно до постанови Кабміну, яка стосувалася запобігання поширення на території України коронавірусної хвороби, прийняло рішення і рекомендувало територіальним департаментам охорони здоров’я перевести роботу медико-санітарних експертних комісій у такий режим обмеження… про встановлення групи інвалідності заочно. Основними у процесі комунікації між комісіями і пацієнтами є сімейні лікарі", - зазначила вона.

За її словами, пройти можна заочно, надіславши наявні медичні документи, які сьогодні є.

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"Додаткових жодних госпіталізацій не потрібно. У кожному конкретному випадку, якщо є якийсь спротив - рекомендую звертатися у територіальний департамент охорони здоров’я або до МОЗ", - додала Микичак.

Нагадаємо, у регіонах почали відчувати нестачу інсулінів, проте левова сума коштів на їхнє забезпечення вже перерахована на місця.