Онуфрий рукоположил нардепа Новинского в дьяконы УПЦ МП, - СМИ

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий рукоположил внефракционного народного депутата Вадима Новинского в дьяконы УПЦ (МП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Cerkvarium.

Случилось это на Благовещение, 7 апреля. Сам Новинский о событии не сообщал, однако, как отмечается, в частной переписке со священниками Новинский уже подписывается как "диакон Вадим".

Читайте также: СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают

Напомним, 15 апреля нардеп Новинский, встречавшийся накануне с Онуфрием, попал в больницу с COVID-19.

Дьякон православной церкви – священнослужитель, имеющий первую (низшую по отношению к священнику) степень священства, помощник священника при совершении церковной службы.