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Онуфрий рукоположил нардепа Новинского в дьяконы УПЦ МП, - СМИ

Онуфрий рукоположил нардепа Новинского в дьяконы УПЦ МП, - СМИ

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий рукоположил внефракционного народного депутата Вадима Новинского в дьяконы УПЦ (МП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Cerkvarium.

Случилось это на Благовещение, 7 апреля. Сам Новинский о событии не сообщал, однако, как отмечается, в частной переписке со священниками Новинский уже подписывается как "диакон Вадим".

Читайте также: СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают

Напомним, 15 апреля нардеп Новинский, встречавшийся накануне с Онуфрием, попал в больницу с COVID-19.

Дьякон православной церкви – священнослужитель, имеющий первую (низшую по отношению к священнику) степень священства, помощник священника при совершении церковной службы.

Новинский Вадим (439) УПЦ МП (1565) Онуфрий (84)


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Топ комментарии
+68
Онуфрий рукоположил нардепа Новинского в дьяконы УПЦ МП, - СМИ - Цензор.НЕТ 2465
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24.04.2020 13:40 Ответить
+43
энто пипец....

московские черти совокупляются уже в открытую...
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24.04.2020 13:40 Ответить
+34
в стране появилось новое словосочетание ДЬЯКОН-ОЛИГАРХ
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24.04.2020 13:41 Ответить
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Наглядний посібник для тих, хто в усю глотку репетує, що то є українська церква.Онуфрій висвятив нардепа Новинського в диякони УПЦ МП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9875
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24.04.2020 15:43 Ответить
Там, в МП, уже есть маститый дьякон - порошенко.
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24.04.2020 15:44 Ответить
почему мне не понятно ни приедет бтр и не свалит церковь а попов и рыгов не расстреляет..шо за цирк уродов
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24.04.2020 15:53 Ответить
Порошенко раньше по-другому называл его профессию типа православная ...
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24.04.2020 15:55 Ответить
парад уродов, блевать охота
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24.04.2020 16:07 Ответить
Рад за него и пусть идет с богом от нас от всех в монастырь ,всем лучше будет
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24.04.2020 16:59 Ответить
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1253691481786847235 21 мин

по Закону Украины Новинский обязан сложить с себя депутатские полномочия.
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24.04.2020 17:47 Ответить
Тепер разом з Порошенком будуть дияконами.
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24.04.2020 18:07 Ответить
І во ім"я овса і сіна свиніного вуха, алюміній !!!
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24.04.2020 18:47 Ответить
харе Кришна.
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24.04.2020 23:04 Ответить
Отец Онуфрия, Осип Остромирович Ордынский, очно окончил Оксфорд. Оставаться отдаленно от Отечества он однозначно отказался, отправившись обратно. Одержимый Ордынский объявил об обследовании отдельных округов, областей, обширных окраин. Оным образом он обещал отблагодарить организаторов, отправивших одаренного отпрыска обучаться, обрести отсутствующий опыт обследований.

Оксфордское обучение обеспечило Ордынскому отличное образование. Отдохнув, образованный Осип, обладая огромной осведомленностью, определил обширную область одновременных обследований, обещав обойти, облазить окружающие окрестности, оскудевшие округа, особенно отдельные окраины, остающиеся отсталыми. Осуществив обещанное, он отказался останавливаться. Осип опять обучался, окончил ординатуру, обрел обогащенный общетеоретический опыт, оказавшись одновременно охваченным океанологией, ортогенезом , ориенталистикой , орографией, орнитологией ориентологией... Однако объектами особых общепрактических обследований оказались отечественные океаны, озера, острова, обнаруженные окаменелости. Отсюда он обещал осуществить общественно-полезные открытия.

Окружение, ответственные организации, общеобразовательные общества одобрительно отзывались относительно осуществленных обследований, отдельных ошеломляющих открытий обстоятельного, очень осторожного Осипа, опубликовавшего отдельные отчеты об опробованных опытах, описательные очерки, объемные обзоры.

Однажды, осуществив один очень опасный опыт, он оплошал, обнюхавшись образовавшимися отравляющими окислами. Основательно отравившись, Осип обкашлялся, обчихался, обслезился. От опасных окислов организм Ордынского ослаб. Осознанно открыв окна, отдышавшись, он ощутил определенное облегчение, однако обширное острое отравление организма оказалось очень опасно обострившимися осложнениями, отчего он обмяк. От обморока он опрокинулся, «отключился». Отлежавшись, он очнулся, ощутив островыраженную одышку. Осмотревшись, определил общую отечность, опухлость отдельных органов.

Ослабевшего от отравления Осипа отправили обследоваться, одновременно очистить организм от отравы. Общий осмотр, обязательное обследование отдельных органов обессиленного Ордынского осуществляла опытный ординатор Обнорская Оксана Орестовна, оповещенная обескураженной обслугой. Обеспокоенная опасностью отравления, ожидаемыми осложнениями, она одна оставалась около одинокого Осипа.
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25.04.2020 17:39 Ответить
nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=416236
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25.04.2020 22:20 Ответить
Онуфрій висвятив нардепа Новинського в диякони УПЦ МП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2725
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25.04.2020 22:23 Ответить
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