Онуфрій висвятив нардепа Новинського в диякони УПЦ МП, - ЗМІ

Глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій висвятив позафракційного народного депутата Вадима Новинського в диякони УПЦ (МП).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Cerkvarium.

Сталося це на Благовіщення, 7 квітня. Сам Новинський про подію не повідомляв, проте, як зазначається, в приватному листуванні зі священниками Новинський вже підписується як "диякон Вадим".

Нагадаємо, 15 квітня нардеп Новинський, який зустрічався напередодні з Онуфрієм, потрапив до лікарні з COVID-19.

Диякон православної церкви - священнослужитель, який має першу (нижчу щодо священника) ступінь священства, помічник священника при здійсненні церковної служби.

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