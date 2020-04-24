Онуфрій висвятив нардепа Новинського в диякони УПЦ МП, - ЗМІ
Глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій висвятив позафракційного народного депутата Вадима Новинського в диякони УПЦ (МП).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Cerkvarium.
Сталося це на Благовіщення, 7 квітня. Сам Новинський про подію не повідомляв, проте, як зазначається, в приватному листуванні зі священниками Новинський вже підписується як "диякон Вадим".
Нагадаємо, 15 квітня нардеп Новинський, який зустрічався напередодні з Онуфрієм, потрапив до лікарні з COVID-19.
Диякон православної церкви - священнослужитель, який має першу (нижчу щодо священника) ступінь священства, помічник священника при здійсненні церковної служби.
Топ коментарі
+68 Шрек Баблокат
показати весь коментар24.04.2020 13:40 Відповісти Посилання
+43 cloud2009 #346452
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+34 фан фин
показати весь коментар24.04.2020 13:41 Відповісти Посилання
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по Закону Украины Новинский обязан сложить с себя депутатские полномочия.
Оксфордское обучение обеспечило Ордынскому отличное образование. Отдохнув, образованный Осип, обладая огромной осведомленностью, определил обширную область одновременных обследований, обещав обойти, облазить окружающие окрестности, оскудевшие округа, особенно отдельные окраины, остающиеся отсталыми. Осуществив обещанное, он отказался останавливаться. Осип опять обучался, окончил ординатуру, обрел обогащенный общетеоретический опыт, оказавшись одновременно охваченным океанологией, ортогенезом , ориенталистикой , орографией, орнитологией ориентологией... Однако объектами особых общепрактических обследований оказались отечественные океаны, озера, острова, обнаруженные окаменелости. Отсюда он обещал осуществить общественно-полезные открытия.
Окружение, ответственные организации, общеобразовательные общества одобрительно отзывались относительно осуществленных обследований, отдельных ошеломляющих открытий обстоятельного, очень осторожного Осипа, опубликовавшего отдельные отчеты об опробованных опытах, описательные очерки, объемные обзоры.
Однажды, осуществив один очень опасный опыт, он оплошал, обнюхавшись образовавшимися отравляющими окислами. Основательно отравившись, Осип обкашлялся, обчихался, обслезился. От опасных окислов организм Ордынского ослаб. Осознанно открыв окна, отдышавшись, он ощутил определенное облегчение, однако обширное острое отравление организма оказалось очень опасно обострившимися осложнениями, отчего он обмяк. От обморока он опрокинулся, «отключился». Отлежавшись, он очнулся, ощутив островыраженную одышку. Осмотревшись, определил общую отечность, опухлость отдельных органов.
Ослабевшего от отравления Осипа отправили обследоваться, одновременно очистить организм от отравы. Общий осмотр, обязательное обследование отдельных органов обессиленного Ордынского осуществляла опытный ординатор Обнорская Оксана Орестовна, оповещенная обескураженной обслугой. Обеспокоенная опасностью отравления, ожидаемыми осложнениями, она одна оставалась около одинокого Осипа.