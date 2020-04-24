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Онуфрій висвятив нардепа Новинського в диякони УПЦ МП, - ЗМІ

Онуфрій висвятив нардепа Новинського в диякони УПЦ МП, - ЗМІ

Глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій висвятив позафракційного народного депутата Вадима Новинського в диякони УПЦ (МП).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Cerkvarium.

Сталося це на Благовіщення, 7 квітня. Сам Новинський про подію не повідомляв, проте, як зазначається, в приватному листуванні зі священниками Новинський вже підписується як "диякон Вадим".

Нагадаємо, 15 квітня нардеп Новинський, який зустрічався напередодні з Онуфрієм, потрапив до лікарні з COVID-19.

Диякон православної церкви - священнослужитель, який має першу (нижчу щодо священника) ступінь священства, помічник священника при здійсненні церковної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ повідомляють про госпіталізацію із COVID-19 глави УПЦ МП Онуфрія і митрополита Антонія. У пресслужбі церкви це заперечують

Автор: 

Новинський Вадим (535) УПЦ МП (1212) Онуфрій (70)


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Топ коментарі
+68
Онуфрий рукоположил нардепа Новинского в дьяконы УПЦ МП, - СМИ - Цензор.НЕТ 2465
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24.04.2020 13:40 Відповісти
+43
энто пипец....

московские черти совокупляются уже в открытую...
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24.04.2020 13:40 Відповісти
+34
в стране появилось новое словосочетание ДЬЯКОН-ОЛИГАРХ
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24.04.2020 13:41 Відповісти
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Наглядний посібник для тих, хто в усю глотку репетує, що то є українська церква.Онуфрій висвятив нардепа Новинського в диякони УПЦ МП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9875
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24.04.2020 15:43 Відповісти
Там, в МП, уже есть маститый дьякон - порошенко.
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24.04.2020 15:44 Відповісти
почему мне не понятно ни приедет бтр и не свалит церковь а попов и рыгов не расстреляет..шо за цирк уродов
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24.04.2020 15:53 Відповісти
Порошенко раньше по-другому называл его профессию типа православная ...
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24.04.2020 15:55 Відповісти
парад уродов, блевать охота
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24.04.2020 16:07 Відповісти
Рад за него и пусть идет с богом от нас от всех в монастырь ,всем лучше будет
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24.04.2020 16:59 Відповісти
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1253691481786847235 21 мин

по Закону Украины Новинский обязан сложить с себя депутатские полномочия.
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24.04.2020 17:47 Відповісти
Тепер разом з Порошенком будуть дияконами.
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24.04.2020 18:07 Відповісти
І во ім"я овса і сіна свиніного вуха, алюміній !!!
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24.04.2020 18:47 Відповісти
харе Кришна.
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24.04.2020 23:04 Відповісти
Отец Онуфрия, Осип Остромирович Ордынский, очно окончил Оксфорд. Оставаться отдаленно от Отечества он однозначно отказался, отправившись обратно. Одержимый Ордынский объявил об обследовании отдельных округов, областей, обширных окраин. Оным образом он обещал отблагодарить организаторов, отправивших одаренного отпрыска обучаться, обрести отсутствующий опыт обследований.

Оксфордское обучение обеспечило Ордынскому отличное образование. Отдохнув, образованный Осип, обладая огромной осведомленностью, определил обширную область одновременных обследований, обещав обойти, облазить окружающие окрестности, оскудевшие округа, особенно отдельные окраины, остающиеся отсталыми. Осуществив обещанное, он отказался останавливаться. Осип опять обучался, окончил ординатуру, обрел обогащенный общетеоретический опыт, оказавшись одновременно охваченным океанологией, ортогенезом , ориенталистикой , орографией, орнитологией ориентологией... Однако объектами особых общепрактических обследований оказались отечественные океаны, озера, острова, обнаруженные окаменелости. Отсюда он обещал осуществить общественно-полезные открытия.

Окружение, ответственные организации, общеобразовательные общества одобрительно отзывались относительно осуществленных обследований, отдельных ошеломляющих открытий обстоятельного, очень осторожного Осипа, опубликовавшего отдельные отчеты об опробованных опытах, описательные очерки, объемные обзоры.

Однажды, осуществив один очень опасный опыт, он оплошал, обнюхавшись образовавшимися отравляющими окислами. Основательно отравившись, Осип обкашлялся, обчихался, обслезился. От опасных окислов организм Ордынского ослаб. Осознанно открыв окна, отдышавшись, он ощутил определенное облегчение, однако обширное острое отравление организма оказалось очень опасно обострившимися осложнениями, отчего он обмяк. От обморока он опрокинулся, «отключился». Отлежавшись, он очнулся, ощутив островыраженную одышку. Осмотревшись, определил общую отечность, опухлость отдельных органов.

Ослабевшего от отравления Осипа отправили обследоваться, одновременно очистить организм от отравы. Общий осмотр, обязательное обследование отдельных органов обессиленного Ордынского осуществляла опытный ординатор Обнорская Оксана Орестовна, оповещенная обескураженной обслугой. Обеспокоенная опасностью отравления, ожидаемыми осложнениями, она одна оставалась около одинокого Осипа.
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25.04.2020 17:39 Відповісти
nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=416236
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25.04.2020 22:20 Відповісти
Онуфрій висвятив нардепа Новинського в диякони УПЦ МП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2725
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25.04.2020 22:23 Відповісти
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