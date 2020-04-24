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Новости Приватбанк
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Компания Коломойского отсудила у "Приватбанка" 17,6 млн

Компания Коломойского отсудила у

Компания "Арлан", владельцами которой является экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 млн грн.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Finbalance.

Как сообщается, суд постановил, что "Приватбанк" должен заплатить компании "Арлан" 17,6 млн грн долга. Долг, о котором идет речь, возник еще до национализации "Приватбанка". Тогда банк взял у Национального банка Украины кредит рефинансирования. Компания "Арлан" выступила поручителем по этому кредиту, заставив свое имущество.

Осенью 2019 Национальный банк Украины потребовал у "Арлана" деньги по кредиту, и компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись погасить всю сумму, о которой идет речь. Впоследствии "Арлан" подал в суд на "Приватбанк", чтобы компенсировать выплаченные Нацбанку деньги по кредитам, которые предоставлялись "Приватбанку".

"Приватбанк" может обжаловать это решение суда в апелляции.

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Боголюбов Геннадий (110) Коломойский Игорь (1792) национализация (238) НБУ (4836) Порошенко Петр (19618) суд (25140) Гонтарева Валерия (816) Дубилет (60) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+16
о поперло пейсатому
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24.04.2020 14:15 Ответить
+12
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https://twitter.com/tw_nd_1984
https://twitter.com/tw_nd_1984


https://twitter.com/tw_nd_1984
https://twitter.com/tw_nd_1984

Четверта ЗЕпубліка

@tw_nd_1984


Да Рябошапка так непогано сьогодні пройшовся по Баканову...

ЦПК

@zer0corruption_

· 21 ч

Зеленський бідкається, що мало "посадок" корупціонерів. Можливо, Зеленський не в курсі, але його друг, голова СБУ Баканов, вже кілька місяців блокує вручення підозр організаторам схеми виведення мільярдів з ПриватБанку. Інші забаганки Коломойського теж виконувати будете? (с)

Компания Коломойского отсудила у "Приватбанка" 17,6 млн - Цензор.НЕТ 8926
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24.04.2020 14:16 Ответить
+11
зЭкукла отбивает бенины вложения
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24.04.2020 14:16 Ответить
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Ну, пошли дела кое-как (с)
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24.04.2020 14:14 Ответить
Компания Коломойского отсудила у "Приватбанка" 17,6 млн - Цензор.НЕТ 1641
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24.04.2020 14:26 Ответить
о поперло пейсатому
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24.04.2020 14:15 Ответить
https://twitter.com/tw_nd_1984
https://twitter.com/tw_nd_1984
https://twitter.com/tw_nd_1984


https://twitter.com/tw_nd_1984
https://twitter.com/tw_nd_1984

Четверта ЗЕпубліка

@tw_nd_1984


Да Рябошапка так непогано сьогодні пройшовся по Баканову...

ЦПК

@zer0corruption_

· 21 ч

Зеленський бідкається, що мало "посадок" корупціонерів. Можливо, Зеленський не в курсі, але його друг, голова СБУ Баканов, вже кілька місяців блокує вручення підозр організаторам схеми виведення мільярдів з ПриватБанку. Інші забаганки Коломойського теж виконувати будете? (с)

Компания Коломойского отсудила у "Приватбанка" 17,6 млн - Цензор.НЕТ 8926
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24.04.2020 14:16 Ответить
зЭкукла отбивает бенины вложения
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24.04.2020 14:16 Ответить
Скоро он весь бюджет отберет и еще должны будем два неустойки. ДумайТе.
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24.04.2020 14:17 Ответить
Зебилам нечем. Абсолютно.
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24.04.2020 14:28 Ответить
эпоха бедности закончилась)))))))
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24.04.2020 14:17 Ответить
а прі чьом тут зєлєнскій он же не барига, бабушку любіт
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24.04.2020 14:18 Ответить
На призыв Зеленского помочь в борьбе с коронавирусом Коломойский ответил отказом./Кто-то здесь растолковывал что Коломойский типа нищий и бомжует.Теперь то он не откажет Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом .
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24.04.2020 14:20 Ответить
Молодцы,рвите эту Украину,делите,народу и так уже всё равно.
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24.04.2020 14:21 Ответить
У Коломойского не компания, а компашка.
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24.04.2020 14:27 Ответить
Мда. При Порошенко такого не було, хоч не зовсім рішучим він був. Прийшла нова зелена влада, і вороги підняли голови знову, грабують серед білого дня.
Країна віддана на відкуп зеленим рейдерам.
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24.04.2020 14:27 Ответить
А що, нам хіба шкода ВСІМ скинутись бЭнІ по 0, 48 грн...- фУйня яка.....- щоб хоть комусь в Україні єПоха бідності скінчилась....
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24.04.2020 14:32 Ответить
Ну и до каких пор этот пейсатый мошенник международного класса будет грабить Украину? Ограбил ПриватБанк на 5,5 миллиарда долларов,украинцы заплатили пополнив пустой банк на 132 миллиарда гривен а этот мошенник сбежал из Украины и 4 года носа сюда не показывал потом выстругал буратино и пользуясь дуростью народа сделал эту куклу президентом и вновь уже в течении года через карманные суды ограбил страну не менее чем на 4-5 миллиардов долларов и грабёж продолжается!.Только представьте на минутку что он "выиграл" в судах в течении времени как его буратино стал президентом около 300 своих "позовов" к стране. Это практически одно решение в день!!!! То есть суд в основном злободневный Окружной админ суд Киева созданный Киваловым ежедневно работает исключительно в пользу мошенника Беню.
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24.04.2020 14:45 Ответить
Недолго ему осталось, максимум до осени. Но вернется ли все назад в Украину, так, имхо, не вернется.
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24.04.2020 15:19 Ответить
Ви, зебіли, кажете, "антиколомойський" банківський закон не потрібен?
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24.04.2020 15:09 Ответить
ничего он не получит в результате. пшик.
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24.04.2020 23:07 Ответить
 
 