Компания Коломойского отсудила у "Приватбанка" 17,6 млн

Компания "Арлан", владельцами которой является экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 млн грн.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Finbalance.

Как сообщается, суд постановил, что "Приватбанк" должен заплатить компании "Арлан" 17,6 млн грн долга. Долг, о котором идет речь, возник еще до национализации "Приватбанка". Тогда банк взял у Национального банка Украины кредит рефинансирования. Компания "Арлан" выступила поручителем по этому кредиту, заставив свое имущество.

Осенью 2019 Национальный банк Украины потребовал у "Арлана" деньги по кредиту, и компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись погасить всю сумму, о которой идет речь. Впоследствии "Арлан" подал в суд на "Приватбанк", чтобы компенсировать выплаченные Нацбанку деньги по кредитам, которые предоставлялись "Приватбанку".

"Приватбанк" может обжаловать это решение суда в апелляции.

Читайте также: Апелляционный суд обязал "Приватбанк" выплатить Суркисам 7 млрд