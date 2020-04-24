Компания Коломойского отсудила у "Приватбанка" 17,6 млн
Компания "Арлан", владельцами которой является экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 млн грн.
Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Finbalance.
Как сообщается, суд постановил, что "Приватбанк" должен заплатить компании "Арлан" 17,6 млн грн долга. Долг, о котором идет речь, возник еще до национализации "Приватбанка". Тогда банк взял у Национального банка Украины кредит рефинансирования. Компания "Арлан" выступила поручителем по этому кредиту, заставив свое имущество.
Осенью 2019 Национальный банк Украины потребовал у "Арлана" деньги по кредиту, и компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись погасить всю сумму, о которой идет речь. Впоследствии "Арлан" подал в суд на "Приватбанк", чтобы компенсировать выплаченные Нацбанку деньги по кредитам, которые предоставлялись "Приватбанку".
"Приватбанк" может обжаловать это решение суда в апелляции.
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Четверта ЗЕпубліка
@tw_nd_1984
Да Рябошапка так непогано сьогодні пройшовся по Баканову...
ЦПК
@zer0corruption_
· 21 ч
Зеленський бідкається, що мало "посадок" корупціонерів. Можливо, Зеленський не в курсі, але його друг, голова СБУ Баканов, вже кілька місяців блокує вручення підозр організаторам схеми виведення мільярдів з ПриватБанку. Інші забаганки Коломойського теж виконувати будете? (с)
Країна віддана на відкуп зеленим рейдерам.