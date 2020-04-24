Компанія Коломойського відсудила у "Приватбанку" 17,6 млн
Компанія "Арлан", власниками якої є ексвласники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, виграла в суді проти банку 17,6 млн грн.
Про це йдеться в рішенні Господарського суду Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Finbalance.
Як повідомляється, суд постановив, що "Приватбанк" має заплатити компанії "Арлан" 17,6 млн грн боргу. Борг, про який ідеться, виник ще до націоналізації "Приватбанку". Тоді банк взяв у Національного банку України кредит рефінансування. Компанія "Арлан" виступила поручителем за цим кредитом, заклавши своє майно.
Восени 2019 року Національний банк України зажадав у "Арлана" гроші за кредитом, і компанія підписала з НБУ мирову угоду, погодившись погасити всю суму, про яку йдеться. Згодом "Арлан" подав до суду на "Приватбанк", щоб компенсувати виплачені Нацбанку гроші за кредитами, які надавалися "Приватбанку".
"Приватбанк" може оскаржити це рішення суду в апеляції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/tw_nd_1984
https://twitter.com/tw_nd_1984
https://twitter.com/tw_nd_1984
https://twitter.com/tw_nd_1984
Четверта ЗЕпубліка
@tw_nd_1984
Да Рябошапка так непогано сьогодні пройшовся по Баканову...
ЦПК
@zer0corruption_
· 21 ч
Зеленський бідкається, що мало "посадок" корупціонерів. Можливо, Зеленський не в курсі, але його друг, голова СБУ Баканов, вже кілька місяців блокує вручення підозр організаторам схеми виведення мільярдів з ПриватБанку. Інші забаганки Коломойського теж виконувати будете? (с)
Країна віддана на відкуп зеленим рейдерам.