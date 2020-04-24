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Новини Приватбанк
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Компанія Коломойського відсудила у "Приватбанку" 17,6 млн

Компанія Коломойського відсудила у

Компанія "Арлан", власниками якої є ексвласники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, виграла в суді проти банку 17,6 млн грн.

Про це йдеться в рішенні Господарського суду Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Finbalance.

Як повідомляється, суд постановив, що "Приватбанк" має заплатити компанії "Арлан" 17,6 млн грн боргу. Борг, про який ідеться, виник ще до націоналізації "Приватбанку". Тоді банк взяв у Національного банку України кредит рефінансування. Компанія "Арлан" виступила поручителем за цим кредитом, заклавши своє майно.

Восени 2019 року Національний банк України зажадав у "Арлана" гроші за кредитом, і компанія підписала з НБУ мирову угоду, погодившись погасити всю суму, про яку йдеться. Згодом "Арлан" подав до суду на "Приватбанк", щоб компенсувати виплачені Нацбанку гроші за кредитами, які надавалися "Приватбанку".

"Приватбанк" може оскаржити це рішення суду в апеляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Суркісам 7 млрд

Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) Коломойський Ігор (3126) націоналізація (386) НБУ (10460) Порошенко Петро (15193) суд (11739) Гонтарева Валерія (873) Дубілет Олександр (115) Приватбанк (2437)


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Топ коментарі
+16
о поперло пейсатому
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24.04.2020 14:15 Відповісти
+12
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https://twitter.com/tw_nd_1984
https://twitter.com/tw_nd_1984


https://twitter.com/tw_nd_1984
https://twitter.com/tw_nd_1984

Четверта ЗЕпубліка

@tw_nd_1984


Да Рябошапка так непогано сьогодні пройшовся по Баканову...

ЦПК

@zer0corruption_

· 21 ч

Зеленський бідкається, що мало "посадок" корупціонерів. Можливо, Зеленський не в курсі, але його друг, голова СБУ Баканов, вже кілька місяців блокує вручення підозр організаторам схеми виведення мільярдів з ПриватБанку. Інші забаганки Коломойського теж виконувати будете? (с)

Компания Коломойского отсудила у "Приватбанка" 17,6 млн - Цензор.НЕТ 8926
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24.04.2020 14:16 Відповісти
+11
зЭкукла отбивает бенины вложения
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24.04.2020 14:16 Відповісти
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Ну, пошли дела кое-как (с)
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24.04.2020 14:14 Відповісти
Компания Коломойского отсудила у "Приватбанка" 17,6 млн - Цензор.НЕТ 1641
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24.04.2020 14:26 Відповісти
о поперло пейсатому
показати весь коментар
24.04.2020 14:15 Відповісти
https://twitter.com/tw_nd_1984
https://twitter.com/tw_nd_1984
https://twitter.com/tw_nd_1984


https://twitter.com/tw_nd_1984
https://twitter.com/tw_nd_1984

Четверта ЗЕпубліка

@tw_nd_1984


Да Рябошапка так непогано сьогодні пройшовся по Баканову...

ЦПК

@zer0corruption_

· 21 ч

Зеленський бідкається, що мало "посадок" корупціонерів. Можливо, Зеленський не в курсі, але його друг, голова СБУ Баканов, вже кілька місяців блокує вручення підозр організаторам схеми виведення мільярдів з ПриватБанку. Інші забаганки Коломойського теж виконувати будете? (с)

Компания Коломойского отсудила у "Приватбанка" 17,6 млн - Цензор.НЕТ 8926
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24.04.2020 14:16 Відповісти
зЭкукла отбивает бенины вложения
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24.04.2020 14:16 Відповісти
Скоро он весь бюджет отберет и еще должны будем два неустойки. ДумайТе.
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24.04.2020 14:17 Відповісти
Зебилам нечем. Абсолютно.
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24.04.2020 14:28 Відповісти
эпоха бедности закончилась)))))))
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24.04.2020 14:17 Відповісти
а прі чьом тут зєлєнскій он же не барига, бабушку любіт
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24.04.2020 14:18 Відповісти
На призыв Зеленского помочь в борьбе с коронавирусом Коломойский ответил отказом./Кто-то здесь растолковывал что Коломойский типа нищий и бомжует.Теперь то он не откажет Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом .
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24.04.2020 14:20 Відповісти
Молодцы,рвите эту Украину,делите,народу и так уже всё равно.
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24.04.2020 14:21 Відповісти
У Коломойского не компания, а компашка.
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24.04.2020 14:27 Відповісти
Мда. При Порошенко такого не було, хоч не зовсім рішучим він був. Прийшла нова зелена влада, і вороги підняли голови знову, грабують серед білого дня.
Країна віддана на відкуп зеленим рейдерам.
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24.04.2020 14:27 Відповісти
А що, нам хіба шкода ВСІМ скинутись бЭнІ по 0, 48 грн...- фУйня яка.....- щоб хоть комусь в Україні єПоха бідності скінчилась....
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24.04.2020 14:32 Відповісти
Ну и до каких пор этот пейсатый мошенник международного класса будет грабить Украину? Ограбил ПриватБанк на 5,5 миллиарда долларов,украинцы заплатили пополнив пустой банк на 132 миллиарда гривен а этот мошенник сбежал из Украины и 4 года носа сюда не показывал потом выстругал буратино и пользуясь дуростью народа сделал эту куклу президентом и вновь уже в течении года через карманные суды ограбил страну не менее чем на 4-5 миллиардов долларов и грабёж продолжается!.Только представьте на минутку что он "выиграл" в судах в течении времени как его буратино стал президентом около 300 своих "позовов" к стране. Это практически одно решение в день!!!! То есть суд в основном злободневный Окружной админ суд Киева созданный Киваловым ежедневно работает исключительно в пользу мошенника Беню.
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24.04.2020 14:45 Відповісти
Недолго ему осталось, максимум до осени. Но вернется ли все назад в Украину, так, имхо, не вернется.
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24.04.2020 15:19 Відповісти
Ви, зебіли, кажете, "антиколомойський" банківський закон не потрібен?
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24.04.2020 15:09 Відповісти
ничего он не получит в результате. пшик.
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24.04.2020 23:07 Відповісти
 
 