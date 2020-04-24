Назначение Саакашвили будет незаконным, он осуждён в Грузии, - Сарган
Экспрезидент Грузии Михаил Саакашвили не может быть назначен на должность вице-премьера по вопросам реформ, поскольку это нарушает украинское законодательство.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь экс-Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что согласно ст. 7 Закона "О Кабинете министров Украины", не может быть назначено на должность члена Кабинета министров Украины лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую.
"А что у нас с Николозовичем? Осужденный в Грузии. Судимость действительна.
В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам заключения за превышение служебных полномочий. Суд счел доказанным, что в 2005 году Саакашвили, который занимал в то время пост президента Грузии, приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.
Также в января 2018 года Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу "о злостном превышение полномочий" на посту президента Грузии и присудил ему три года лишения свободы", - написала Сарган.
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Саакашвили на фракции СН:
«В коллективе я очень коллективен».
На карантине я очень карантинен.
А в неадеквате я очень неадекватен.
Работал в норвежском институте прав человека в Осло, затем в нью-йоркской юридической фирме Patterson, Belknap, Webb & Tyler, которая занималась правовым обеспечением американских нефтегазовых проектов в СНГ[19][23] (отмечают, что в Грузии эта компания стала юридическим партнёром молодёжной организации «Кмара»[8], которая сыграла свою роль в «революции роз»)
Після закінчення факультету міжнародних відносин і права Київського університету (1992р., з перервою на строкову службу в погранвійськах КДБ СРСР) і Міжнародного інституту прав людини у Страсбурзі Саакашвілі отримав грантову стипендію і закінчив навчання в New Yorker Columbia University, приступивши до добре оплачуваної роботи адвоката на Манхеттені. Те, що за час життя в США він мав успіх завдяки досконалому знанню англійської і засвоїв спритне поводження зі ЗМІ, а не демократичні цінності, стало очевидним, коли в середині 1990-х років він повернувся в Грузію. Він став парламентарієм, у 2000 році отримав посаду міністра юстиції в уряді Едуарда Шеварднадзе і отримав популярність як блискучий оратор і уявний борець з корупцією. Невдовзі Саакашвілі посварився зі своїм хрещеним батьком (Шеварднадзе) - і в якості молодого народного трибуна скинув того в кінці 2003 року. 04.01.2004-го, отримавши на дострокових президентських виборах виборах підтримку 98% виборців, він став президентом Грузії.
Але Саакашвілі став незабаром правити як автократ, заткнув рот телебаченню і підпорядкував собі всі важелі влади, включаючи судову систему.
Так, в період з 2004 по 2008 рік він зміг приборкати масову побутову корупцію (наприклад, серед співробітників дорожньої поліції), але натомість створив елітарну. Що значить елітарна корупція? Це право обмеженого кола осіб брати хабарі, продавати держмайно, брати участь в державних тендерах і в інших подібних сферах. У Грузії все знали, хто за ким стоїть: хто має право завозити нафтопродукти в Грузію, хто має право на імпорт, хто має право завозити борошно, хто має право завозити з України залізо і іншу продукцію. Він, Саакашвілі, створив елітарну корупцію.
Всі бізнесмени того часу боялися того, що в один день до них підійде агент і, або «попросить» частку, або цілий бізнес. Тоді йшли такі процеси по відбиранню успішних бізнесу у підприємців. Незговірливі бізнесмени дуже швидко виявлялися у в'язниці і були змушені викуповувати свободу високими хабарами або передачею свого бізнесу поплічникам Саакашвілі. Люди були змушені залишати Грузію. Іммігрували в США, Німеччину, інші країни західної Європи, щоб залишитися хоча б живими. Характерна історія Бадрі Патаркацишвілі - відомого грузинського бізнесмена. Як тільки він прийняв рішення балотуватися в президенти Грузії, (тому що опозиція була дуже слабка) -відразу закрили його телебачення, його бізнес, банк - все закрили.
Народ Грузії кілька разів виходив на масові акції протесту, висловлюючи незгоду з політичним курсом президента Саакашвілі. При ньому столиця Тбілісі процвітала; в той час як вся інша країна перебувала в злиднях. В кінці 2007 року президент жорстко придушив масові протести в країні. Діюча на той момент влада за допомогою поліції і застосовуваних нею спецзасобів жорстоко розганяли акції протесту, в результаті чого було безліч поранених і загиблих. Сьогодні більшість грузинів схильні порівнювати Саакашвілі із біглим екс-президентом України Януковичем. Саме тому в грузинському суспільстві існує нерозуміння того, чому кримінальний злочинець претендує на владу в дружній Україні.
У січні 2008 року він зацементували свою владу в ході масових маніпуляцій на нових виборах. Але втратив її наприкінці 2013-го, напередодні української Революції Гідності.
По ньому в ******** Грузії є кілька кримінальних справ. Одна з них - про розкрадання державних коштів. У чому ця справа полягала? В Грузії є закриті фонди, з яких фінансуються спецслужби, в тому числі, спеціальна охорона державних і публічних службовців. Ця служба охороняє, починаючи з президента і закінчуючи патріархом всієї Грузії. І ось у них є свій фонд, грошима якого Саакашвілі розпоряджався направо і наліво. Купував подарунки для своїх дівчаток, подруг. Купував подарунки для членів сім'ї. В цілому він розтратив кілька мільйонів доларів США на особисті покупки. Він розпоряджався цими державними грошима, як власними.
Головна прокуратура Грузії по одному з чотирьох кримінальних справ звинувачує Міхеїла Саакашвілі в розтраті за його вказівкою близько $5 млн з фонду спеціальної служби державної охорони Грузії. Ці кошти були витрачені на особисті потреби екс-президента: послуги особистого кухаря, масажистки, тощо.
Коли прокуратура висунула йому звинувачення і почала стеження, він на наступний же день після закінчення його влади втік з Грузії. Коли прокуратура попросила його дати свідчення і відповісти на запитання слідства, він відмовився. Потім прокуратура Грузії запропонувала йому дати свідчення за допомогою Skype, не приїжджаючи до Грузії. Саакашвілі боявся, що його заарештують за ці звинувачення. Він знову відмовився. Що цим він зробив? Відмовившись від правосуддя, він втратив можливість довести, що він чистий політик. Всі публічні політики відповідають на ці запитання, і він міг відповісти. Тому що це наш обов'язок - відповідати на ці запитання, а він втік, не відповівши на жодне запитання.
Особисте життя Саакашвілі також неодноразово давало привід для пересудів: наприклад, коли у його співробітниці з'явилася від нього дитина - його законна голландська дружина Сандра Рулофс в гніві повернулася з дітьми на батьківщину і залишалася там до тих пір, поки він не попросив у неї вибачення. Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим він настільки відкрито упадав за його привабливою дружиною, що оскаженілий Алієв перекрив кордон, поки від Саакашвілі не надійшло вибачень. Його вважають вибуховим і емоційним. Під час інтерв'ю він рідко відповідає на питання, вважаючи за краще розтікатися думкою по древу в монологах. https://censor.net/resonance/426/quotsaakashvili__avtokrat_i_avantyuristquot_frankfurter_rundshau
https://www.obozrevatel.com/politics/94021-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-sozdal-elitarnuyu-korruptsiyu-v-gruzii.htm https://www.obozrevatel.com/politics/94021-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-sozdal-elitarnuyu-korruptsiyu-v-gruzii.htm
https://www.obozrevatel.com/politics/08372-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-obmanschik-i-avantyurist-mezhdunarodnogo-urovnya.htm
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Зедевиз: позор и слабоумие!!!
а грузія... що таке грузія?
Стаття 7. Вимоги до членів Кабінету Міністрів України
1. Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не може бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку.
2)РОССИЯ БЛОКИРУЕТ ТРАНЗИТ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ ДЛЯ УКРАИНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ - МИД
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/546700109583031 3 хв ·
ИТОГИ подведем.
1. Весной сидят те, голосовал за Зе...
2. Кто против - платит 17000грн по прОтоколу, составленному дворником, согласно изменений Зе в КУПАП - это главное, что сделало государство...
3. Конституции и Закона нет.
4. Парламент превращен в папиредний, который разогнали за то, что сейчас делает новый - ломает об колено регламент и не только.
5. Бильшости нет, но как и папиредний парламент... нам в лицо говорят, что юридически есть...
6. Зеленский не добавил субъектности, а лишь углУбил курс Порошенко, с которым теперь создал негласную коалицию.
7 .Место порошенковского Свинарчука занял Ермак, а Мальдивы порошенко стали Оманом Зеленского.
8. Путь Порошенко подразумевает в последнем акте выход на сцену афериста Сааки.
9. В своей речи Саакашвили заявил, к своей команде относит экс-министра экономики Милованова, свою помощницу Марушевскую, а также соратника Яресько Дена Пасько.
- вопрос: "нахиба водили самокатчика, а потом его убирали" остается риторическим.
10. Грузия УЖЕ отозвала посла.
11. Саак сообщил, что реформы - это законы в Раде... Опять "за рыбу гроши" ибо см. п. 4 и п.5
12. ЦОЗ предложил украинцам проводить дезинфекцию рук раствором хлора... Видимо после того, как Аваков, с которым не собирается конфликтовать Саак, увез дезинфекторы в Италию... вслед за масками, которые увезли при "самокатчике", министра экономики которого Саак видит своей командой...
Круг замкнулся.
АМИНЬ.
П.С,: В особом цимесе сейчас Тимошенко. Как и прошлый раз именно ее электорат под ударом, а она защищала Сааку. В этой схватке титанов (кто чей рейтинг поюзает) мне будет интересно понадлюдать за решениями уравнений...
П.П.С.: в особом цимесе и "временные" союзники Зе - с удовлетворением понадлюдаю на их "песни" с зажатым сапогом "условий" горлом... Даже если есть .консенсус по отказу от МВФ и Банковского закона.
Осеняю вас буддистским знамением креста. Инщаллах православные. Пристгнитесь.
Но ничто не забыто!
Прикольный разбор полета от Луганского
https://www.youtube.com/watch?v=9Jyp_R2iWlo
РЕАКЦИЯ ЗРИТЕЛЕЙ НА ФИЛЬМ ГОД ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - 25 минут позитива!!!
https://lb.ua/news/2014/03/20/260187_sud_otmenil_prigovori_lutsenko.html
Твари х.уйловские!!!
В печенке уже.
Мнение екс пресс-соски алкаша-хапуги конечно очень важно.
1. Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не може бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, або особа, яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.
Вы издеваетесь?
Прошлая власть рашке добробата выдала! Эта в глазах х-ла мир видит и планирует в Крым воду поставлять!
Война не объявлена. Границы не закрыты. Итд и т.п.
НЕ МЕЛИТЕ ЧУШЬ И БРЕД НЕ потвержденные юридически!
-Тому,що такого запроса не было