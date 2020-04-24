Назначение Саакашвили будет незаконным, он осуждён в Грузии, - Сарган

Экспрезидент Грузии Михаил Саакашвили не может быть назначен на должность вице-премьера по вопросам реформ, поскольку это нарушает украинское законодательство.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь экс-Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что согласно ст. 7 Закона "О Кабинете министров Украины", не может быть назначено на должность члена Кабинета министров Украины лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую.

"А что у нас с Николозовичем? Осужденный в Грузии. Судимость действительна.

В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам заключения за превышение служебных полномочий. Суд счел доказанным, что в 2005 году Саакашвили, который занимал в то время пост президента Грузии, приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.

Также в января 2018 года Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу "о злостном превышение полномочий" на посту президента Грузии и присудил ему три года лишения свободы", - написала Сарган.

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