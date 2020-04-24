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Призначення Саакашвілі буде незаконним, його засуджено в Грузії, - Сарган

Призначення Саакашвілі буде незаконним, його засуджено в Грузії, - Сарган

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі не може бути призначений на посаду віцепрем'єра з питань реформ, оскільки це порушує українське законодавство.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретар ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що відповідно до ст. 7 Закону "Про Кабінет міністрів України", не може бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену чи не зняту.

"А що у нас з Ніколозовичем? Засуджений у Грузії. Судимість дійсна.

У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Міхеіла Саакашвілі до шести років ув'язнення за перевищення службових повноважень. Суд визнав доведеним, що у 2005 році Саакашвілі, який обіймав у той час посаду президента Грузії, наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

Також у січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі "про злісне перевищення повноважень" на посаді президента Грузії і присудив три роки позбавлення волі", - написала Сарган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про Саакашвілі: "У виконавчій владі нові обличчя можуть нашкодити"

Призначення Саакашвілі буде незаконним, його засуджено в Грузії, - Сарган 01
Призначення Саакашвілі буде незаконним, його засуджено в Грузії, - Сарган 02

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Сарган Лариса (379)


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Саакашвили на фракции СН:
«В коллективе я очень коллективен».
На карантине я очень карантинен.
А в неадеквате я очень неадекватен.
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24.04.2020 14:36 Відповісти
+26
Это ты не трынди, суды только начали реформировать, а окончить реформу вы со своим зебобой не дали-так что жри
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24.04.2020 14:41 Відповісти
+18
😂😂😂😂 Прям весь мир Михуила боится, я категорически за назначение, это как пачку дрожжей кинуть в зеунитаз с гауном)))
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24.04.2020 14:41 Відповісти
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https://twitter.com/svecha62 свічка

Саакашвили на фракции СН:
«В коллективе я очень коллективен».
На карантине я очень карантинен.
А в неадеквате я очень неадекватен.
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24.04.2020 14:36 Відповісти
Та ладно, не трынди. У нас на их суд есть свой, Петрушей реформированный, а значит самый правильный. У них когда суд реформировали? Так ото ж. А у нас каждый год последняя версия.
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24.04.2020 14:37 Відповісти
Это ты не трынди, суды только начали реформировать, а окончить реформу вы со своим зебобой не дали-так что жри
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24.04.2020 14:41 Відповісти
За 5 лет только начали? Нахер нам такие небыстрые реформаторы. А зелю себе в жопу засунь, если у тебя без него разговаривать не получается.
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24.04.2020 14:43 Відповісти
Тормоз ты за 30 лет все засрал и хочешь что бы за тобой поубирали за 5????
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24.04.2020 15:09 Відповісти
Аргументация ********. Что я засрал? Судебную систему? Или тебе лишь бы кукарекнуть?
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24.04.2020 15:54 Відповісти
о да, пецину судебную реформу можно изучать во всех юридических колледжах мира
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24.04.2020 14:53 Відповісти
Про "ПРИВЕДИ КОРРУПЦІОНЕРА ТА ОТРИМАЙ 10років ВЯЗНИЦІ ТИ НЕ ЗАБУВ"????
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24.04.2020 15:10 Відповісти
уяви собі, судова реформа в Україні, яка розпочалась в 2016-му році - не унікальна. А є копією (хоч і не тотожною) таких же реформ в Польщі, Чехії, Румунії, тощо. Тобто, іншими словами - якщо і будуть вивчати український досвід, то лише в темі "як можна за рік просрати всі нагальні розпочаті реформи".
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24.04.2020 15:43 Відповісти
Саакашвили-В 1984 году окончил среднюю школу № 51 Тбилиси с золотой медалью. В 1992 году с отличием окончил факультет международного права института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко[19][23]. По некоторым данным, в 1988 году Саакашвили был исключён из ВЛКСМ и отчислен из университета за распространение диссидентской литературы[24]. Восстановиться в университете он смог только после прохождения в 1989-1990 годах срочной службы в пограничных войсках КГБ СССР. После окончания вуза в 1992 году возвратился в Грузию, где работал юристом-консультантом в Государственном комитете по защите прав человека[23]. Получив грант, отправился в Международный институт прав человека в Страсбурге. Через год, как стипендиат Госдепартамента США, был направлен на обучение в Колумбийский университет (Нью-Йорк), где в 1994 году получил степень магистра права[19]. Учился в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, стажировался в Академии европейского права во Флоренции и в Академии международного права в Гааге[8][23].
Работал в норвежском институте прав человека в Осло, затем в нью-йоркской юридической фирме Patterson, Belknap, Webb & Tyler, которая занималась правовым обеспечением американских нефтегазовых проектов в СНГ[19][23] (отмечают, что в Грузии эта компания стала юридическим партнёром молодёжной организации «Кмара»[8], которая сыграла свою роль в «революции роз»)
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24.04.2020 15:46 Відповісти
чому ти обірвав його біографію на моменті, коли Шеварнадзе рекомендував його призначити міністром юстиції? Якого потім він же й зніс?
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24.04.2020 15:49 Відповісти
Диссидента взяли в войска КГБ,на границу? Значит 100% стуча в эту контору.Так спалить агента? Его бы дальше стройбата в какой нибудь дыре не послали бы.
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24.04.2020 16:00 Відповісти
Який він дисидент? Так, по молодості там, забороненою літературою фрондував. Але вітчим його відмазав від переслідування органів; не виключено що в обмін на зобовязання сексота...
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24.04.2020 16:14 Відповісти
Так в1н 1 п1д час служби 1 на сво1х постукував? В арм11 ми таким *темну*робили.
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24.04.2020 16:57 Відповісти
Міхеїл Саакашваілі народився в 1967році. Його вихованням, крім матері, займалися вітчим (професор-психолог) і дядько по материнській лінії Темур Аласанія - дипломат, який працював в ООН, колишній полковник КДБ СРСР.
Після закінчення факультету міжнародних відносин і права Київського університету (1992р., з перервою на строкову службу в погранвійськах КДБ СРСР) і Міжнародного інституту прав людини у Страсбурзі Саакашвілі отримав грантову стипендію і закінчив навчання в New Yorker Columbia University, приступивши до добре оплачуваної роботи адвоката на Манхеттені. Те, що за час життя в США він мав успіх завдяки досконалому знанню англійської і засвоїв спритне поводження зі ЗМІ, а не демократичні цінності, стало очевидним, коли в середині 1990-х років він повернувся в Грузію. Він став парламентарієм, у 2000 році отримав посаду міністра юстиції в уряді Едуарда Шеварднадзе і отримав популярність як блискучий оратор і уявний борець з корупцією. Невдовзі Саакашвілі посварився зі своїм хрещеним батьком (Шеварднадзе) - і в якості молодого народного трибуна скинув того в кінці 2003 року. 04.01.2004-го, отримавши на дострокових президентських виборах виборах підтримку 98% виборців, він став президентом Грузії.
Але Саакашвілі став незабаром правити як автократ, заткнув рот телебаченню і підпорядкував собі всі важелі влади, включаючи судову систему.
Так, в період з 2004 по 2008 рік він зміг приборкати масову побутову корупцію (наприклад, серед співробітників дорожньої поліції), але натомість створив елітарну. Що значить елітарна корупція? Це право обмеженого кола осіб брати хабарі, продавати держмайно, брати участь в державних тендерах і в інших подібних сферах. У Грузії все знали, хто за ким стоїть: хто має право завозити нафтопродукти в Грузію, хто має право на імпорт, хто має право завозити борошно, хто має право завозити з України залізо і іншу продукцію. Він, Саакашвілі, створив елітарну корупцію.
Всі бізнесмени того часу боялися того, що в один день до них підійде агент і, або «попросить» частку, або цілий бізнес. Тоді йшли такі процеси по відбиранню успішних бізнесу у підприємців. Незговірливі бізнесмени дуже швидко виявлялися у в'язниці і були змушені викуповувати свободу високими хабарами або передачею свого бізнесу поплічникам Саакашвілі. Люди були змушені залишати Грузію. Іммігрували в США, Німеччину, інші країни західної Європи, щоб залишитися хоча б живими. Характерна історія Бадрі Патаркацишвілі - відомого грузинського бізнесмена. Як тільки він прийняв рішення балотуватися в президенти Грузії, (тому що опозиція була дуже слабка) -відразу закрили його телебачення, його бізнес, банк - все закрили.
Народ Грузії кілька разів виходив на масові акції протесту, висловлюючи незгоду з політичним курсом президента Саакашвілі. При ньому столиця Тбілісі процвітала; в той час як вся інша країна перебувала в злиднях. В кінці 2007 року президент жорстко придушив масові протести в країні. Діюча на той момент влада за допомогою поліції і застосовуваних нею спецзасобів жорстоко розганяли акції протесту, в результаті чого було безліч поранених і загиблих. Сьогодні більшість грузинів схильні порівнювати Саакашвілі із біглим екс-президентом України Януковичем. Саме тому в грузинському суспільстві існує нерозуміння того, чому кримінальний злочинець претендує на владу в дружній Україні.
У січні 2008 року він зацементували свою владу в ході масових маніпуляцій на нових виборах. Але втратив її наприкінці 2013-го, напередодні української Революції Гідності.
По ньому в ******** Грузії є кілька кримінальних справ. Одна з них - про розкрадання державних коштів. У чому ця справа полягала? В Грузії є закриті фонди, з яких фінансуються спецслужби, в тому числі, спеціальна охорона державних і публічних службовців. Ця служба охороняє, починаючи з президента і закінчуючи патріархом всієї Грузії. І ось у них є свій фонд, грошима якого Саакашвілі розпоряджався направо і наліво. Купував подарунки для своїх дівчаток, подруг. Купував подарунки для членів сім'ї. В цілому він розтратив кілька мільйонів доларів США на особисті покупки. Він розпоряджався цими державними грошима, як власними.
Головна прокуратура Грузії по одному з чотирьох кримінальних справ звинувачує Міхеїла Саакашвілі в розтраті за його вказівкою близько $5 млн з фонду спеціальної служби державної охорони Грузії. Ці кошти були витрачені на особисті потреби екс-президента: послуги особистого кухаря, масажистки, тощо.
Коли прокуратура висунула йому звинувачення і почала стеження, він на наступний же день після закінчення його влади втік з Грузії. Коли прокуратура попросила його дати свідчення і відповісти на запитання слідства, він відмовився. Потім прокуратура Грузії запропонувала йому дати свідчення за допомогою Skype, не приїжджаючи до Грузії. Саакашвілі боявся, що його заарештують за ці звинувачення. Він знову відмовився. Що цим він зробив? Відмовившись від правосуддя, він втратив можливість довести, що він чистий політик. Всі публічні політики відповідають на ці запитання, і він міг відповісти. Тому що це наш обов'язок - відповідати на ці запитання, а він втік, не відповівши на жодне запитання.
Особисте життя Саакашвілі також неодноразово давало привід для пересудів: наприклад, коли у його співробітниці з'явилася від нього дитина - його законна голландська дружина Сандра Рулофс в гніві повернулася з дітьми на батьківщину і залишалася там до тих пір, поки він не попросив у неї вибачення. Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим він настільки відкрито упадав за його привабливою дружиною, що оскаженілий Алієв перекрив кордон, поки від Саакашвілі не надійшло вибачень. Його вважають вибуховим і емоційним. Під час інтерв'ю він рідко відповідає на питання, вважаючи за краще розтікатися думкою по древу в монологах. https://censor.net/resonance/426/quotsaakashvili__avtokrat_i_avantyuristquot_frankfurter_rundshau
https://www.obozrevatel.com/politics/94021-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-sozdal-elitarnuyu-korruptsiyu-v-gruzii.htm https://www.obozrevatel.com/politics/94021-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-sozdal-elitarnuyu-korruptsiyu-v-gruzii.htm

https://www.obozrevatel.com/politics/08372-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-obmanschik-i-avantyurist-mezhdunarodnogo-urovnya.htm
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24.04.2020 16:15 Відповісти
Ні! Цей клоун повинен вийти на сцену!
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24.04.2020 14:38 Відповісти
Уже никакой Саакашвили не спасёт «янелоха» Оранского !
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24.04.2020 14:38 Відповісти
Разом з віслючком будуть по дахах бігати.Ця вистава стає ще веселішою.
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24.04.2020 14:42 Відповісти
Да кто вас ботов поймет,Виталий.
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24.04.2020 17:26 Відповісти
Нет,у низ разделение будет,один по фонтанам,второй по крышам и видосики,видосики.
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24.04.2020 16:01 Відповісти
Не потрібно використовувати слово Оранського в привязці до янелоха. Посада герцога Оранського (а це село в Київській області) вже занята шанованими людьми.
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24.04.2020 14:43 Відповісти
Видать у кого-то (не будем показывать пальцами на Югу) начало покалывать в печени
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24.04.2020 14:38 Відповісти
Ти з методичкою звірявся?
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24.04.2020 14:39 Відповісти
Какая разница.Переквалифицируют как и дело ермака из осужденного,подозреваемого или коррупционера в постраждавшего.Вот и все.
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24.04.2020 14:38 Відповісти
Назначение Саакашвили будет незаконным, он осуждён в Грузии, - Сарган - Цензор.НЕТ 9511
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24.04.2020 14:42 Відповісти
Ну а что остается делать бубочке, если среди всей его ЗЕленой плесени одни дебилы?
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24.04.2020 14:39 Відповісти
боятся мишку, гнидки мелкие и крупные
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24.04.2020 14:39 Відповісти
😂😂😂😂 Прям весь мир Михуила боится, я категорически за назначение, это как пачку дрожжей кинуть в зеунитаз с гауном)))
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24.04.2020 14:41 Відповісти
+++
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24.04.2020 14:51 Відповісти
Рос тв пересмотрел кацапчик?
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24.04.2020 15:37 Відповісти
А что там у вас показывают, я телик не смотрю? )
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24.04.2020 15:48 Відповісти
Не знаю,чи толк вийде,але вон1 багато буде.
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24.04.2020 16:59 Відповісти
Клоунов не боятся,с них смеются.
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24.04.2020 14:42 Відповісти
Назначение Саакашвили будет незаконным, он осуждён в Грузии, - Сарган - Цензор.НЕТ 3780
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24.04.2020 14:43 Відповісти
и шо теперь делать? )))
Назначение Саакашвили будет незаконным, он осуждён в Грузии, - Сарган - Цензор.НЕТ 370

...
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24.04.2020 14:41 Відповісти
нет такой ситуации, из которой Зекоманда не выйдет с позором!
Зедевиз: позор и слабоумие!!!
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24.04.2020 14:42 Відповісти
Атата зєбарани!
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24.04.2020 14:42 Відповісти
Назначение Саакашвили будет незаконным, он осуждён в Грузии, - Сарган - Цензор.НЕТ 1112
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24.04.2020 14:42 Відповісти
Назначение Саакашвили будет незаконным, он осуждён в Грузии, - Сарган - Цензор.НЕТ 5078
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24.04.2020 14:45 Відповісти
А нам всё равно - что Саака, что гуано !!!
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24.04.2020 14:43 Відповісти
головне- щоб поцька , свинарчуки і югік були засуджені в Україні
а грузія... що таке грузія?
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24.04.2020 14:43 Відповісти
Да хай будет -сдрыстнет разом с зеленью вон с Украины уже с концами
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24.04.2020 14:43 Відповісти
"Она напомнила, что согласно ст. 7 Закона "О Кабинете министров Украины", не может быть назначено на должность члена Кабинета министров Украины лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую." -скажите этой идиотке, что все решения чужих государств внутри Украины недействительны. Иначе можно разогнать всех министров, по судимостям, объявленных в РФ.
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24.04.2020 14:44 Відповісти
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24.04.2020 14:45 Відповісти
Кацап, у вас там інших проксі не видають? Візьми собі Монголію або Буркіна-Фасо
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24.04.2020 15:08 Відповісти
Стоит прочитать Закон и не выдумывать, а тем более называть кого-то идиоткой. Найдите тут, где речь идет о том, что решения чужих государств недействительны.
Стаття 7. Вимоги до членів Кабінету Міністрів України
1. Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не може бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку.
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24.04.2020 15:13 Відповісти
Назначение Саакашвили будет незаконным, он осуждён в Грузии, - Сарган - Цензор.НЕТ 3298
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24.04.2020 14:44 Відповісти
Бубочка лично его амнистирует от приговора грузинского суда?Сцаныч у нас всемогущий!!!
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24.04.2020 16:04 Відповісти
бубе мвф сказал миху назначить. хочет кредит - значит назначит
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24.04.2020 22:41 Відповісти
алеж ми Україна - у нас не Закони - у нас ПОЛІТДОЦІЛЬНІСТЬ....- а потім якщо що, всі ВИЗЖАТЬ про ПОЛІПЕРЕСЛІДУВАННЯ...- отака от фуйня малята....
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24.04.2020 14:45 Відповісти
Привидение с мотором... дикое, но симпатишное)))
Назначение Саакашвили будет незаконным, он осуждён в Грузии, - Сарган - Цензор.НЕТ 8886
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24.04.2020 14:45 Відповісти
За її логікою, якщо, наприклад, Росія в себе заочно засудить Шмигаля, то його треба буде негайно звільняти, щоб не порушувати українське законодавство.
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24.04.2020 14:46 Відповісти
Шмыгаль гражданин Украины,а у Мишки двойное или даже тройное гражданство.
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24.04.2020 16:06 Відповісти
1) Москва требует (!) пустить "гумконвой" (?) в Киев: хотят спасать Лавру от коронавируса /

2)РОССИЯ БЛОКИРУЕТ ТРАНЗИТ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ ДЛЯ УКРАИНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ - МИД
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24.04.2020 14:47 Відповісти
16 ноября 2017 г. в Facebook был опубликован документальный фильм итальянского режиссёра Мичессона, в котором Саакашвили обвиняют в направлении снайперов для стрельбы по протестующим на площади Независимости зимой 2014 года. Днем ранее в эфире телешоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne Вадим Рабинович выступил с аналогичным обвинениям/ Итальянец и Рабинович выполняли заказ ФСБ. Но разборки Михрютка-Рабинович в цирке Коломойского смотрелись бы занятно.
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24.04.2020 14:47 Відповісти
здаеться мне судимость луцика не помешала ему стать аж генплокулолом...
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24.04.2020 14:48 Відповісти
тю, она ж погашена
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24.04.2020 15:56 Відповісти
что такое погашена, хоть убейте я такое никогда не пойму, судимость или есть или ее нет, она может быть отменена, как не справедливая, но погашена это как...?
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24.04.2020 18:40 Відповісти
Всё осознал, чист перед законом))
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24.04.2020 19:56 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDq0TS5ccya2INJxMpgDzit6LDEqw0HWRSWb-ae-99HJExwqIha7gVXFThTb0YWQzf0UpieCGpx22B1&hc_ref=ARQ4H5WYYPm7bIQ7zdYBMHEGJtBb2X2DJeJjey74HcrfbP07xJk3nsk_FVExPObm5xw&fref=nf Миха Чаплыга
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/546700109583031 3 хв ·

ИТОГИ подведем.
1. Весной сидят те, голосовал за Зе...
2. Кто против - платит 17000грн по прОтоколу, составленному дворником, согласно изменений Зе в КУПАП - это главное, что сделало государство...

3. Конституции и Закона нет.
4. Парламент превращен в папиредний, который разогнали за то, что сейчас делает новый - ломает об колено регламент и не только.
5. Бильшости нет, но как и папиредний парламент... нам в лицо говорят, что юридически есть...
6. Зеленский не добавил субъектности, а лишь углУбил курс Порошенко, с которым теперь создал негласную коалицию.
7 .Место порошенковского Свинарчука занял Ермак, а Мальдивы порошенко стали Оманом Зеленского.
8. Путь Порошенко подразумевает в последнем акте выход на сцену афериста Сааки.
9. В своей речи Саакашвили заявил, к своей команде относит экс-министра экономики Милованова, свою помощницу Марушевскую, а также соратника Яресько Дена Пасько.
- вопрос: "нахиба водили самокатчика, а потом его убирали" остается риторическим.
10. Грузия УЖЕ отозвала посла.
11. Саак сообщил, что реформы - это законы в Раде... Опять "за рыбу гроши" ибо см. п. 4 и п.5
12. ЦОЗ предложил украинцам проводить дезинфекцию рук раствором хлора... Видимо после того, как Аваков, с которым не собирается конфликтовать Саак, увез дезинфекторы в Италию... вслед за масками, которые увезли при "самокатчике", министра экономики которого Саак видит своей командой...
Круг замкнулся.
АМИНЬ.
П.С,: В особом цимесе сейчас Тимошенко. Как и прошлый раз именно ее электорат под ударом, а она защищала Сааку. В этой схватке титанов (кто чей рейтинг поюзает) мне будет интересно понадлюдать за решениями уравнений...
П.П.С.: в особом цимесе и "временные" союзники Зе - с удовлетворением понадлюдаю на их "песни" с зажатым сапогом "условий" горлом... Даже если есть .консенсус по отказу от МВФ и Банковского закона.
Осеняю вас буддистским знамением креста. Инщаллах православные. Пристгнитесь.
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24.04.2020 14:52 Відповісти
Занимательный пасквиль от медведчуковского писаря.
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24.04.2020 15:27 Відповісти
В рашке багато українців засуджено, а ще скільки під слідством! Треба всіх з посад познімати та департувати.
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24.04.2020 14:57 Відповісти
Вброс о назначении Саакашвили был отвлекающим маневром от провального дерьмового фильмеца Зебила.
Но ничто не забыто!
Прикольный разбор полета от Луганского
https://www.youtube.com/watch?v=9Jyp_R2iWlo
РЕАКЦИЯ ЗРИТЕЛЕЙ НА ФИЛЬМ ГОД ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - 25 минут позитива!!!
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24.04.2020 14:58 Відповісти
20 березня 2014 року Печерський суд міста Києва відмінив всі судові рішення щодо Юрія Луценка, визнавши його політичним в'язнем. Екс-міністр визнаний несудимим

https://lb.ua/news/2014/03/20/260187_sud_otmenil_prigovori_lutsenko.html
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24.04.2020 15:00 Відповісти
так в партии СН половина бывших осужденных бывших гопников и ничего ведут в светлую Ж и никто не мычит так Луцик тоже был зек и стал ген прокулолом и ничего в этой стране законны не действуют если ты не сидел и не был под следствием пробиться в управление страной не можешь страна наизнанку
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24.04.2020 15:01 Відповісти
І чьо? У нас юрко- дурко також був засуджений,але це йому не завадило стати генпрокурором.Причому,навіть не маючи освіти.Тодішня рада прийняла ж такий закон.А нинішня чим гірша? Закон- що дишло...
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24.04.2020 15:02 Відповісти
Скажіть а ще є така країна в світі де засуджений в своїй країні президент ,ставав віце прем'єром в іншій країні ? Чи головне для нинішньої влади політичний піар .
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24.04.2020 15:04 Відповісти
Может ларка поведает нам, каким образом необразованный урка югик уселся в кресло генпрокурора..
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24.04.2020 15:05 Відповісти
Так в Украине и Зедебил незаконный со своими уродами народа.
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24.04.2020 15:05 Відповісти
Зедебил готов угробить страну, но не пригласить Порошенко или кого-то из его команды!
Твари х.уйловские!!!
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24.04.2020 15:08 Відповісти
боты, вы достали......
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24.04.2020 15:24 Відповісти
А чем вам друг Пети Миша не такой?
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24.04.2020 15:57 Відповісти
Да уже наелись Порошенком и его командой. Больше как-то не хочется.
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24.04.2020 16:08 Відповісти
Та пошли вы, порохоботы, вместе со своим порошенко, куда подальше.
В печенке уже.
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24.04.2020 16:13 Відповісти
"написала пресс-секретарь экс-Генпрокурора Юрия"

Мнение екс пресс-соски алкаша-хапуги конечно очень важно.
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24.04.2020 15:19 Відповісти
для Бутусова это важно раз запустил эту .лядь сюда
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24.04.2020 15:28 Відповісти
ни одна тварь, находящаяся у власти, никогда не дорастет до уровня мизинца Саакашвили.
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24.04.2020 15:22 Відповісти
Бутусов, вы кого пиарите,позорники? эта .лядь никто и зовут ее никак
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24.04.2020 15:26 Відповісти
Имеется в виду непогашенная судимость любого государства мира, или только Украины?
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24.04.2020 15:27 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18 Стаття 7. Вимоги до членів Кабінету Міністрів України
1. Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не може бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, або особа, яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.
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24.04.2020 15:30 Відповісти
Ну по этой же логике Яценюк, Гриценко и много др не могут занимать - тк на них в рашке висит уголовка!!!
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24.04.2020 15:35 Відповісти
https://censor.net/user/318763 С Рашкой воюем, а с Грузией - дружим. Или какая разница?
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24.04.2020 15:43 Відповісти
Хороший план, забористый: поставить судимого афериста, вице-премьером по реформам, без штата и без перспектив, на месяц- два, разосраться с Грузией и получить, в копилку позора зеленых придурков, очередной бонус.
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24.04.2020 15:42 Відповісти
Я тебе больше скажу. Если Зеля не досидит до конца срока и президентом станет какой-то пророссийский политик как в Грузии, а все к тому идет, то у нас будет свой судимый аферист по имени Петя.
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24.04.2020 16:03 Відповісти
Вот д..ра. Это судимость в другом государстве.Ей нужно ознакомиться с тем, сколько судимостей наши министры и депутаты имеют в России.
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24.04.2020 16:14 Відповісти
Вой на соевых болотах
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24.04.2020 16:18 Відповісти
Ця судимість - взагалі не судимість . То тих суддів треба судити .
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24.04.2020 16:55 Відповісти
та на законах уже полежень от забития болта на них
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24.04.2020 17:08 Відповісти
Воюем:?
Вы издеваетесь?
Прошлая власть рашке добробата выдала! Эта в глазах х-ла мир видит и планирует в Крым воду поставлять!
Война не объявлена. Границы не закрыты. Итд и т.п.
НЕ МЕЛИТЕ ЧУШЬ И БРЕД НЕ потвержденные юридически!
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24.04.2020 19:01 Відповісти
Ну так,почему его голландцы не выдали по запросу Грузии,через Интерпол куме?
-Тому,що такого запроса не было
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24.04.2020 19:52 Відповісти
лузеров-папередников забыли спросить.
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24.04.2020 23:19 Відповісти
Осужден в другом государстве, теперь играющем под дудочку Кремля.
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24.04.2020 23:22 Відповісти
 
 