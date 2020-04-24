Призначення Саакашвілі буде незаконним, його засуджено в Грузії, - Сарган

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі не може бути призначений на посаду віцепрем'єра з питань реформ, оскільки це порушує українське законодавство.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретар ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що відповідно до ст. 7 Закону "Про Кабінет міністрів України", не може бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену чи не зняту.

"А що у нас з Ніколозовичем? Засуджений у Грузії. Судимість дійсна.

У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Міхеіла Саакашвілі до шести років ув'язнення за перевищення службових повноважень. Суд визнав доведеним, що у 2005 році Саакашвілі, який обіймав у той час посаду президента Грузії, наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

Також у січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі "про злісне перевищення повноважень" на посаді президента Грузії і присудив три роки позбавлення волі", - написала Сарган.

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