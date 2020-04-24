Арахамія про Саакашвілі: "У виконавчій владі нові обличчя можуть нашкодити"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому монобільшість розглядає на посади в уряді людей, які вже працювали в політиці, зокрема - колишнього президента Грузії та голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Це те саме, що ви спитаєте в якійсь корпорації: чому ви берете людину, яка в енергетиці працювала 10 років", - зазначив Арахамія.

Арахамія висловив думку, що люди без політичного досвіду потрібні в парламенті, але не в уряді.

"Нові обличчя в парламенті. У виконавчій владі нові обличчя можуть нашкодити насправді, а не навести лад. А в законодавчій – в нас така була політична позиція, в нас всі нові обличчя, ніхто до того не був народним депутатом", – нагадав він.

Обіцянка привести у владу "нові обличчя" була частиною передвиборчої кампанії президента Володимира Зеленського і його команди.

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