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Арахамія про Саакашвілі: "У виконавчій владі нові обличчя можуть нашкодити"

Арахамія про Саакашвілі:

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому монобільшість розглядає на посади в уряді людей, які вже працювали в політиці, зокрема - колишнього президента Грузії та голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Це те саме, що ви спитаєте в якійсь корпорації: чому ви берете людину, яка в енергетиці працювала 10 років", - зазначив Арахамія.

Арахамія висловив думку, що люди без політичного досвіду потрібні в парламенті, але не в уряді.

"Нові обличчя в парламенті. У виконавчій владі нові обличчя можуть нашкодити насправді, а не навести лад. А в законодавчій – в нас така була політична позиція, в нас всі нові обличчя, ніхто до того не був народним депутатом", – нагадав він.

Обіцянка привести у владу "нові обличчя" була частиною передвиборчої кампанії президента Володимира Зеленського і його команди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я за співпрацю з МВФ, але на умовах України, - Саакашвілі. ВIДЕО

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Арахамія Давид (1106)


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Топ коментарі
+17
Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить" - Цензор.НЕТ 3988
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24.04.2020 13:18 Відповісти
+15
Еврей,грузин и армянин у власти в Украине.По ходу,украинцы-нацменьшинство.
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24.04.2020 13:16 Відповісти
+12
Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить" - Цензор.НЕТ 1209
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24.04.2020 13:18 Відповісти
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24.04.2020 13:13 Відповісти
Еврей,грузин и армянин у власти в Украине.По ходу,украинцы-нацменьшинство.
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24.04.2020 13:16 Відповісти
ты ли, что ли, у нас не новое лицо?
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24.04.2020 13:14 Відповісти
та ты шо! А может он тоже грузин как и ты???
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24.04.2020 13:14 Відповісти
https://censor.net/user/456566 Да, Арахнофобия, тоже грузин, из Телави, вернее, из Тель -Авива.
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24.04.2020 13:16 Відповісти
Почему то ржу
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24.04.2020 13:14 Відповісти
Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить" - Цензор.НЕТ 3963
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24.04.2020 13:19 Відповісти
Я, конечно, знал, что Арахамия - циничный дурак, но чтоб настолько... Тут даже комментировать трудно, как бред сумасшедшего.
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24.04.2020 13:14 Відповісти
Интересно
а кто у вас *не дурак* - пэпастый?
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24.04.2020 13:30 Відповісти
а у тебя кто не дурак ?
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24.04.2020 15:44 Відповісти
я не с тобой разговариваю.
Вот почему соевые бескультурные на подбор? В минстэць дефицит интеллекта!
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24.04.2020 15:52 Відповісти
это ты в ворде разговаривай с кем хочешь,

а в интернете каждый имеет право тебя в твоё же говно ткнуть мордой
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24.04.2020 16:11 Відповісти
до того,як зв'язався з цими,дурником не був------''
Вивчав економіку у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Європейському університеті (магістр)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-niklife_2016_05-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lb_2015_01-9 [9] . Пройшов магістерську програму Professional Management в Open University Londonhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] .
В березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року Давид Арахамія разом зі знайомими відкрив сайт для збору коштів на екіпірування десантників https://uk.wikipedia.org/wiki/79-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 79-ї бригади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ain_2014-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mukola_2014-13 [13] . З цього розпочалася волонтерська ініціатива https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 «Народний проект» , яка стала однією з провідних у своєму родіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pravda_2015_07-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-dt_2014_07-15 [15] .
У серпні 2014 був призначений радником голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Миколаївської облдержадміністрації з питань волонтерської діяльностіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-nikvesti_2014-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ukrinform_2014_08-17 [17] , в вересні - уповноваженим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра оборони з питань закупівельhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-na_2014_12-18 [18] , а в жовтні - радником міністра оборони та головою Ради волонтерів при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерстві оборони України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Shuster_2015-19 [19] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-na_2014_12-18 [18] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mil_gov_ua_2014-20 [20] . В листопаді 2014 став співзасновником Асоціації народних волонтерів України та куратором «волонтерського десанту» - групи волонтерів, що почали працювати в Міноборони''
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24.04.2020 13:55 Відповісти
Конец эпохи новых лиц?
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24.04.2020 13:14 Відповісти
Да здравствует срач! В гнилую, зеленую плесень, запускают вирус - Саакашвилус!
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24.04.2020 13:15 Відповісти
Скорее пачку дрожжей в унитаз.
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24.04.2020 13:32 Відповісти
Абхазия vs Грузия...

Давняя вражда....
Это только для украинцев национальность не имеет значения...
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24.04.2020 13:15 Відповісти
иди ты в сраку со своей фсбешной религией
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24.04.2020 13:22 Відповісти
Генрих не реалист - генрих дурак...
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24.04.2020 13:26 Відповісти
Дурак ты, Генрих, если через 16 лет после появления бордов с сортами украинцев думаешь, что это не кремлёвско-медведчуковская провокация. Тем более, на этих бордах была подпись: "Так виглядає їх Україна".
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24.04.2020 13:26 Відповісти
Какаяразница? (с)
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24.04.2020 13:41 Відповісти
Что этот абхаз несет? Абракадабра.
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24.04.2020 13:15 Відповісти
абхаз против грузина - єпик батл
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24.04.2020 13:15 Відповісти
В общем, помирать зебанаты решили под музыку))))
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24.04.2020 13:16 Відповісти
Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить" - Цензор.НЕТ 3988
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24.04.2020 13:18 Відповісти
Під Суліко.
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24.04.2020 13:18 Відповісти
Политэмигрант Миша, новое морда лица на карте Мира.Грузия и Голландия Мише надоели... чЛенин 27 лет прожил в Европе,зато написал 55 Томов макулатуры.
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24.04.2020 13:17 Відповісти
Два горячих кавказских парня делят исполнительную власть Украины.

Лохторат в восторге...
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24.04.2020 13:17 Відповісти
Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить" - Цензор.НЕТ 1209
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24.04.2020 13:18 Відповісти
Смеяться будете осенью,когда в Холодильнике мыши и Крысы заведутся...
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24.04.2020 13:19 Відповісти
а что они там есть будут?
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24.04.2020 13:20 Відповісти
Дырки от бублика ковырять...
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24.04.2020 13:21 Відповісти
Они теплоизоляцию холодильников грызть любят.
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24.04.2020 14:33 Відповісти
Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить" - Цензор.НЕТ 3474
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24.04.2020 13:26 Відповісти
А в Украине специалисты все закончились? Осталось только наркоманов-эмигрантов нанимать на должности в правительстве.
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24.04.2020 13:19 Відповісти
А яка б реакція була б якщо Порошенко зн,в фільм про себе як зєлєнський? Отоб у них пердаки бабахкали!
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24.04.2020 13:20 Відповісти
Так по мимо провалов у Пети есть чем гордится а вот у Вавы вышло сплошное бла бла бла гундосое
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24.04.2020 13:22 Відповісти
Ага , вот оно шо ,, без старых лиц оказывается - никак низзя . .!? У новых - ума не хватает . ??

Почему бы тогда не вернуть в исполнительную власть Яценюка и Гросю ,, тех при ком экономика , хоть и понемногу но реально росла . ? Нахрен вы вытащили какого то Шмыгаля ,, теперь достаёте из шкафа ,припавшего толстым слоем пыли - Цушка . ! .
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24.04.2020 13:23 Відповісти
Их нельзя, а вот АзИрова - самое то.
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24.04.2020 13:36 Відповісти
Если дело так пойдёт и дальше то , чувствую скоро увидим в кабмине и Килю Азирова .. !! Слуги сами признают что они в исполнительной власти - безмозглые колхозные бараны ,, профаны и сброд недоумков . Зачем тогда шли во власть , непонятно . ?!
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24.04.2020 13:46 Відповісти
Нелоху захотелось с булавой поиграться.
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24.04.2020 13:50 Відповісти
Поселфаться. Ну і бабло, на шару
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24.04.2020 13:56 Відповісти
Найдите хотя бы одно отличие от президента Франции Маню Макрона,премьера Италии Джузеппе Конте,Саакой,Зелей с Путлером? Две капли воды ПОПУЛИСТЫ с и Шуты
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24.04.2020 13:25 Відповісти
У Саака відмінність з цими усіма є - він істерик, й це, здається, клінічне.
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24.04.2020 13:34 Відповісти
Его выступления скорее по стилю надо сравнивать с Гитлером.
«бездельник, мошенник и фантазер, жаждущий внимания слушателей, без близких друзей, живущий случайными грошовыми заработками, но разыгрывающий роль солидного и образованного человека» Это из психологического портрета Гитлера до того как он пришел к власти. . Не напоминает Михо?
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24.04.2020 14:09 Відповісти
Арахамія - це не прізвище, а діагноз схожий до синдрому дауна: так закинути камінь в свій город ще нікому не вдавалося.
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24.04.2020 13:28 Відповісти
Боятся Саакашвили...
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24.04.2020 13:30 Відповісти
Дурака боятся только Черти Мавзолейные...
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24.04.2020 13:34 Відповісти
У Наполеона Бонапартиса есть такая фраза :
Наибольшая из безнравственностей,это браться за дело,которое ты не умеешь делать,Зеля взялся не за свое дело.Это понимают уже даже малыши 5 лет....
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24.04.2020 13:33 Відповісти
Абхаз курнув, чи що? Це ж був набір звукофф.
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24.04.2020 13:33 Відповісти
Задымил пердак!
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24.04.2020 13:37 Відповісти
В Ютьюбе есть видео,где Сакашвили истерически орет на Шеварднадзе,прошло много лет,но ту истерику я видел в прямом эфире....таких людей от политики надо держать на привязи цепной...
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24.04.2020 13:40 Відповісти
хуже не будет
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24.04.2020 13:41 Відповісти
Осенью будете вспоминать Сенатора.....как бы не поздно было....
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24.04.2020 13:43 Відповісти
Вася Цушко в минфине пользу принесет...?
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24.04.2020 13:44 Відповісти
Лично себе - да.
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24.04.2020 14:37 Відповісти
Арахамія про Саакашвілі: "У виконавчій владі нові обличчя можуть нашкодити" - Цензор.НЕТ 1441
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24.04.2020 13:46 Відповісти
А чего это Додик Арахимя начал прежде времени хобот в трубку
закатывать и кашлять не по Протоколу?!
Додя - нечего плакаться... это раньше у вас там был - "Пансион НЕБЛАГОДАРНЫХ ШЛЮХ", теперь будет казарма с четкими правилами:
- Арбайтен и Шляфен!
Карантин на улице свирепствует! А он здесь в политесы решил удариться!
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24.04.2020 14:01 Відповісти
Единственный Человек-Президент, который воевал с путинской Свиноряхой, а не жал ему руки. Удивительно - но святой Кондитер в окнфликте Насиров-Михо защищал первого. И с Аваковым тоже самое. Теперь очередь Зе споткнуться на Саакашвили.
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24.04.2020 14:13 Відповісти
Звідкіля це чмо взагалі взялося? А,так це ж ви зе-дебіли,його вибрали...
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24.04.2020 14:16 Відповісти
Боятся Саакашвили как огня!
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24.04.2020 14:20 Відповісти
Арахамия хоть и тупой, но жопа у него чувствительная.......
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24.04.2020 14:29 Відповісти
Можно Януковича пригласить на пост премьера - у него большой опыт, лицо не новое, подходит.
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24.04.2020 14:39 Відповісти
Одно плохо - яйце-боязнь. И венки его не любят.
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24.04.2020 14:45 Відповісти
Міхеїл Саакашваілі народився в 1967році. Його вихованням, крім матері, займалися вітчим (професор-психолог) і дядько по материнській лінії Темур Аласанія - дипломат, який працював в ООН, колишній полковник КДБ СРСР.
Після закінчення факультету міжнародних відносин і права Київського університету (1992р., з перервою на строкову службу в погранвійськах КДБ СРСР) і Міжнародного інституту прав людини у Страсбурзі Саакашвілі отримав грантову стипендію і закінчив навчання в New Yorker Columbia University, приступивши до добре оплачуваної роботи адвоката на Манхеттені. Те, що за час життя в США він мав успіх завдяки досконалому знанню англійської і засвоїв спритне поводження зі ЗМІ, а не демократичні цінності, стало очевидним, коли в середині 1990-х років він повернувся в Грузію. Він став парламентарієм, у 2000 році отримав посаду міністра юстиції в уряді Едуарда Шеварднадзе і отримав популярність як блискучий оратор і уявний борець з корупцією. Невдовзі Саакашвілі посварився зі своїм хрещеним батьком (Шеварднадзе) - і в якості молодого народного трибуна скинув того в кінці 2003 року. 04.01.2004-го, отримавши на дострокових президентських виборах виборах підтримку 98% виборців, він став президентом Грузії.
Але Саакашвілі став незабаром правити як автократ, заткнув рот телебаченню і підпорядкував собі всі важелі влади, включаючи судову систему.
Так, в період з 2004 по 2008 рік він зміг приборкати масову побутову корупцію (наприклад, серед співробітників дорожньої поліції), але натомість створив елітарну. Що значить елітарна корупція? Це право обмеженого кола осіб брати хабарі, продавати держмайно, брати участь в державних тендерах і в інших подібних сферах. У Грузії все знали, хто за ким стоїть: хто має право завозити нафтопродукти в Грузію, хто має право на імпорт, хто має право завозити борошно, хто має право завозити з України залізо і іншу продукцію. Він, Саакашвілі, створив елітарну корупцію.
Всі бізнесмени того часу боялися того, що в один день до них підійде агент і, або «попросить» частку, або цілий бізнес. Тоді йшли такі процеси по відбиранню успішних бізнесу у підприємців. Незговірливі бізнесмени дуже швидко виявлялися у в'язниці і були змушені викуповувати свободу високими хабарами або передачею свого бізнесу поплічникам Саакашвілі. Люди були змушені залишати Грузію. Іммігрували в США, Німеччину, інші країни західної Європи, щоб залишитися хоча б живими. Характерна історія Бадрі Патаркацишвілі - відомого грузинського бізнесмена. Як тільки він прийняв рішення балотуватися в президенти Грузії, (тому що опозиція була дуже слабка) -відразу закрили його телебачення, його бізнес, банк - все закрили.
Народ Грузії кілька разів виходив на масові акції протесту, висловлюючи незгоду з політичним курсом президента Саакашвілі. При ньому столиця Тбілісі процвітала; в той час як вся інша країна перебувала в злиднях. В кінці 2007 року президент жорстко придушив масові протести в країні. Діюча на той момент влада за допомогою поліції і застосовуваних нею спецзасобів жорстоко розганяли акції протесту, в результаті чого було безліч поранених і загиблих. Сьогодні більшість грузинів схильні порівнювати Саакашвілі із біглим екс-президентом України Януковичем. Саме тому в грузинському суспільстві існує нерозуміння того, чому кримінальний злочинець претендує на владу в дружній Україні.
У січні 2008 року він зацементували свою владу в ході масових маніпуляцій на нових виборах. Але втратив її наприкінці 2013-го, напередодні української Революції Гідності.
По ньому в ******** Грузії є кілька кримінальних справ. Одна з них - про розкрадання державних коштів. У чому ця справа полягала? В Грузії є закриті фонди, з яких фінансуються спецслужби, в тому числі, спеціальна охорона державних і публічних службовців. Ця служба охороняє, починаючи з президента і закінчуючи патріархом всієї Грузії. І ось у них є свій фонд, грошима якого Саакашвілі розпоряджався направо і наліво. Купував подарунки для своїх дівчаток, подруг. Купував подарунки для членів сім'ї. В цілому він розтратив кілька мільйонів доларів США на особисті покупки. Він розпоряджався цими державними грошима, як власними.
Головна прокуратура Грузії по одному з чотирьох кримінальних справ звинувачує Міхеїла Саакашвілі в розтраті за його вказівкою близько $5 млн з фонду спеціальної служби державної охорони Грузії. Ці кошти були витрачені на особисті потреби екс-президента: послуги особистого кухаря, масажистки, тощо.
Коли прокуратура висунула йому звинувачення і почала стеження, він на наступний же день після закінчення його влади втік з Грузії. Коли прокуратура попросила його дати свідчення і відповісти на запитання слідства, він відмовився. Потім прокуратура Грузії запропонувала йому дати свідчення за допомогою Skype, не приїжджаючи до Грузії. Саакашвілі боявся, що його заарештують за ці звинувачення. Він знову відмовився. Що цим він зробив? Відмовившись від правосуддя, він втратив можливість довести, що він чистий політик. Всі публічні політики відповідають на ці запитання, і він міг відповісти. Тому що це наш обов'язок - відповідати на ці запитання, а він втік, не відповівши на жодне запитання.
Особисте життя Саакашвілі також неодноразово давало привід для пересудів: наприклад, коли у його співробітниці з'явилася від нього дитина - його законна голландська дружина Сандра Рулофс в гніві повернулася з дітьми на батьківщину і залишалася там до тих пір, поки він не попросив у неї вибачення. Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим він настільки відкрито упадав за його привабливою дружиною, що оскаженілий Алієв перекрив кордон, поки від Саакашвілі не надійшло вибачень. Його вважають вибуховим і емоційним. Під час інтерв'ю він рідко відповідає на питання, вважаючи за краще розтікатися думкою по древу в монологах. https://censor.net/resonance/426/quotsaakashvili__avtokrat_i_avantyuristquot_frankfurter_rundshau
https://www.obozrevatel.com/politics/94021-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-sozdal-elitarnuyu-korruptsiyu-v-gruzii.htm https://www.obozrevatel.com/politics/94021-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-sozdal-elitarnuyu-korruptsiyu-v-gruzii.htm

https://www.obozrevatel.com/politics/08372-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-obmanschik-i-avantyurist-mezhdunarodnogo-urovnya.htm
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24.04.2020 16:11 Відповісти
По результатам деятельности Саакашвили в ОДА неопровержимо следует вывод: работать Саакашвили не умеет. Работать калифицированно, настойчиво, кропотливо, продуманно не способен. Не умеет контактировать с людьми, привлекать их на свою сторону. Умеет только кричать, возмущаться и любоваться собой. Он непорядочен, кроме того.
По-моему, очередное судорожное решение господина Зеленского. С этим президентом и с этой «командой» государство Украина вообще исчезнет, а жителей ждут страдания. Их нужно менять. Движущие силы для этого гражданское общество и участники боевых действий.
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25.04.2020 18:59 Відповісти
Арахамия, вы и вся ваша команда - невероятно глупы, заносчивы, нечестны, настроены пророссийски. Из вас антиукраинскость прёт! Оман, Ермаки, протоколс сепарами,фальшивые обвинения по делу Шеремета, безграмотные законы, дыры в бюджете - ваши результаты.
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25.04.2020 19:06 Відповісти
 
 