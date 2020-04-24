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Я за співпрацю з МВФ, але на умовах України, - Саакашвілі. ВIДЕО

Експрезидент Грузії і колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що у нього є великий досвід співпраці з МВФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

Відео Радіо Свобода

"Президент мені доручив займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом, міжнародними фінансовими організаціями", - зазначив він.

"Мені здається, що в будь-якому співробітництві з МВФ або іншою міжнародною організацією потрібно передовсім відстояти інтереси України", - підкреслив він.

За словами Саакашвілі, у нього є великий досвід співпраці з МВФ.

"Я за співпрацю, я за інтеграцію, але на умовах України", - зазначив він.

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На питання, які умови, він відповів: "Є червоні лінії у МВФ, повинні бути і червоні лінії у будь-якої нації. Я думаю, що це буде в процесі переговорів, у мене є великий досвід співпраці з ними, великий досвід переговорів для Грузії".

Автор: 

МВФ (3077) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+24
Я за сотрудничество с МВФ, но на условиях Украины, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6605
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24.04.2020 11:18 Відповісти
+23
Условия ставит тот, кто ДАЕТ деньги, а не тот, кто просит.
Странно этого не понимать.
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24.04.2020 11:22 Відповісти
+22
І що він зробить? Буде ходити навколо МВФ і заглядати через паркан?
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24.04.2020 11:20 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Добре 90-ті, коли весь Захід боявся реінкарнації Совка, в Україні була проведена диверсія під прикриттям МВФ щодо знищення економічного і військового потенціалу України, відкриття міжнародних трансфертів на західні офшори. МВФ це ж не лише кредит віртуальних грошей СДР, курс на які встановлює сам МВФ. Це ще сотні, тисячі прикормлених гнид-зрадників які працюють чужеземні інтереси ТНК передусім.
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24.04.2020 11:44 Відповісти
Ну почему это все при нас и именно в Украине?
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24.04.2020 11:44 Відповісти
Раньше в каменном веке нашим предкам ж лучше жилось? ))))
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24.04.2020 11:46 Відповісти
Вся вселенная стремится к хаосу и ежесекундно претерпевает необратимые изменения, а Вы хотите, «как деды», стабильности )))
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24.04.2020 11:51 Відповісти
Тюлька, наверное, расстроилась - опять не на неё поставили...
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24.04.2020 11:48 Відповісти
Тюльке за ее парламентское деструктивное вредительство беня и так нехило откашливает. Она там перебивает оппозиционную повестку дня у петра и несговорчивых рыгов с аналами
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24.04.2020 11:55 Відповісти
а как же авакян это переживет бе бе бе, или смирится и ляжет
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24.04.2020 11:55 Відповісти
Сабака и беня - бенефициары политпроекта зЭобрубка.
А сулугуни- наймыт у бени. К тому же на связи с фсб и курченко
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24.04.2020 11:57 Відповісти
От жеш ******* в Україні всяких шарлатанів!
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24.04.2020 11:59 Відповісти
Та не кажи - одного булочника, який переодівся в гетьмана, ледве вигнали підсрачниками.
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24.04.2020 14:15 Відповісти
Его спросили об антиколомойском законе, которого требует МВФ, а он ответил о красных линиях для МВФ. Иными словами, он будет торпедировать этот закон.
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24.04.2020 11:59 Відповісти
возглавляемая Мишико, Грузия, первая из стран снг открыла прямой огонь по русским оккупантам, боевым самолетам, вступив в прямое противостояние..но порохоботам этого не понять.."клоун и наркоман", все что у них осталось в их пустой голове...
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24.04.2020 12:02 Відповісти
"...и подписал "мирную "бумажку,по которой грузия лишается юридических прав на оккупированные территории.поэтому,нам,мокшанам-ботам,очень нравится мишико..." здесь нет зебилов,лишнехромосомец,иди в вк!
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24.04.2020 12:34 Відповісти
каких юридических прав??, троль....
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24.04.2020 12:43 Відповісти
Прийшов могильщик порохобариг, бєнєбариг, ахмедбариг, зебариг, очистимо Україну від ж2 бариг разом.
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24.04.2020 17:04 Відповісти
...і ще він податки відмінить!
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24.04.2020 12:03 Відповісти
налоги только лохи платят. не туда копаете.
... а ещё он повысит выплаты по безработице, субсидии малообеспеченным, пособие на рождение ребёнка и введёт специальный фонд, чтоб каждому мужЫку раз в неделю по 100 грн на пивко в пятницу. Деньги на это возьмёт у зажравшихся олигархов. У него есть опыт, он в Грузии олигархов огого притрусил.
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24.04.2020 12:10 Відповісти
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24.04.2020 12:50 Відповісти
А писали, что он у себя в Грузии топил в крови или калечил оппозицию, вроде как нарик вообще, еще что-то там такое. порохоботы поясните, плиз, вы будете это терпеть?
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24.04.2020 12:07 Відповісти
Это порохоботы и писали. А так как порохоботов прогнали, то значит и вракам ихним мы теперь не верим.
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24.04.2020 12:11 Відповісти
А тебе какое дело, что будут делать порохоботы? Иди картошку садить, сезон уже начался.
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24.04.2020 12:17 Відповісти
Извини, дружище, за вашими событиями следит весь мир, у нас диктатура не вечна, надо тоже следить за возможными сценариями. это очень важно.
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24.04.2020 12:25 Відповісти
Я за співпрацю з МВФ, але на умовах України, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8354
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24.04.2020 12:10 Відповісти
Важко у'явити якусь країну що б їхній лідер був не вїзний в своїй країні і приїхавши в іншу він мітив то на губернатора ,то віце прем'єра, ні це ходяча катастрофа, на жаль зебіли цього не хочуть розуміти ,для них головне тимчасовий піар .
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24.04.2020 12:14 Відповісти
А что, в 95 квартале дефицит кадров для должности вице- премьера?
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24.04.2020 12:17 Відповісти
Беня с зелей таким образом зЭнарод к триумфальному возвращению ялынковича подготавливают
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24.04.2020 12:31 Відповісти
Он будет договариваться пока не сдохнет. МВФ нужно одно,чтобы зти деньги обязательно вернулись и их требования только для самозащиты(банки,юриспруденция) своего бабла,а остальное рекомендательный (земля,собственность,реформы) для поднятия экономики с целью,чтобы мы смогли зарабатывать. Договариваться из его уст типично по местичковому и очень не солидно,как на (Малой Арнаутской) С МВФ на сегодня сотрудничество крайне необходимо.А дальше власти необходимо вкалывать до всрачки,чтобы долг сокращался перед МВФ. Причём не за счёт авторитарного управления порабощая народ,что и делал Саакашвили в Грузии или Пеначет в Чили.Предложения ему со стороны Зеленского вполне логично.Президент за этот год показал своё откровенное стремлению к ручному управлению из-за своей не профпригодности и необходимости самозащиты из-за безответственности.
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24.04.2020 12:31 Відповісти
На конкретный вопрос-"какие наши условия"?,Горный Клоун, тут же, в лучших зебильных традициях сьехал. И это все,что нужно было знать об "рехформаторе" Сикашвили.
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24.04.2020 12:55 Відповісти
ще мудака не призначили, а він вже керує наче віце-прем'єр, охреніти, оце так Карлсон недоколиханий Петром.
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24.04.2020 12:57 Відповісти
Кто девушку ужинает, тот её и танцует. Или до карлсона не доходит?
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24.04.2020 13:01 Відповісти
"Господин мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, международными финансовыми организациями", - отметил он. "А еще Господин назначил меня любимай жэной"...
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24.04.2020 13:22 Відповісти
Його ще не призначили а вже надоїв.Керувати має людина чиїм дітям і внукам жити серед нас.Варяги можуть бути лише консультантами.
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24.04.2020 13:28 Відповісти
т.е.гнусавый утырок затеял типа многоходовочку с помощью карлсона-похерить антиколомойский закон
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24.04.2020 13:31 Відповісти
"я за"
насмотрелся про голобородько?
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24.04.2020 14:11 Відповісти
Порохоботи в унісон з кацапами завивають з підворотні - значить Міхо потрібний Україні.
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24.04.2020 14:19 Відповісти
100%
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24.04.2020 15:10 Відповісти
Господи, клоуны уже не знают как поиздеваться над Украиной......
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24.04.2020 14:25 Відповісти
И ЧТО УКРАИНА СКАЗАЛА СААКЕ !?)
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24.04.2020 14:52 Відповісти
я смотрю местные тролли сильно возбудились от слов Михо про "условия Украины".
не надо быть семь пядей во лбу чтобы понимать что речь идет про приемлемые для Украины условия, а не так как сейчас: все сделаем только дайте.с Михой это не пройдет!
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24.04.2020 15:13 Відповісти
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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24.04.2020 17:52 Відповісти
МВФ ставит условия Украине, Украина не может ставить условия МВФ... это Саакашвиили непонятно или уже начал лапшу вешать на уши?
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24.04.2020 21:26 Відповісти
верно.
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25.04.2020 00:05 Відповісти
Из этой реплики ясно, что Саакашвили продался Коломойскому.
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09.07.2020 22:57 Відповісти
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