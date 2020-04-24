Я за співпрацю з МВФ, але на умовах України, - Саакашвілі. ВIДЕО
Експрезидент Грузії і колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що у нього є великий досвід співпраці з МВФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.
Відео Радіо Свобода
"Президент мені доручив займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом, міжнародними фінансовими організаціями", - зазначив він.
"Мені здається, що в будь-якому співробітництві з МВФ або іншою міжнародною організацією потрібно передовсім відстояти інтереси України", - підкреслив він.
За словами Саакашвілі, у нього є великий досвід співпраці з МВФ.
"Я за співпрацю, я за інтеграцію, але на умовах України", - зазначив він.
На питання, які умови, він відповів: "Є червоні лінії у МВФ, повинні бути і червоні лінії у будь-якої нації. Я думаю, що це буде в процесі переговорів, у мене є великий досвід співпраці з ними, великий досвід переговорів для Грузії".
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А сулугуни- наймыт у бени. К тому же на связи с фсб и курченко
... а ещё он повысит выплаты по безработице, субсидии малообеспеченным, пособие на рождение ребёнка и введёт специальный фонд, чтоб каждому мужЫку раз в неделю по 100 грн на пивко в пятницу. Деньги на это возьмёт у зажравшихся олигархов. У него есть опыт, он в Грузии олигархов огого притрусил.
насмотрелся про голобородько?
не надо быть семь пядей во лбу чтобы понимать что речь идет про приемлемые для Украины условия, а не так как сейчас: все сделаем только дайте.с Михой это не пройдет!