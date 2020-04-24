Я за сотрудничество с МВФ, но на условиях Украины, - Саакашвили. ВИДЕО

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что у него есть большой опыт сотрудничества с МВФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

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"Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, международными финансовыми организациями", - отметил он.

"Мне кажется, что в любом сотрудничестве с МВФ или другой международной организацией нужно в первую очередь отстоять интересы Украины", - подчеркнул он.

По словам Саакашвили, у него есть большой опыт сотрудничества с МВФ.

"Я за сотрудничество, я за интеграцию, но на условиях Украины", - отметил он.

На вопрос, какие условия, он ответил: "Есть красные линии у МВФ, должны быть и красные линиии у любой нации. Я думаю, что это будет в процессе переговоров, у меня есть большой опыт сотрудничества с ними, большой опыт переговоров для Грузии".

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