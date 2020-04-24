Конфліктувати з Аваковим не збираюся, - Саакашвілі
Ексглава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, якого можуть призначити на посаду віцепрем'єра з питань реформ, заявив, що не планує конфліктувати з головою МВС Арсеном Аваковим.
Про це Саакашвілі сказав в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Міністр МВС - це номенклатура президента. Віцепрем'єр з реформ не перетинається з міністром МВС в своїй роботі. Це зовсім різні напрями. Та й зараз дуже складна ситуація, конфлікти можуть тільки її погіршити. Я збираюся працювати, а не конфліктувати", - відповів Саакашвілі.
"Зараз, коли на Україну насувається щось недобре, і ми не знаємо, з якими наслідками країна вийде після коронавірусу, конфлікти точно не на часі", - додав він.
На питання, як він збирається займатися дерегуляцією, коли "країною продовжують керувати олігархи: Ахметов, Коломойський", яким чином з ними взаємодіяти, Саакашвілі відповів, що збирається "рівновіддалятися від усіх".
"У пріоритеті повинен бути український народ. Так, зараз країною керують 5-6 осіб, в Україні діє феодальна олігархічна система. Це потрібно міняти. Тому, перш за все, я вважаю, що потрібно розширювати середній клас, потрібен швидкий розвиток економіки", - сказав він.
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Саакашвили любовался кадрами пыток
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Саакашвили заставил сотни тысяч человек перевести деньги в его фонды
https://www.obozrevatel.com/person/nana-kakabadze/news.htm
ЧОМУ ? Такий гарний цирк був коли Рюкзакевич з Сааховим стаканами кидалися
Но то як кажуть плануй не плануй, а трюкі будуть.
3 июля 2019
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
Чи то уже Міхо продався Бені?
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/2350791348553559/?__so__=permalink&__rv__=related_videos Відео
МЕХАНИЗМЫ ????? - какие на это НУЖНО - а что нужно, мы и так все знаем....
Розповідати про зміну олігархічної системи без конфліктів з головним мусором в країні, де олігархічна система базується на мусарсько-прокурорсько-судівській мафії - нонсенс
В одній Країні єврей вирішив призначити в уряд грузина, щоб піднапружити вірменина.
Як називається ця Країна?