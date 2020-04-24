Конфліктувати з Аваковим не збираюся, - Саакашвілі

Ексглава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, якого можуть призначити на посаду віцепрем'єра з питань реформ, заявив, що не планує конфліктувати з головою МВС Арсеном Аваковим.

Про це Саакашвілі сказав в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр МВС - це номенклатура президента. Віцепрем'єр з реформ не перетинається з міністром МВС в своїй роботі. Це зовсім різні напрями. Та й зараз дуже складна ситуація, конфлікти можуть тільки її погіршити. Я збираюся працювати, а не конфліктувати", - відповів Саакашвілі.

"Зараз, коли на Україну насувається щось недобре, і ми не знаємо, з якими наслідками країна вийде після коронавірусу, конфлікти точно не на часі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За призначення Саакашвілі віцепрем'єром Рада може проголосувати у вівторок-середу, - Корнієнко

На питання, як він збирається займатися дерегуляцією, коли "країною продовжують керувати олігархи: Ахметов, Коломойський", яким чином з ними взаємодіяти, Саакашвілі відповів, що збирається "рівновіддалятися від усіх".

"У пріоритеті повинен бути український народ. Так, зараз країною керують 5-6 осіб, в Україні діє феодальна олігархічна система. Це потрібно міняти. Тому, перш за все, я вважаю, що потрібно розширювати середній клас, потрібен швидкий розвиток економіки", - сказав він.