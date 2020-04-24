Конфликтовать с Аваковым не собираюсь, - Саакашвили

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого могут назначить на должность вице-премьера по реформам, заявил, что не планирует конфликтовать с главой МВД Арсеном Аваковым.

Об этом Саакашвили сказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Министр МВД - это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать", - ответил Саакашвили.

"Сейчас, когда на Украину надвигается что-то нехорошее, и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время", - добавил он.

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На вопрос, как он собирается заниматься дерегуляцией, когда "страной продолжают управлять олигархи: Ахметов, Коломойский", каким образом с ними взаимодействовать, Саакашвили ответил, что собирается "равноудаляться ото всех".

"В приоритете должен быть украинский народ. Да, сейчас страной управляют 5−6 человек, в Украине действует феодальная олигархическая система. Это нужно менять. Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики", - сказал он.

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Напомним, в 2015 году в ходе заседания Национального совета реформ между главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили и министром внутренних дел Арсеном Аваковым произошла перепалка.