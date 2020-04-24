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Конфликтовать с Аваковым не собираюсь, - Саакашвили

Конфликтовать с Аваковым не собираюсь, - Саакашвили

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого могут назначить на должность вице-премьера по реформам, заявил, что не планирует конфликтовать с главой МВД Арсеном Аваковым.

Об этом Саакашвили сказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Министр МВД - это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать", - ответил Саакашвили.

"Сейчас, когда на Украину надвигается что-то нехорошее, и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время", - добавил он.

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На вопрос, как он собирается заниматься дерегуляцией, когда "страной продолжают управлять олигархи: Ахметов, Коломойский", каким образом с ними взаимодействовать, Саакашвили ответил, что собирается "равноудаляться ото всех".

"В приоритете должен быть украинский народ. Да, сейчас страной управляют 5−6 человек, в Украине действует феодальная олигархическая система. Это нужно менять. Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики", - сказал он.

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Напомним, в 2015 году в ходе заседания Национального совета реформ между главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили и министром внутренних дел Арсеном Аваковым произошла перепалка.

Аваков Арсен (3445) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+29
Т.е. реформа МВД не предусмотрена... Все понятно, - Миша, у тебя скучное лицо, - тебе денег никто не даст!
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24.04.2020 09:28 Ответить
+21
Ещё не вечер . Миша и не будет конфликтовать ! Спрашивается , сколько дней он не будет конфликтовать ?
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24.04.2020 09:31 Ответить
+20
У него война с Барыгами и ворами отменена. Так что барыги и воры могут работать спокойно.
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24.04.2020 09:45 Ответить
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Саака страшный, жестокий, мстительный и неблагодарный человек
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24.04.2020 12:29 Ответить
За Саакашвили стоит очень большая мафия
Саакашвили любовался кадрами пыток
Передавшего в прокуратуру материалы о коррупции Саакашвили убили
Государственный рэкет и цензура: в Грузии рассказали о "прелестях" жизни при Саакашвили
Саакашвили заставил сотни тысяч человек перевести деньги в его фонды
https://www.obozrevatel.com/person/nana-kakabadze/news.htm
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24.04.2020 12:40 Ответить
Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого могут назначить на должность вице-премьера по реформам, заявил, что не планирует конфликтовать с главой МВД Арсеном Аваковым. Источник: https://censor.net/n3191208

ЧОМУ ? Такий гарний цирк був коли Рюкзакевич з Сааховим стаканами кидалися
Но то як кажуть плануй не плануй, а трюкі будуть.
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24.04.2020 12:34 Ответить
Аваков потом извинился, а этот нарцисс - нет.
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24.04.2020 15:13 Ответить
Звинився Рюкзакевіч чи ні, але у владі він затримався, а Саахову у владі України нічого робити по замовчуванню.
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24.04.2020 19:10 Ответить
Работы не боюсь, работу свою люблю.
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24.04.2020 12:36 Ответить
У Зе влади дуже поганий талант - першою ж фразою выдбити усі сподівання, що далі буде щось корисне. Ось і тут нова особа с самого початку нікуди не собирається.
Конфліктувати з Аваковим не збираюся, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4015
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24.04.2020 12:37 Ответить
Работы не боюсь, работу свою люблю.
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24.04.2020 12:38 Ответить
Сака Зеблоида окончательно зароет.
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24.04.2020 12:41 Ответить
Как, однако, Михуил самокритичен "на Украину сейчас надвигается что-то нехорошее"...)
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24.04.2020 12:48 Ответить
Саакашвили, кричавший "Нет" русскому языку в Грузии, начал "впаривать" кремлевскую пропаганду украинцам
3 июля 2019

Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
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24.04.2020 12:49 Ответить
Простіше. Українською мовою Саакашвілі дуже погано володіє
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24.04.2020 12:51 Ответить
поговорить 2 хвілини суржиком та переходить на росийську
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24.04.2020 15:10 Ответить
Щось тут нечисто. Дубінський вирішив підтримати Саакашвілі ...
Чи то уже Міхо продався Бені?
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/2350791348553559/?__so__=permalink&__rv__=related_videos Відео
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24.04.2020 12:50 Ответить
а хто ти думаєш спонсував всі ті міхо-"майдани"? каломойський, йому втрачати було вже нічого. Тож саакашвяля з його рук годується..
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24.04.2020 13:01 Ответить
ну да.. ви ж тепер разом проти пороха дружити будете.. Два бє-бє-бє-бє..
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24.04.2020 13:00 Ответить
Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики", - сказал он.Источник: https://censor.net/n3191208

МЕХАНИЗМЫ ????? - какие на это НУЖНО - а что нужно, мы и так все знаем....
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24.04.2020 13:03 Ответить
ЗА ГРОШИ ВСІ ХОРОШІ !) А В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЧТО АВАКОВ, ЧТО ЯЦЕНЮК, ЧТО СААКАШВИЛИ - МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ !!!
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24.04.2020 13:09 Ответить
просто якийсь парад уродів !
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24.04.2020 13:15 Ответить
Ось і Міхо спікся.
Розповідати про зміну олігархічної системи без конфліктів з головним мусором в країні, де олігархічна система базується на мусарсько-прокурорсько-судівській мафії - нонсенс
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24.04.2020 13:23 Ответить
Паразитарная инвазия во власть Украины не прекращается. Снова враг моего врага - мой друг? Зеленский стал для многих другом? Нет реальной власти народа Украины , хотя в Конституции это предусмотрено. Народом Украины правят те , которые его ограбили-олигархи и они все известны пофамильно. Кодломойский (особо токсичный для Украины) уже давно принял решение по поводу Саакашвили . Не стоит надеяться , что Саакашвили станет врагом врага и вашим другом...
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24.04.2020 14:07 Ответить
"Министр МВД - это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления,,,,ух Ты как запел ,а почему же конфликтовал при Порошенко??? (рашистское направление конфликтовать при Порошенко .и это ж рашистское не конфликтовать при "слуге " кремлевском
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24.04.2020 14:21 Ответить
Конфліктувати з Аваковим не збираюся, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4893
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24.04.2020 14:26 Ответить
Якби я не ставився до Авакова , за бе-бе-бе-бе ..... буду йому вдячний . Більш влучно цю істоту(міхо) не можна охарактеризувати !
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24.04.2020 15:50 Ответить
Руками Саахова бажають розібратися з Порошенко, бо при памьяті ніхто не хоче...А так буде постійне волання про бариг та Порошенко...І Зе буде, якби не причому...то той грузин меле...щоб від партнерів на Заході відбрехуватися таким чином...Саахов - сидить зараз без живих грошей та без реальної влади, без якої він чахне...Як розквіте ця гваздика - мало всім не буде...і перш за все Авакову та Зе...Життя покаже, не довго чекати
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24.04.2020 16:55 Ответить
Для думаючих буде цікавим (Бутусову на вечір для "а якщо це насправді так")! https://www.youtube.com/watch?v=O6hvffeiOl4 "Генерал СБУ - агент ФСБ | Предатель | Как стать генералом? | СВР РФ | Руденко Армия США | Аваков"
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24.04.2020 19:03 Ответить
Резюме - загадка

В одній Країні єврей вирішив призначити в уряд грузина, щоб піднапружити вірменина.

Як називається ця Країна?

Конфліктувати з Аваковим не збираюся, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3708
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26.04.2020 12:02 Ответить
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