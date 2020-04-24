Конфликтовать с Аваковым не собираюсь, - Саакашвили
Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого могут назначить на должность вице-премьера по реформам, заявил, что не планирует конфликтовать с главой МВД Арсеном Аваковым.
Об этом Саакашвили сказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.
"Министр МВД - это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать", - ответил Саакашвили.
"Сейчас, когда на Украину надвигается что-то нехорошее, и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время", - добавил он.
На вопрос, как он собирается заниматься дерегуляцией, когда "страной продолжают управлять олигархи: Ахметов, Коломойский", каким образом с ними взаимодействовать, Саакашвили ответил, что собирается "равноудаляться ото всех".
"В приоритете должен быть украинский народ. Да, сейчас страной управляют 5−6 человек, в Украине действует феодальная олигархическая система. Это нужно менять. Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики", - сказал он.
Напомним, в 2015 году в ходе заседания Национального совета реформ между главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили и министром внутренних дел Арсеном Аваковым произошла перепалка.
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ЧОМУ ? Такий гарний цирк був коли Рюкзакевич з Сааховим стаканами кидалися
Но то як кажуть плануй не плануй, а трюкі будуть.
3 июля 2019
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
Чи то уже Міхо продався Бені?
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МЕХАНИЗМЫ ????? - какие на это НУЖНО - а что нужно, мы и так все знаем....
Розповідати про зміну олігархічної системи без конфліктів з головним мусором в країні, де олігархічна система базується на мусарсько-прокурорсько-судівській мафії - нонсенс
В одній Країні єврей вирішив призначити в уряд грузина, щоб піднапружити вірменина.
Як називається ця Країна?