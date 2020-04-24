РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12572 посетителя онлайн
Новости
5 552 72

Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить"

Арахамия о Саакашвили:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему монобольшинство рассматривает на должности в правительстве людей, которые уже работали в политике, в частности - бывшего президента Грузии и председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Это то же самое, что вы спросите у какой-то корпорации: почему вы берете человека, который в энергетике работал 10 лет", - отметил Арахамия.

Арахамия высказал мнение, что люди без политического опыта нужны в парламенте, но не в правительстве.

"Новые лица в парламенте. В исполнительной власти новые лица могут навредить на самом деле, а не навести порядок. А в законодательной - у нас такая была политическая позиция, у нас все новые лица, никто до того не был народным депутатом", - напомнил он.

Обещание привести во власть "новые лица" была частью предвыборной кампании президета Владимира Зеленского и его команды.

Смотрите также: Я за сотрудничество с МВФ, но на условиях Украины, - Саакашвили. ВИДЕО

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Арахамия Давид (990)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить" - Цензор.НЕТ 3988
показать весь комментарий
24.04.2020 13:18 Ответить
+15
Еврей,грузин и армянин у власти в Украине.По ходу,украинцы-нацменьшинство.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:16 Ответить
+12
Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить" - Цензор.НЕТ 1209
показать весь комментарий
24.04.2020 13:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клоуны
показать весь комментарий
24.04.2020 13:13 Ответить
Еврей,грузин и армянин у власти в Украине.По ходу,украинцы-нацменьшинство.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:16 Ответить
ты ли, что ли, у нас не новое лицо?
показать весь комментарий
24.04.2020 13:14 Ответить
та ты шо! А может он тоже грузин как и ты???
показать весь комментарий
24.04.2020 13:14 Ответить
https://censor.net/user/456566 Да, Арахнофобия, тоже грузин, из Телави, вернее, из Тель -Авива.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:16 Ответить
Почему то ржу
показать весь комментарий
24.04.2020 13:14 Ответить
Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить" - Цензор.НЕТ 3963
показать весь комментарий
24.04.2020 13:19 Ответить
Я, конечно, знал, что Арахамия - циничный дурак, но чтоб настолько... Тут даже комментировать трудно, как бред сумасшедшего.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:14 Ответить
Интересно
а кто у вас *не дурак* - пэпастый?
показать весь комментарий
24.04.2020 13:30 Ответить
а у тебя кто не дурак ?
показать весь комментарий
24.04.2020 15:44 Ответить
я не с тобой разговариваю.
Вот почему соевые бескультурные на подбор? В минстэць дефицит интеллекта!
показать весь комментарий
24.04.2020 15:52 Ответить
это ты в ворде разговаривай с кем хочешь,

а в интернете каждый имеет право тебя в твоё же говно ткнуть мордой
показать весь комментарий
24.04.2020 16:11 Ответить
до того,як зв'язався з цими,дурником не був------''
Вивчав економіку у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Європейському університеті (магістр)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-niklife_2016_05-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lb_2015_01-9 [9] . Пройшов магістерську програму Professional Management в Open University Londonhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] .
В березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року Давид Арахамія разом зі знайомими відкрив сайт для збору коштів на екіпірування десантників https://uk.wikipedia.org/wiki/79-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 79-ї бригади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ain_2014-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mukola_2014-13 [13] . З цього розпочалася волонтерська ініціатива https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 «Народний проект» , яка стала однією з провідних у своєму родіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pravda_2015_07-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-dt_2014_07-15 [15] .
У серпні 2014 був призначений радником голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Миколаївської облдержадміністрації з питань волонтерської діяльностіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-nikvesti_2014-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ukrinform_2014_08-17 [17] , в вересні - уповноваженим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра оборони з питань закупівельhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-na_2014_12-18 [18] , а в жовтні - радником міністра оборони та головою Ради волонтерів при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерстві оборони України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Shuster_2015-19 [19] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-na_2014_12-18 [18] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mil_gov_ua_2014-20 [20] . В листопаді 2014 став співзасновником Асоціації народних волонтерів України та куратором «волонтерського десанту» - групи волонтерів, що почали працювати в Міноборони''
показать весь комментарий
24.04.2020 13:55 Ответить
Конец эпохи новых лиц?
показать весь комментарий
24.04.2020 13:14 Ответить
Да здравствует срач! В гнилую, зеленую плесень, запускают вирус - Саакашвилус!
показать весь комментарий
24.04.2020 13:15 Ответить
Скорее пачку дрожжей в унитаз.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:32 Ответить
Абхазия vs Грузия...

Давняя вражда....
Это только для украинцев национальность не имеет значения...
показать весь комментарий
24.04.2020 13:15 Ответить
иди ты в сраку со своей фсбешной религией
показать весь комментарий
24.04.2020 13:22 Ответить
Генрих не реалист - генрих дурак...
показать весь комментарий
24.04.2020 13:26 Ответить
Дурак ты, Генрих, если через 16 лет после появления бордов с сортами украинцев думаешь, что это не кремлёвско-медведчуковская провокация. Тем более, на этих бордах была подпись: "Так виглядає їх Україна".
показать весь комментарий
24.04.2020 13:26 Ответить
Какаяразница? (с)
показать весь комментарий
24.04.2020 13:41 Ответить
Что этот абхаз несет? Абракадабра.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:15 Ответить
абхаз против грузина - єпик батл
показать весь комментарий
24.04.2020 13:15 Ответить
В общем, помирать зебанаты решили под музыку))))
показать весь комментарий
24.04.2020 13:16 Ответить
Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить" - Цензор.НЕТ 3988
показать весь комментарий
24.04.2020 13:18 Ответить
Під Суліко.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:18 Ответить
Политэмигрант Миша, новое морда лица на карте Мира.Грузия и Голландия Мише надоели... чЛенин 27 лет прожил в Европе,зато написал 55 Томов макулатуры.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:17 Ответить
Два горячих кавказских парня делят исполнительную власть Украины.

Лохторат в восторге...
показать весь комментарий
24.04.2020 13:17 Ответить
Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить" - Цензор.НЕТ 1209
показать весь комментарий
24.04.2020 13:18 Ответить
Смеяться будете осенью,когда в Холодильнике мыши и Крысы заведутся...
показать весь комментарий
24.04.2020 13:19 Ответить
а что они там есть будут?
показать весь комментарий
24.04.2020 13:20 Ответить
Дырки от бублика ковырять...
показать весь комментарий
24.04.2020 13:21 Ответить
Они теплоизоляцию холодильников грызть любят.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:33 Ответить
Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить" - Цензор.НЕТ 3474
показать весь комментарий
24.04.2020 13:26 Ответить
А в Украине специалисты все закончились? Осталось только наркоманов-эмигрантов нанимать на должности в правительстве.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:19 Ответить
А яка б реакція була б якщо Порошенко зн,в фільм про себе як зєлєнський? Отоб у них пердаки бабахкали!
показать весь комментарий
24.04.2020 13:20 Ответить
Так по мимо провалов у Пети есть чем гордится а вот у Вавы вышло сплошное бла бла бла гундосое
показать весь комментарий
24.04.2020 13:22 Ответить
Ага , вот оно шо ,, без старых лиц оказывается - никак низзя . .!? У новых - ума не хватает . ??

Почему бы тогда не вернуть в исполнительную власть Яценюка и Гросю ,, тех при ком экономика , хоть и понемногу но реально росла . ? Нахрен вы вытащили какого то Шмыгаля ,, теперь достаёте из шкафа ,припавшего толстым слоем пыли - Цушка . ! .
показать весь комментарий
24.04.2020 13:23 Ответить
Их нельзя, а вот АзИрова - самое то.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:36 Ответить
Если дело так пойдёт и дальше то , чувствую скоро увидим в кабмине и Килю Азирова .. !! Слуги сами признают что они в исполнительной власти - безмозглые колхозные бараны ,, профаны и сброд недоумков . Зачем тогда шли во власть , непонятно . ?!
показать весь комментарий
24.04.2020 13:46 Ответить
Нелоху захотелось с булавой поиграться.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:50 Ответить
Поселфаться. Ну і бабло, на шару
показать весь комментарий
24.04.2020 13:56 Ответить
Найдите хотя бы одно отличие от президента Франции Маню Макрона,премьера Италии Джузеппе Конте,Саакой,Зелей с Путлером? Две капли воды ПОПУЛИСТЫ с и Шуты
показать весь комментарий
24.04.2020 13:25 Ответить
У Саака відмінність з цими усіма є - він істерик, й це, здається, клінічне.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:34 Ответить
Его выступления скорее по стилю надо сравнивать с Гитлером.
«бездельник, мошенник и фантазер, жаждущий внимания слушателей, без близких друзей, живущий случайными грошовыми заработками, но разыгрывающий роль солидного и образованного человека» Это из психологического портрета Гитлера до того как он пришел к власти. . Не напоминает Михо?
показать весь комментарий
24.04.2020 14:09 Ответить
Арахамія - це не прізвище, а діагноз схожий до синдрому дауна: так закинути камінь в свій город ще нікому не вдавалося.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:28 Ответить
Боятся Саакашвили...
показать весь комментарий
24.04.2020 13:30 Ответить
Дурака боятся только Черти Мавзолейные...
показать весь комментарий
24.04.2020 13:34 Ответить
У Наполеона Бонапартиса есть такая фраза :
Наибольшая из безнравственностей,это браться за дело,которое ты не умеешь делать,Зеля взялся не за свое дело.Это понимают уже даже малыши 5 лет....
показать весь комментарий
24.04.2020 13:33 Ответить
Абхаз курнув, чи що? Це ж був набір звукофф.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:33 Ответить
Задымил пердак!
показать весь комментарий
24.04.2020 13:37 Ответить
В Ютьюбе есть видео,где Сакашвили истерически орет на Шеварднадзе,прошло много лет,но ту истерику я видел в прямом эфире....таких людей от политики надо держать на привязи цепной...
показать весь комментарий
24.04.2020 13:40 Ответить
хуже не будет
показать весь комментарий
24.04.2020 13:41 Ответить
Осенью будете вспоминать Сенатора.....как бы не поздно было....
показать весь комментарий
24.04.2020 13:43 Ответить
Вася Цушко в минфине пользу принесет...?
показать весь комментарий
24.04.2020 13:44 Ответить
Лично себе - да.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:37 Ответить
Арахамія про Саакашвілі: "У виконавчій владі нові обличчя можуть нашкодити" - Цензор.НЕТ 1441
показать весь комментарий
24.04.2020 13:46 Ответить
А чего это Додик Арахимя начал прежде времени хобот в трубку
закатывать и кашлять не по Протоколу?!
Додя - нечего плакаться... это раньше у вас там был - "Пансион НЕБЛАГОДАРНЫХ ШЛЮХ", теперь будет казарма с четкими правилами:
- Арбайтен и Шляфен!
Карантин на улице свирепствует! А он здесь в политесы решил удариться!
показать весь комментарий
24.04.2020 14:01 Ответить
Единственный Человек-Президент, который воевал с путинской Свиноряхой, а не жал ему руки. Удивительно - но святой Кондитер в окнфликте Насиров-Михо защищал первого. И с Аваковым тоже самое. Теперь очередь Зе споткнуться на Саакашвили.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:13 Ответить
Звідкіля це чмо взагалі взялося? А,так це ж ви зе-дебіли,його вибрали...
показать весь комментарий
24.04.2020 14:16 Ответить
Боятся Саакашвили как огня!
показать весь комментарий
24.04.2020 14:20 Ответить
Арахамия хоть и тупой, но жопа у него чувствительная.......
показать весь комментарий
24.04.2020 14:29 Ответить
Можно Януковича пригласить на пост премьера - у него большой опыт, лицо не новое, подходит.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:39 Ответить
Одно плохо - яйце-боязнь. И венки его не любят.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:45 Ответить
Міхеїл Саакашваілі народився в 1967році. Його вихованням, крім матері, займалися вітчим (професор-психолог) і дядько по материнській лінії Темур Аласанія - дипломат, який працював в ООН, колишній полковник КДБ СРСР.
Після закінчення факультету міжнародних відносин і права Київського університету (1992р., з перервою на строкову службу в погранвійськах КДБ СРСР) і Міжнародного інституту прав людини у Страсбурзі Саакашвілі отримав грантову стипендію і закінчив навчання в New Yorker Columbia University, приступивши до добре оплачуваної роботи адвоката на Манхеттені. Те, що за час життя в США він мав успіх завдяки досконалому знанню англійської і засвоїв спритне поводження зі ЗМІ, а не демократичні цінності, стало очевидним, коли в середині 1990-х років він повернувся в Грузію. Він став парламентарієм, у 2000 році отримав посаду міністра юстиції в уряді Едуарда Шеварднадзе і отримав популярність як блискучий оратор і уявний борець з корупцією. Невдовзі Саакашвілі посварився зі своїм хрещеним батьком (Шеварднадзе) - і в якості молодого народного трибуна скинув того в кінці 2003 року. 04.01.2004-го, отримавши на дострокових президентських виборах виборах підтримку 98% виборців, він став президентом Грузії.
Але Саакашвілі став незабаром правити як автократ, заткнув рот телебаченню і підпорядкував собі всі важелі влади, включаючи судову систему.
Так, в період з 2004 по 2008 рік він зміг приборкати масову побутову корупцію (наприклад, серед співробітників дорожньої поліції), але натомість створив елітарну. Що значить елітарна корупція? Це право обмеженого кола осіб брати хабарі, продавати держмайно, брати участь в державних тендерах і в інших подібних сферах. У Грузії все знали, хто за ким стоїть: хто має право завозити нафтопродукти в Грузію, хто має право на імпорт, хто має право завозити борошно, хто має право завозити з України залізо і іншу продукцію. Він, Саакашвілі, створив елітарну корупцію.
Всі бізнесмени того часу боялися того, що в один день до них підійде агент і, або «попросить» частку, або цілий бізнес. Тоді йшли такі процеси по відбиранню успішних бізнесу у підприємців. Незговірливі бізнесмени дуже швидко виявлялися у в'язниці і були змушені викуповувати свободу високими хабарами або передачею свого бізнесу поплічникам Саакашвілі. Люди були змушені залишати Грузію. Іммігрували в США, Німеччину, інші країни західної Європи, щоб залишитися хоча б живими. Характерна історія Бадрі Патаркацишвілі - відомого грузинського бізнесмена. Як тільки він прийняв рішення балотуватися в президенти Грузії, (тому що опозиція була дуже слабка) -відразу закрили його телебачення, його бізнес, банк - все закрили.
Народ Грузії кілька разів виходив на масові акції протесту, висловлюючи незгоду з політичним курсом президента Саакашвілі. При ньому столиця Тбілісі процвітала; в той час як вся інша країна перебувала в злиднях. В кінці 2007 року президент жорстко придушив масові протести в країні. Діюча на той момент влада за допомогою поліції і застосовуваних нею спецзасобів жорстоко розганяли акції протесту, в результаті чого було безліч поранених і загиблих. Сьогодні більшість грузинів схильні порівнювати Саакашвілі із біглим екс-президентом України Януковичем. Саме тому в грузинському суспільстві існує нерозуміння того, чому кримінальний злочинець претендує на владу в дружній Україні.
У січні 2008 року він зацементували свою владу в ході масових маніпуляцій на нових виборах. Але втратив її наприкінці 2013-го, напередодні української Революції Гідності.
По ньому в ******** Грузії є кілька кримінальних справ. Одна з них - про розкрадання державних коштів. У чому ця справа полягала? В Грузії є закриті фонди, з яких фінансуються спецслужби, в тому числі, спеціальна охорона державних і публічних службовців. Ця служба охороняє, починаючи з президента і закінчуючи патріархом всієї Грузії. І ось у них є свій фонд, грошима якого Саакашвілі розпоряджався направо і наліво. Купував подарунки для своїх дівчаток, подруг. Купував подарунки для членів сім'ї. В цілому він розтратив кілька мільйонів доларів США на особисті покупки. Він розпоряджався цими державними грошима, як власними.
Головна прокуратура Грузії по одному з чотирьох кримінальних справ звинувачує Міхеїла Саакашвілі в розтраті за його вказівкою близько $5 млн з фонду спеціальної служби державної охорони Грузії. Ці кошти були витрачені на особисті потреби екс-президента: послуги особистого кухаря, масажистки, тощо.
Коли прокуратура висунула йому звинувачення і почала стеження, він на наступний же день після закінчення його влади втік з Грузії. Коли прокуратура попросила його дати свідчення і відповісти на запитання слідства, він відмовився. Потім прокуратура Грузії запропонувала йому дати свідчення за допомогою Skype, не приїжджаючи до Грузії. Саакашвілі боявся, що його заарештують за ці звинувачення. Він знову відмовився. Що цим він зробив? Відмовившись від правосуддя, він втратив можливість довести, що він чистий політик. Всі публічні політики відповідають на ці запитання, і він міг відповісти. Тому що це наш обов'язок - відповідати на ці запитання, а він втік, не відповівши на жодне запитання.
Особисте життя Саакашвілі також неодноразово давало привід для пересудів: наприклад, коли у його співробітниці з'явилася від нього дитина - його законна голландська дружина Сандра Рулофс в гніві повернулася з дітьми на батьківщину і залишалася там до тих пір, поки він не попросив у неї вибачення. Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим він настільки відкрито упадав за його привабливою дружиною, що оскаженілий Алієв перекрив кордон, поки від Саакашвілі не надійшло вибачень. Його вважають вибуховим і емоційним. Під час інтерв'ю він рідко відповідає на питання, вважаючи за краще розтікатися думкою по древу в монологах. https://censor.net/resonance/426/quotsaakashvili__avtokrat_i_avantyuristquot_frankfurter_rundshau
https://www.obozrevatel.com/politics/94021-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-sozdal-elitarnuyu-korruptsiyu-v-gruzii.htm https://www.obozrevatel.com/politics/94021-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-sozdal-elitarnuyu-korruptsiyu-v-gruzii.htm

https://www.obozrevatel.com/politics/08372-zakariya-kutsnashvili-saakashvili-obmanschik-i-avantyurist-mezhdunarodnogo-urovnya.htm
показать весь комментарий
24.04.2020 16:11 Ответить
По результатам деятельности Саакашвили в ОДА неопровержимо следует вывод: работать Саакашвили не умеет. Работать калифицированно, настойчиво, кропотливо, продуманно не способен. Не умеет контактировать с людьми, привлекать их на свою сторону. Умеет только кричать, возмущаться и любоваться собой. Он непорядочен, кроме того.
По-моему, очередное судорожное решение господина Зеленского. С этим президентом и с этой «командой» государство Украина вообще исчезнет, а жителей ждут страдания. Их нужно менять. Движущие силы для этого гражданское общество и участники боевых действий.
показать весь комментарий
25.04.2020 18:59 Ответить
Арахамия, вы и вся ваша команда - невероятно глупы, заносчивы, нечестны, настроены пророссийски. Из вас антиукраинскость прёт! Оман, Ермаки, протоколс сепарами,фальшивые обвинения по делу Шеремета, безграмотные законы, дыры в бюджете - ваши результаты.
показать весь комментарий
25.04.2020 19:06 Ответить
 
 