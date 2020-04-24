Арахамия о Саакашвили: "В исполнительной власти новые лица могут навредить"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему монобольшинство рассматривает на должности в правительстве людей, которые уже работали в политике, в частности - бывшего президента Грузии и председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Это то же самое, что вы спросите у какой-то корпорации: почему вы берете человека, который в энергетике работал 10 лет", - отметил Арахамия.

Арахамия высказал мнение, что люди без политического опыта нужны в парламенте, но не в правительстве.

"Новые лица в парламенте. В исполнительной власти новые лица могут навредить на самом деле, а не навести порядок. А в законодательной - у нас такая была политическая позиция, у нас все новые лица, никто до того не был народным депутатом", - напомнил он.

Обещание привести во власть "новые лица" была частью предвыборной кампании президета Владимира Зеленского и его команды.

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