Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД: платить придется сразу

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (№2809).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, за это решение с последующим технико-юридическим редактированием проголосовали 302 народных депутата из 378, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается исключить штрафные баллы из перечня административных взысканий, которые могут применяться за совершение административных правонарушений.

Из кодекса исключается статья о штрафных баллах. Также исключается положение, согласно которому штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им штрафных баллов. Кроме того, исключаются упоминания о размерах взысканий штрафных баллов в случае нарушений.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Закон о безопасности дорожного движения, предусматривающий штрафные баллы и видеофиксацию нарушений был принят Верховной Радой в 2015 году. Согласно ему, в начале года каждый водитель получает 150 баллов. Их взимают за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. Если баллы заканчиваются, водителя штрафуют.

В пояснительной записке говорится, что такой подход "не только не способствует соблюдению участниками дорожного движения установленных правил, а наоборот, создает чувство безнаказанности и побуждает к следующим нарушениям". Это противоречит принципам КУоАП, согласно которым административное взыскание должно предотвращать новые правонарушения.

Напомним, что на практике штрафные баллы в Украине не работали, потому что автоматическую фиксацию до сих пор не ввели. Это планируется сделать с 1 мая только в Киеве и на отдельных дорогах.