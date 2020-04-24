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Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД: платить придется сразу

Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД: платить придется сразу

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (№2809).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, за это решение с последующим технико-юридическим редактированием проголосовали 302 народных депутата из 378, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается исключить штрафные баллы из перечня административных взысканий, которые могут применяться за совершение административных правонарушений.

Из кодекса исключается статья о штрафных баллах. Также исключается положение, согласно которому штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им штрафных баллов. Кроме того, исключаются упоминания о размерах взысканий штрафных баллов в случае нарушений.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Закон о безопасности дорожного движения, предусматривающий штрафные баллы и видеофиксацию нарушений был принят Верховной Радой в 2015 году. Согласно ему, в начале года каждый водитель получает 150 баллов. Их взимают за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. Если баллы заканчиваются, водителя штрафуют.

В пояснительной записке говорится, что такой подход "не только не способствует соблюдению участниками дорожного движения установленных правил, а наоборот, создает чувство безнаказанности и побуждает к следующим нарушениям". Это противоречит принципам КУоАП, согласно которым административное взыскание должно предотвращать новые правонарушения.

Напомним, что на практике штрафные баллы в Украине не работали, потому что автоматическую фиксацию до сих пор не ввели. Это планируется сделать с 1 мая только в Киеве и на отдельных дорогах.

ВР (29285) нарушения (949) ПДД (532) штраф (1287)


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Топ комментарии
+16
Терміново потрібні гроші! Своїх не дамо, в олігархів забирати не будемо, а от "мудрий нарід" роздягнути ще більше - так то запросто! Насолоджуйтесь, панове виборці "аби не Порох", "новьіє ліца" та "хужє нє будєт"! Решта - тримаймося, браття! Багато, що ми вже пережили та подолали, здолаємо й "професіанальную" зелену плісняву!
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24.04.2020 15:21 Ответить
+15
Такое впечатление, что они скребут по сусекам..
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24.04.2020 15:14 Ответить
+7
Возрадуйся же, о мудрый нариде!
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24.04.2020 15:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Такое впечатление, что они скребут по сусекам..
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24.04.2020 15:14 Ответить
Скребут по карманам нарида, Беню, Ахметку и прочую мразь не трогают, а совсем наоборот - холят и лелеют зеленые крысы.
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24.04.2020 15:56 Ответить
ну слуги же
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24.04.2020 15:18 Ответить
Терміново потрібні гроші! Своїх не дамо, в олігархів забирати не будемо, а от "мудрий нарід" роздягнути ще більше - так то запросто! Насолоджуйтесь, панове виборці "аби не Порох", "новьіє ліца" та "хужє нє будєт"! Решта - тримаймося, браття! Багато, що ми вже пережили та подолали, здолаємо й "професіанальную" зелену плісняву!
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24.04.2020 15:21 Ответить
Возрадуйся же, о мудрый нариде!
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24.04.2020 15:22 Ответить
во же падлы зеленые
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24.04.2020 15:28 Ответить
Увижу у кого-то остатки наклейки за 3***** на авто - проколю все 4 колеса.
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24.04.2020 15:29 Ответить
А якщо там буде ще "за сизоносого Петра", то тут же заклеїш і накачаєш?
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24.04.2020 15:37 Ответить
Не видел таких наклеек, в отличии от наклеек за зебила.
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24.04.2020 15:50 Ответить
У меня будет "брательник дЕрьмака" , и хрен вы мне шо сделаете
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24.04.2020 16:20 Ответить
Класс!!! Мне например кто-то сделал пакость, оскорбил, берешь ему и клеишь на авто "За ЗЕ-команду" и нормально, чужими руками врагу отомстили.
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24.04.2020 15:55 Ответить
Зебіли! #Ви_зробили_це_разом!
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24.04.2020 15:31 Ответить
Специально скорость снизили чтоб штрафы грести. А опыт европейских стран в социальной сфере, в оплате труда и уголовной ответственности руководства страны когда перенимать будем? А то живём как в пораше, а цены и штрафы как в Европе.
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24.04.2020 15:35 Ответить
Судя по вою с соевых болот, который тут возник на ветке, наиболее злостные нарушители - это прахоботы.
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24.04.2020 15:36 Ответить
Я допустим вообще не в курсе о чем речь, так как ПДД не нарушаю принципиально. Может объяснишь что зелохам наменяли?
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24.04.2020 15:39 Ответить
В новости всё написано. Отменили то, что и так не работало на практике никогда.
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24.04.2020 15:44 Ответить
Тада, вот только практику єту какраз в маю собираются начать применять.

Просто совпало так, да? Ау, зебилятки
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24.04.2020 15:47 Ответить
Какую практику? Начислять штрафы за нарушение ПДД? ********* хотят быстро ездить, а штрафы не платить?
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24.04.2020 16:14 Ответить
Аха, хотим как Юзик, янелох Оманский, кРадуцкий и дЕрьмак
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24.04.2020 16:22 Ответить
Давай техогляд вже, ато розтягують кайф на потом.
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24.04.2020 15:40 Ответить
Зелёные мрази в своём репертуаре.
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24.04.2020 15:42 Ответить
В автоматическом режиме фиксация нарушений ПДД?
Как устанавливать будут, кто был за рулём у всех масочки? Любой судья отфутболит эти "письма счастья".
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24.04.2020 15:50 Ответить
Та вроде уже решили, что владельцы авто будут платить.
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24.04.2020 15:59 Ответить
Должен платить виновник а не владелец.
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24.04.2020 16:21 Ответить
Возможно они хотят, что бы владелец искал виновника.
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24.04.2020 16:29 Ответить
У зеленых крыс совсем заканчиваются деньги в казне. Совсем.
Антиколомойский закон успешно затоплен, МВФ денег не дает, ВВП падает, остается одно - грабить нарид.
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24.04.2020 15:53 Ответить
Антиколомойский закон примут на следующей неделе. Ты Цензор читать не пробовала? Все срёш и срёш тут.
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24.04.2020 21:34 Ответить
Вот когда примут, тогда посмотрим - что же приняли на самом деле. А то звиздеть и мелочь по карманам тырить зеленые крысы горазды, а как что-то конкретное сделать - так сразу трупиками ежиков прикидываются.
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24.04.2020 23:31 Ответить
за такое -только за , че раньше не отменили
еще бы не мешало штрафы утроить , и за пьяную езду конфисковывать авто сразу , на месте
давайте ездить по правилам и ничего не нарушать , и все будет Ок
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24.04.2020 16:15 Ответить
https://censor.net/user/437040 - не забудьте мне зп в три раза поднять, ну заберите там у министров. А если бизнес будет налоги минимизировать - имущество забрать а на второй раз - расстрелять.
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24.04.2020 16:33 Ответить
да , если кого-то по пьяни в дтп убил , то расстрел очень неплохо , но у нас нельзя , а жаль
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24.04.2020 18:46 Ответить
Вороватый Янык с полуграмотным Азировым выглядят светилами экономики на фоне Шмыгаля и недоуправленцев из 95-го квартала.
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24.04.2020 17:52 Ответить
Державі потрібні кошти! От тепер ВВП рваньёть!
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24.04.2020 19:16 Ответить
 
 