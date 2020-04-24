Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД: платить придется сразу
Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (№2809).
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, за это решение с последующим технико-юридическим редактированием проголосовали 302 народных депутата из 378, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусматривается исключить штрафные баллы из перечня административных взысканий, которые могут применяться за совершение административных правонарушений.
Из кодекса исключается статья о штрафных баллах. Также исключается положение, согласно которому штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им штрафных баллов. Кроме того, исключаются упоминания о размерах взысканий штрафных баллов в случае нарушений.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Закон о безопасности дорожного движения, предусматривающий штрафные баллы и видеофиксацию нарушений был принят Верховной Радой в 2015 году. Согласно ему, в начале года каждый водитель получает 150 баллов. Их взимают за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. Если баллы заканчиваются, водителя штрафуют.
В пояснительной записке говорится, что такой подход "не только не способствует соблюдению участниками дорожного движения установленных правил, а наоборот, создает чувство безнаказанности и побуждает к следующим нарушениям". Это противоречит принципам КУоАП, согласно которым административное взыскание должно предотвращать новые правонарушения.
Напомним, что на практике штрафные баллы в Украине не работали, потому что автоматическую фиксацию до сих пор не ввели. Это планируется сделать с 1 мая только в Киеве и на отдельных дорогах.
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Просто совпало так, да? Ау, зебилятки
Как устанавливать будут, кто был за рулём у всех масочки? Любой судья отфутболит эти "письма счастья".
Антиколомойский закон успешно затоплен, МВФ денег не дает, ВВП падает, остается одно - грабить нарид.
еще бы не мешало штрафы утроить , и за пьяную езду конфисковывать авто сразу , на месте
давайте ездить по правилам и ничего не нарушать , и все будет Ок