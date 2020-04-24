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Рада скасувала штрафні бали за порушення ПДР: платити доведеться відразу

Рада скасувала штрафні бали за порушення ПДР: платити доведеться відразу

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів (№2809).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за це рішення з подальшим техніко-юридичним редагуванням проголосували 302 народні депутати з 378, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачається виключити штрафні бали з переліку адміністративних стягнень, які можуть застосовуватися за вчинення адміністративних правопорушень.

З кодексу вилучається стаття щодо штрафних балів. Також вилучається положення, згідно з яким штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено на громадянина після використання ним штрафних балів. Крім того, вилучаються згадки про розміри стягнень штрафних балів у випадку порушень.

Також читайте: Запуск фотовідеофіксації порушень ПДР можуть перенести через карантин, - МВС

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як ідеться у пояснювальній записці до законопроекту, в кодексі було встановлено, що застосування штрафних балів передує застосуванню адміністративного стягнення у виді штрафу. "При цьому досвід розвинутих країн свідчить про інші підходи до застосування штрафних балів, які розглядаються як додатковий стимул для усвідомлення порушником серйозності наслідків у разі систематичного недотримання правил дорожнього руху, у тому числі шляхом позбавлення права керування транспортним засобом. Застосування більш суворого виду відповідальності відбувається після набрання водієм певної кількості штрафних балів, а не зняття, як передбачено законодавством України", - йдеться у тексті.

Нагадаємо, що на практиці штрафні бали в Україні не працювали, тому що автоматичну фіксацію досі не ввели. Це планується зробити з 1 травня тільки в Києві і на окремих дорогах.

Також читайте: Система відеофіксації порушень ПДР у перспективі має запрацювати по всій Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

ВР (15045) порушення (608) ПДР (478) штраф (1878)


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Топ коментарі
+16
Терміново потрібні гроші! Своїх не дамо, в олігархів забирати не будемо, а от "мудрий нарід" роздягнути ще більше - так то запросто! Насолоджуйтесь, панове виборці "аби не Порох", "новьіє ліца" та "хужє нє будєт"! Решта - тримаймося, браття! Багато, що ми вже пережили та подолали, здолаємо й "професіанальную" зелену плісняву!
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24.04.2020 15:21 Відповісти
+15
Такое впечатление, что они скребут по сусекам..
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24.04.2020 15:14 Відповісти
+7
Возрадуйся же, о мудрый нариде!
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24.04.2020 15:22 Відповісти
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Такое впечатление, что они скребут по сусекам..
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24.04.2020 15:14 Відповісти
Скребут по карманам нарида, Беню, Ахметку и прочую мразь не трогают, а совсем наоборот - холят и лелеют зеленые крысы.
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24.04.2020 15:56 Відповісти
ну слуги же
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24.04.2020 15:18 Відповісти
Терміново потрібні гроші! Своїх не дамо, в олігархів забирати не будемо, а от "мудрий нарід" роздягнути ще більше - так то запросто! Насолоджуйтесь, панове виборці "аби не Порох", "новьіє ліца" та "хужє нє будєт"! Решта - тримаймося, браття! Багато, що ми вже пережили та подолали, здолаємо й "професіанальную" зелену плісняву!
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24.04.2020 15:21 Відповісти
Возрадуйся же, о мудрый нариде!
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24.04.2020 15:22 Відповісти
во же падлы зеленые
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24.04.2020 15:28 Відповісти
Увижу у кого-то остатки наклейки за 3***** на авто - проколю все 4 колеса.
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24.04.2020 15:29 Відповісти
А якщо там буде ще "за сизоносого Петра", то тут же заклеїш і накачаєш?
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24.04.2020 15:37 Відповісти
Не видел таких наклеек, в отличии от наклеек за зебила.
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24.04.2020 15:50 Відповісти
У меня будет "брательник дЕрьмака" , и хрен вы мне шо сделаете
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24.04.2020 16:20 Відповісти
Класс!!! Мне например кто-то сделал пакость, оскорбил, берешь ему и клеишь на авто "За ЗЕ-команду" и нормально, чужими руками врагу отомстили.
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24.04.2020 15:55 Відповісти
Зебіли! #Ви_зробили_це_разом!
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24.04.2020 15:31 Відповісти
Специально скорость снизили чтоб штрафы грести. А опыт европейских стран в социальной сфере, в оплате труда и уголовной ответственности руководства страны когда перенимать будем? А то живём как в пораше, а цены и штрафы как в Европе.
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24.04.2020 15:35 Відповісти
Судя по вою с соевых болот, который тут возник на ветке, наиболее злостные нарушители - это прахоботы.
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24.04.2020 15:36 Відповісти
Я допустим вообще не в курсе о чем речь, так как ПДД не нарушаю принципиально. Может объяснишь что зелохам наменяли?
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24.04.2020 15:39 Відповісти
В новости всё написано. Отменили то, что и так не работало на практике никогда.
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24.04.2020 15:44 Відповісти
Тада, вот только практику єту какраз в маю собираются начать применять.

Просто совпало так, да? Ау, зебилятки
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24.04.2020 15:47 Відповісти
Какую практику? Начислять штрафы за нарушение ПДД? ********* хотят быстро ездить, а штрафы не платить?
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24.04.2020 16:14 Відповісти
Аха, хотим как Юзик, янелох Оманский, кРадуцкий и дЕрьмак
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24.04.2020 16:22 Відповісти
Давай техогляд вже, ато розтягують кайф на потом.
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24.04.2020 15:40 Відповісти
Зелёные мрази в своём репертуаре.
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24.04.2020 15:42 Відповісти
В автоматическом режиме фиксация нарушений ПДД?
Как устанавливать будут, кто был за рулём у всех масочки? Любой судья отфутболит эти "письма счастья".
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24.04.2020 15:50 Відповісти
Та вроде уже решили, что владельцы авто будут платить.
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24.04.2020 15:59 Відповісти
Должен платить виновник а не владелец.
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24.04.2020 16:21 Відповісти
Возможно они хотят, что бы владелец искал виновника.
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24.04.2020 16:29 Відповісти
У зеленых крыс совсем заканчиваются деньги в казне. Совсем.
Антиколомойский закон успешно затоплен, МВФ денег не дает, ВВП падает, остается одно - грабить нарид.
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24.04.2020 15:53 Відповісти
Антиколомойский закон примут на следующей неделе. Ты Цензор читать не пробовала? Все срёш и срёш тут.
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24.04.2020 21:34 Відповісти
Вот когда примут, тогда посмотрим - что же приняли на самом деле. А то звиздеть и мелочь по карманам тырить зеленые крысы горазды, а как что-то конкретное сделать - так сразу трупиками ежиков прикидываются.
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24.04.2020 23:31 Відповісти
за такое -только за , че раньше не отменили
еще бы не мешало штрафы утроить , и за пьяную езду конфисковывать авто сразу , на месте
давайте ездить по правилам и ничего не нарушать , и все будет Ок
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24.04.2020 16:15 Відповісти
https://censor.net/user/437040 - не забудьте мне зп в три раза поднять, ну заберите там у министров. А если бизнес будет налоги минимизировать - имущество забрать а на второй раз - расстрелять.
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24.04.2020 16:33 Відповісти
да , если кого-то по пьяни в дтп убил , то расстрел очень неплохо , но у нас нельзя , а жаль
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24.04.2020 18:46 Відповісти
Вороватый Янык с полуграмотным Азировым выглядят светилами экономики на фоне Шмыгаля и недоуправленцев из 95-го квартала.
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24.04.2020 17:52 Відповісти
Державі потрібні кошти! От тепер ВВП рваньёть!
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24.04.2020 19:16 Відповісти
 
 