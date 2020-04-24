Рада скасувала штрафні бали за порушення ПДР: платити доведеться відразу
Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів (№2809).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за це рішення з подальшим техніко-юридичним редагуванням проголосували 302 народні депутати з 378, зареєстрованих в сесійній залі.
Законом передбачається виключити штрафні бали з переліку адміністративних стягнень, які можуть застосовуватися за вчинення адміністративних правопорушень.
З кодексу вилучається стаття щодо штрафних балів. Також вилучається положення, згідно з яким штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено на громадянина після використання ним штрафних балів. Крім того, вилучаються згадки про розміри стягнень штрафних балів у випадку порушень.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як ідеться у пояснювальній записці до законопроекту, в кодексі було встановлено, що застосування штрафних балів передує застосуванню адміністративного стягнення у виді штрафу. "При цьому досвід розвинутих країн свідчить про інші підходи до застосування штрафних балів, які розглядаються як додатковий стимул для усвідомлення порушником серйозності наслідків у разі систематичного недотримання правил дорожнього руху, у тому числі шляхом позбавлення права керування транспортним засобом. Застосування більш суворого виду відповідальності відбувається після набрання водієм певної кількості штрафних балів, а не зняття, як передбачено законодавством України", - йдеться у тексті.
Нагадаємо, що на практиці штрафні бали в Україні не працювали, тому що автоматичну фіксацію досі не ввели. Це планується зробити з 1 травня тільки в Києві і на окремих дорогах.
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Просто совпало так, да? Ау, зебилятки
Как устанавливать будут, кто был за рулём у всех масочки? Любой судья отфутболит эти "письма счастья".
Антиколомойский закон успешно затоплен, МВФ денег не дает, ВВП падает, остается одно - грабить нарид.
еще бы не мешало штрафы утроить , и за пьяную езду конфисковывать авто сразу , на месте
давайте ездить по правилам и ничего не нарушать , и все будет Ок