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Глава Черноморской таможни обвинил Дерипаску в уходе от таможенных платежей

Глава Черноморской таможни обвинил Дерипаску в уходе от таможенных платежей

Черноморская таможня уже второй месяц "воюет" с российским олигархом Олегом Дерипаской, который по-прежнему является бенефициаром "Николаевского глиноземного завода" (НГЗ) и уходит от таможенных платежей, а также сознательно подвергает регион экологической катастрофе.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил руководитель Черноморской таможни Александр Щуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"С 2004 года, во времена второго президента Украины, НГЗ продали Олегу Дерипаске, вплоть до 2010-го завод работал по следующей схеме - завозит бокситную глину, капскую соду и производит на территории предприятии боксит (основное сырье для производства алюминия), который в последствии вывозится. В рамках переработки боксита на предприятии образуется красный шлам - опасное вещество, утилизировать которое сложно и дорого, поэтому оно хранится в резервуарах десятки лет", - рассказывает Щуцкий.

По его словам, НГЗ не утилизирует этот отход и в своей технологической схеме не указывают, какое именно количество красного шлама с производства боксита образуется. Если на территории НГЗ что-то произойдет с красным шламом –разрушения будут губительны для области и будут превышать последствия аналогичной катастрофы в Венгрии в 2010 году, когда произошло разрушение плотины глиноземного завода, сдерживавшей резервуар с красным шламом.

"На сегодня количество красного шлама на территории Николаевской области огромное. По нашему убеждению, они обязаны его утилизировать. Если вы считаете, что это не отходы, а товар - тогда введите его в режим товара и реализовывайте. Но они решили накапливать его здесь, создавая бомбу замедленного действия. Я считаю, что на сегодня мы подошли к той стадии, что или мы приводим бизнес и экологическую ситуацию в порядок, или завтра - наши дети будут жить в другой стране. Иного выхода нет. Просто вспоминаем венгерский проект, и получаем ситуацию в разы хуже", - добавил Щуцкий.

Кроме того, по утверждению Щуцкого, на предприятии в обход таможенным платежам реализовывают галий - дорогой химический элемент, которого на НГЗ вырабатывают ориентировочно более 10 тонн в год, и с которого имеют порядка 2 млн чистого заработка.

"Таким образом, для реализации этой схемы, Дерипаска выводит НГЗ из состава "РусАла", чтобы избежать прямой растаможки, и от технической документации по процессу переработки, чтобы опять же уйти от платежей. В результате Дерипаска становится монополистом по производству алюминия в Украине. Чтобы избежать нарушения законодательства, ему нужно было заявить, что в отходах производства образуется красный шлам и предъявить два варианта для разрешения этой ситуации: утилизировать или вывозить. Но он выбрал суд, поэтому будем разбираться в судах, почему "таможня не права", - резюмировал руководитель Черноморской таможни.

Напомним, ранее на Черноморской таможне рассказали о новых схемах контрабандистов. По словам Щуцкого, многие контрабандисты начали более искусно уходить от таможенных платежей, указывая в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, подлинность которых тяжело проверить.

Черноморская таможня была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 16 ноября 2019 года. В этот же день Александра Щуцкого было назначено исполняющим обязанности Черноморской таможни.

Дерипаска Олег (82) таможня (1962)


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Так у нас еще и Дерипаска харчуется???
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24.04.2020 15:17 Ответить
Він не тільки харчується, а ще і гадить тут.
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24.04.2020 15:23 Ответить
Да еще под санкциями!
Этого кучму нужно судить он столько горя Украине принес,что клкйма негде ставить!
Это при нем заводы вырезали и продавались за копейки кацапам,коломойским, ахметовым и ко!
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24.04.2020 15:24 Ответить
вот где надо сбу баканова - а не на кривбассе? - смотрим и ждем шо будет))
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24.04.2020 15:22 Ответить
Може,треба вже телефонувати баканову стосовно цього чорта дєріпаскі? Жартую,звісно...
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24.04.2020 15:25 Ответить
вопрос,а где прокуратура?
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24.04.2020 15:25 Ответить
Прокуратура в долі.
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24.04.2020 15:28 Ответить
А почему нельзя просто выгнать этого Деребаску из Украины?
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24.04.2020 15:42 Ответить
 
 