Апелляционный суд признал законным освобождение по "закону Савченко" антимайдановца Кромского по прозвищу Топаз, - адвокат
Харьковский апелляционный суд отказал прокуратуре в удовлетворении апелляции на решение об освобождении антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу Топаз.
Об этом рассказал адвокат Кромского Александр Шадрин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Харьковский апелляционный суд рассмотрел апелляцию прокуратуры Харьковской области на решение Октябрьского райсуда Харькова от 28 сентября 2018 об освобождении антимайдановца Игната Кромского (Топаза) из СИЗО, где он отсидел 4 года по изначальному приговору к 8 годам заключения по "закону Савченко" - день за два - и отказал в апелляции. Дело в том, что в декабре 2019 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда учла решение Октябрьского райсуда Харькова об освобождении Кромского, и считается, что он отбыл наказание", - отметил адвокат.
По его словам, Кромской остается на свободе на законных основаниях: "Решение окончательное и обжалованию не подлежит".
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Напомним, 20 января 2018 года Киевский райсуд Харькова признал И. Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, организации массовых беспорядков и незаконном завладении транспортным средством. Его приговорили к 8 годам заключения.
Харьковчанин Игнат Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен под позывным "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И. Кромскому: "Топаз, дай команду!".
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28 сентября 2019 года суд принял решение о немедленном освобождении Кромского из-под стражи. Срок наказания пересчитали по так называемому "закону Савченко".
Вечером того же дня Кромской вышел на свободу из СИЗО.
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Штепі - медаль за страждання.
В нас були люди, які до 7 років були під слідством і знаходилися в СІЗО.
У мені був колись років 20 назад захист, коли підсудний був в СІЗО - 3,5 років, суддя доходив до нарадчої кімнати та відправляв 4 рази справу на додаткове розслідування.
А знаходження в СІЗО і колонії це зовсім інші умови.
так, що Надя була частково права. Але закон був недосконалий, можна було, наприклад стартувати 2 дні за 1 день починаючи з другого року знаходження під слідством. Але в Верховній Раді на виявилося толкових юристів, які би скоректували би надін закон.
Що стосується викинути НАді Петра Лексійовича з Банкової, то як виявилося і показали подальші події - він сам з цим успішно справився
Факт второй: именно баба жуля вместе со своим ухажером власенком «разработали» и внесли на голосование этот закон для освобождения своих соратников типа убийцы лозинского и прочих...
,петро мог его ветировать, но не сделал этого , тактически расчитывая , что весь негатив от последствий его реализации добьёт жулькин рейтинг, но по итогу, благодаря ее ботам, как, вы например, все эти скандальные досрочные освобождения всяких бандитов и убийц несправедливо приписывают самому петру...
при нем освобождать сепаров начали активно...
Серьезно?
я наверное тогда был в запое месяц, потому что не помню этого....
Савченко после прилета с Московии почти сразу же сделала пару заявлений, где четко было видно что она стала работать на рашистов...
Это отвернуло от нее сразу многих..
И мало того, над ее голодовкой еще в Московии многие откровенно смеялись, когда время от времени показывали ее откормленную тушку...
Только один раз она была худой, когда наверное и вправду постилась пару недель...