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Новости Правосудие
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Апелляционный суд признал законным освобождение по "закону Савченко" антимайдановца Кромского по прозвищу Топаз, - адвокат

Апелляционный суд признал законным освобождение по

Харьковский апелляционный суд отказал прокуратуре в удовлетворении апелляции на решение об освобождении антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу Топаз.

Об этом рассказал адвокат Кромского Александр Шадрин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Харьковский апелляционный суд рассмотрел апелляцию прокуратуры Харьковской области на решение Октябрьского райсуда Харькова от 28 сентября 2018 об освобождении антимайдановца Игната Кромского (Топаза) из СИЗО, где он отсидел 4 года по изначальному приговору к 8 годам заключения по "закону Савченко" - день за два - и отказал в апелляции. Дело в том, что в декабре 2019 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда учла решение Октябрьского райсуда Харькова об освобождении Кромского, и считается, что он отбыл наказание", - отметил адвокат.

По его словам, Кромской остается на свободе на законных основаниях: "Решение окончательное и обжалованию не подлежит".

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Напомним, 20 января 2018 года Киевский райсуд Харькова признал И. Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, организации массовых беспорядков и незаконном завладении транспортным средством. Его приговорили к 8 годам заключения.

Харьковчанин Игнат Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен под позывным "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И. Кромскому: "Топаз, дай команду!".

Также на Цензор.НЕТ: Антимайдановец Кромской (Топаз) вышел из СИЗО на свободу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

28 сентября 2019 года суд принял решение о немедленном освобождении Кромского из-под стражи. Срок наказания пересчитали по так называемому "закону Савченко".

Вечером того же дня Кромской вышел на свободу из СИЗО.

Автор: 

апелляция (628) суд (25140) юстиция (758) антимайдан (200) Кромский Игнат (20)


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Топ комментарии
+10
Вы еще Штепу оправдайте. И компенсацию вручить ей не забудьте!
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24.04.2020 15:59 Ответить
+10
Виктор, поверьте - когда президентом был Порошенко, я не меньше его критиковал за то, что он не добился осуждения всех сепаратистов. И до сих пор не прощу ему это. Но это никак не отменяет того факта, что при зеленой власти они окончательно расправляют плечи, возвращаются и занимают ведущие места в политике (Портнов и т.п.)
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24.04.2020 16:08 Ответить
+5
зебилы то зебилы..., но закон Савченко при порошенко приняли....
при нем освобождать сепаров начали активно...
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24.04.2020 16:01 Ответить
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Вы еще Штепу оправдайте. И компенсацию вручить ей не забудьте!
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24.04.2020 15:59 Ответить
Конечно ее оправдают. Петино следствие и петины суды за 5 лет ничего толкового не сделали по этому делу, чего ты ждешь сейчас?
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24.04.2020 16:05 Ответить
Виктор, поверьте - когда президентом был Порошенко, я не меньше его критиковал за то, что он не добился осуждения всех сепаратистов. И до сих пор не прощу ему это. Но это никак не отменяет того факта, что при зеленой власти они окончательно расправляют плечи, возвращаются и занимают ведущие места в политике (Портнов и т.п.)
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24.04.2020 16:08 Ответить
Ну так, а за рік Зєліне слєдствіє чому не виправило все??
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24.04.2020 16:10 Ответить
ще медаль шоколадну можна.
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24.04.2020 16:06 Ответить
Кому? Савченко?
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24.04.2020 16:26 Ответить
так Порошенко ж вручив Савченко медаль.
Штепі - медаль за страждання.
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24.04.2020 16:27 Ответить
Не помню возражений от патриотов, когда он вручал медаль. Они мечтали, что она его выкинет с Банковой. Что же сейчас вам ее закон не нравится?
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24.04.2020 16:34 Ответить
Закон мав розумні підставу.
В нас були люди, які до 7 років були під слідством і знаходилися в СІЗО.
У мені був колись років 20 назад захист, коли підсудний був в СІЗО - 3,5 років, суддя доходив до нарадчої кімнати та відправляв 4 рази справу на додаткове розслідування.
А знаходження в СІЗО і колонії це зовсім інші умови.
так, що Надя була частково права. Але закон був недосконалий, можна було, наприклад стартувати 2 дні за 1 день починаючи з другого року знаходження під слідством. Але в Верховній Раді на виявилося толкових юристів, які би скоректували би надін закон.

Що стосується викинути НАді Петра Лексійовича з Банкової, то як виявилося і показали подальші події - він сам з цим успішно справився
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24.04.2020 20:06 Ответить
Савченко жулька заочно сделала депутатом вр своей именной фракции.
Факт второй: именно баба жуля вместе со своим ухажером власенком «разработали» и внесли на голосование этот закон для освобождения своих соратников типа убийцы лозинского и прочих...
,петро мог его ветировать, но не сделал этого , тактически расчитывая , что весь негатив от последствий его реализации добьёт жулькин рейтинг, но по итогу, благодаря ее ботам, как, вы например, все эти скандальные досрочные освобождения всяких бандитов и убийц несправедливо приписывают самому петру...
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24.04.2020 17:15 Ответить
та...не пи-з-ди.
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24.04.2020 20:00 Ответить
Апелляционный суд признал законным освобождение антимайдановца Кромского по прозвищу Топаза по "закону Савченко", - адвокат - Цензор.НЕТ 7925зебіли, зробили разом ?
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24.04.2020 16:00 Ответить
зебилы то зебилы..., но закон Савченко при порошенко приняли....
при нем освобождать сепаров начали активно...
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24.04.2020 16:01 Ответить
ну приняли и что сей типус 3 раза попадался и один раз его меняли
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24.04.2020 16:03 Ответить
Приняли порошенківською монобільшістю?
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24.04.2020 16:04 Ответить
20 раз голосовали и приняли.
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24.04.2020 16:17 Ответить
Расскажите-ка, когда у БПП было монобольшинство?
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24.04.2020 16:30 Ответить
Про що й кажу.
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24.04.2020 16:58 Ответить
Когда принимали этот закон, то толпа полезных идиотов готова была Порошенко растерзать за Савченко. Успели забыть, как из нее лепили замену ему? И мечты, что она приедет в Киев и погонит Барыгу?
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24.04.2020 16:29 Ответить
"толпа полезных идиотов готова была Порошенко растерзать за Савченко"
Серьезно?
я наверное тогда был в запое месяц, потому что не помню этого....
Савченко после прилета с Московии почти сразу же сделала пару заявлений, где четко было видно что она стала работать на рашистов...
Это отвернуло от нее сразу многих..
И мало того, над ее голодовкой еще в Московии многие откровенно смеялись, когда время от времени показывали ее откормленную тушку...
Только один раз она была худой, когда наверное и вправду постилась пару недель...
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24.04.2020 16:37 Ответить
Освежите память и посмотрите форум за тот период времени. Лишь бы не Порошенко. Это сквозило и реяло кругом. И как и в прошлом году никто и ничего не хотел анализировать. Прозревать стали позже, когда уже глаза закрывать стало невозможно.
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24.04.2020 16:48 Ответить
Просто откройте дату ее награждения.
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24.04.2020 16:49 Ответить
Таня, ты???
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24.04.2020 16:10 Ответить
Или Гиви и Моторолла станут героями зе-Украины или майдан. Это очевидно.
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24.04.2020 16:01 Ответить
ЗЕздравстуй новый ........ , приходи на " Йолку ." Мы тебе ужо заждались -
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24.04.2020 16:05 Ответить
А зарпалту виплатили? До того ж це не Кузьменко, Дугарь, Ріф, Звіробій, Чорновол.... Уперед, під зеленим прапором, з фанфарами, за межею бідності (бо епоха вже закінчилась) до дупи! "Хуже нє будєт" та й "па пріколу"!
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24.04.2020 16:07 Ответить
Зае#али , суд линча - самый гуманный суд в мире!А для судей есть суд Камбиса!Рекомендую !
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24.04.2020 16:08 Ответить
а шо, проблема скасувать этот закон сравченко? да уж...с такими правителями мы ещё не раз увидим, как кацапские гниды будут смачно плевать в рожу т.н. "украинскому правосудию" и погибшим на Майдане, как этот сраный неудавшийся "мыныстр абароны харькава"
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24.04.2020 17:31 Ответить
Прямо жалко Топаза... Единственный, кто реально отсидел..... Сотни и тысячи подозреваемых, начиная с беркутовцев и кончая Штепами и Ефремовыми... и никто кроме Топаза так и не сел.... Хоть бы медальку какую-то ему дали...
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24.04.2020 18:23 Ответить
Только не осидел, а был изолирован по европейским условиям для подследственныхх..сидят патриоты в камере где превышение людей 2-3 раза, уголовники курят, на прогулку не выводят, помещения не отапливаются...немає коштів на опалення... И сидят по 3 и более лет...
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24.04.2020 20:11 Ответить
І ніхто ж не прибив ще цю сепарську гниду ..
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24.04.2020 18:47 Ответить
 
 