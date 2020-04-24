Апелляционный суд признал законным освобождение по "закону Савченко" антимайдановца Кромского по прозвищу Топаз, - адвокат

Харьковский апелляционный суд отказал прокуратуре в удовлетворении апелляции на решение об освобождении антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу Топаз.

Об этом рассказал адвокат Кромского Александр Шадрин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Харьковский апелляционный суд рассмотрел апелляцию прокуратуры Харьковской области на решение Октябрьского райсуда Харькова от 28 сентября 2018 об освобождении антимайдановца Игната Кромского (Топаза) из СИЗО, где он отсидел 4 года по изначальному приговору к 8 годам заключения по "закону Савченко" - день за два - и отказал в апелляции. Дело в том, что в декабре 2019 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда учла решение Октябрьского райсуда Харькова об освобождении Кромского, и считается, что он отбыл наказание", - отметил адвокат.

По его словам, Кромской остается на свободе на законных основаниях: "Решение окончательное и обжалованию не подлежит".

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Напомним, 20 января 2018 года Киевский райсуд Харькова признал И. Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, организации массовых беспорядков и незаконном завладении транспортным средством. Его приговорили к 8 годам заключения.

Харьковчанин Игнат Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен под позывным "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И. Кромскому: "Топаз, дай команду!".

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28 сентября 2019 года суд принял решение о немедленном освобождении Кромского из-под стражи. Срок наказания пересчитали по так называемому "закону Савченко".

Вечером того же дня Кромской вышел на свободу из СИЗО.