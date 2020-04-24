Януковича вызывают в ГБР для проведения следственных действий
Государственное бюро расследований вызывает бывшего Президента Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий 30 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба бюро, передает "Цензор.НЕТ".
Отмечается, что Янукович вызывается для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий на 10 часов. 00 мин. 30 апреля 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований.
Как стало известно "Цензор.НЕТ" из собственных источников, речь идет о событиях периода протестных акций на Майдане.
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