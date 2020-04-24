РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12550 посетителей онлайн
Новости Расследование преступлений на Майдане
2 206 5

Януковича вызывают в ГБР для проведения следственных действий

Януковича вызывают в ГБР для проведения следственных действий

Государственное бюро расследований вызывает бывшего Президента Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба бюро, передает "Цензор.НЕТ".

Отмечается, что Янукович вызывается для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий на 10 часов. 00 мин. 30 апреля 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Также читайте: Экс-руководители киевской милиции предстанут перед судом за разгон Майдана 30 ноября 2013 года, - ГБР

Как стало известно "Цензор.НЕТ" из собственных источников, речь идет о событиях периода протестных акций на Майдане.

Автор: 

майдан (4142) Янукович Виктор (30789) ГБР (3047)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може й приїде. Допоки портнов керує Мінюстом, овочу нічого не загрожує
показать весь комментарий
24.04.2020 16:38 Ответить
_Чую здесь схему антиукраинскую. Скоро приедет, падла... Будут реабилитировать, а майдановцам делишки шить...
показать весь комментарий
24.04.2020 16:49 Ответить
не, ну если оплатить билет...
показать весь комментарий
24.04.2020 17:46 Ответить
Это похоже из цикла "анекдоты"! Дали 13 лет заключения, а теперь просят приехать и походить по Майдану!
показать весь комментарий
24.04.2020 18:06 Ответить
Какая власть -такая реальность. И ведь если приедет, то ему похоже реально ничего не будет... Портнов рулит.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:30 Ответить
 
 