Януковича вызывают в ГБР для проведения следственных действий

Государственное бюро расследований вызывает бывшего Президента Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба бюро, передает "Цензор.НЕТ".

Отмечается, что Янукович вызывается для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий на 10 часов. 00 мин. 30 апреля 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Также читайте: Экс-руководители киевской милиции предстанут перед судом за разгон Майдана 30 ноября 2013 года, - ГБР

Как стало известно "Цензор.НЕТ" из собственных источников, речь идет о событиях периода протестных акций на Майдане.