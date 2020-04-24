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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Януковича викликають у ДБР для проведення слідчих дій

Януковича викликають у ДБР для проведення слідчих дій

Державне бюро розслідувань викликає колишнього Президента Віктора Януковича для проведення слідчих і процесуальних дій 30 квітня.

Про це повідомляє пресслужба бюро, передає "Цензор.НЕТ".

Зазначається, що Янукович викликається для набуття процесуального статусу і проведення відповідних слідчих і процесуальних дій на 10 годин. 00 хв. 30 квітня 2020 року до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Як стало відомо "Цензор.НЕТ" із власних джерел, йдеться про події періоду протестних акцій на Майдані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз офіційно зняв санкції з Азарова й Ставицького і продовжив проти Януковича і 9 його прибічників

Автор: 

майдан (764) Янукович Віктор (10782) ДБР (3556)


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Може й приїде. Допоки портнов керує Мінюстом, овочу нічого не загрожує
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24.04.2020 16:38 Відповісти
_Чую здесь схему антиукраинскую. Скоро приедет, падла... Будут реабилитировать, а майдановцам делишки шить...
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24.04.2020 16:49 Відповісти
не, ну если оплатить билет...
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24.04.2020 17:46 Відповісти
Это похоже из цикла "анекдоты"! Дали 13 лет заключения, а теперь просят приехать и походить по Майдану!
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24.04.2020 18:06 Відповісти
Какая власть -такая реальность. И ведь если приедет, то ему похоже реально ничего не будет... Портнов рулит.
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24.04.2020 19:30 Відповісти
 
 