Януковича викликають у ДБР для проведення слідчих дій
Державне бюро розслідувань викликає колишнього Президента Віктора Януковича для проведення слідчих і процесуальних дій 30 квітня.
Про це повідомляє пресслужба бюро, передає "Цензор.НЕТ".
Зазначається, що Янукович викликається для набуття процесуального статусу і проведення відповідних слідчих і процесуальних дій на 10 годин. 00 хв. 30 квітня 2020 року до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Як стало відомо "Цензор.НЕТ" із власних джерел, йдеться про події періоду протестних акцій на Майдані.
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