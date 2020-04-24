Голосование по законопроекту о банках реально провести в начале мая, - Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что голосование по законопроекту о банках может состояться в начале мая.

Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Реально провести в начале мая. На следующей неделе мы должны запустить специальную процедуру (по отклонению поправок. - Ред.). Собственно, мы сегодня отклонили постановления, которые блокировали подписание изменений в Регламент. В ближайшие дни эти изменения в регламент пойдут на подпись президента и вступят в силу. И после этого мы сможем проголосовать в зале специальную процедуру", - рассказала Кравчук.

"Но там тоже есть определенное ограничение во времени. Поэтому на одной неделе и запустить процедуру, и проголосовать в зале банковский закон вряд ли удастся. Также еще нет решения комитета", - добавила нардеп.

По ее словам, первая половина следующей неделе будет посвящена именно финализации решения комитета.

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.