Голосування щодо законопроєкту про банки реально провести на початку травня, - Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що голосування щодо законопроєкту про банки може відбутися на початку травня.

Про це вона розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

"Реально провести на початку травня. Наступного тижня ми маємо запустити спеціальну процедуру (щодо відхилення поправок. - Ред.). Власне, ми сьогодні відхилили постанови, які блокували підписання змін до Регламенту. Найближчими днями ці зміни в регламент підуть на підпис президента і наберуть чинності. І після цього ми зможемо проголосувати в залі спеціальну процедуру", - розповіла Кравчук.

"Але там теж є певне обмеження в часі. Тому на одному тижні і запустити процедуру, і проголосувати в залі банківський закон навряд чи вдасться. Також ще немає рішення комітету", - додала нардепка.

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За її словами, перша половина наступного тижня буде присвячена саме фіналізації рішення комітету.

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Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.