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Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны

Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому днем окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот документ в пятницу, 24 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие поправки внесены в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Статья 1 данного закона дополняется абзацем "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Ранее эти изменения были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации. Из действующего законодательства исключается ранее указанная памятная дата "2 сентября".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать по просьбе журналистов подписание Путиным закона о переносе даты окончания Второй мировой войны.

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Во всем мире днем ​​окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт об безоговорочной капитуляции. Это произошло на борту американского линкора "Миссури".

Вторая мировая война (428) путин владимир (31560) россия (96169)


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Топ комментарии
+46
ипанутымнетпокоя.....
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24.04.2020 17:31 Ответить
+33
Одесса да, - радует ....

https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA5NTC97fDjssMjuO38ISAZO9Zl4Rw95B4uRnip_YW_6OlgHVIw-G3--sL8aAAgdYPYZzEZodVxYgH7&hc_ref=ARQODZWHYvjTHEAQazTK0ZdSe2O3x19zaiqEbxj0a4pri-OA4lkU00oD26-FGtlHdu4&fref=nf Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 4155 Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2917867504945429 45 хв ·

Нещодавно в Одесі підірвали магазин, власником якого є любитель сталіна.

Підказую поліції: це зробив дух сталіна, адже сталін був проти приватної власності.

А цієї ночі в Одесі підпалили господарське приміщення "монастиря" УПЦ ФСБ.

Підказую поліції: це зробив Архангел Михаїл, обурений тим, що лицеміри паплюжать священне Ім'я Христа.

Ні з Києва, ні з Тернопільщини, ні з Волині подібних новин ми не чуємо. Отже, нині саме Одеса є справжньою Бандерівщиною.
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24.04.2020 17:36 Ответить
+31
Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 6169
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24.04.2020 17:32 Ответить
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Страница 2 из 2
Позорище. Неужели диды воевали за то, чтоб внуки засцали парад победы проводить из за какой то инфекции? За это кровушку советскую проливали? За это миллионы жизней положили? Просто ужас какой то. Такого позора Красная Площадь не помнит. С парада в 41 уходили фронт. А тут....
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24.04.2020 18:19 Ответить
позор еще в том, что мордовские внуки ходят на эти парады под власовскими флагами.
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24.04.2020 18:26 Ответить
а також мардовскіє внукі ходят на паради пабєди за калбаску і пакушать....а деяким навіть 30 срібних дають...
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25.04.2020 00:04 Ответить
Как лни за@бали с этой второй мировой....ну победили...ну отпраздновали...раз..два...но нельзя же только этим вечно жить.тошнить начинает с конца апреля...со всех медиа только о войне.союза то нет уже.с хера ли россия правопреемница?мне вот это непонятно.ладно .сохрани они идеологию совка.куда ни шло...но по факту в раше же капитализм официально...хотя нет.там все так извращено.там...не могу определить.хрень полная.но точно не социализм .почему они с таким фанатизмом цепляются за достижения не своего государства?да ну их на х...начал писать чет снова поплохело.
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24.04.2020 18:26 Ответить
на изгойке не капитализм на засрашке мордовско-удмуртский комуноизм.
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24.04.2020 18:29 Ответить
Вот сколько не думал...но кроме этого определения-мордово-удмуртский...скорее феодализм...ничего вголову не приходит.пои том что не имею ничего против ни удмуртов ни мордовцев.просто звучит прикольно
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24.04.2020 18:36 Ответить
Умные люди давно ответили почему срашка за "великую победу в войне" цепляется. И всячески раздувает сии факты. Причем местами такими методами (типа "взятия рехстага под мацквой), и до таких размеров, что сие становится похожим на трагикомедию. Так вот - история ВОВ - это единственный факт легитимизации власти в параше. Ибо коммуняки к власти в 1917 не приходили. Они ее узурпировали. Посему пришлось лихорадочно сразу после войны (а по ходу уже и во время) сей пробел отбеливать/замазывать. Наполняя фантазиями и фейками, которых не счесть - от Матросова, до 28 панфиловцев. От мифических атак под возгласы "За сталина!" до... И сейчас это продолжается.
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25.04.2020 01:17 Ответить
Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2251
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24.04.2020 19:47 Ответить
яка різниця між ж=камуняцтвом совковим та ж*до=фашизмом пропукінським?
-А ніякої різниці НЕМА
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25.04.2020 06:52 Ответить
А як на рахунок дати початку? Не 20 червня 1941, а 5 вересня 1939, коли Сталін разом з Гітлером напали на Польщу.
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24.04.2020 18:27 Ответить
А гімном пабєди стане "Я калєндарь пєрєвєрну і снова 3 сєнтября"!
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24.04.2020 18:30 Ответить
Пабедобесие переносится на 3 сентября ?!
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24.04.2020 18:37 Ответить
Кацапи все одно не знають що то за друга світова війна. В них є лише 'вялікая атєчєствєная' і 9-те травня.
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24.04.2020 18:42 Ответить
Гитлер развязал войну вместе с уголовником сталиным, и гитлер, благодаря тому, что решил сам стать властелином мира, спас сталина от позора поджигателя мира, и по факту на скамье подсудимых должна была быть эта бандитская парочка, но к сожалению демократия в очередной раз оказалась импотентом, за что сейчас пожинает плоды.
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24.04.2020 18:45 Ответить
У мордовцев все в бошках перемешалось...
Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 5478
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24.04.2020 18:48 Ответить
А как же величайшая победа над печенегами?
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24.04.2020 18:50 Ответить
і триклятими половцями?
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25.04.2020 09:48 Ответить
Вообще - то японцы капитулировали 10 августа 1945 года ( в Европе было ещё 9 августа ) перед американцами на фоне сброшенной второй атомной бомбы на Нагасаки 9 августа 1945 ( по местному времени ). Чтобы не остаться " с носом " сралин срочно объявляет войну Японии ( якобы за день до капитуляции , а по факту после капитуляции Японии ) , огромная армия СССР переходит границу и захватывает часть Китая , Сахалин и Курилы. Только по просьбе СССР капитуляция Японии была вторично подписана 02 сентября 1945 года , это уступка Запада СССР за войну с Гитлером . Калининградская область , Сахалин , четыре острова Курильской гряды , 11% территории Финляндии , три страны Балтии были просто подарены СССР за вклад в победу над немцами.
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24.04.2020 19:03 Ответить
- Вовочка! К доске! Когда закончилась 2 мировая война? Отвечай!
- Марьванна! Я не знаю!
- Так, дети, кто знает?
- Я! Я! Я!
- Говори, Петенька!
- Вторая мировая война заканчивалась 2 сентября 1945 года до 2019 года, а с 2020 года она начала заканчиваться 3 сентября!
- Молодец! Садись - ПЯТЬ! Вовочка! Садись - ДВА!
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24.04.2020 19:04 Ответить
Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2375
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24.04.2020 19:33 Ответить
Тень победы можно праздновать каждый месяц.
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24.04.2020 20:48 Ответить
это что, с дедами на палочке и 60 летними ветеранами будут уже 2 раза в год бесовать?))
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24.04.2020 20:07 Ответить
"-Как пожелаем,так и сделаем". Никита Пряхин из Вороньей слободки...
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24.04.2020 20:09 Ответить
А Новый Год, млять, они не хотят перенести на 30 декабря? Или на худой конец на 1 яваря?
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24.04.2020 20:16 Ответить
но зачем?
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24.04.2020 20:39 Ответить
Почему бы не подписать указ о параде на день пионерии - ровными рядами будет шагать
столько мальчиков-подростков с неразработанными анусами - Вовочка кончит у себя в бункере.
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24.04.2020 20:46 Ответить
А пАчему не 31 декабря?
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24.04.2020 22:06 Ответить
Коли в Україні заборонили колорадську символіку, кацапи верещали "як де тепер українці святкуватимуть день победобесия без гей-оргіївської стрічки. На що українці постили фото смугастих шкарпеток - рекламу Білайну.
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24.04.2020 22:24 Ответить
Ху...ло 150 сантиметровое. У вас в мокшандии война еще не закончена. Ты сначала заключи мир с Японией, которая на стороне нацистов воевала. Или если херой такой, побежди ее, долбень, а тогда устанавливай дату. Побеждун хренов.
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24.04.2020 22:37 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

Плювати треба на раSSію і їхнє "пабєдабєсіє" і на фюрера моль-окурка!! і все буде УКРАЇНА!!!
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25.04.2020 00:10 Ответить
Можна святкувати кожного місяця 9 числа...а що залишається робити на Тітаніку...
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25.04.2020 09:37 Ответить
Московити ...
Путін затвердив перенесення дати закінчення Другої світової війни - Цензор.НЕТ 1121
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25.04.2020 14:41 Ответить
Ха! Облізле Пу вилізло з нори? Чи, радше, нагадало про себе, з нори не вилазячи?
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25.04.2020 22:24 Ответить
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