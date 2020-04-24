Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому днем окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этот документ в пятницу, 24 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие поправки внесены в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Статья 1 данного закона дополняется абзацем "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".
Ранее эти изменения были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации. Из действующего законодательства исключается ранее указанная памятная дата "2 сентября".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать по просьбе журналистов подписание Путиным закона о переносе даты окончания Второй мировой войны.
Во всем мире днем окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт об безоговорочной капитуляции. Это произошло на борту американского линкора "Миссури".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-А ніякої різниці НЕМА
- Марьванна! Я не знаю!
- Так, дети, кто знает?
- Я! Я! Я!
- Говори, Петенька!
- Вторая мировая война заканчивалась 2 сентября 1945 года до 2019 года, а с 2020 года она начала заканчиваться 3 сентября!
- Молодец! Садись - ПЯТЬ! Вовочка! Садись - ДВА!
столько мальчиков-подростков с неразработанными анусами - Вовочка кончит у себя в бункере.
Плювати треба на раSSію і їхнє "пабєдабєсіє" і на фюрера моль-окурка!! і все буде УКРАЇНА!!!