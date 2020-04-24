Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому днем окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот документ в пятницу, 24 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие поправки внесены в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Статья 1 данного закона дополняется абзацем "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Ранее эти изменения были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации. Из действующего законодательства исключается ранее указанная памятная дата "2 сентября".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать по просьбе журналистов подписание Путиным закона о переносе даты окончания Второй мировой войны.

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Во всем мире днем ​​окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт об безоговорочной капитуляции. Это произошло на борту американского линкора "Миссури".