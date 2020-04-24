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Путін затвердив перенесення дати закінчення Другої світової війни

Путін затвердив перенесення дати закінчення Другої світової війни

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким днем ​​закінчення Другої світової війни оголошується 3 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей документ у п'ятницю, 24 квітня, опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Відповідні поправки внесено в закон "Про дні військової слави і пам'ятні дати Росії". Стаття 1 цього закону доповнюється абзацом "3 вересня - День закінчення Другої світової війни (1945 рік)".

Раніше ці зміни було прийнято Держдумою і схвалено Радою Федерації. З чинного законодавства виключається раніше зазначена пам'ятна дата "2. вересня".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став коментувати на прохання журналістів підписання Путіним закону про перенесення дати закінчення Другої світової війни.

У всьому світі днем ​​закінчення Другої світової війни вважається 2 вересня 1945, коли Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію. Це сталося на борту американського лінкора "Міссурі".

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Автор: 

Друга світова війна (302) путін володимир (24120) росія (66060)


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Топ коментарі
+46
ипанутымнетпокоя.....
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24.04.2020 17:31 Відповісти
+33
Одесса да, - радует ....

https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA5NTC97fDjssMjuO38ISAZO9Zl4Rw95B4uRnip_YW_6OlgHVIw-G3--sL8aAAgdYPYZzEZodVxYgH7&hc_ref=ARQODZWHYvjTHEAQazTK0ZdSe2O3x19zaiqEbxj0a4pri-OA4lkU00oD26-FGtlHdu4&fref=nf Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 4155 Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2917867504945429 45 хв ·

Нещодавно в Одесі підірвали магазин, власником якого є любитель сталіна.

Підказую поліції: це зробив дух сталіна, адже сталін був проти приватної власності.

А цієї ночі в Одесі підпалили господарське приміщення "монастиря" УПЦ ФСБ.

Підказую поліції: це зробив Архангел Михаїл, обурений тим, що лицеміри паплюжать священне Ім'я Христа.

Ні з Києва, ні з Тернопільщини, ні з Волині подібних новин ми не чуємо. Отже, нині саме Одеса є справжньою Бандерівщиною.
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24.04.2020 17:36 Відповісти
+31
Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 6169
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24.04.2020 17:32 Відповісти
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Позорище. Неужели диды воевали за то, чтоб внуки засцали парад победы проводить из за какой то инфекции? За это кровушку советскую проливали? За это миллионы жизней положили? Просто ужас какой то. Такого позора Красная Площадь не помнит. С парада в 41 уходили фронт. А тут....
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24.04.2020 18:19 Відповісти
позор еще в том, что мордовские внуки ходят на эти парады под власовскими флагами.
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24.04.2020 18:26 Відповісти
а також мардовскіє внукі ходят на паради пабєди за калбаску і пакушать....а деяким навіть 30 срібних дають...
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25.04.2020 00:04 Відповісти
Как лни за@бали с этой второй мировой....ну победили...ну отпраздновали...раз..два...но нельзя же только этим вечно жить.тошнить начинает с конца апреля...со всех медиа только о войне.союза то нет уже.с хера ли россия правопреемница?мне вот это непонятно.ладно .сохрани они идеологию совка.куда ни шло...но по факту в раше же капитализм официально...хотя нет.там все так извращено.там...не могу определить.хрень полная.но точно не социализм .почему они с таким фанатизмом цепляются за достижения не своего государства?да ну их на х...начал писать чет снова поплохело.
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24.04.2020 18:26 Відповісти
на изгойке не капитализм на засрашке мордовско-удмуртский комуноизм.
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24.04.2020 18:29 Відповісти
Вот сколько не думал...но кроме этого определения-мордово-удмуртский...скорее феодализм...ничего вголову не приходит.пои том что не имею ничего против ни удмуртов ни мордовцев.просто звучит прикольно
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24.04.2020 18:36 Відповісти
Умные люди давно ответили почему срашка за "великую победу в войне" цепляется. И всячески раздувает сии факты. Причем местами такими методами (типа "взятия рехстага под мацквой), и до таких размеров, что сие становится похожим на трагикомедию. Так вот - история ВОВ - это единственный факт легитимизации власти в параше. Ибо коммуняки к власти в 1917 не приходили. Они ее узурпировали. Посему пришлось лихорадочно сразу после войны (а по ходу уже и во время) сей пробел отбеливать/замазывать. Наполняя фантазиями и фейками, которых не счесть - от Матросова, до 28 панфиловцев. От мифических атак под возгласы "За сталина!" до... И сейчас это продолжается.
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25.04.2020 01:17 Відповісти
Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2251
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24.04.2020 19:47 Відповісти
яка різниця між ж=камуняцтвом совковим та ж*до=фашизмом пропукінським?
-А ніякої різниці НЕМА
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25.04.2020 06:52 Відповісти
А як на рахунок дати початку? Не 20 червня 1941, а 5 вересня 1939, коли Сталін разом з Гітлером напали на Польщу.
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24.04.2020 18:27 Відповісти
А гімном пабєди стане "Я калєндарь пєрєвєрну і снова 3 сєнтября"!
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24.04.2020 18:30 Відповісти
Пабедобесие переносится на 3 сентября ?!
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24.04.2020 18:37 Відповісти
Кацапи все одно не знають що то за друга світова війна. В них є лише 'вялікая атєчєствєная' і 9-те травня.
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24.04.2020 18:42 Відповісти
Гитлер развязал войну вместе с уголовником сталиным, и гитлер, благодаря тому, что решил сам стать властелином мира, спас сталина от позора поджигателя мира, и по факту на скамье подсудимых должна была быть эта бандитская парочка, но к сожалению демократия в очередной раз оказалась импотентом, за что сейчас пожинает плоды.
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24.04.2020 18:45 Відповісти
У мордовцев все в бошках перемешалось...
Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 5478
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24.04.2020 18:48 Відповісти
А как же величайшая победа над печенегами?
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24.04.2020 18:50 Відповісти
і триклятими половцями?
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25.04.2020 09:48 Відповісти
Вообще - то японцы капитулировали 10 августа 1945 года ( в Европе было ещё 9 августа ) перед американцами на фоне сброшенной второй атомной бомбы на Нагасаки 9 августа 1945 ( по местному времени ). Чтобы не остаться " с носом " сралин срочно объявляет войну Японии ( якобы за день до капитуляции , а по факту после капитуляции Японии ) , огромная армия СССР переходит границу и захватывает часть Китая , Сахалин и Курилы. Только по просьбе СССР капитуляция Японии была вторично подписана 02 сентября 1945 года , это уступка Запада СССР за войну с Гитлером . Калининградская область , Сахалин , четыре острова Курильской гряды , 11% территории Финляндии , три страны Балтии были просто подарены СССР за вклад в победу над немцами.
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24.04.2020 19:03 Відповісти
- Вовочка! К доске! Когда закончилась 2 мировая война? Отвечай!
- Марьванна! Я не знаю!
- Так, дети, кто знает?
- Я! Я! Я!
- Говори, Петенька!
- Вторая мировая война заканчивалась 2 сентября 1945 года до 2019 года, а с 2020 года она начала заканчиваться 3 сентября!
- Молодец! Садись - ПЯТЬ! Вовочка! Садись - ДВА!
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24.04.2020 19:04 Відповісти
Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2375
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24.04.2020 19:33 Відповісти
Тень победы можно праздновать каждый месяц.
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24.04.2020 20:48 Відповісти
это что, с дедами на палочке и 60 летними ветеранами будут уже 2 раза в год бесовать?))
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24.04.2020 20:07 Відповісти
"-Как пожелаем,так и сделаем". Никита Пряхин из Вороньей слободки...
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24.04.2020 20:09 Відповісти
А Новый Год, млять, они не хотят перенести на 30 декабря? Или на худой конец на 1 яваря?
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24.04.2020 20:16 Відповісти
но зачем?
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24.04.2020 20:39 Відповісти
Почему бы не подписать указ о параде на день пионерии - ровными рядами будет шагать
столько мальчиков-подростков с неразработанными анусами - Вовочка кончит у себя в бункере.
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24.04.2020 20:46 Відповісти
А пАчему не 31 декабря?
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24.04.2020 22:06 Відповісти
Коли в Україні заборонили колорадську символіку, кацапи верещали "як де тепер українці святкуватимуть день победобесия без гей-оргіївської стрічки. На що українці постили фото смугастих шкарпеток - рекламу Білайну.
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24.04.2020 22:24 Відповісти
Ху...ло 150 сантиметровое. У вас в мокшандии война еще не закончена. Ты сначала заключи мир с Японией, которая на стороне нацистов воевала. Или если херой такой, побежди ее, долбень, а тогда устанавливай дату. Побеждун хренов.
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24.04.2020 22:37 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

Плювати треба на раSSію і їхнє "пабєдабєсіє" і на фюрера моль-окурка!! і все буде УКРАЇНА!!!
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25.04.2020 00:10 Відповісти
Можна святкувати кожного місяця 9 числа...а що залишається робити на Тітаніку...
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25.04.2020 09:37 Відповісти
Московити ...
Путін затвердив перенесення дати закінчення Другої світової війни - Цензор.НЕТ 1121
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25.04.2020 14:41 Відповісти
Ха! Облізле Пу вилізло з нори? Чи, радше, нагадало про себе, з нори не вилазячи?
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25.04.2020 22:24 Відповісти
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