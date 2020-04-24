Путін затвердив перенесення дати закінчення Другої світової війни

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким днем ​​закінчення Другої світової війни оголошується 3 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей документ у п'ятницю, 24 квітня, опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Відповідні поправки внесено в закон "Про дні військової слави і пам'ятні дати Росії". Стаття 1 цього закону доповнюється абзацом "3 вересня - День закінчення Другої світової війни (1945 рік)".

Раніше ці зміни було прийнято Держдумою і схвалено Радою Федерації. З чинного законодавства виключається раніше зазначена пам'ятна дата "2. вересня".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став коментувати на прохання журналістів підписання Путіним закону про перенесення дати закінчення Другої світової війни.

У всьому світі днем ​​закінчення Другої світової війни вважається 2 вересня 1945, коли Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію. Це сталося на борту американського лінкора "Міссурі".

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