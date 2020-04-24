Путін затвердив перенесення дати закінчення Другої світової війни
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким днем закінчення Другої світової війни оголошується 3 вересня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей документ у п'ятницю, 24 квітня, опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Відповідні поправки внесено в закон "Про дні військової слави і пам'ятні дати Росії". Стаття 1 цього закону доповнюється абзацом "3 вересня - День закінчення Другої світової війни (1945 рік)".
Раніше ці зміни було прийнято Держдумою і схвалено Радою Федерації. З чинного законодавства виключається раніше зазначена пам'ятна дата "2. вересня".
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став коментувати на прохання журналістів підписання Путіним закону про перенесення дати закінчення Другої світової війни.
У всьому світі днем закінчення Другої світової війни вважається 2 вересня 1945, коли Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію. Це сталося на борту американського лінкора "Міссурі".
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-А ніякої різниці НЕМА
- Марьванна! Я не знаю!
- Так, дети, кто знает?
- Я! Я! Я!
- Говори, Петенька!
- Вторая мировая война заканчивалась 2 сентября 1945 года до 2019 года, а с 2020 года она начала заканчиваться 3 сентября!
- Молодец! Садись - ПЯТЬ! Вовочка! Садись - ДВА!
столько мальчиков-подростков с неразработанными анусами - Вовочка кончит у себя в бункере.
Плювати треба на раSSію і їхнє "пабєдабєсіє" і на фюрера моль-окурка!! і все буде УКРАЇНА!!!