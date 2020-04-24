"Всеукраинская школа онлайн" за три недели показала почти 550 уроков, - ОП

Проект "Всеукраинская школа онлайн" за три недели трансляции продемонстрировал 545 школьных уроков. Самый популярный урок - английский язык.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Только на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины занятия уже просмотрели 7,1 млн раз. В эфире украинских телеканалов уроки увидели почти 12,5 млн украинцев", - рассказали в ОП.

Отмечается, что самым популярным предметом "Всеукраинской школы онлайн" остается английский язык. Также зрители интересуются математикой и украинским языком.

В ОП рассказали, что съемочный процесс начался 27 марта, а первые уроки были показаны в эфире украинских телеканалов 6 апреля. Также ежедневно проходят съемки в среднем 25 уроков. Еженедельно в эфир выходит около 130 уроков по 11 предметам для 5-11-х классов.

"Во избежание ошибок уроки теперь проходят двойную экспертизу: 23 эксперта помогают учителям с подготовкой материала и присутствуют на съемках, еще 58 специалистов подключились к пост-продакшыну", - добавили в ОП.

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