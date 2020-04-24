"Всеукраинская школа онлайн" за три недели показала почти 550 уроков, - ОП
Проект "Всеукраинская школа онлайн" за три недели трансляции продемонстрировал 545 школьных уроков. Самый популярный урок - английский язык.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
"Только на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины занятия уже просмотрели 7,1 млн раз. В эфире украинских телеканалов уроки увидели почти 12,5 млн украинцев", - рассказали в ОП.
Отмечается, что самым популярным предметом "Всеукраинской школы онлайн" остается английский язык. Также зрители интересуются математикой и украинским языком.
В ОП рассказали, что съемочный процесс начался 27 марта, а первые уроки были показаны в эфире украинских телеканалов 6 апреля. Также ежедневно проходят съемки в среднем 25 уроков. Еженедельно в эфир выходит около 130 уроков по 11 предметам для 5-11-х классов.
"Во избежание ошибок уроки теперь проходят двойную экспертизу: 23 эксперта помогают учителям с подготовкой материала и присутствуют на съемках, еще 58 специалистов подключились к пост-продакшыну", - добавили в ОП.
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https://twitter.com/Oleksandr_Karin Олександр «ЄС» Карін https://twitter.com/Oleksandr_Karin @Oleksandr_Karin https://twitter.com/Oleksandr_Karin/status/1253682588016955397 1 ч
Це не онлайн-школа, це онлайн-блдство!
Сруззкощелепний утирок - хєроограф і шоумен - викладає дітям англійську мову, в якій він ні в зуб ногою! При цьому спілкуючись з глядачами мовою держави-агресора.
*******... Схоже, Україна вже остаточно перетворилась на цирк.
Она поблагодарила коллег за приобретенный опыт и плодотворное сотрудничество, а также отметила, что дала интервью изданию Opinion насчет своего увольнения и рассказала об основных причинах своего решения.
"Моя семья рада, ведь я наконец возвращаюсь к нормальной жизни, творческим планам и любимым людям. Иногда нужно время, чтобы осознать, что нарисованные на кирпичной стене двери не открываются", - сказала Монахова.
Она добавила, что ее действия блокировались, а повлиять на это она не могла.
"Я долго терпела, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Но в тот момент, когда все было уже готово, а потом вопрос о создании секретариата внезапно вычеркнули из повестки дня, я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - резюмировала она.
Инвестиционные Няни?!!