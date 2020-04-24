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"Всеукраинская школа онлайн" за три недели показала почти 550 уроков, - ОП

Проект "Всеукраинская школа онлайн" за три недели трансляции продемонстрировал 545 школьных уроков. Самый популярный урок - английский язык.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Только на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины занятия уже просмотрели 7,1 млн раз. В эфире украинских телеканалов уроки увидели почти 12,5 млн украинцев", - рассказали в ОП.

Отмечается, что самым популярным предметом "Всеукраинской школы онлайн" остается английский язык. Также зрители интересуются математикой и украинским языком.

В ОП рассказали, что съемочный процесс начался 27 марта, а первые уроки были показаны в эфире украинских телеканалов 6 апреля. Также ежедневно проходят съемки в среднем 25 уроков. Еженедельно в эфир выходит около 130 уроков по 11 предметам для 5-11-х классов.

"Во избежание ошибок уроки теперь проходят двойную экспертизу: 23 эксперта помогают учителям с подготовкой материала и присутствуют на съемках, еще 58 специалистов подключились к пост-продакшыну", - добавили в ОП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за карантина проведение всеукраинских ученических олимпиад отменяется, - Минобразования

Автор: 

школа (3020) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+7
"Всеукраинская школа онлайн" за три недели показала почти 550 уроков, - ОП - Цензор.НЕТ 1603
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24.04.2020 18:03 Ответить
+4
https://twitter.com/Oleksandr_Karin

https://twitter.com/Oleksandr_Karin Олександр «ЄС» Карін https://twitter.com/Oleksandr_Karin @Oleksandr_Karin https://twitter.com/Oleksandr_Karin/status/1253682588016955397 1 ч

Це не онлайн-школа, це онлайн-блдство!
Сруззкощелепний утирок - хєроограф і шоумен - викладає дітям англійську мову, в якій він ні в зуб ногою! При цьому спілкуючись з глядачами мовою держави-агресора.
*******... Схоже, Україна вже остаточно перетворилась на цирк.
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24.04.2020 18:04 Ответить
+1
Языковой омбудсмен Татьяна Монахова решила покинуть свой пост по собственному желанию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила коллег за приобретенный опыт и плодотворное сотрудничество, а также отметила, что дала интервью изданию Opinion насчет своего увольнения и рассказала об основных причинах своего решения.

"Моя семья рада, ведь я наконец возвращаюсь к нормальной жизни, творческим планам и любимым людям. Иногда нужно время, чтобы осознать, что нарисованные на кирпичной стене двери не открываются", - сказала Монахова.

Она добавила, что ее действия блокировались, а повлиять на это она не могла.

"Я долго терпела, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Но в тот момент, когда все было уже готово, а потом вопрос о создании секретариата внезапно вычеркнули из повестки дня, я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - резюмировала она.
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24.04.2020 18:14 Ответить
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"Всеукраинская школа онлайн" за три недели показала почти 550 уроков, - ОП - Цензор.НЕТ 1603
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24.04.2020 18:03 Ответить
https://twitter.com/Oleksandr_Karin

https://twitter.com/Oleksandr_Karin Олександр «ЄС» Карін https://twitter.com/Oleksandr_Karin @Oleksandr_Karin https://twitter.com/Oleksandr_Karin/status/1253682588016955397 1 ч

Це не онлайн-школа, це онлайн-блдство!
Сруззкощелепний утирок - хєроограф і шоумен - викладає дітям англійську мову, в якій він ні в зуб ногою! При цьому спілкуючись з глядачами мовою держави-агресора.
*******... Схоже, Україна вже остаточно перетворилась на цирк.
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24.04.2020 18:04 Ответить
Языковой омбудсмен Татьяна Монахова решила покинуть свой пост по собственному желанию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила коллег за приобретенный опыт и плодотворное сотрудничество, а также отметила, что дала интервью изданию Opinion насчет своего увольнения и рассказала об основных причинах своего решения.

"Моя семья рада, ведь я наконец возвращаюсь к нормальной жизни, творческим планам и любимым людям. Иногда нужно время, чтобы осознать, что нарисованные на кирпичной стене двери не открываются", - сказала Монахова.

Она добавила, что ее действия блокировались, а повлиять на это она не могла.

"Я долго терпела, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Но в тот момент, когда все было уже готово, а потом вопрос о создании секретариата внезапно вычеркнули из повестки дня, я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - резюмировала она.
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24.04.2020 18:14 Ответить
Переход на интерактивное и дистанционное обучение - это движение в нужном направлении, но чтоб оно было качественнее, то нужно сделать конкурентную среду, чтоб был выбор между различными платформами (и соответственно продумана финансовая модель для такого вида обучения, чтоб заинтересовать и частный бизнес тоже)!
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24.04.2020 18:31 Ответить
А що з цими "уроками". Розібрались, чи "все нормально"? 10.04.20 18:22 https://censor.net/news/3188269/uroki_iz_kremlya_kak_onlayinuroki_delayut_iz_ukrainskih_shkolnikov_yunyh_putintsev_video
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24.04.2020 18:39 Ответить
Що за цей період діти вивчили?Який результат?Я можу дитині за один день всі книги з шкільної програми показати і що з цього?Кретини,харош відосики крутити.
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24.04.2020 18:40 Ответить
550, из них сделала 500 ошибок... Во вчителя! Сброд зебилов.
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24.04.2020 18:59 Ответить
На сколько повысился уровень знаний?
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24.04.2020 19:01 Ответить
"Всеукраїнська школа онлайн" за три тижні показала майже 550 уроків, - ОП - Цензор.НЕТ 5905
Инвестиционные Няни?!!
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24.04.2020 19:51 Ответить
одна маманя написала в группе" перестаньте давать задания, мне надоело учиться))))
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24.04.2020 19:59 Ответить
подивився декілька ( у мене дітвора в 4 і 6) - до одного місця ті уроки. Уроки англійської це взагалі якийсь тихий жах.
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24.04.2020 20:19 Ответить
По моему учителям, работа которых сейчас заключается всего лишь в апелировании интернет ссылками стоило пересмотреть тариф, а разницу раздать родителям, которые в данный момент обучают своих детей. Это было бы справедливо. Ничего личного, но нельзя же платить за безделье. Стереотип о несчастных учителях и нищих врачах давно канул в лету. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Нужно наконец оценивать их умение и трудолюбие по справедливости. Учителей и врачей прошу не обижаться.
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24.04.2020 23:41 Ответить
 
 