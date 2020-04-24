"Всеукраїнська школа онлайн" за три тижні показала майже 550 уроків, - ОП

Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" за три тижні трансляції продемонстрував 545 шкільних уроків. Найпопулярніший урок - англійська мова.

Про це сказано в повідомленні Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України заняття вже переглянули 7,1 млн разів. В ефірі українських телеканалів уроки побачили майже 12,5 млн українців", - розповіли в ОП.

Зазначається, що найпопулярнішим предметом "Всеукраїнської школи онлайн" залишається англійська мова. Також глядачі цікавляться математикою й українською мовою.

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В ОП розповіли, що знімальний процес почався 27 березня, а перші уроки було показано в ефірі українських телеканалів 6 квітня. Також щодня знімають у середньому 25 уроків. Щотижня в ефір виходить близько 130 уроків з 11 предметів для 5-11-х класів.

"Щоб уникнути помилок уроки тепер проходять подвійну експертизу: 23 експерти допомагають вчителям з підготовкою матеріалу і присутні на зйомках, ще 58 фахівців підключилися до пост-продакшн", - додали в ОП.