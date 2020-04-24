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"Всеукраїнська школа онлайн" за три тижні показала майже 550 уроків, - ОП

Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" за три тижні трансляції продемонстрував 545 шкільних уроків. Найпопулярніший урок - англійська мова.

Про це сказано в повідомленні Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України заняття вже переглянули 7,1 млн разів. В ефірі українських телеканалів уроки побачили майже 12,5 млн українців", - розповіли в ОП.

Зазначається, що найпопулярнішим предметом "Всеукраїнської школи онлайн" залишається англійська мова. Також глядачі цікавляться математикою й українською мовою.

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В ОП розповіли, що знімальний процес почався 27 березня, а перші уроки було показано в ефірі українських телеканалів 6 квітня. Також щодня знімають у середньому 25 уроків. Щотижня в ефір виходить близько 130 уроків з 11 предметів для 5-11-х класів.

"Щоб уникнути помилок уроки тепер проходять подвійну експертизу: 23 експерти допомагають вчителям з підготовкою матеріалу і присутні на зйомках, ще 58 фахівців підключилися до пост-продакшн", - додали в ОП.

Автор: 

школа (2224) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+7
"Всеукраинская школа онлайн" за три недели показала почти 550 уроков, - ОП - Цензор.НЕТ 1603
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24.04.2020 18:03 Відповісти
+4
https://twitter.com/Oleksandr_Karin

https://twitter.com/Oleksandr_Karin Олександр «ЄС» Карін https://twitter.com/Oleksandr_Karin @Oleksandr_Karin https://twitter.com/Oleksandr_Karin/status/1253682588016955397 1 ч

Це не онлайн-школа, це онлайн-блдство!
Сруззкощелепний утирок - хєроограф і шоумен - викладає дітям англійську мову, в якій він ні в зуб ногою! При цьому спілкуючись з глядачами мовою держави-агресора.
*******... Схоже, Україна вже остаточно перетворилась на цирк.
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24.04.2020 18:04 Відповісти
+1
Языковой омбудсмен Татьяна Монахова решила покинуть свой пост по собственному желанию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила коллег за приобретенный опыт и плодотворное сотрудничество, а также отметила, что дала интервью изданию Opinion насчет своего увольнения и рассказала об основных причинах своего решения.

"Моя семья рада, ведь я наконец возвращаюсь к нормальной жизни, творческим планам и любимым людям. Иногда нужно время, чтобы осознать, что нарисованные на кирпичной стене двери не открываются", - сказала Монахова.

Она добавила, что ее действия блокировались, а повлиять на это она не могла.

"Я долго терпела, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Но в тот момент, когда все было уже готово, а потом вопрос о создании секретариата внезапно вычеркнули из повестки дня, я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - резюмировала она.
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24.04.2020 18:14 Відповісти
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"Всеукраинская школа онлайн" за три недели показала почти 550 уроков, - ОП - Цензор.НЕТ 1603
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24.04.2020 18:03 Відповісти
https://twitter.com/Oleksandr_Karin

https://twitter.com/Oleksandr_Karin Олександр «ЄС» Карін https://twitter.com/Oleksandr_Karin @Oleksandr_Karin https://twitter.com/Oleksandr_Karin/status/1253682588016955397 1 ч

Це не онлайн-школа, це онлайн-блдство!
Сруззкощелепний утирок - хєроограф і шоумен - викладає дітям англійську мову, в якій він ні в зуб ногою! При цьому спілкуючись з глядачами мовою держави-агресора.
*******... Схоже, Україна вже остаточно перетворилась на цирк.
показати весь коментар
24.04.2020 18:04 Відповісти
Языковой омбудсмен Татьяна Монахова решила покинуть свой пост по собственному желанию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила коллег за приобретенный опыт и плодотворное сотрудничество, а также отметила, что дала интервью изданию Opinion насчет своего увольнения и рассказала об основных причинах своего решения.

"Моя семья рада, ведь я наконец возвращаюсь к нормальной жизни, творческим планам и любимым людям. Иногда нужно время, чтобы осознать, что нарисованные на кирпичной стене двери не открываются", - сказала Монахова.

Она добавила, что ее действия блокировались, а повлиять на это она не могла.

"Я долго терпела, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Но в тот момент, когда все было уже готово, а потом вопрос о создании секретариата внезапно вычеркнули из повестки дня, я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - резюмировала она.
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24.04.2020 18:14 Відповісти
Переход на интерактивное и дистанционное обучение - это движение в нужном направлении, но чтоб оно было качественнее, то нужно сделать конкурентную среду, чтоб был выбор между различными платформами (и соответственно продумана финансовая модель для такого вида обучения, чтоб заинтересовать и частный бизнес тоже)!
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24.04.2020 18:31 Відповісти
А що з цими "уроками". Розібрались, чи "все нормально"? 10.04.20 18:22 https://censor.net/news/3188269/uroki_iz_kremlya_kak_onlayinuroki_delayut_iz_ukrainskih_shkolnikov_yunyh_putintsev_video
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24.04.2020 18:39 Відповісти
Що за цей період діти вивчили?Який результат?Я можу дитині за один день всі книги з шкільної програми показати і що з цього?Кретини,харош відосики крутити.
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24.04.2020 18:40 Відповісти
550, из них сделала 500 ошибок... Во вчителя! Сброд зебилов.
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24.04.2020 18:59 Відповісти
На сколько повысился уровень знаний?
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24.04.2020 19:01 Відповісти
"Всеукраїнська школа онлайн" за три тижні показала майже 550 уроків, - ОП - Цензор.НЕТ 5905
Инвестиционные Няни?!!
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24.04.2020 19:51 Відповісти
одна маманя написала в группе" перестаньте давать задания, мне надоело учиться))))
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24.04.2020 19:59 Відповісти
подивився декілька ( у мене дітвора в 4 і 6) - до одного місця ті уроки. Уроки англійської це взагалі якийсь тихий жах.
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24.04.2020 20:19 Відповісти
По моему учителям, работа которых сейчас заключается всего лишь в апелировании интернет ссылками стоило пересмотреть тариф, а разницу раздать родителям, которые в данный момент обучают своих детей. Это было бы справедливо. Ничего личного, но нельзя же платить за безделье. Стереотип о несчастных учителях и нищих врачах давно канул в лету. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Нужно наконец оценивать их умение и трудолюбие по справедливости. Учителей и врачей прошу не обижаться.
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24.04.2020 23:41 Відповісти
 
 