"Всеукраїнська школа онлайн" за три тижні показала майже 550 уроків, - ОП
Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" за три тижні трансляції продемонстрував 545 шкільних уроків. Найпопулярніший урок - англійська мова.
Про це сказано в повідомленні Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України заняття вже переглянули 7,1 млн разів. В ефірі українських телеканалів уроки побачили майже 12,5 млн українців", - розповіли в ОП.
Зазначається, що найпопулярнішим предметом "Всеукраїнської школи онлайн" залишається англійська мова. Також глядачі цікавляться математикою й українською мовою.
В ОП розповіли, що знімальний процес почався 27 березня, а перші уроки було показано в ефірі українських телеканалів 6 квітня. Також щодня знімають у середньому 25 уроків. Щотижня в ефір виходить близько 130 уроків з 11 предметів для 5-11-х класів.
"Щоб уникнути помилок уроки тепер проходять подвійну експертизу: 23 експерти допомагають вчителям з підготовкою матеріалу і присутні на зйомках, ще 58 фахівців підключилися до пост-продакшн", - додали в ОП.
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https://twitter.com/Oleksandr_Karin Олександр «ЄС» Карін https://twitter.com/Oleksandr_Karin @Oleksandr_Karin https://twitter.com/Oleksandr_Karin/status/1253682588016955397 1 ч
Це не онлайн-школа, це онлайн-блдство!
Сруззкощелепний утирок - хєроограф і шоумен - викладає дітям англійську мову, в якій він ні в зуб ногою! При цьому спілкуючись з глядачами мовою держави-агресора.
*******... Схоже, Україна вже остаточно перетворилась на цирк.
Она поблагодарила коллег за приобретенный опыт и плодотворное сотрудничество, а также отметила, что дала интервью изданию Opinion насчет своего увольнения и рассказала об основных причинах своего решения.
"Моя семья рада, ведь я наконец возвращаюсь к нормальной жизни, творческим планам и любимым людям. Иногда нужно время, чтобы осознать, что нарисованные на кирпичной стене двери не открываются", - сказала Монахова.
Она добавила, что ее действия блокировались, а повлиять на это она не могла.
"Я долго терпела, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Но в тот момент, когда все было уже готово, а потом вопрос о создании секретариата внезапно вычеркнули из повестки дня, я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - резюмировала она.
Инвестиционные Няни?!!