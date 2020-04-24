В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив
В Офисе Президента разработан законопроект про "инвестиционных нянь", в ближайшее время он будет подан в Верховную Раду.
Об этом в интервью Укринформу рассказала председатель Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, информирует Цензор.НЕТ.
"Пандемия COVID-19 вносит коррективы в наши планы. В том числе и в сферу привлечения инвестиций. Но это никоим образом не означает, что ключевые процессы остановлены. Уже сегодня в Офисе Президента разработан законопроект про "инвестиционных нянь", в ближайшее время он будет представлен в парламент", - сказала Ковалив.
По ее словам, такая инициатива помогает инвестору чувствовать себя безопаснее, значительно увеличивает круг лиц, которые могут заинтересоваться Украиной как страной для капиталовложений.
"Еще один важный инструмент, который мы предлагаем инвестору, - международный арбитраж. Это своего рода фундамент для надлежащей защиты инвестиций. Кроме того, это станет существенным шагом для возвращения доверия к судебной системе Украины", - отметила замглавы ОП.
Напоминаем, Президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе в января 2020 года заявил, что украинская власть подготовила программу Investment nanny, чтобы стимулировать иностранные компании вкладывать средства в Украину. Инвестор получит личного менеджера, если инвестирует в Украину от 100 млн долл.
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клоун даже не понимает - каким идиотизмом выглядят его "няни" в глазах инвесторов и Запада, где инвестиции защищены Законом, а не "решалами"
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы https://twitter.com/DarkSoulsFan12 @DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1253617694332641280 5 ч
Впервые после 14-го агентство Flitch понизило рейтинг Украины.
До этого он рос, стартуя с преддефолтного.
пока "ни людей ни машин"....
но буба смотрит уперед взглядом арляцким!
а почему бы самого отбулавленого об етом не спросить?
«Радионяня», «Радионяня» - у нее одна задача:
Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней,
Чтоб всем ребятам,
Всем трулялятам было веселей!!!
Вот просто интересно, кто нибудь знает в какое время в Украине было доверие к судебной системе которое оно собираются возвращать? Сообщите пожалуйста.
он уже в теме...
им все, а украинских бизнесменов будут доить по полной программе...
не любят узеленского малороссов...
Инвесторы уже бегут в Украину!
Особенно много желающих инвестировать 100 миллионов зелени.
Нормальный зарубежный инвестор при таких раскладах пойдёт в Украину только под пистолетом.
"Верной дорогой идёте, товарисчи!" (с)
А тебе что до Украины, бульбарус? Решай свои проблемы. Тем более, из у вас при упоротом вечном "бацке" предостаточно.
Не может кацап не попасться, просто что-то у него в заднице свербит, не может не произнести бульба, когда говоришь об этапе судебной реформы.
И зельцу тоже.
Помню когда-то ехал в поезде в одном купе с налоговыми милиционерами. Так они открыто не стесняясь обсуждали что кто крышует, кто под кем ходит и кто что отжимает.
Поэтому засуньте в )/(опы свои инвестиционные няни! Пока в Украине будет гангланд без права и закона, маски-шоу с автоматами, бандитская налоговая, коррумпированные суды никто в наше Зембабве не проинвестирует и цента!
1. инвестиционные слюнявчики;
2. инвестиционные горшки (утки/судна);
3.
инвестиционнаясифонная клизма инфантильному, который на форуме ляпнул про "нянь"
И начать нужно, особый случай, с последнего пункта!
Зєлю, чмирька, геть. Дострокові.
...
Им нравится, что их уже обсирают все, кому не лень?
стали смотрящие в законе
Дебилы ***...даже больше-зе-***....