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В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив

В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив

В Офисе Президента разработан законопроект про "инвестиционных нянь", в ближайшее время он будет подан в Верховную Раду.

Об этом в интервью Укринформу рассказала председатель Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, информирует Цензор.НЕТ.

"Пандемия COVID-19 вносит коррективы в наши планы. В том числе и в сферу привлечения инвестиций. Но это никоим образом не означает, что ключевые процессы остановлены. Уже сегодня в Офисе Президента разработан законопроект про "инвестиционных нянь", в ближайшее время он будет представлен в парламент", - сказала Ковалив.

По ее словам, такая инициатива помогает инвестору чувствовать себя безопаснее, значительно увеличивает круг лиц, которые могут заинтересоваться Украиной как страной для капиталовложений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецким инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды, - посол Фельдгузен

"Еще один важный инструмент, который мы предлагаем инвестору, - международный арбитраж. Это своего рода фундамент для надлежащей защиты инвестиций. Кроме того, это станет существенным шагом для возвращения доверия к судебной системе Украины", - отметила замглавы ОП.

Напоминаем, Президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе в января 2020 года заявил, что украинская власть подготовила программу Investment nanny, чтобы стимулировать иностранные компании вкладывать средства в Украину. Инвестор получит личного менеджера, если инвестирует в Украину от 100 млн долл.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина является ответчиком в 21 деле на 250 млрд грн в иностранных юрисдикциях по искам инвесторов, - Кабмин

Автор: 

инвестиции (1165) Ковалив Юлия (53) Офис Президента (1803) инвестняня (14)


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Топ комментарии
+33
Дениску Ермака поставьте главным...
он уже в теме...

В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 5577
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24.04.2020 17:50 Ответить
+32
Они серьезно?! Ловите наркоманов!!!
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24.04.2020 17:48 Ответить
+29
офис президента-сброд идиотов.
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24.04.2020 17:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Они серьезно?! Ловите наркоманов!!!
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24.04.2020 17:48 Ответить
Так у ермаков и прочих земразей очень много родственников и все хотят кушать.
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24.04.2020 17:49 Ответить
инвестиционные няни - это легализация "крыши"... мол, платите на лапу монике зелоху и его Ко в ОП(Г) - и будет у вас "крыша"..
клоун даже не понимает - каким идиотизмом выглядят его "няни" в глазах инвесторов и Запада, где инвестиции защищены Законом, а не "решалами"
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24.04.2020 18:12 Ответить
готов за 20К нянчить любого инвестора !!!
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24.04.2020 19:03 Ответить
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 9601
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24.04.2020 17:50 Ответить
https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы https://twitter.com/DarkSoulsFan12 @DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1253617694332641280 5 ч

Впервые после 14-го агентство Flitch понизило рейтинг Украины.
До этого он рос, стартуя с преддефолтного.
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24.04.2020 18:07 Ответить
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 5931
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24.04.2020 18:19 Ответить
А шо їх ловить Монойобщись - на цугундер ! Чи я помилився
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24.04.2020 18:41 Ответить
Логично, чо! Если зарубежный инвестор боится инвестировать в экономику коррумпированной страны, её коррумпированное руководство может предоставить ему коррумпированного менеджера, который будет персонально помогать ему расстаться с его деньгами. Что ж, теперь капиталы потекут к нам рекой!
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24.04.2020 17:48 Ответить
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 3163
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24.04.2020 18:12 Ответить
та вы нарожайте сперва, мартышки зеленые
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24.04.2020 17:48 Ответить
грузынский кровь наражает в турборежиме - должок у него Курченко имеется
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24.04.2020 17:52 Ответить
от кода "грузынский кровь наражает" и найдутся инвесторы поддержать все ето непорочное зачатие, от тогда и станет остро вопрос о крыше, пардон о нянях.
пока "ни людей ни машин"....
но буба смотрит уперед взглядом арляцким!
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24.04.2020 18:01 Ответить
он когда-то Михо со сцены коксятником обзывал- снюхались?
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24.04.2020 18:05 Ответить
ноздря в ноздрю идут.
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24.04.2020 18:18 Ответить
так ведь немецкие официалы заявляли, что нужна не няня, а справедливые суды - это было здесь, на Цензоре. Почему Президент об этом не в курсах???
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24.04.2020 18:27 Ответить
понимаю ваше возмущение - встречный вопрос,
а почему бы самого отбулавленого об етом не спросить?
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24.04.2020 18:36 Ответить
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 9333

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24.04.2020 17:48 Ответить
лучшая няня - это бородатая бабушка
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24.04.2020 17:52 Ответить
єслі б я бил султан-я б "імєл" трьох нянь
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24.04.2020 17:52 Ответить
за 100 млн.$ таких менеджеров будет 1000 000!!!
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24.04.2020 17:57 Ответить
mrSmith промежность просматривается отлично!
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24.04.2020 18:20 Ответить
Мендель в овальном кабинете ЗЕ?
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24.04.2020 22:04 Ответить
Притрушені на всю адміністрацію...
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24.04.2020 17:49 Ответить
Так зараз будуть звати решал-корупціонерів?
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24.04.2020 17:49 Ответить
А кто рожать инвесторов будет - Курченко ? Саакашвили бабки ж брал у него , теперь реформы ему няньчить с инвестициями будет
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24.04.2020 17:50 Ответить
***** , ти ?
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24.04.2020 18:00 Ответить
«Радионяня», «Радионяня» - есть такая передача
«Радионяня», «Радионяня» - у нее одна задача:
Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней,
Чтоб всем ребятам,
Всем трулялятам было веселей!!!
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24.04.2020 17:50 Ответить
Кроме того, это станет существенным шагом для возвращения доверия к судебной системе Украины", - отметила замглавы ОП

Вот просто интересно, кто нибудь знает в какое время в Украине было доверие к судебной системе которое оно собираются возвращать? Сообщите пожалуйста.
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24.04.2020 17:50 Ответить
Так кто захочет в ваш детсад когда нет даже фундамента для єтого сада, а дяди приведшие нянь потирают липкие ручки в предвкушении избиения младенцев без правил
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24.04.2020 17:50 Ответить
Дениску Ермака поставьте главным...
он уже в теме...

В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 5577
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24.04.2020 17:50 Ответить
покойник порешает! он с потусторонним миром связан.
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24.04.2020 17:59 Ответить
дениска это "отдел кадров" ... он нянь будет трудоустраивать
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24.04.2020 18:02 Ответить
Сказала, что у каждого богатого заграничного чувака будет своя персональная крыша. Он же смотрящий.
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24.04.2020 17:50 Ответить
ага..
им все, а украинских бизнесменов будут доить по полной программе...
не любят узеленского малороссов...
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24.04.2020 17:53 Ответить
Тех тоже будут доить. По другой программе.
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24.04.2020 17:55 Ответить
ИНВЕСТИЦИИ - РЕФОРМАТОР МИХО-КУРЧЕНКО И ВСЯ АХМЕТОВСАЯ РАТЬ
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24.04.2020 17:54 Ответить
***** , згинь
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24.04.2020 18:03 Ответить
Шустер, ТЫ?
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24.04.2020 18:24 Ответить
Детский сад.
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24.04.2020 17:51 Ответить
офис президента-сброд идиотов.
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24.04.2020 17:51 Ответить
Украину превратили в сумасшедший дом.
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24.04.2020 17:52 Ответить
Посол ФРГ чётко сказал, что Западу нужны независимые суды. Идиоты...
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24.04.2020 17:53 Ответить
Так и предлагаются независимые от каких либо законов няни...
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24.04.2020 17:57 Ответить
от кого "независимые" ?
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24.04.2020 18:03 Ответить
Транснаціональному бізнесу насрати на закони. Треба перетворити якусь країну на безлюдну пустелю? Легко. Аби це приносило прибуток.
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24.04.2020 18:08 Ответить
Короче, решили узаконить решал, которые будут крышевать бизнес!
Инвесторы уже бегут в Украину!
Особенно много желающих инвестировать 100 миллионов зелени.
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24.04.2020 17:53 Ответить
То есть, реформировать судебную систему - слабо, бороться с коррупцией - слабо, создать привлекательный бизнес климат - слабо, поэтому создаём "инвестиционных нянь".
Нормальный зарубежный инвестор при таких раскладах пойдёт в Украину только под пистолетом.
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24.04.2020 17:54 Ответить
Упоротому ослу уже прямо сказали, чтобы вместо "нянь", он привел в порядок постбарыгино кривосудие. Это и есть условие прихода инвестиций в Украину. Но ослиные уши перестали слышать не только свой народ, но и Запад. Пошёл по пути соевого мародёра. Только тому удавалось Запад удачно дурить какое-то время. Но не народ.
"Верной дорогой идёте, товарисчи!" (с)
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24.04.2020 17:55 Ответить
Постбарыгино это ты намекаешь на судебную систему, созданную Портновым для убийцы-Януковича, и теперь будет реформировать по плану реформ в 2020 году низовые звенья судов?
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24.04.2020 17:59 Ответить
Я не намекаю, а говорю прямо: смотрящие в судах от АП, карманные судьи и целые суды, коррупция в судах, "судьи"-миллионеры, лично назначенные судьи, не правосудные судебные решения и далее по списку- все "прелести" барыгиной "потужной судебной реформы".
А тебе что до Украины, бульбарус? Решай свои проблемы. Тем более, из у вас при упоротом вечном "бацке" предостаточно.

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24.04.2020 18:10 Ответить
бульбарус?
Не может кацап не попасться, просто что-то у него в заднице свербит, не может не произнести бульба, когда говоришь об этапе судебной реформы.
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24.04.2020 18:12 Ответить
Да, именно бульбарус. Кацабский прихвостень, который воюет и на украинском Донбассе (против Украины), и в сети, на украинских ресурсах. Тоже против Украины. За пуйловского ахента Лолу.
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24.04.2020 18:18 Ответить
Дайте ему селедки.
И зельцу тоже.
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24.04.2020 17:57 Ответить
Зеленскому главное подгузник оденьте и няню ему обеспечьте сопли вытирать.
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24.04.2020 17:58 Ответить
Сброд идиотов. На кого это рассчитано? На аудиторию сватов?

Помню когда-то ехал в поезде в одном купе с налоговыми милиционерами. Так они открыто не стесняясь обсуждали что кто крышует, кто под кем ходит и кто что отжимает.

Поэтому засуньте в )/(опы свои инвестиционные няни! Пока в Украине будет гангланд без права и закона, маски-шоу с автоматами, бандитская налоговая, коррумпированные суды никто в наше Зембабве не проинвестирует и цента!
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24.04.2020 17:59 Ответить
Тобто не судову систему, так успішно відреформовану, треба міняти, а закріпити за кожним інвестором своє "рішалово". До такого навіть папуаси б не додумались.
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24.04.2020 17:59 Ответить
Для этого и остановлена судебная реформа и предлагается, якобы, новая, вместо того, чтобы завершить начатую...
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24.04.2020 18:00 Ответить
А коли це вона була розпочата? Що при ******* успішно завершилась, ми вже чули. А суддя Вовк як сидів при овочі, ******* і зе, так і сидить. Вічний.
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24.04.2020 18:03 Ответить
Законодательная реформа была сделана, а по плану было несколько этапов, но Лахта тебе сказала, что завершена, а последний этап был запланирован на 2020 год...
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24.04.2020 18:06 Ответить
Коли? Готуйся до параду. Не засмічуй ефір.
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24.04.2020 18:09 Ответить
А на параде будет рассказывать, что Портнов будет реформировать в 2020 году им же созданный суд?
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24.04.2020 18:10 Ответить
Откуда нам знать, что будет рассказывать на параде ваш sцарь? Будет парад- услышить. Только обязательно сходи.
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24.04.2020 18:20 Ответить
Надеюсь, в законопроекте предусмотрены:
1. инвестиционные слюнявчики;
2. инвестиционные горшки (утки/судна);
3. инвестиционная сифонная клизма инфантильному, который на форуме ляпнул про "нянь"
И начать нужно, особый случай, с последнего пункта!
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24.04.2020 18:00 Ответить
Тобто, щоб отримати індульгенцію від уряду треба бути транснаціональною компанією з трильоном доларів в активі. А дрібний і середній бізнес має бути знищений?????????
Зєлю, чмирька, геть. Дострокові.
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24.04.2020 18:04 Ответить
Как все развитые страны существуют без таких нянь? Может надо правоохранительные органы реформировать? Или теперь Ермак-младший аукцион по няням будет проводить?
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24.04.2020 18:07 Ответить
Запад ухахатывается, про нянь,это что-то новое изобретение главного слуги,такого в мире нет.
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24.04.2020 18:13 Ответить
Инвестняня
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 8366
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24.04.2020 18:14 Ответить
Я так понял, что дурдомы закрыли досрочно?
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24.04.2020 18:15 Ответить
Володимир Зеленський подав кандидатуру Юхима Звягільського на посаду Міністра молоді та спорту."Це управлінець,який поповнить нашу команду молодих облич.Як Ольга Герсимюк,Міноборони С.Таран,Василь Цушко та інші"- цитата .
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24.04.2020 18:21 Ответить
Класний "спортсмен"...
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24.04.2020 18:23 Ответить
Та називайте вже речі своїми іменами - "смотрящіє"...
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24.04.2020 18:22 Ответить
Не вийде у вас нічого. Рагулі виють, що їх не так «відреформували». До тупих совкодрочерів тупо не доходить, що реформа починається в головах громадян! Хто ці всі корумповані судді, прокурори, мєнти, інспектори різних мастей, лікарі, міністри, їхні жінки і чоловіки, діти дорослі і не зовсім, коханки і коханці, брати і сестри і.т.д і.т.д.???? Хто ці всі люди??? Їх ціла країна із однією ідеєю кому і скільки занести і скільки запросити! А потім ниють, що живуть і гівні і винний Порошенко. Ви кінчені. Для людей зі сторони, які знають і розуміють ваш світ-у вас вже немає шансу. Ніякий Зеленський, Саакашвілі і тим більше навіть вами так облизаний Путін вам не допоможе. Пасіонаріі і патріоти загинули, на фронті або просто розчарувались. Вас будуть ще стригти поки ще маєте шерсть. Амінь.
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24.04.2020 18:32 Ответить
Я думал, что это просто неудачная давосская шутка. Вы серьезно про нянь ? Это клиника. Срочно необходим законопроект о жесточайшей медицинской комисси всех ветвей власти.
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24.04.2020 18:35 Ответить
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 8517
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24.04.2020 18:36 Ответить
Инвестиционная няня... Какой же, всё-таки, мудрый наш президент Владимир Александрович! Теперь все инвесторы за чемодан инвестиций ломанутся осуществлять самую потаённую фантазию - три дня взахлёб смоктать инвестиционную сиську, а потом обильно обосраться. Тут обязательно инвестиционный памперс (гигиена во время карантина, знаете ли), инвестиционный латекс и инвестиционную плётку - какой же инвестор откажется, шоб ему инвестиционная няня всласть жопу надрала. Отдельным инвесторам за два чемодана инвестиций - инвестиционная няня-страпонесса с инвестиционным страпоном и так далее...
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24.04.2020 18:38 Ответить
В связи с пандемией и необходимостью дистанции в 1.5 метра, очередь оманских инвесторов начинается ещё в Оман.
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24.04.2020 18:44 Ответить
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 3192
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24.04.2020 18:46 Ответить
кстати Юлька Ковалив из числа порохоботов-соросят ... они же любители ссакашвили
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24.04.2020 18:49 Ответить
а еще петруччо является активным прыхыльныком антибанковского закона, которым предлагается передать рассмотрение решений НацБанка Украины в ЗАРУБЕЖНЫЕ (!!!) суды
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24.04.2020 18:51 Ответить
Я конечно извиняюсь, инвестиционных ****** не будет? Я бы нанял одну.
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24.04.2020 18:56 Ответить
Инвестор должен быть под контролем, что бы от откатов не спрыснул.
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24.04.2020 19:02 Ответить
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 2542

...
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24.04.2020 19:08 Ответить
Мери Поппинс вам ещё нужна в няни, пока не подрастете. Только зонтик отберите, не то сразу улетит от вас.
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24.04.2020 19:32 Ответить
Господи, та вони там зовсім глухі? Посол Німеччини відкритим текстом казало ,що потрібні не інвестицій няні, а незалежні суди. Полистайте інтернет зебіли
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24.04.2020 19:34 Ответить
ну почему зе команда такие идиоты? уже даже посольство германии их тролит , мол, живите по закону и не нужно инвесторам никаких нянь)))
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24.04.2020 19:53 Ответить
Это точно. Пленки Вовка, антикоррупционный суд с 0 решений, Труба. Список бесконечный хромой правовой системы.Независимая ветвь власти? Так законами реформировать имея большинство в парламенте.
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25.04.2020 12:28 Ответить
Они там точно все идиоты... И еще мазохисты.
Им нравится, что их уже обсирают все, кому не лень?
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24.04.2020 19:59 Ответить
Ідіоти, блін... Зелені ідіоти...
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24.04.2020 20:18 Ответить
Были воры в законе
стали смотрящие в законе
Дебилы ***...даже больше-зе-***....
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24.04.2020 21:30 Ответить
Понятно. НИКАКИХ реформ при зеленой плесени не будет...
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24.04.2020 21:43 Ответить
А можно инвестиционную путану ? ☝️
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24.04.2020 22:10 Ответить
Гарна жінка...
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25.04.2020 04:16 Ответить
Иными словами - потеряли 100 млн долларов инвестиций? Вот Ваша няня, ее теперь и трахайте!
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25.04.2020 09:18 Ответить
 
 