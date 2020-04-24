В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив

В Офисе Президента разработан законопроект про "инвестиционных нянь", в ближайшее время он будет подан в Верховную Раду.

Об этом в интервью Укринформу рассказала председатель Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, информирует Цензор.НЕТ.

"Пандемия COVID-19 вносит коррективы в наши планы. В том числе и в сферу привлечения инвестиций. Но это никоим образом не означает, что ключевые процессы остановлены. Уже сегодня в Офисе Президента разработан законопроект про "инвестиционных нянь", в ближайшее время он будет представлен в парламент", - сказала Ковалив.

По ее словам, такая инициатива помогает инвестору чувствовать себя безопаснее, значительно увеличивает круг лиц, которые могут заинтересоваться Украиной как страной для капиталовложений.

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"Еще один важный инструмент, который мы предлагаем инвестору, - международный арбитраж. Это своего рода фундамент для надлежащей защиты инвестиций. Кроме того, это станет существенным шагом для возвращения доверия к судебной системе Украины", - отметила замглавы ОП.

Напоминаем, Президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе в января 2020 года заявил, что украинская власть подготовила программу Investment nanny, чтобы стимулировать иностранные компании вкладывать средства в Украину. Инвестор получит личного менеджера, если инвестирует в Украину от 100 млн долл.

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