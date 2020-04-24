Зеленский назначил Осипчука новым руководителем СБУ в Кировоградской области
24 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.
Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Осипчука Ивана Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", – сказано в указе.
17 апреля Зеленский уволил с должности начальника данного управления Алексея Петрова. 22 апреля он был назначен председателем Закарпатской областной государственной администрации.
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Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий24.04.2020 19:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
valentyna #410470
показать весь комментарий24.04.2020 19:23 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий24.04.2020 19:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ольга Пелле
показать весь комментарий24.04.2020 20:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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