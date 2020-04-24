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Зеленский назначил Осипчука новым руководителем СБУ в Кировоградской области

Зеленский назначил Осипчука новым руководителем СБУ в Кировоградской области

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Осипчука Ивана Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", – сказано в указе.

17 апреля Зеленский уволил с должности начальника данного управления Алексея Петрова. 22 апреля он был назначен председателем Закарпатской областной государственной администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления СБУ в Кировоградской области

Автор: 

СБУ (20038) Кировоградская область (642)


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Гм, крот или не крот? В СБУ издавна жесткая селекция, или крышеватель, или крот. Лучшие кадры идут в командиры "Востока" или в президенты ЛНР.
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24.04.2020 19:18 Ответить
а на министров времени нет.Кстати, а должность по Ермаку получил,как сводница
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24.04.2020 19:23 Ответить
Зеленский назначил Осипчука новым руководителем СБУ в Кировоградской области - Цензор.НЕТ 223
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24.04.2020 19:26 Ответить
У нас нет президента, есть начальник отдела кадров, да и то безмозглый, не способный подобрать нормальных специалистов. Меняет, как перчатки и никакого толку.
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24.04.2020 20:08 Ответить
 
 