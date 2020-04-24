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Зеленський призначив Осипчука новим керівником СБУ в Кіровоградській області

Зеленський призначив Осипчука новим керівником СБУ в Кіровоградській області

24 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Як передає Цензор.НЕТ, документ опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Осипчука Івана Івановича начальником управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - сказано в указі.

17 квітня Зеленський звільнив з посади начальника цього управління Олексія Петрова. 22 квітня він був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Петрова з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області

Автор: 

СБУ (12969) Кіровоградська область (581)


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Гм, крот или не крот? В СБУ издавна жесткая селекция, или крышеватель, или крот. Лучшие кадры идут в командиры "Востока" или в президенты ЛНР.
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24.04.2020 19:18 Відповісти
а на министров времени нет.Кстати, а должность по Ермаку получил,как сводница
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24.04.2020 19:23 Відповісти
Зеленский назначил Осипчука новым руководителем СБУ в Кировоградской области - Цензор.НЕТ 223
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24.04.2020 19:26 Відповісти
У нас нет президента, есть начальник отдела кадров, да и то безмозглый, не способный подобрать нормальных специалистов. Меняет, как перчатки и никакого толку.
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24.04.2020 20:08 Відповісти
 
 