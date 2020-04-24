Зеленський призначив Осипчука новим керівником СБУ в Кіровоградській області

24 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Як передає Цензор.НЕТ, документ опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Осипчука Івана Івановича начальником управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - сказано в указі.

17 квітня Зеленський звільнив з посади начальника цього управління Олексія Петрова. 22 квітня він був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

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