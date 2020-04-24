Зеленський призначив Осипчука новим керівником СБУ в Кіровоградській області
24 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.
Як передає Цензор.НЕТ, документ опубліковано на сайті глави держави.
"Призначити Осипчука Івана Івановича начальником управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - сказано в указі.
17 квітня Зеленський звільнив з посади начальника цього управління Олексія Петрова. 22 квітня він був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації.
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Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар24.04.2020 19:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
valentyna #410470
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Ольга Пелле
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