Подозреваемых в убийстве валютчика задержали во Львове. ФОТО

Полиция задержала двоих подозреваемых, еще двоих продолжают разыскивать. Открыты дела по статьям "разбой" и "умышленное убийство".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области. Убийство произошло накануне.

"Четверо злоумышленников с закрытыми балаклавами лицами напали на двоих львовян. Они применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, в возрасте 49-лет, от полученных ранений скончался на месте происшествия, второй - 50-летний, получил ушибы. Злоумышленники завладели крупной суммой денег, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле ", - рассказал глава полиции Львовщины полковник полиции Василий Виконский.

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Во Львове и в области были введены полицейские спецоперации. В розыске преступников участвовали сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

Через несколько часов им удалось обнаружить автомобиль "Форд Мондео", который бросили злоумышленники.

"Вскоре после обнаружения автомобиля полицейские задержали первого злоумышленника - ранее судимого 45-летнего львовянина, который во время нападения получил огнестрельное ранение в ногу. 23 апреля проведенными оперативно-розыскными мероприятиями мы установили место пребывания и задержали одного из его сообщников, также жителя Львова в возрасте 40 лет. Еще двое нападавших находятся в розыске, оперативные мероприятия продолжаются", - добавил Виконский.

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Следователи открыли производство по ч. 4 ст.187 (разбой) УК Украины и п.6, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.