Підозрюваних у вбивстві валютника затримали у Львові. ФОТО

Поліція затримала двох підозрюваних, ще двох продовжують розшукувати. Відкрито справи за статтями "розбій" та "навмисне вбивство".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області. Вбивство сталося напередодні.

"Четверо зловмисників з закритими балаклавами обличчями напали на двох львів’ян. Вони застосували вогнепальну зброю, при цьому один із потерпілих, віком 49-років, від отриманих поранень помер на місці події, другий – 50-річний, отримав забої. Зловмисники заволоділи значною сумою грошей, після чого втекли з місця події на автомобілі", - розповів очільник поліції Львівщини полковник поліції Василь Віконський.

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У Львові та на території області були введені поліцейські спецоперації. У розшуку зловмисників брали участь співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

За кілька годин правоохоронці виявили автомобіль "Форд Мондео", який залишили зловмисники.

"Невдовзі після виявлення автомобіля поліцейські затримали першого зловмисника - раніше судимого 45-річного львів’янина, який під час нападу отримав вогнепальне поранення у ногу. 23 квітня, проведеними оперативно-розшуковими заходами ми встановили місце перебування та затримали одного з його спільників, також жителя Львова віком 40 років. Ще двоє нападників перебувають у розшуку – оперативні заходи тривають",- додав Віконський.

Слідчі відкрили провадження за ч. 4 ст.187 (розбій) КК України та п.6, п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.