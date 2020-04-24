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Заявленное министром инфраструктуры повышение железнодорожных тарифов будет катастрофой, - Бондарев

Заявленное министром инфраструктуры повышение железнодорожных тарифов будет катастрофой, - Бондарев

Поднятие тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, передает Цензор.НЕТ.

"В последние дни появилась информация о том, что руководство "Укрзализныци", и об этом говорит министр Криклий, будет поднимать цены на перевозку грузов. Это будет катастрофа, потому что вы понимаете, что сегодня страдают аграрии от того, что нет влаги на почве, урожайность будет крайне низкая. Сегодня металлургическая отрасль останавливается в связи с кризисом, с коронавирусом. И сегодня вообще промышленность нуждается в поддержке со стороны государства, а не повышение себестоимости для того, чтобы вообще убрать нас как конкурента на мировых рынках сбыта", - сказал Бондарев.

По мнению депутата, руководству министерства в первую очередь надо преодолеть коррупцию в "Укрзализныце", и тогда никакой необходимости в повышении тарифов не будет.

"Я уверен, что министерство должно заниматься прежде всего экономикой и навести порядок в коррупционной составляющей в "Укрзализныце". Посмотрите, уже третий руководитель Укрзализныци 90 месяцев. Все рассказы о реформах вроде остановились в идеях тех людей, которых привели в эти собственные кабинеты. Они увидели, что 26 миллиардов денег есть, которые они могут распределять, и на этом все реформы закончились. Сегодня это большая коррупционная составляющая и надо разобраться с этой коррупционной составляющей прежде всего господину Криклию, а не повышать тарифы", - сказал Бондарев.

Он также отметил: повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге приведет к здорожчанняпродукции предприятий-экспортеров и они потеряют свои позиции на мировых рынках.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся избежать увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на оказание УЗ услуг по организации перевозки грузов отложили до июля.

Автор: 

Бондарев Константин (47) перевозки (519) Укрзализныця (2761)


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Топ комментарии
+1
Одной больше - одной меньше........ А какая разница ? Хуже-то не стало
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24.04.2020 20:22 Ответить
+1
у нас (Днепр) автотранспортом сразу на баржу
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25.04.2020 12:46 Ответить
+1
так там і ціни на квитки для простих пасажирів ростуть. я не проти, але де результат? техніка в них 90% зношена, нового немає. висновок один -замість того, щоб вкладати в розвиток, ці гроші просто осідають в кишенях
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25.04.2020 13:59 Ответить
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Одной больше - одной меньше........ А какая разница ? Хуже-то не стало
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24.04.2020 20:22 Ответить
У нас каждый день катастрофа, ахметов не обеднеет. А кому сейчас легко.
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24.04.2020 22:03 Ответить
если промышленность останавливается - на хрена ей что-то перевозить?...
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24.04.2020 20:24 Ответить
Ну а металлолом надо же будет как нибудь вести за рубеж.
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24.04.2020 20:27 Ответить
металл,на сколько мне известно пароходами и баржами возят
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24.04.2020 22:27 Ответить
А сначала загружают их в вагоны, ну а дальше мона и кораблем.
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25.04.2020 08:11 Ответить
у нас (Днепр) автотранспортом сразу на баржу
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25.04.2020 12:46 Ответить
Топор, без топорища (по сути болванка) по стоимости равен 200 куриных яиц.
За 3 года пшеница подорожала в 3 раза. Поднялись ли стоимость перевозок Ж.Д в 3 раза.
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24.04.2020 20:39 Ответить
Сори. За 3 года пшеница подорожала в 2 раза.
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24.04.2020 20:41 Ответить
Как только что-то повышают только для населения - все ыксперды и члены комитетов молчат как воды в рот набрали.
Как только собираются повысить расценки для промышленности, причем любой, где каждый хозяин это минимум долларовый миллионер - сразу начинается вой со всех сторон что все пропало или скоро пропадет.
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24.04.2020 20:33 Ответить
а мне интересно, где все эксперты, которые о расскажут, что с железной дорогой делать. предстоит транспортный коллапс, а высшее руководство вместо того, чтобы спасать ситуацию, дерибанит все, как перед смертью!
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25.04.2020 23:49 Ответить
Ну славо богу! Это ведь не порох, эт нам на пользу
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24.04.2020 20:49 Ответить
опа. я уже думал что это какая нибудь потужная ассоциация заявляет.
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24.04.2020 20:54 Ответить
Будит , - а не Катастрофа , а как хочется ее Увидеть еще одну Катастрофу и за Одно проверить Задел Прочности.
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24.04.2020 21:45 Ответить
Ложь!Сейчас самые низкие в ЕС расценки для олигархов,котрые даже не перекрывают все затраты.Шли все 28 лет дотации экспортерам,котрые насели убытки державе боле 100 миллмардов долларов.
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24.04.2020 22:55 Ответить
так там і ціни на квитки для простих пасажирів ростуть. я не проти, але де результат? техніка в них 90% зношена, нового немає. висновок один -замість того, щоб вкладати в розвиток, ці гроші просто осідають в кишенях
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25.04.2020 13:59 Ответить
 
 