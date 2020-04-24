Заявленное министром инфраструктуры повышение железнодорожных тарифов будет катастрофой, - Бондарев

Поднятие тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, передает Цензор.НЕТ.



"В последние дни появилась информация о том, что руководство "Укрзализныци", и об этом говорит министр Криклий, будет поднимать цены на перевозку грузов. Это будет катастрофа, потому что вы понимаете, что сегодня страдают аграрии от того, что нет влаги на почве, урожайность будет крайне низкая. Сегодня металлургическая отрасль останавливается в связи с кризисом, с коронавирусом. И сегодня вообще промышленность нуждается в поддержке со стороны государства, а не повышение себестоимости для того, чтобы вообще убрать нас как конкурента на мировых рынках сбыта", - сказал Бондарев.



По мнению депутата, руководству министерства в первую очередь надо преодолеть коррупцию в "Укрзализныце", и тогда никакой необходимости в повышении тарифов не будет.



"Я уверен, что министерство должно заниматься прежде всего экономикой и навести порядок в коррупционной составляющей в "Укрзализныце". Посмотрите, уже третий руководитель Укрзализныци 90 месяцев. Все рассказы о реформах вроде остановились в идеях тех людей, которых привели в эти собственные кабинеты. Они увидели, что 26 миллиардов денег есть, которые они могут распределять, и на этом все реформы закончились. Сегодня это большая коррупционная составляющая и надо разобраться с этой коррупционной составляющей прежде всего господину Криклию, а не повышать тарифы", - сказал Бондарев.



Он также отметил: повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге приведет к здорожчанняпродукции предприятий-экспортеров и они потеряют свои позиции на мировых рынках.



Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся избежать увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на оказание УЗ услуг по организации перевозки грузов отложили до июля.