Заявлене міністром інфраструктури підвищення залізничних тарифів буде катастрофою, - Бондарєв

Підвищення тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв, передає Цензор.НЕТ.

"Останніми днями з'явилася інформація про те, що керівництво "Укрзалізниці", і про це говорить міністр Криклій, підніматиме ціни на перевезення вантажів. Це буде катастрофа, тому що ви розумієте, що сьогодні страждають аграрії від того, що немає вологи в грунті, врожайність буде вкрай низькою. Сьогодні металургійна галузь зупиняється у зв'язку з кризою, з коронавірусом. І сьогодні взагалі промисловість потребує підтримки з боку держави, а не підвищення собівартості для того, щоб взагалі прибрати нас як конкурента на світових ринках збуту", - сказав Бондарєв.

На думку депутата, керівництву міністерства передусім треба подолати корупцію в "Укрзалізниці", і тоді жодної необхідності в підвищенні тарифів не буде.

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"Я впевнений, що міністерство має займатися насамперед економікою і навести порядок у корупційній складовій в "Укрзалізниці". Подивіться, вже третій керівник Укрзалізниці 90 місяців. Всі розповіді про реформи наче зупинилися в ідеях тих людей, яких привели в ці власні кабінети. Вони побачили, що є 26 мільярдів грошей, які вони можуть розподіляти, і на цьому всі реформи закінчилися. Сьогодні це велика корупційна складова і треба розібратися з цією корупційною складовою насамперед панові Криклію, а не підвищувати тарифи", - сказав Бондарєв.

Він також зазначив: підвищення тарифів на вантажоперевезення залізницею призведе до подорожчання продукції підприємств-експортерів і вони втратять свої позиції на світових ринках.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться уникнути збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що твердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезення вантажів відклали до липня.