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Заявлене міністром інфраструктури підвищення залізничних тарифів буде катастрофою, - Бондарєв

Заявлене міністром інфраструктури підвищення залізничних тарифів буде катастрофою, - Бондарєв

Підвищення тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв, передає Цензор.НЕТ.

"Останніми днями з'явилася інформація про те, що керівництво "Укрзалізниці", і про це говорить міністр Криклій, підніматиме ціни на перевезення вантажів. Це буде катастрофа, тому що ви розумієте, що сьогодні страждають аграрії від того, що немає вологи в грунті, врожайність буде вкрай низькою. Сьогодні металургійна галузь зупиняється у зв'язку з кризою, з коронавірусом. І сьогодні взагалі промисловість потребує підтримки з боку держави, а не підвищення собівартості для того, щоб взагалі прибрати нас як конкурента на світових ринках збуту", - сказав Бондарєв.

На думку депутата, керівництву міністерства передусім треба подолати корупцію в "Укрзалізниці", і тоді жодної необхідності в підвищенні тарифів не буде.

Читайте також: У Мінінфраструктури розповіли, коли Укрзалізниця знову підніме тарифи на вантажоперевезення

"Я впевнений, що міністерство має займатися насамперед економікою і навести порядок у корупційній складовій в "Укрзалізниці". Подивіться, вже третій керівник Укрзалізниці 90 місяців. Всі розповіді про реформи наче зупинилися в ідеях тих людей, яких привели в ці власні кабінети. Вони побачили, що є 26 мільярдів грошей, які вони можуть розподіляти, і на цьому всі реформи закінчилися. Сьогодні це велика корупційна складова і треба розібратися з цією корупційною складовою насамперед панові Криклію, а не підвищувати тарифи", - сказав Бондарєв.

Він також зазначив: підвищення тарифів на вантажоперевезення залізницею призведе до подорожчання продукції підприємств-експортерів і вони втратять свої позиції на світових ринках.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться уникнути збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що твердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезення вантажів відклали до липня.

Автор: 

Бондарєв Костянтин (31) перевезення (1019) Укрзалізниця (6901)


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Топ коментарі
+1
Одной больше - одной меньше........ А какая разница ? Хуже-то не стало
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24.04.2020 20:22 Відповісти
+1
у нас (Днепр) автотранспортом сразу на баржу
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25.04.2020 12:46 Відповісти
+1
так там і ціни на квитки для простих пасажирів ростуть. я не проти, але де результат? техніка в них 90% зношена, нового немає. висновок один -замість того, щоб вкладати в розвиток, ці гроші просто осідають в кишенях
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25.04.2020 13:59 Відповісти
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Одной больше - одной меньше........ А какая разница ? Хуже-то не стало
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24.04.2020 20:22 Відповісти
У нас каждый день катастрофа, ахметов не обеднеет. А кому сейчас легко.
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24.04.2020 22:03 Відповісти
если промышленность останавливается - на хрена ей что-то перевозить?...
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24.04.2020 20:24 Відповісти
Ну а металлолом надо же будет как нибудь вести за рубеж.
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24.04.2020 20:27 Відповісти
металл,на сколько мне известно пароходами и баржами возят
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24.04.2020 22:27 Відповісти
А сначала загружают их в вагоны, ну а дальше мона и кораблем.
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25.04.2020 08:11 Відповісти
у нас (Днепр) автотранспортом сразу на баржу
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25.04.2020 12:46 Відповісти
Топор, без топорища (по сути болванка) по стоимости равен 200 куриных яиц.
За 3 года пшеница подорожала в 3 раза. Поднялись ли стоимость перевозок Ж.Д в 3 раза.
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24.04.2020 20:39 Відповісти
Сори. За 3 года пшеница подорожала в 2 раза.
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24.04.2020 20:41 Відповісти
Как только что-то повышают только для населения - все ыксперды и члены комитетов молчат как воды в рот набрали.
Как только собираются повысить расценки для промышленности, причем любой, где каждый хозяин это минимум долларовый миллионер - сразу начинается вой со всех сторон что все пропало или скоро пропадет.
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24.04.2020 20:33 Відповісти
а мне интересно, где все эксперты, которые о расскажут, что с железной дорогой делать. предстоит транспортный коллапс, а высшее руководство вместо того, чтобы спасать ситуацию, дерибанит все, как перед смертью!
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25.04.2020 23:49 Відповісти
Ну славо богу! Это ведь не порох, эт нам на пользу
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24.04.2020 20:49 Відповісти
опа. я уже думал что это какая нибудь потужная ассоциация заявляет.
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24.04.2020 20:54 Відповісти
Будит , - а не Катастрофа , а как хочется ее Увидеть еще одну Катастрофу и за Одно проверить Задел Прочности.
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24.04.2020 21:45 Відповісти
Ложь!Сейчас самые низкие в ЕС расценки для олигархов,котрые даже не перекрывают все затраты.Шли все 28 лет дотации экспортерам,котрые насели убытки державе боле 100 миллмардов долларов.
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24.04.2020 22:55 Відповісти
так там і ціни на квитки для простих пасажирів ростуть. я не проти, але де результат? техніка в них 90% зношена, нового немає. висновок один -замість того, щоб вкладати в розвиток, ці гроші просто осідають в кишенях
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25.04.2020 13:59 Відповісти
 
 