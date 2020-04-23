У Мінінфраструктури розповіли, коли Укрзалізниця знову підніме тарифи на вантажоперевезення

Новий договір з надання послуг з організації перевезень вантажів на залізниці, який має намір затвердити "Укрзалізниця", відклали до липня. З огляду на те, що експерти прогнозують, що цей новий договір істотно збільшить фінансове навантаження на підприємства, які користуються залізничними перевезеннями, в міністерстві обіцяють провести обговорення ініціативи з бізнесом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Ця ініціатива була відкладена. Оскільки звучали твердження, що не так повноцінно забезпечувалося обговорення між УЗ і бізнесом, хоча воно деякий час тривало. Плюс там були зауваження від Антимонопольного комітету України, які також необхідно було обробити, врахувати. Тому перенесли. Поки – на липень. А до того часу ми повинні з представниками бізнесу все це напрацювати", - заявив Криклій.

У той же час, міністр вважає, що без певного збільшення тарифів обійтися не вдасться.

"Збільшення тарифів дійсно має проходити за окремими напрямами. Тому що трохи дивно коли навантаження на інфраструктуру УЗ, незалежно від того, везете ви руду, зерно або що-небудь ще, однакова, а тарифи при цьому – абсолютно різні. Щоб тут також була справедливість і щоб можна було компенсувати цю інвестиційну складову і оновлювати рухомий склад – необхідно, щоб тарифи збільшувалися", - сказав Криклій.

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При цьому, за словами міністра, в УЗ думають над тим, як зробити тарифоутворення більш гнучким. Наприклад, там хочуть брати гроші наперед.

"УЗ працює над деякими гнучкими програмами щодо тарифоутворення, які би дозволяли, наприклад, заздалегідь оплачувати. Як авансування, фактично. Це можна порівняти з авіаперельотами: коли ви квиток замовляєте заздалегідь, він обходиться вам значно дешевше", - заявив Криклій.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури обгрунтовувало зростання тарифів у 2019 році на вантажні залізничні перевезення на 14,2% зростанням цін промвиробників у 2018 році на 14,2%. За підсумками 2019 року ціни промислових виробників знизилися на 7,1%. Відповідно, оглядачі ряду економічних ЗМІ вважають економічно обґрунтованим зниження тарифів на вантажні перевезення в 2020 році на такий же відсоток.