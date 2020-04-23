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В Мининфраструктуры рассказали, когда Укрзализныця снова поднимет тарифы на грузоперевозки

В Мининфраструктуры рассказали, когда Укрзализныця снова поднимет тарифы на грузоперевозки

Новый договор на предоставление услуг по организации перевозок грузов на железной дороге, который намеревается утвердить "Укрзалізниця", отложили до июля. Учитывая, что эксперты прогнозируют, что этот новый договор существенно увеличит финансовую нагрузку на предприятия, которые пользуются жд-перевозками, в министерстве обещают провести обсуждение инициативы с бизнесом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Obozrevatel сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Эта инициатива была отложена. Поскольку звучали утверждения, что не так полноценно обеспечивалось обсуждение между УЗ и бизнесом, хотя оно некоторое время продолжалось. Плюс там были замечания от Антимонопольного комитета Украины, которые также необходимо было обработать, учесть. Поэтому перенесли. Пока – на июль. А до того времени мы должны с представителями бизнеса все это наработать", - заявил Криклий.

В то же время, министр считает, что без определенного увеличения тарифов обойтись не удастся.

"Увеличение тарифов действительно должно проходить по отдельным направлениям. Потому что несколько странно когда нагрузка на инфраструктуру УЗ, независимо от того, везете вы руду, зерно или что-либо еще, одинаковая, а тарифы при этом – совершенно разные. Чтобы здесь также была справедливость и чтобы можно было компенсировать эту инвестиционную составляющую и обновлять подвижной состав – необходимо, чтобы тарифы увеличивались", - сказал Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономически обоснованный уровень снижения тарифа УЗ на грузовые перевозки составляет 7%

При этом, по словам министра, в УЗ думают над тем, как сделать тарифообразование более гибким. К примеру, там хотят брать деньги наперед.

"УЗ работает над некоторыми гибкими программами по тарифообразованию, которые бы позволял, например, заранее оплачивать. Как авансирование, фактически. Это можно сравнить с авиаперелетами: когда вы билет заказываете заранее, он обходится вам значительно дешевле", - заявил Криклий.

Напомним, Министерство инфраструктуры обосновывало рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 14,2% в 2019 году ростом цен промпроизводителей в 2018 году на 14,2%. По итогам 2019 года цены промпроизводителей снизились на 7,1%. Соответственно обозреватели ряда экономических СМИ считают экономически обоснованным снижение тарифов на грузовые перевозки в 2020 году на 7,1%. 

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перевозки (519) Укрзализныця (2761) Криклий Владислав (323)


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Мистер Линкольн епт.
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23.04.2020 22:27 Ответить
Вантажні тарифи потрібно підняти в 3,5 рази, до рівня 2013 року! В нас долар виріс в 3,5 рази а вантажні тарифи піднімали тільки на 15% за Бальчуна, за це Бальчуна ледве не вбили! Бальчун досі розповідає журналістам що найбільше його досягнення в Україні це те що він повернувся додому живим! Тодішнє підняття ціни на вантажні перевезення на 15% дозволило збільшити доходи Укрзалізниці більш ніж на 20 млрд грн щороку і вивести Укрзалізницію в невеликий прибуток після 20 млрд збитків на рік! Тому тарифи потрібно піднімати, це навіть не підлягає обговоренню!
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23.04.2020 22:37 Ответить
а може красти в Укрзалізниці потрібно менше? кожного року розкрадають майна в Укразалізниці на суми в районі 14 млрд. грн. Коли там вичистити корупцію, то і при нинішніх тарифах буде більш ніж достатньо коштів для інвестицій в покращення рухому складу та інфраструктури.
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24.04.2020 00:42 Ответить
Белиберов. Скажите просто, как только грузы появятся сразу и подымем.
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23.04.2020 22:31 Ответить
Ивушка зелёная, над рекой склонённая,
Мафия зелёная - инвестиционная...
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23.04.2020 22:42 Ответить
 
 