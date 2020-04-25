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Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин

Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин

Подконтрольные Коломойскому депутаты собирают подписи для проведения внеочередной сессии, на которой хотят уволить Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Депутаты Коломойского собирают подписи для внеочередной сессии, чтобы уволить директора НАБУ. При этом Дубинский рассказывает, что МВФ и международники эту историю поддержат. Врет, конечно", — написал он.

По мнению Шабунина, увольнение директора НАБУ без аудита - "железобетонный способ сорвать сотрудничество с МВФ".

"Баканов не сможет бесконечно долго спасать олигарха от детективов НАБУ. Поэтому Коломойскому надо как можно скорее заменить Сытника очередной Венедиктовой", — считает Шабунин.

Также на Цензор.НЕТ: Моей отставки хочет один олигарх, который организует мероприятия у НАБУ, парламента и Кабмина, - Сытник о резонансных делах

Ранее депутат "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что Международный валютный фонд и посольство США якобы поддерживают принятие законопроекта 3133, позволяющего уволить Артема Сытника с поста директора НАБУ.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

Читайте на Цензор.НЕТ: Назначение абсурдных законопроектов 3133 и 3180 - уволить Сытника и поставить своего подконтрольного человека, - "Голос"

В феврале этого года группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

А после того, как в марте в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов, которыми предлагается увольнять директора НАБУ за совершение административного правонарушения, в ответ фракция "Голос" заявила о регистрации около десятка альтернативных документов. Ни один из них в повестку дня внеочередного заседания не включен.

Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин 01

Автор: 

НАБУ (4232) Коломойский Игорь (1792) Сытник (958) Шабунин Виталий (539) Центр противодействия коррупции (250) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+47
При Порохе были совсем другие новости: дорога отремонтирована, железка построена, тоннель завершён, ФАП открыт.

"Аби не Порох" (С)
"Гiрше не буде" (С)

Зелебобы, вы помните свои слёзы радости на глазах, по итогам выборов ?
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25.04.2020 11:03 Ответить
+42
Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4757
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25.04.2020 11:06 Ответить
+34
Оставил тебе страну. Живой. Сейчас ее убивают. Но сначала ограбят и выключат свет.
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25.04.2020 11:09 Ответить
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При Порохе были совсем другие новости: дорога отремонтирована, железка построена, тоннель завершён, ФАП открыт.

"Аби не Порох" (С)
"Гiрше не буде" (С)

Зелебобы, вы помните свои слёзы радости на глазах, по итогам выборов ?
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25.04.2020 11:03 Ответить
Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4757
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25.04.2020 11:06 Ответить
да-да, ленточки різали - а зебіли кіпішували, що на кожному стовбу...
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25.04.2020 12:08 Ответить
Да какая разница , кто хочет. Что он за пять лет сделал на своей должности путного.
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25.04.2020 11:05 Ответить
Оставил тебе страну. Живой. Сейчас ее убивают. Но сначала ограбят и выключат свет.
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25.04.2020 11:09 Ответить
Да ты упоротый! Сытник просто грудью страну защищал...
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25.04.2020 11:26 Ответить
Твоей как бы там ни было, НАБУ сейчас - последний не подконтрольный бене орган. Коломойский доберется до Сытника - все. Считай миллиарды, уходящими из бюджета, сотнями.
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25.04.2020 11:29 Ответить
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25.04.2020 11:37 Ответить
сожрите друг дружку суки!
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25.04.2020 11:06 Ответить
Бенесуэлла всё ближе, и всё реальней....а ЗЕскот думал что будет борьба с олигархатом, и ЗЕбубачка пришёл шоб сламать систему)))))
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25.04.2020 11:07 Ответить
Ти дійсно вважаєш, що так є чим думати? Думати це думати. Якщо маріонетка олігарха заявляє, що зламає олігархат. То його треба як мінімум спитати - а що ти взагалі в житті зробив? Це думати.
А на тому рівні на якому знаходяться ті хто віддав голоси за зеленського не думають там навіть не читають. Там слухають і роблять те, що почули.
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25.04.2020 11:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*********** В Венесуэле голодные бунты и погромы после введения карантина
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25.04.2020 11:16 Ответить
Сытник это ЧМО ,как и Шабунин ,кого он поймал ,чьи дела он направил в суд ,ему не в отставку а в тюрягу пора ...
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25.04.2020 11:09 Ответить
Может они и чмо, конечно.
.но не чморее дубинского с беней
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25.04.2020 11:14 Ответить
Обое-рябое

"Ну и ушлый вы народ -
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод."
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25.04.2020 11:29 Ответить
Обое-рябое - це Шоколадний Барига та Зелений Клоун.
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25.04.2020 13:20 Ответить
Дубінський бреше, відставки Ситника хоче не МВФ, а Коломойський, - Шабунін - Цензор.НЕТ 420
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25.04.2020 13:42 Ответить
Я жабогадюкингом между двумя конченными тварями шабунякой и дубынским по кличке ложь-****** доволен! Пауки в банке пусть сожрут друг друга
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25.04.2020 13:59 Ответить
Сложно набрать в поисковике "НАБУ передало в суд" ? И не надо будет спрашивать очевидное. В том числе и вот такая информация будет https://nabu.gov.ua/novyny/blyzko-pivsotni-sprav-peredanyh-nabu-i-sap-do-sudu-ne-rozglyadayutsya
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25.04.2020 11:42 Ответить
А какая польза от Сытника расскажите мне убогому?
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25.04.2020 11:09 Ответить
Наверно никакая... но тут главное, что он чем то мешает делать "пользу"коломойше
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25.04.2020 11:18 Ответить
Номерной, а какая польза от тебя убогого?
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25.04.2020 11:39 Ответить
Так у ЗЕбилов олигарх только один -- Порошенко, все остальные теперь друзья, одноклассники, соклоуны по сцене Шапито 95, и просто хорошие люди.
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25.04.2020 11:10 Ответить
а когда эта цепная шавка каломойского лаяла правду?
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25.04.2020 11:11 Ответить
Наверно про Порошенко правду говорил, ведь зелекторат до сих пор верит в честность и неподкупность Дубинского...
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25.04.2020 12:45 Ответить
ну так Порошенко, это ж для них святое!
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25.04.2020 13:11 Ответить
А какая польза от анти-коррупционера Шабунина? Он в следующую каденцию, будет получать пол-лимона гривен в месяц?
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25.04.2020 11:11 Ответить
Какая еще каденция Шабунина?
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25.04.2020 11:30 Ответить
та він правий... тут... падаль шабунін скоріш за все отримає якусь дохідну посаду з-за наступної каденції; не виключено, що і нардепа...
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25.04.2020 12:13 Ответить
Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин - Цензор.НЕТ 2577
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25.04.2020 11:12 Ответить
Зашкваренный бобик Коломойского как уж на сковородке вертится,что-бы хозяину угодить.
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25.04.2020 11:16 Ответить
удивил...
а хто из вас там не врет?
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25.04.2020 11:17 Ответить
Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5685
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25.04.2020 11:18 Ответить
Майдан - переворот?
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25.04.2020 12:47 Ответить
вата.... чему тут удивляться?
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25.04.2020 13:14 Ответить
как ни гарсон, то честный пречесный.....
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25.04.2020 11:20 Ответить
Да, не скоро мы станем нормальной страной. Все же видят, что волнует депутатов в первую очередь.
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25.04.2020 11:20 Ответить
лет 5 еще - безнадежно...
а потом вы опять. хмыря какого найдете и опять будет безнадежно....
короче никогда.
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25.04.2020 11:30 Ответить
Украина не станет нормальной страной, вернее вообще не станет страной. Этого хотят Путин, москали и 73%
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25.04.2020 13:11 Ответить
Через неделю скажут ^ ПУТЛЕр Зеля и Лукаш победили КоронвиRUS быдло 73% поверит в ЭТУ ТУФТУ
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25.04.2020 11:23 Ответить
Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин - Цензор.НЕТ 608
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25.04.2020 11:28 Ответить
Конечно врет, народ требует, запроданцов запада в Ж....... Вместе с тобой, присосались хорошо, клещи х.......вы.
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25.04.2020 11:29 Ответить
Да кто такой Шабунин. Мыльный пузырь..Игнор...
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25.04.2020 11:30 Ответить
Про дубінського мовчиш?
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25.04.2020 11:34 Ответить
Действительно, то-ли дело Юзик, кРадуцкий, осёл Оманский - государственники!
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25.04.2020 11:36 Ответить
Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин - Цензор.НЕТ 838

...
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25.04.2020 11:31 Ответить
Шабунин высчитал точно сколько быдла прокукарекало за Зелемойского...44 %,а не 73 как быдлу показали...
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25.04.2020 11:34 Ответить
За Юлию Тимошенко проголосавали на 3 миллиона больше,чем за донецкого Хряка,но Юля не стала президентом...,Путлеру сподручннее было держать в узде дважды не Судимого дебила,чем Юлю...
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25.04.2020 11:41 Ответить
когда мой президент говорит, шо под кожу нада вводить оту срань которой я руки мою?
то я тут же понимаю - он придурок....
короче выбора нит..... - одно другого *********.
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25.04.2020 11:45 Ответить
Дубінський бреше, відставки Ситника хоче не МВФ, а Коломойський, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7657
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25.04.2020 11:47 Ответить
А с Порошенко у тебя такой же жабы нет или ты её переделал на Беню безвозвратно?
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25.04.2020 12:55 Ответить
Кто сомневается, что страной из-за угла рулит Коломойский ?
Беня фициар.
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25.04.2020 11:53 Ответить
Шабуня и Сытник - два непреклонных борца, с коррупцией. Они ее уже почти побороли, дайте им еще чуть поработать и все.
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25.04.2020 11:54 Ответить
Т.е. Дубинский не соврал?
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25.04.2020 12:57 Ответить
Судя по крикам в комментариях, Сытник должен был обобрать старика по крайней мере на несколько миллиардов.
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25.04.2020 12:02 Ответить
Есть смысл разбираться в сортах дерьма ?
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25.04.2020 12:36 Ответить
Як? Коли суди під бенею-портновим-богданом. Хіба що, як із Чаушеску
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25.04.2020 13:07 Ответить
Що Ситник що Шабунін що Нефьодов-щось робили і робили а користі нуль. Студент біля дошки списав формулами все що можна а професор уважно спостерігає але нічого не каже.Студент стомлено-я хоч правильно роблю?Професор-якби я знав що Ви планували зробити то сказав би так чи ні а формули ці бачу вперше в житті. Я по іншому предмету викладач.Єдине що бачу що з Вас буде хороший чиновник.
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25.04.2020 12:03 Ответить
Із двох зол вибирають те що менше. Беня це зло, яке нищить українську державність.
Беня позбувся керівника, що заважав йому обкрадати Україну, і тепер має намір повернути активи нажиті непосильними протиправними засобами. З цією ж метою Бені зіграв шалену роль у знищенні Януковича.
Зараз лише Беня розставляє людей на посади , він намагається стати одноосібним володарем України.
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25.04.2020 12:07 Ответить
Дубінський, якщо не збреше, то який же він слуга? Бєнін вплив видно з заплющеними очима. Чого тіко "Г+Г" з їх "найправдивішою" інформацією та хвалебними одами найвеличнішого та його найпрофесійніших вартує!
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25.04.2020 12:08 Ответить
Дубинский деструктивный ватный элемент,никак себя не проявивший в работе депутат.Весь смысл прибывания его в Раде,сводится к запуску фейковых громких скандалов.Садись ка ты Дубинский на маму,и порхайте с любимой скоростью на хутор
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25.04.2020 12:44 Ответить
Досягнення НАБУ безперечно є. Але не у тому справа, бо те що каже бородата собака, апріорі, брехня, і грає вона за беню проти України.
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25.04.2020 13:04 Ответить
Дубинський---неперевершенний мерзотник, але і шабунін не далеко від нього стоїть.
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25.04.2020 13:48 Ответить
Йой! Антикоррупционеры проснулись! Так вы же за эту власть топили- разве из штанов не выпрыгивали! При прошлой власти за деньги того же Коломойского, -Шабунин, Бэтмэн Соболев, Поросюк в телевизоре посуточно сидели. Грязью все поливали. Год молчали, деньги проедали. Теперь на заработки вышли.
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25.04.2020 14:43 Ответить
Молния!
Пока зЭчмырь нам всем лапшу на уши протухшую развешивают, тем временем почти подпольно баба беня повторно ограбил Украину
https://zn.ua/ECONOMICS/reshenie-suda-ob-otmene-nacionalizacii-privatbanka-nepublichnoe-potomu-chto-odioznoe-352317_.html

«Решение суда об отмене национализации Приватбанка непубличное, потому что одиозное
25 апреля, 14:50
Суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор.
Вишенкой на торте стало решение о том, что национализация была "конфискацией акций у частного лица"
Само решение Окружного административного суда о незаконности национализации Приватбанка до сих пор не обнародовано, но в ZN.UA его видели и даже держали в руках.
Кроме прочего, суд считает, что решение НБУ о национализации банка незаконно, потому что отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации не был надлежаще оформлен. Абсурд? Конечно, ведь одна из главных функций регулятора - это надзор, причем ежедневный и безвыездной. Закон определяет конкретные критерии, которыми должен руководствоваться регулятор, и, конечно же, среди них вы не найдете "належно оформлених результатів перевірки", но даже если бы он был, регулятор может руководствоваться результатами предыдущих проверок, тех самых, на основании которых Приватбанку был предложен план оздоровления.
А еще суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор, по сути, отбирая у контролирующего банковский сектор органа его прямую обязанность. После чего коллегия судей определила, правильно ли была проведена оценка кредитного риска в банке (хотя это даже не предмет рассмотрения), и пришла к ошеломляющему выводу: резервы под кредиты банк формировать и не должен, ведь это были новые займы.
Вишенкой на торте стало решение о том, что национализация была "конфискацией акций у частного лица", а письмо бывших собственников правительству с просьбой о национализации было написано "під політичним тиском". Причем суд вынес такое решение на основании заявления истца и посчитал, что этого достаточно.
Есть миллион причин, почему Приватбанк нельзя возвращать бывшим владельцам, но главная одна - это будет признание полной несостоятельности украинского государства и действующей власти.»
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25.04.2020 15:21 Ответить
Є певна закономірність - кожне чергове призначення, зроблене зеленським, не краще, а в більшості гірше за попереднє. Ситника терпіти не можу, але ж його замінять на значно гіршого.
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25.04.2020 19:15 Ответить
О, ще один "борцун з копупцією". Щось тебе, Віталька, давно не чути. Мабуть після приходу зебілів до влади корупція подолана, правда?
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26.04.2020 08:22 Ответить
 
 