Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин
Подконтрольные Коломойскому депутаты собирают подписи для проведения внеочередной сессии, на которой хотят уволить Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Депутаты Коломойского собирают подписи для внеочередной сессии, чтобы уволить директора НАБУ. При этом Дубинский рассказывает, что МВФ и международники эту историю поддержат. Врет, конечно", — написал он.
По мнению Шабунина, увольнение директора НАБУ без аудита - "железобетонный способ сорвать сотрудничество с МВФ".
"Баканов не сможет бесконечно долго спасать олигарха от детективов НАБУ. Поэтому Коломойскому надо как можно скорее заменить Сытника очередной Венедиктовой", — считает Шабунин.
Также на Цензор.НЕТ: Моей отставки хочет один олигарх, который организует мероприятия у НАБУ, парламента и Кабмина, - Сытник о резонансных делах
Ранее депутат "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что Международный валютный фонд и посольство США якобы поддерживают принятие законопроекта 3133, позволяющего уволить Артема Сытника с поста директора НАБУ.
Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.
13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.
Читайте на Цензор.НЕТ: Назначение абсурдных законопроектов 3133 и 3180 - уволить Сытника и поставить своего подконтрольного человека, - "Голос"
В феврале этого года группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
А после того, как в марте в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов, которыми предлагается увольнять директора НАБУ за совершение административного правонарушения, в ответ фракция "Голос" заявила о регистрации около десятка альтернативных документов. Ни один из них в повестку дня внеочередного заседания не включен.
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"Аби не Порох" (С)
"Гiрше не буде" (С)
Зелебобы, вы помните свои слёзы радости на глазах, по итогам выборов ?
А на тому рівні на якому знаходяться ті хто віддав голоси за зеленського не думають там навіть не читають. Там слухають і роблять те, що почули.
.но не чморее дубинского с беней
"Ну и ушлый вы народ -
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод."
а хто из вас там не врет?
а потом вы опять. хмыря какого найдете и опять будет безнадежно....
короче никогда.
...
то я тут же понимаю - он придурок....
короче выбора нит..... - одно другого *********.
Беня фициар.
Беня позбувся керівника, що заважав йому обкрадати Україну, і тепер має намір повернути активи нажиті непосильними протиправними засобами. З цією ж метою Бені зіграв шалену роль у знищенні Януковича.
Зараз лише Беня розставляє людей на посади , він намагається стати одноосібним володарем України.
Пока зЭчмырь нам всем лапшу на уши протухшую развешивают, тем временем почти подпольно баба беня повторно ограбил Украину
https://zn.ua/ECONOMICS/reshenie-suda-ob-otmene-nacionalizacii-privatbanka-nepublichnoe-potomu-chto-odioznoe-352317_.html
«Решение суда об отмене национализации Приватбанка непубличное, потому что одиозное
25 апреля, 14:50
Суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор.
Вишенкой на торте стало решение о том, что национализация была "конфискацией акций у частного лица"
Само решение Окружного административного суда о незаконности национализации Приватбанка до сих пор не обнародовано, но в ZN.UA его видели и даже держали в руках.
Кроме прочего, суд считает, что решение НБУ о национализации банка незаконно, потому что отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации не был надлежаще оформлен. Абсурд? Конечно, ведь одна из главных функций регулятора - это надзор, причем ежедневный и безвыездной. Закон определяет конкретные критерии, которыми должен руководствоваться регулятор, и, конечно же, среди них вы не найдете "належно оформлених результатів перевірки", но даже если бы он был, регулятор может руководствоваться результатами предыдущих проверок, тех самых, на основании которых Приватбанку был предложен план оздоровления.
А еще суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор, по сути, отбирая у контролирующего банковский сектор органа его прямую обязанность. После чего коллегия судей определила, правильно ли была проведена оценка кредитного риска в банке (хотя это даже не предмет рассмотрения), и пришла к ошеломляющему выводу: резервы под кредиты банк формировать и не должен, ведь это были новые займы.
Вишенкой на торте стало решение о том, что национализация была "конфискацией акций у частного лица", а письмо бывших собственников правительству с просьбой о национализации было написано "під політичним тиском". Причем суд вынес такое решение на основании заявления истца и посчитал, что этого достаточно.
Есть миллион причин, почему Приватбанк нельзя возвращать бывшим владельцам, но главная одна - это будет признание полной несостоятельности украинского государства и действующей власти.»