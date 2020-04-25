Дубінський бреше, відставки Ситника хоче не МВФ, а Коломойський, - Шабунін

Підконтрольні Коломойському депутати збирають підписи для проведення позачергової сесії, на якій хочуть звільнити Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомив у фейсбуці голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутати Коломойського збирають підписи для позачергової сесії, щоб звільнити директора НАБУ. Водночас Дубінський розповідає, що МВФ і міжнародники цю історію підтримають. Бреше, звичайно", - написав він.

На думку Шабуніна, звільнення директора НАБУ без аудиту - "залізобетонний спосіб зірвати співпрацю з МВФ".

"Баканов не зможе нескінченно довго рятувати олігарха від детективів НАБУ. Тому Коломойському треба якнайшвидше замінити Ситника черговою Венедіктовою", - вважає Шабунін.

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Раніше депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив, що Міжнародний валютний фонд і посольство США нібито підтримують прийняття законопроєкту 3133, що дозволяє звільнити Артема Ситника з посади директора НАБУ.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий кошт у мисливському господарстві на Рівненщині.

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У лютому цього року група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

А після того, як у березні в парламенті було зареєстровано кілька законопроєктів, якими пропонується звільняти директора НАБУ за вчинення адміністративного правопорушення, у відповідь фракція "Голос" заявила про реєстрацію близько десятка альтернативних документів. Жодного із них до порядку денного позачергового засідання не внесено.