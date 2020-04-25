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Дубінський бреше, відставки Ситника хоче не МВФ, а Коломойський, - Шабунін

Дубінський бреше, відставки Ситника хоче не МВФ, а Коломойський, - Шабунін

Підконтрольні Коломойському депутати збирають підписи для проведення позачергової сесії, на якій хочуть звільнити Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомив у фейсбуці голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутати Коломойського збирають підписи для позачергової сесії, щоб звільнити директора НАБУ. Водночас Дубінський розповідає, що МВФ і міжнародники цю історію підтримають. Бреше, звичайно", - написав він.

На думку Шабуніна, звільнення директора НАБУ без аудиту - "залізобетонний спосіб зірвати співпрацю з МВФ".

"Баканов не зможе нескінченно довго рятувати олігарха від детективів НАБУ. Тому Коломойському треба якнайшвидше замінити Ситника черговою Венедіктовою", - вважає Шабунін.

Читайте також: Моєї відставки хоче один олігарх, який організовує заходи біля НАБУ, парламенту і Кабміну, - Ситник про резонансні справи

Раніше депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив, що Міжнародний валютний фонд і посольство США нібито підтримують прийняття законопроєкту 3133, що дозволяє звільнити Артема Ситника з посади директора НАБУ.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий кошт у мисливському господарстві на Рівненщині.

Читайте також: Призначення абсурдних законопроєктів 3133 і 3180 - звільнити Ситника і поставити свою підконтрольну людину, - "Голос"

У лютому цього року група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

А після того, як у березні в парламенті було зареєстровано кілька законопроєктів, якими пропонується звільняти директора НАБУ за вчинення адміністративного правопорушення, у відповідь фракція "Голос" заявила про реєстрацію близько десятка альтернативних документів. Жодного із них до порядку денного позачергового засідання не внесено.

Дубінський бреше, відставки Ситника хоче не МВФ, а Коломойський, - Шабунін 01

Автор: 

НАБУ (5095) Коломойський Ігор (3126) Ситник Артем (863) Шабунін Віталій (538) Центр протидії корупції (268) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+47
При Порохе были совсем другие новости: дорога отремонтирована, железка построена, тоннель завершён, ФАП открыт.

"Аби не Порох" (С)
"Гiрше не буде" (С)

Зелебобы, вы помните свои слёзы радости на глазах, по итогам выборов ?
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25.04.2020 11:03 Відповісти
+42
Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4757
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25.04.2020 11:06 Відповісти
+34
Оставил тебе страну. Живой. Сейчас ее убивают. Но сначала ограбят и выключат свет.
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25.04.2020 11:09 Відповісти
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При Порохе были совсем другие новости: дорога отремонтирована, железка построена, тоннель завершён, ФАП открыт.

"Аби не Порох" (С)
"Гiрше не буде" (С)

Зелебобы, вы помните свои слёзы радости на глазах, по итогам выборов ?
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25.04.2020 11:03 Відповісти
Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4757
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25.04.2020 11:06 Відповісти
да-да, ленточки різали - а зебіли кіпішували, що на кожному стовбу...
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25.04.2020 12:08 Відповісти
Да какая разница , кто хочет. Что он за пять лет сделал на своей должности путного.
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25.04.2020 11:05 Відповісти
Оставил тебе страну. Живой. Сейчас ее убивают. Но сначала ограбят и выключат свет.
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25.04.2020 11:09 Відповісти
Да ты упоротый! Сытник просто грудью страну защищал...
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25.04.2020 11:26 Відповісти
Твоей как бы там ни было, НАБУ сейчас - последний не подконтрольный бене орган. Коломойский доберется до Сытника - все. Считай миллиарды, уходящими из бюджета, сотнями.
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25.04.2020 11:29 Відповісти
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25.04.2020 11:37 Відповісти
сожрите друг дружку суки!
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25.04.2020 11:06 Відповісти
Бенесуэлла всё ближе, и всё реальней....а ЗЕскот думал что будет борьба с олигархатом, и ЗЕбубачка пришёл шоб сламать систему)))))
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25.04.2020 11:07 Відповісти
Ти дійсно вважаєш, що так є чим думати? Думати це думати. Якщо маріонетка олігарха заявляє, що зламає олігархат. То його треба як мінімум спитати - а що ти взагалі в житті зробив? Це думати.
А на тому рівні на якому знаходяться ті хто віддав голоси за зеленського не думають там навіть не читають. Там слухають і роблять те, що почули.
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25.04.2020 11:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** В Венесуэле голодные бунты и погромы после введения карантина
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25.04.2020 11:16 Відповісти
Сытник это ЧМО ,как и Шабунин ,кого он поймал ,чьи дела он направил в суд ,ему не в отставку а в тюрягу пора ...
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25.04.2020 11:09 Відповісти
Может они и чмо, конечно.
.но не чморее дубинского с беней
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25.04.2020 11:14 Відповісти
Обое-рябое

"Ну и ушлый вы народ -
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод."
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25.04.2020 11:29 Відповісти
Обое-рябое - це Шоколадний Барига та Зелений Клоун.
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25.04.2020 13:20 Відповісти
Дубінський бреше, відставки Ситника хоче не МВФ, а Коломойський, - Шабунін - Цензор.НЕТ 420
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25.04.2020 13:42 Відповісти
Я жабогадюкингом между двумя конченными тварями шабунякой и дубынским по кличке ложь-****** доволен! Пауки в банке пусть сожрут друг друга
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25.04.2020 13:59 Відповісти
Сложно набрать в поисковике "НАБУ передало в суд" ? И не надо будет спрашивать очевидное. В том числе и вот такая информация будет https://nabu.gov.ua/novyny/blyzko-pivsotni-sprav-peredanyh-nabu-i-sap-do-sudu-ne-rozglyadayutsya
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25.04.2020 11:42 Відповісти
А какая польза от Сытника расскажите мне убогому?
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25.04.2020 11:09 Відповісти
Наверно никакая... но тут главное, что он чем то мешает делать "пользу"коломойше
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25.04.2020 11:18 Відповісти
Номерной, а какая польза от тебя убогого?
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25.04.2020 11:39 Відповісти
Так у ЗЕбилов олигарх только один -- Порошенко, все остальные теперь друзья, одноклассники, соклоуны по сцене Шапито 95, и просто хорошие люди.
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25.04.2020 11:10 Відповісти
а когда эта цепная шавка каломойского лаяла правду?
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25.04.2020 11:11 Відповісти
Наверно про Порошенко правду говорил, ведь зелекторат до сих пор верит в честность и неподкупность Дубинского...
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25.04.2020 12:45 Відповісти
ну так Порошенко, это ж для них святое!
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25.04.2020 13:11 Відповісти
А какая польза от анти-коррупционера Шабунина? Он в следующую каденцию, будет получать пол-лимона гривен в месяц?
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25.04.2020 11:11 Відповісти
Какая еще каденция Шабунина?
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25.04.2020 11:30 Відповісти
та він правий... тут... падаль шабунін скоріш за все отримає якусь дохідну посаду з-за наступної каденції; не виключено, що і нардепа...
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25.04.2020 12:13 Відповісти
Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин - Цензор.НЕТ 2577
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25.04.2020 11:12 Відповісти
Зашкваренный бобик Коломойского как уж на сковородке вертится,что-бы хозяину угодить.
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25.04.2020 11:16 Відповісти
удивил...
а хто из вас там не врет?
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25.04.2020 11:17 Відповісти
Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5685
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25.04.2020 11:18 Відповісти
Майдан - переворот?
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25.04.2020 12:47 Відповісти
вата.... чему тут удивляться?
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25.04.2020 13:14 Відповісти
как ни гарсон, то честный пречесный.....
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25.04.2020 11:20 Відповісти
Да, не скоро мы станем нормальной страной. Все же видят, что волнует депутатов в первую очередь.
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25.04.2020 11:20 Відповісти
лет 5 еще - безнадежно...
а потом вы опять. хмыря какого найдете и опять будет безнадежно....
короче никогда.
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25.04.2020 11:30 Відповісти
Украина не станет нормальной страной, вернее вообще не станет страной. Этого хотят Путин, москали и 73%
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25.04.2020 13:11 Відповісти
Через неделю скажут ^ ПУТЛЕр Зеля и Лукаш победили КоронвиRUS быдло 73% поверит в ЭТУ ТУФТУ
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25.04.2020 11:23 Відповісти
Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин - Цензор.НЕТ 608
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25.04.2020 11:28 Відповісти
Конечно врет, народ требует, запроданцов запада в Ж....... Вместе с тобой, присосались хорошо, клещи х.......вы.
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25.04.2020 11:29 Відповісти
Да кто такой Шабунин. Мыльный пузырь..Игнор...
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25.04.2020 11:30 Відповісти
Про дубінського мовчиш?
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25.04.2020 11:34 Відповісти
Действительно, то-ли дело Юзик, кРадуцкий, осёл Оманский - государственники!
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25.04.2020 11:36 Відповісти
Дубинский врет, отставки Сытника хочет не МВФ, а Коломойский, - Шабунин - Цензор.НЕТ 838

...
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25.04.2020 11:31 Відповісти
Шабунин высчитал точно сколько быдла прокукарекало за Зелемойского...44 %,а не 73 как быдлу показали...
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25.04.2020 11:34 Відповісти
За Юлию Тимошенко проголосавали на 3 миллиона больше,чем за донецкого Хряка,но Юля не стала президентом...,Путлеру сподручннее было держать в узде дважды не Судимого дебила,чем Юлю...
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25.04.2020 11:41 Відповісти
когда мой президент говорит, шо под кожу нада вводить оту срань которой я руки мою?
то я тут же понимаю - он придурок....
короче выбора нит..... - одно другого *********.
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25.04.2020 11:45 Відповісти
Дубінський бреше, відставки Ситника хоче не МВФ, а Коломойський, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7657
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25.04.2020 11:47 Відповісти
А с Порошенко у тебя такой же жабы нет или ты её переделал на Беню безвозвратно?
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25.04.2020 12:55 Відповісти
Кто сомневается, что страной из-за угла рулит Коломойский ?
Беня фициар.
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25.04.2020 11:53 Відповісти
Шабуня и Сытник - два непреклонных борца, с коррупцией. Они ее уже почти побороли, дайте им еще чуть поработать и все.
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25.04.2020 11:54 Відповісти
Т.е. Дубинский не соврал?
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25.04.2020 12:57 Відповісти
Судя по крикам в комментариях, Сытник должен был обобрать старика по крайней мере на несколько миллиардов.
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25.04.2020 12:02 Відповісти
Есть смысл разбираться в сортах дерьма ?
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25.04.2020 12:36 Відповісти
Як? Коли суди під бенею-портновим-богданом. Хіба що, як із Чаушеску
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25.04.2020 13:07 Відповісти
Що Ситник що Шабунін що Нефьодов-щось робили і робили а користі нуль. Студент біля дошки списав формулами все що можна а професор уважно спостерігає але нічого не каже.Студент стомлено-я хоч правильно роблю?Професор-якби я знав що Ви планували зробити то сказав би так чи ні а формули ці бачу вперше в житті. Я по іншому предмету викладач.Єдине що бачу що з Вас буде хороший чиновник.
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25.04.2020 12:03 Відповісти
Із двох зол вибирають те що менше. Беня це зло, яке нищить українську державність.
Беня позбувся керівника, що заважав йому обкрадати Україну, і тепер має намір повернути активи нажиті непосильними протиправними засобами. З цією ж метою Бені зіграв шалену роль у знищенні Януковича.
Зараз лише Беня розставляє людей на посади , він намагається стати одноосібним володарем України.
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25.04.2020 12:07 Відповісти
Дубінський, якщо не збреше, то який же він слуга? Бєнін вплив видно з заплющеними очима. Чого тіко "Г+Г" з їх "найправдивішою" інформацією та хвалебними одами найвеличнішого та його найпрофесійніших вартує!
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25.04.2020 12:08 Відповісти
Дубинский деструктивный ватный элемент,никак себя не проявивший в работе депутат.Весь смысл прибывания его в Раде,сводится к запуску фейковых громких скандалов.Садись ка ты Дубинский на маму,и порхайте с любимой скоростью на хутор
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25.04.2020 12:44 Відповісти
Досягнення НАБУ безперечно є. Але не у тому справа, бо те що каже бородата собака, апріорі, брехня, і грає вона за беню проти України.
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25.04.2020 13:04 Відповісти
Дубинський---неперевершенний мерзотник, але і шабунін не далеко від нього стоїть.
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25.04.2020 13:48 Відповісти
Йой! Антикоррупционеры проснулись! Так вы же за эту власть топили- разве из штанов не выпрыгивали! При прошлой власти за деньги того же Коломойского, -Шабунин, Бэтмэн Соболев, Поросюк в телевизоре посуточно сидели. Грязью все поливали. Год молчали, деньги проедали. Теперь на заработки вышли.
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25.04.2020 14:43 Відповісти
Молния!
Пока зЭчмырь нам всем лапшу на уши протухшую развешивают, тем временем почти подпольно баба беня повторно ограбил Украину
https://zn.ua/ECONOMICS/reshenie-suda-ob-otmene-nacionalizacii-privatbanka-nepublichnoe-potomu-chto-odioznoe-352317_.html

«Решение суда об отмене национализации Приватбанка непубличное, потому что одиозное
25 апреля, 14:50
Суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор.
Вишенкой на торте стало решение о том, что национализация была "конфискацией акций у частного лица"
Само решение Окружного административного суда о незаконности национализации Приватбанка до сих пор не обнародовано, но в ZN.UA его видели и даже держали в руках.
Кроме прочего, суд считает, что решение НБУ о национализации банка незаконно, потому что отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации не был надлежаще оформлен. Абсурд? Конечно, ведь одна из главных функций регулятора - это надзор, причем ежедневный и безвыездной. Закон определяет конкретные критерии, которыми должен руководствоваться регулятор, и, конечно же, среди них вы не найдете "належно оформлених результатів перевірки", но даже если бы он был, регулятор может руководствоваться результатами предыдущих проверок, тех самых, на основании которых Приватбанку был предложен план оздоровления.
А еще суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор, по сути, отбирая у контролирующего банковский сектор органа его прямую обязанность. После чего коллегия судей определила, правильно ли была проведена оценка кредитного риска в банке (хотя это даже не предмет рассмотрения), и пришла к ошеломляющему выводу: резервы под кредиты банк формировать и не должен, ведь это были новые займы.
Вишенкой на торте стало решение о том, что национализация была "конфискацией акций у частного лица", а письмо бывших собственников правительству с просьбой о национализации было написано "під політичним тиском". Причем суд вынес такое решение на основании заявления истца и посчитал, что этого достаточно.
Есть миллион причин, почему Приватбанк нельзя возвращать бывшим владельцам, но главная одна - это будет признание полной несостоятельности украинского государства и действующей власти.»
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25.04.2020 15:21 Відповісти
Є певна закономірність - кожне чергове призначення, зроблене зеленським, не краще, а в більшості гірше за попереднє. Ситника терпіти не можу, але ж його замінять на значно гіршого.
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25.04.2020 19:15 Відповісти
О, ще один "борцун з копупцією". Щось тебе, Віталька, давно не чути. Мабуть після приходу зебілів до влади корупція подолана, правда?
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26.04.2020 08:22 Відповісти
 
 