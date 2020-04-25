Дубінський бреше, відставки Ситника хоче не МВФ, а Коломойський, - Шабунін
Підконтрольні Коломойському депутати збирають підписи для проведення позачергової сесії, на якій хочуть звільнити Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України.
Про це повідомив у фейсбуці голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Депутати Коломойського збирають підписи для позачергової сесії, щоб звільнити директора НАБУ. Водночас Дубінський розповідає, що МВФ і міжнародники цю історію підтримають. Бреше, звичайно", - написав він.
На думку Шабуніна, звільнення директора НАБУ без аудиту - "залізобетонний спосіб зірвати співпрацю з МВФ".
"Баканов не зможе нескінченно довго рятувати олігарха від детективів НАБУ. Тому Коломойському треба якнайшвидше замінити Ситника черговою Венедіктовою", - вважає Шабунін.
Раніше депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив, що Міжнародний валютний фонд і посольство США нібито підтримують прийняття законопроєкту 3133, що дозволяє звільнити Артема Ситника з посади директора НАБУ.
Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.
13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий кошт у мисливському господарстві на Рівненщині.
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У лютому цього року група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
А після того, як у березні в парламенті було зареєстровано кілька законопроєктів, якими пропонується звільняти директора НАБУ за вчинення адміністративного правопорушення, у відповідь фракція "Голос" заявила про реєстрацію близько десятка альтернативних документів. Жодного із них до порядку денного позачергового засідання не внесено.
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"Аби не Порох" (С)
"Гiрше не буде" (С)
Зелебобы, вы помните свои слёзы радости на глазах, по итогам выборов ?
А на тому рівні на якому знаходяться ті хто віддав голоси за зеленського не думають там навіть не читають. Там слухають і роблять те, що почули.
.но не чморее дубинского с беней
"Ну и ушлый вы народ -
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод."
а хто из вас там не врет?
а потом вы опять. хмыря какого найдете и опять будет безнадежно....
короче никогда.
...
то я тут же понимаю - он придурок....
короче выбора нит..... - одно другого *********.
Беня фициар.
Беня позбувся керівника, що заважав йому обкрадати Україну, і тепер має намір повернути активи нажиті непосильними протиправними засобами. З цією ж метою Бені зіграв шалену роль у знищенні Януковича.
Зараз лише Беня розставляє людей на посади , він намагається стати одноосібним володарем України.
Пока зЭчмырь нам всем лапшу на уши протухшую развешивают, тем временем почти подпольно баба беня повторно ограбил Украину
https://zn.ua/ECONOMICS/reshenie-suda-ob-otmene-nacionalizacii-privatbanka-nepublichnoe-potomu-chto-odioznoe-352317_.html
«Решение суда об отмене национализации Приватбанка непубличное, потому что одиозное
25 апреля, 14:50
Суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор.
Вишенкой на торте стало решение о том, что национализация была "конфискацией акций у частного лица"
Само решение Окружного административного суда о незаконности национализации Приватбанка до сих пор не обнародовано, но в ZN.UA его видели и даже держали в руках.
Кроме прочего, суд считает, что решение НБУ о национализации банка незаконно, потому что отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации не был надлежаще оформлен. Абсурд? Конечно, ведь одна из главных функций регулятора - это надзор, причем ежедневный и безвыездной. Закон определяет конкретные критерии, которыми должен руководствоваться регулятор, и, конечно же, среди них вы не найдете "належно оформлених результатів перевірки", но даже если бы он был, регулятор может руководствоваться результатами предыдущих проверок, тех самых, на основании которых Приватбанку был предложен план оздоровления.
А еще суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор, по сути, отбирая у контролирующего банковский сектор органа его прямую обязанность. После чего коллегия судей определила, правильно ли была проведена оценка кредитного риска в банке (хотя это даже не предмет рассмотрения), и пришла к ошеломляющему выводу: резервы под кредиты банк формировать и не должен, ведь это были новые займы.
Вишенкой на торте стало решение о том, что национализация была "конфискацией акций у частного лица", а письмо бывших собственников правительству с просьбой о национализации было написано "під політичним тиском". Причем суд вынес такое решение на основании заявления истца и посчитал, что этого достаточно.
Есть миллион причин, почему Приватбанк нельзя возвращать бывшим владельцам, но главная одна - это будет признание полной несостоятельности украинского государства и действующей власти.»