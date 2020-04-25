Пребывающий на обсервации житель Тернополя покончил жизнь самоубийством
39-летний житель Тернополя, который 14 апреля вернулся из Польши, свел счеты с жизнью во время обсервации.
Об этом сообщил Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на протяжении почти двух лет мужчина почти все время жил за границей.
20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу №3. "Симптомов коронавируса у мужчины не было, трижды в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие", - отмечено в сообщении.
Мужчина был женат, воспитывал четырех детей. "Ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой жил один, был индивидуальный санузел и балкон", - говорится в сообщении.
Там также рассказали, что вечером 24 апреля мужчина закрылся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть двери и вызвали полицию. "Причину самоубийства установит следствие", - отмечено в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Пиши "Коронавирус".
- Но доктор, у трупа 2 огнестрельных ранения и 4 ножевых?!
- ОК, пиши "Коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний" ©
Один человек не мыслит себя даже один день в полном одиночестве.
Другой человек может годами жить один и радоваться, что никто не достает.
Кроме того, что проверял его вменяемость вообще?
только об этом Вам в зомбоящике не расскажут
недоСМИ не расскажут и о том, что 50% смертей якобы от коронавируса в Европе, США и Канаде случается в домах престарелых, жизнеобеспечение жителей которых в последние 2 месяца сильно ухудшилось
тела поспешно кремируют без всяких исследований (тестов, вскрытий)
в Канаде даже обнаружили дом престарелых, брошенный персоналом без еды, воды и лекарств, часть несчастных стариков умерла, остальные были на гране жизни и смерти
https://www.nytimes.com/2020/04/16/world/canada/montreal-nursing-homes-coronavirus.html
сюр не сюр, а факт остается фактом
Транспорт не ходит, таксисты до карантина гребли минимум 300 грн за поездку, могу себе представить, сколько гребут сейчас.
Менты людей штрафуют даже на грядках. Все праздники был комендантский час, работали только аптеки. Семья его проведать была не в состоянии.
Вот он и придумал себе многое о жене и детях...
И дальще - по тексту.
почему жена не приносила домашней еды?
(в порядке конспирологии, гггг))))
всю жизнь под кацапней? - отвод на развод.
может ето был его первый самостоятельный поступок...
слишком вас до хера всем нам обьяснять как нада а как нет.
Теперь пытаюсь пристроить вашу мысль к своему событию.
Мо' причину смерті встановить слідство, а самогубство тільки одна з можливих причин?
Конечно, полезней было выйти здоровым и навешать предателям звиздюлей.
Но увы и ах.