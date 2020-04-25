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Новости Коронавирус и карантин
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Пребывающий на обсервации житель Тернополя покончил жизнь самоубийством

Пребывающий на обсервации житель Тернополя покончил жизнь самоубийством

39-летний житель Тернополя, который 14 апреля вернулся из Польши, свел счеты с жизнью во время обсервации.

Об этом сообщил Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на протяжении почти двух лет мужчина почти все время жил за границей.

20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу №3. "Симптомов коронавируса у мужчины не было, трижды в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие", - отмечено в сообщении.

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Мужчина был женат, воспитывал четырех детей. "Ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой жил один, был индивидуальный санузел и балкон", - говорится в сообщении.

Там также рассказали, что вечером 24 апреля мужчина закрылся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть двери и вызвали полицию. "Причину самоубийства установит следствие", - отмечено в сообщении.

Пребывающий на обсервации житель Тернополя покончил жизнь самоубийством 01

карантин (16729) самоубийство (1012) Тернополь (777) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Дело не "тёмное", по моему мнению... Мужик "карячился", работая за границей, два года, слал семье деньги... Когда "источник иссяк", жена на него "забила"... Мужик понял, что он был ей нужен, пока с него можно было "сосать"... При таких обстоятельствах не удивительно, что повесился...
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25.04.2020 14:14 Ответить
+11
Это на заметочку тем, кто считает, что дурантин - это что-то вроде мёда или денег. Т.е. некая сущность, которой слишком много не бывает, настолько она пользительная.
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25.04.2020 13:42 Ответить
+9
Ну мало ли что там было у него в голове. Интересно почему к нему никто не приходил, ведь он же не одинокий был? Или у него кто-то из очень дорогих людей за границей умер? Так это не повод тоже убиваться. В общем темное дело, мир его праху. Теперь он свободен.
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25.04.2020 13:45 Ответить
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Это на заметочку тем, кто считает, что дурантин - это что-то вроде мёда или денег. Т.е. некая сущность, которой слишком много не бывает, настолько она пользительная.
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25.04.2020 13:42 Ответить
ты из какого графства вещаешь, некацап липовый?
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25.04.2020 13:51 Ответить
Помиляєшся. Покінчив з життям він тому що сім'я від нього відмовилася.
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25.04.2020 14:33 Ответить
да уж конечно! много "карантина" не бывает? вреда от обсирации не может быть в принципе? а может, если бы не пришлось торчать непонятно ради чего, отношения удалось бы наладить?
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25.04.2020 14:37 Ответить
Хера ты вписываешься за самоубийцу??? Ты его знал?
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25.04.2020 15:02 Ответить
а тебе чего надобно, старче?
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25.04.2020 15:05 Ответить
Ну ты его знал? Может он конченый алкоголик был или наркоман... или еще что то?!
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25.04.2020 15:06 Ответить
нет, я его не знал. но представить себе смертную тоску в обсирариуме вполне способен. пенитенциарная система т.н. передовых стран пришла к выводу, что лишение свободы вполне достаточное наказание даже для самого жестокого преступления.
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25.04.2020 15:11 Ответить
хто знає больнічну кормьожку, той знає від чого чоловік помер
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25.04.2020 15:18 Ответить
Его бы не держали в Польше на работе, за малейшее нарушение выгоняют.
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25.04.2020 18:55 Ответить
А це не той ,якого не пустила жінка додому? Тиждень тому була така інфа.
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25.04.2020 14:43 Ответить
Глупый . А может алименты . Короче , это его право .
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25.04.2020 13:43 Ответить
Ну мало ли что там было у него в голове. Интересно почему к нему никто не приходил, ведь он же не одинокий был? Или у него кто-то из очень дорогих людей за границей умер? Так это не повод тоже убиваться. В общем темное дело, мир его праху. Теперь он свободен.
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25.04.2020 13:45 Ответить
Куда не приходил.В закрытый блок инфекционнки?
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25.04.2020 13:52 Ответить
Передачи можно оставлять. Я в этом смысле о визитах написал.
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25.04.2020 13:54 Ответить
які передачі? міжміське сполучення відсутнє , транспорт не ходить
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25.04.2020 14:25 Ответить
Да хер с ним, он поступил как скотина, выбрал самый легкий путь... такие как он уважения и сожаления не заслуживают!
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25.04.2020 15:03 Ответить
санжарським апсєрвантам так ґандони ящикАми підвозили, а цьому фацету тіко баланди ложку тричі на добу наливали - від утого мона оскаженіти
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25.04.2020 15:45 Ответить
Бабич,ты не читатель а писатель?Житель Тернополя попал в городскую больницу....Какое такое междугороднее сообщение?Попал 20 апреля,сегодня 26.Вопрос в другом,те что приехали в Борисполь из Бали,тоже были в обсервации.Им сделали тесты на корону и отпустили.В Тернополе нет тестов?Здесь доведение до самоубийства.Держали нарочно,чтобы "доить",а у него четверо детей.Он просчитал,что похорон будет дешевле,чем по 10000 в день,"лечить" корону.
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26.04.2020 10:05 Ответить
Дело не "тёмное", по моему мнению... Мужик "карячился", работая за границей, два года, слал семье деньги... Когда "источник иссяк", жена на него "забила"... Мужик понял, что он был ей нужен, пока с него можно было "сосать"... При таких обстоятельствах не удивительно, что повесился...
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25.04.2020 14:14 Ответить
В топку жену такую. Главное дети.
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25.04.2020 14:33 Ответить
Дети будут такое же говно как и его жена и тут ничего личного, она их такими воспитала!
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25.04.2020 15:05 Ответить
ну да, четверо детей. очень мутно как-то
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25.04.2020 15:14 Ответить
ніде не сказано, що всі від нього
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25.04.2020 16:11 Ответить
Вот зачем здесь на форуме лезть в чужую семью?Оскорблять и жену,а тем более детей.Он приехал из Польши 14 апреля,забрали в больницу 20.Когда погиб не знаем.Может он решил,что похорон дешевле,чем содержание,а то и лечение.Вот почему ему не сделали тест на корону и не отпустили домой?Думали "подоить" заробитчанина?
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26.04.2020 10:10 Ответить
Похоже, наиболее правдоподобная версия...
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25.04.2020 17:25 Ответить
Пребывающий на обсервации житель Тернополя покончил жизнь самоубийством и умер от коронавируса.
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25.04.2020 13:46 Ответить
смешно.
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25.04.2020 13:49 Ответить
смех смехом, а мне интересно увидеть диагноз смерти
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25.04.2020 13:51 Ответить
так вже поспішили - самогупство. Тепер слідство встановлюватиме причину не смерті, а суїциду
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25.04.2020 15:47 Ответить
"вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия" (с)
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25.04.2020 13:49 Ответить
Доктор, что пишем в графе "Причина смерти"?
- Пиши "Коронавирус".
- Но доктор, у трупа 2 огнестрельных ранения и 4 ножевых?!
- ОК, пиши "Коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний" ©
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25.04.2020 17:10 Ответить
не выдержал тюряги устроенной украинцам НЕлохом.
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25.04.2020 13:47 Ответить
а шо коронавірус Зе запустив?
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25.04.2020 17:42 Ответить
Просто Ирина ещё не прошла проверку ковидлой и бодриться пока
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25.04.2020 18:31 Ответить
посадили чувака в чумной барак все от него шарахаться стали вот и свел счеты хрена там выяснять -доведение до самоубийства
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25.04.2020 13:47 Ответить
У всех разная психика.
Один человек не мыслит себя даже один день в полном одиночестве.
Другой человек может годами жить один и радоваться, что никто не достает.
Кроме того, что проверял его вменяемость вообще?
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25.04.2020 13:49 Ответить
А сколько таких суицидов еще будет если не прекратится этот дурдом с коронабесием.Я, неверующий, теперь поверил что миром кто то управляет. Иначе как объяснить внезапный страх всех правительст перед тем ,что бывает практически каждый год. Только называется другой формулой.
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25.04.2020 13:49 Ответить
В Чехии уже разрешили гражданам выезжать за рубеж. Только при условии 14 дневной обсервации, когда/если назад вернуться. Открыли почти все. Немцы, австрийцы осторожничают, но уже потихоньку открываются, итальянцы с испанцами тоже. Нету заговора просто никто из политиков не хочет отвечать за лишние смерти граждан всю свою жизнь.
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25.04.2020 14:07 Ответить
Я как ра по поводу так называемых лишних смертей. Пока не опубликуют ежегодные даные о всех смертях от чего либо то мы не получим картины сколько конкретно этот вирус забрал жизней. Может ничего. Просто в прошлом году такая смерть называлась осложнением гриппа или системной диареи. Поэтому количество умерших в этом году не превысит показатели прошлых годов.
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25.04.2020 14:14 Ответить
Только в швеции оказалось самое адекватное правительство
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25.04.2020 14:22 Ответить
Отакие они тернопольчане, Украина их убивает! Не привыкли они к ней....
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25.04.2020 13:49 Ответить
Похоже отвык от доброжелательности и обходительности наших украинцев. Случился культурный шок.
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25.04.2020 13:54 Ответить
падлюка зелемойська довела людину
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25.04.2020 13:52 Ответить
Да уж, при Пете опарышам было комфортнее...
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25.04.2020 14:10 Ответить
Потому что он им уже переболел давно,а тесты все показывают положительный. Так тесты устроены. Мужик не выдержал,понимаю его!
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25.04.2020 13:56 Ответить
количество самоубийств в мире с введением карантинов увеличилось в несколько раз
только об этом Вам в зомбоящике не расскажут
недоСМИ не расскажут и о том, что 50% смертей якобы от коронавируса в Европе, США и Канаде случается в домах престарелых, жизнеобеспечение жителей которых в последние 2 месяца сильно ухудшилось
тела поспешно кремируют без всяких исследований (тестов, вскрытий)

в Канаде даже обнаружили дом престарелых, брошенный персоналом без еды, воды и лекарств, часть несчастных стариков умерла, остальные были на гране жизни и смерти
https://www.nytimes.com/2020/04/16/world/canada/montreal-nursing-homes-coronavirus.html
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25.04.2020 14:00 Ответить
А мобильные у этих канадских стариков тоже отобрали, чтобы они не могли своим родным позвонить? Какой-то сюр, если честно.
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25.04.2020 14:35 Ответить
у них немає рідних; старі, які туди потрапляють - вони вже поза суспільством
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25.04.2020 14:40 Ответить
Не факт. Як мінімум у половини рідня є.
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25.04.2020 14:42 Ответить
там половина парализованных, еще половина со старческими деменциями, какие мобильные?

сюр не сюр, а факт остается фактом
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25.04.2020 16:45 Ответить
Может он только сейчас понял, что никому не нужен.
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25.04.2020 14:01 Ответить
А представь себе, что он из какой-нибудь Теребовли - 50 км от Тернополя.
Транспорт не ходит, таксисты до карантина гребли минимум 300 грн за поездку, могу себе представить, сколько гребут сейчас.
Менты людей штрафуют даже на грядках. Все праздники был комендантский час, работали только аптеки. Семья его проведать была не в состоянии.

Вот он и придумал себе многое о жене и детях...
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25.04.2020 14:08 Ответить
"39-летний житель Тернополя", при чому тут Теребовля?
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25.04.2020 14:32 Ответить
Хорошо, а место резервации - какие-нибудь Петрыки.
И дальще - по тексту.
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25.04.2020 14:34 Ответить
Ворожіння на кавовій гущі
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25.04.2020 14:53 Ответить
жаль.. мужика...
почему жена не приносила домашней еды?
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25.04.2020 14:03 Ответить
потому что шкура как и большинство баб
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25.04.2020 14:31 Ответить
читал выкладки по "линиям на ладонях", вроде правильно говорят. т.е. мона проштудировать ладони во всем мире и понять где будет много усопших.
(в порядке конспирологии, гггг))))
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25.04.2020 14:06 Ответить
от вы даети - полтора месяца под карантином? - самогубства пошли.
всю жизнь под кацапней? - отвод на развод.
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25.04.2020 14:07 Ответить
дядьку не жалко на самом деле - сам захотел, сам ушел...
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25.04.2020 14:13 Ответить
тебе не жалко, холопський син
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25.04.2020 14:33 Ответить
нет не жалко,
может ето был его первый самостоятельный поступок...
слишком вас до хера всем нам обьяснять как нада а как нет.
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25.04.2020 14:45 Ответить
В разгар пандемии Лукашенко устроил субботник, взяв с собой собачку вместо сына
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25.04.2020 14:13 Ответить
ИМХО афера с коронабесием и карантином - преступление против человечности. Надеюсь, когда-нибудь это будет сказано громко вслух.
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25.04.2020 14:21 Ответить
Открыл флешмоб.
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25.04.2020 14:22 Ответить
карантин - спосіб знищення тих, хто не може жити в тюрмі
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25.04.2020 14:27 Ответить
Помню в детстве был на карантине в детском садике...Может неделю, может две..
Теперь пытаюсь пристроить вашу мысль к своему событию.
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25.04.2020 14:52 Ответить
Самоубийство - последний ответ на все вопросы. Не осуждайте...
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25.04.2020 14:28 Ответить
так знайшли мертвим - не знацить суїцид. Мо' він з голодівки з'їв якихось таблєток, чи поролон із матраца - він такий як хліб *(
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25.04.2020 15:24 Ответить
Батько 4х дітей який 20 років пахав по заробітках щоб їх прогодувати не варта був навіть щоб йому їди домашньої принесли? Напевне жонушка гроші тягнути не щабувала, а подбати про чоловіка то нема. От він з тої образи гіркої і послав їх всіх на.... у такий спосіб.
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25.04.2020 14:29 Ответить
А це не той ,якого не пустила жінка додому? Тиждень тому була така інфа на Цензорі.
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25.04.2020 14:46 Ответить
Думаю, через пару лет будет написана книга "Как управлять миром не из дурдома". И там разберут по полочкам схему ввода мирового сообщества в ступор.
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25.04.2020 14:29 Ответить
Спи спокійно земляче...
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25.04.2020 15:00 Ответить
заморили голодом
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25.04.2020 15:15 Ответить
якась дика формуліровка: знайшли без ознак життя - причина смерті самогубство - причину самогубства встановить слідство.
Мо' причину смерті встановить слідство, а самогубство тільки одна з можливих причин?
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25.04.2020 15:30 Ответить
80 ТЫС и более в месяц самоубийств в мире! Хотелось бы узнать цифры после карантина всего мира!
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25.04.2020 16:21 Ответить
У него, вероятно уже была депрессия и другие психические негаразды.
Конечно, полезней было выйти здоровым и навешать предателям звиздюлей.
Но увы и ах.
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25.04.2020 17:36 Ответить
Довели человека своей обсервацией!!! Не все могут выносить изоляцию, это тюрьма, на самом деле, сажают невинных!!! Хотя даже в тюрьме люди общаются, а тут полное одиночество. Зэков в наказание сажают в одиночки. Жаль человека, царство небесное!)))
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25.04.2020 18:47 Ответить
 
 