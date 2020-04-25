Пребывающий на обсервации житель Тернополя покончил жизнь самоубийством

39-летний житель Тернополя, который 14 апреля вернулся из Польши, свел счеты с жизнью во время обсервации.

Об этом сообщил Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на протяжении почти двух лет мужчина почти все время жил за границей.

20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу №3. "Симптомов коронавируса у мужчины не было, трижды в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие", - отмечено в сообщении.

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Мужчина был женат, воспитывал четырех детей. "Ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой жил один, был индивидуальный санузел и балкон", - говорится в сообщении.

Там также рассказали, что вечером 24 апреля мужчина закрылся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть двери и вызвали полицию. "Причину самоубийства установит следствие", - отмечено в сообщении.